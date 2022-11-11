Сьогодні українська діаспора є однією з найпотужніших у світі. Повномасштабна війна росії проти України згуртувала 20-мільйонну армію етнічних українців у потужний фронт, який приймає біженців, організовує та виходить на масштабні акції протесту, доносить правду про події в Україні та протистоїть кремлівській пропаганді, допомагає ЗСУ та відчайдушно тисне на уряди своїх країн щодо збільшення підтримки і допомоги Батьківщині. З нагоди 55-річчя створення Світового конгресу вільних українців іPress зібрав цікаві факти: як українці за кордоном допомагають армії та народу.

"Ніхто не перекреслить мій народ! Ми документуємо перед світом непохитну волю українського народу до відновлення його суверенної соборної держави. Маніфестуємо солідарність української спільноти у вільному світі, об’єднуємо всі сили українців для органічної співпраці й прокладаємо шлях до скріплення розбудови всіх ділянок життя української спільноти у вільному світі". Ці пророчі слова 55 років тому, 12 листопада 1967 року, у Нью-Йорку промовив перший президент Світового конгресу вільних українців Василь Кушнір під час відкриття першого Конгресу, який отримав назву "Конгрес Свободи" та став першою масовою маніфестацією української єдності у церковній, громадській і політичній сферах життя.

Конгрес Свободи у Нью-Йорку, фото: Укрінформ

Передумовою створення Світового конгресу вільних українців став великий наплив нових українських іммігрантів у країни Заходу після Другої світової війни. Вперше заснувати світову організацію українців намагались у 20-х роках ХХ сторіччя у Європі, але цю ініціативу перекреслила війна. Наступна спроба відбулась у листопаді 1947 року – у Нью-Йорку створено політичну репрезентацію українців Північної та Південної Америки "Панамериканську українську конференцію (ПАУК)". 1957 року у Торонто на святкуванні 25-річчя Українського національного об’єднання (УНО) видатний громадський-політичний діяч Андрій Мельник закликав українців єднатися у вільному світі. А через десять років, 11 листопада 1967-го, у Нью-Йорку офіційно було засновано Світовий конгрес вільних українців, який об’єднав українців по всьому світу в потужний голос спротиву проти ненависного тоталітарного режиму з чіткою метою – відновити незалежну Українську державу. Першим президентом став канадієць Василь Кушнір, а першим генеральним секретарем – Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі. У 1993 році організація змінила назву на Світовий Конгрес Українців.

І нинішній його президент Павло Ґрод не втомлюється закликати світ давати рішучу відповідь на дії рф: "Визнайте росію державою-терористом, впровадьте проти неї глибокі санкції, включно з більш потужними обмеженнями проти її палива та енергетики, забезпечте українську армію більшою кількістю зброї – авіацією, танками, ракетами високої дальності, системами протиповітряної та протиракетної оборони. Закликаю всіх виходити на демонстрації по всьому світу та вимагати ще більшої підтримки Україні, щоб зупинити смертоносного російського агресора та відновити мир у Європі".

Українські діаспори на захисті суверенітету України. Як країни реагують на російську навалу

Сильні громади української діаспори за кордоном стали саме тим ресурсом підтримки, на який зараз покладаються мільйони біженців з України. Адже саме вони, у переважній більшості країн, що надають притулок українцям, з лютого взяли на себе координацію і організацію роботи з біженцями, забезпечили інформаційний тиск на уряди держав, з метою донесення правдивої інформації та запровадження санкцій проти рф.

Книга Вахтанга Кіпіані, фото: Історична правда

Причому успішно – дається взнаки багатий досвід Світового конгресу українців із захисту переслідуваних та репресованих українських дисидентів. Адже у 1980 роках Конгрес проводив акції у країнах Західної Європи та Північної Америки на захист ув’язнених українських дисидентів та учасників Української Гельсінської групи – Петра Григоренка, Ніни Строкатої, Левка Лук'яненка, Леоніда Плюща, Миколи Руденка, Надії Світличної, Василя Стуса, Олекси Тихого, В'ячеслава Чорновола та багатьох інших. Конгрес організовував пресконференції та давав свідчення перед всесвітньовідомими інституціями та урядами держав, зустрічався з міжнародними високопосадовцями та домагався звільнення українських релігійних і політичних в’язнів. Тож цей досвід наразі став у нагоді. До речі, цікавий факт. Ще у 2019 році генпрокуратура росії визнала "небажаною" діяльність Світового конгресу українців. Непогане визнання заслуг, погодьтеся.

Зараз Конгрес активно займається адвокацією отримання Україною статусу кандидата в ЄС. Він виокремив основні аргументи на підтримку вступу України в ЄС та активно їх просуває на різних рівнях. У першу чергу Україна важлива для Європи і світу з точки зору забезпечення харчової безпеки. Крім того, Україна – найбільша європейська країна з колосальним потенціалом щодо технологічного та інноваційного розвитку і якщо вона стане частиною ЄС, то відбудовувати і розвивати її будуть європейські компанії. А ще, підтримка та допомога Україні – це великий безпековий ризик для самої Європи.

За словами Павла Ґрода, європейці й досі не усвідомлюють, що війна в Україні це лише плацдарм для подальшого вторгнення рф у Європу. Бельгійці, французи, німці… вважають, що напад на Європу неможливий, але поляки, словаки, румуни, молдавани і країни Балтії – дуже добре це усвідомлюють.

Наприкінці жовтня президент Світового конгресу українців вчергове закликав світові уряди активніше створювати законодавчу базу, яка б дозволила заморожувати та конфісковувати активи рф: "Сьогодні Канада – єдина країна, яка прийняла законодавство, що дозволяє заморожувати активи росіян, а також запровадила цілу низку заходів, у тому числі дворічну заборону на купівлю житла та право на конфіскацію і продаж активів росіян, причасних до війни. Понад 250 млн доларів активів рф, з того, що нам відомо, зараз заморожені в Канаді. На світовому рівні – це тисячі мільярдів доларів, і ми мусимо за цими активами слідкувати і створювати адвокаційний та політичний тиск".

Українці гуртуються від Бразилії до Японії. Допомога – це не лише гроші, але і її вже надали майже на півмільярда

З початку війни світова діаспора зібрала майже півмільярда доларів для України. Хоча це лише офіційні дані Конгресу, насправді – більше. Але Конгрес робить все системно. Співпрацює з волонтерами: збирає гуманітарні та військові фонди, купує необхідне і надсилає волонтерам в Україні, контролюючи, щоб допомога надходила за призначенням. І, звісно, постійно організовує та проводить різноманітні громадські заходи на підтримку України та масові акції протесту проти рф.

З Генштабом ЗСУ, Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою президента України UNITED24 запустили проєкт "Армія дронів". А у рамках ініціативи Unite With Ukraine ("Зима близько") організовано збір коштів на закупівлю необхідного спорядження для захисників України. Світова діаспора вже зібрала $23 млн на бронежилети, каски, захисне обладнання і аптечки IFAK для ЗСУ. Нещодавно було закуплено та передано 25 дизель-генераторів до 93-ї бригади ЗСУ, а днями канадська провінція Альберта передала у фонд ще 10 млн доларів.

Конгрес обіцяє, що кампанія буде поширюватись по всьому світу.

Українська діаспора у Франції налічує близько 170 тисяч людей і до лютого 2022 року французів було доволі складно заохотити до підтримки, адже війна на українському Сході – це щось далеке, натомість рф привабливий економічний партнер тут і зараз. Та й російській культурі французи завжди симпатизували. Але віцепрезидент Асоціації українських студентів у Франції Володимир Когутяк констатує, що нині ситуація кардинально змінилась – французи зрозуміли, що дати зброю Україні набагато легше, ніж воювати, і тепер допомога надходить не тільки від простих людей, але й від політиків, мерій міст. Так, французькі громадські організації Aide de ukrainienne france та Аide medicale et caritative ukraine france закуповують бронежилети, каски, одяг та амуніцію, а також медичну та гуманітарну допомогу для України.

Автохтони, корінні українці в Угорщині, також з початку повномасштабної війни всіляко тиснуть на уряд, адже українська громада в Угорщині існує не тільки давно, а й обирається до угорського парламенту як меншина. Крім того, діаспора розгорнула масовану інформаційну кампанію протидії п’ятій колоні кремля і завдяки цій методичній інформаційній роботі з донесення правди про те, що відбувається в Україні прості угорці підтримують Україну, а уряд – ні.

Українські громади у Німеччині також об’єднали зусилля та спільно співпрацюють і шукають різні важелі впливу, щоб переконати німецький уряд посилити підтримку України.

Про допомогу уряду Польщі та української діаспори у Польщі навіть говорити не доводиться. Їхня допомога охоплює абсолютно всі напрямки – політичний, гуманітарний та військовий. Українська діаспора спільно з великими міжнародними організаціями з перших днів війни в Українському домі у Варшаві створила базу даних для біженців, які шукали помешкання, та розпочала масштабну роботу з урядом щодо надання та забезпечення безпеки, медицини, проживання, необхідного обладнання та навчання. І якщо говорити про країни Європейського Союзу, то Польща найбільше з усіх надає Україні військової допомоги.

Українці, котрі мешкають у Норвегії створили штаб допомоги біженцям – адаптація, оформлення документів, пошук житла тощо. За даними волонтерського штабу, з початку війни до Норвегії приїхало понад 9000 українців.

Такий волонтерський штаб створено і у Хорватії. ГО "Добра Воля", де українці разом із хорватами допомагають розселити людей, збирають донації, а також допомагають місцевій муніципальній поліції вирішити проблеми з перекладачами. Крім того, волонтери надають професійну психологічну та реабілітаційну допомогу, а також створили найкращі умови для прийому сімей з дітьми з інвалідністю.

Українська діаспора Болгарії "Ми разом" теж об'єднала тисячі людей, які допомагають біженцям знайти житло та працевлаштуватись, надають юридичні консультації, а українськім бізнесменам надається повний супровід та інвестиційні поради.

З першого ж дня повномасштабної війни у Великій Британії в Українському домі у Лондоні відкрився гуманітарний штаб, в якому збирали гуманітарну та медичну допомогу для потреб ЗСУ. "Асоціація українців у Великій Британії" – одна з найдавніших організацій, яка була створена після Другої Світової війни. Також було створено лондонській штаб волонтерів #АрміяСапорту, для якого місто безкоштовно надало окремий склад.

У Шотландії завдяки інформаційній роботі діаспори місцеві мешканці згуртувались та надають притулок українцям, діляться їжею, меблями та іншими необхідними речами. А на урядовому рівні запроваджена програма Home for Ukrainians – забезпечення житлом для тих, хто через війну змушений був покинути свій дім, а також розширено перелік родичів, яких можна запросити до себе пожити.

Одна з найбільших українських громад у світі – українська діаспора в Південній Америці зі штаб-квартирою у Бразилії з початком війни разом із громадськими активістами організувала збір гуманітарної допомоги та збір коштів через посольства своїх країн для допомоги Україні. Нині бразильці радо приймають біженців – надають житло, харчування, допомагають адаптуватись та навіть оплачують авіаквитки до Латинської Америки.

Токіо, Японія, 26.02.2022. Фото: Maciej Komarowski

Після того, як 26 лютого біля пам’ятника Хатіко у Токіо на підтримку України зібралося майже 2000 людей, які вимагали заморозити активи та арештувати майно рф, а також запровадити ембарго на імпорт нафти та газу, посольство Японії відкрило банківський рахунок для гуманітарної допомоги українцям.

До війни українська діаспора в Португалії налічувала 30 тисяч осіб, з початку війни до країни, рятуючись, прибуло вже 53 тисячі українців. Країна постійно допомагає Україні, передає гуманітарну допомогу, а місцевий поштовий оператор, надихнувшись ідеєю Укрпошти, випустив тематичну марку, кошти від продажу якої підуть на відбудову шкіл або шпиталів в Україні. Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха згадує, що на акцію "Живий ланцюг", яка відбувалась у Лісабоні 4 березня між Президентським палацом і пам’ятником Шевченку, прийшла колосальна кількість людей, і вже наступного дня влада Португалії надала Україні збройну допомогу: військове спорядження, жилети, шоломи, окуляри нічного бачення, гранати та боєприпаси різного калібру, портативні радіостанції, аналогові ретранслятори й автоматичні гвинтівки G3.

Діаспоряни у США та Канаді діяли на випередження. Тут робота велась ще у січні 2022 року

Саме тоді українська громада в Торонто провела масштабну акцію Руху опору капітуляції (зараз – Рух опору "Вільна Україна") – мітинги під гаслами #StandWithUkraine, #UkrainiansWillResist та #SayNotoPutin прокотились всією країною ще перед початком повномасштабної війни. Люди приходили до російського консульства з вимогами негайно заборонити проросійську пропаганду як на території Північної Америки, так і в усьому світі. До акцій протесту долучились не лише етнічні українці та канадійці, а й депутати Федерального парламенту Канади – Іван Бейкер та Джеймс Безан, представники уряду провінцій, а також діаспори Литви, Латвії, Білорусі та Польщі.

З 24 лютого антивоєнні акції на підтримку України у Торонто відбуваються щодня. А 27 лютого на протест #StandWithUkraine у Торонто прийшло понад 20 тисяч українців – і це стало наймасовішим зібранням українців в історії Канади. Діаспора вимагала від уряду Канади закрити небо над Україною, відключити рф від SWIFT, і уряд, на чолі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, погодив всі вимоги. Згодом Канада оголосила про застосування персональних санкцій проти високопосадовців рф, а прем’єр провінції Онтаріо ввів заборону на будь-які російські товари, зокрема, і алкоголь.

Загалом за вісім років війни Фонд "Приятелі Збройних сил України", який був створений Лігою українців та українок Канади, зібрав понад 3 млн доларів, а кредитна спілка "Будучність" передала $125 тисяч для допомоги українським військовим та родинам загиблих. Фонд опікується закупівлями захисної амуніції та необхідного обладнання для потреб ЗСУ, відправляє поранених на лікування та підтримує родини поранених і загиблих бійців.

Фото: facebook.com/FriendsOfUkraineDefenceForcesFund

Фантастичною є підтримка українців у США. Кожна українська громада у Сполучених Штатах очолила свій напрямок роботи – організація мітингів і благодійних заходів, допомога біженцям, оформлення документів і надання грошової допомоги, житло, працевлаштування та навчання для дітей, а також опіка та реабілітація поранених воїнів. Так, невеличка громада Української католицької церкви у місті Сент-Пітерсберзі, що у Флориді, котра налічує 105 прихожан, з початком війни перетворилась на справжній українській фронт супротиву. Тут організовують акції протесту, готують їжу для благодійних обідів, збирають, сортують та відправляють гуманітарну та медичну допомогу. За словами настоятеля храму Богдана Барицького, допомагають не лише українці, які живуть у США, а люди з усіх Сполучених Штатів – з Каліфорнії, Мічігану, Індіани, Ілліноіса, Огайо, Нью-Йорка, Техаса, Алабами тощо.

Як бачимо, світ цілком емпатичний до нашого болю. Тож росія марно сподівається та вкладає у вуха через своїх провайдерів на кшталт Ілона Маска меседжі про втому. Найкраще це продемонстрували результати проміжних виборів у США. Але про них – у наших наступних публікаціях. Залишайтесь з iPress, знайте більше.