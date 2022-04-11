Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Впливове американське видання New York Times опублікувало величезний репортаж-розслідування про те, як прихід до влади Трампа та повномасштабне вторгнення росії до України пов’язані і беруть свій початок з моменту залучення політтехнолога Манафорта до кампанії Трампа. Все почалося з "маріупольського плану"?

Джерело: New York Times

Втручання росії в політику за часів Трампа було більш безпосередньо пов'язане з нинішньою війною, ніж вважалося раніше.

Рашаґейт від Манафорта з Килимником: Трамп мав допомогти реалізувати "маріупольський план", а Янукович очолити нову республіку путіна

У ніч на 28 липня 2016 року, коли Гілларі Клінтон приймала у Філадельфії номінацію на посаду президента США від Демократичної партії, голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт отримав терміновий електронний лист з москви. Відправником був друг і діловий партнер на ім'я Костянтин Килимник. Громадянин росії, який народився в Радянській Україні, Килимник керував київським офісом міжнародної консалтингової фірми Манафорта, відомої тим, що надавала найсучасніші американські технології ведення кампаній клієнтам, які прагнули досягти свого у крихких демократіях по всьому світу.

Килимник говорив небагато, лише те, що йому потрібно проговорити, особисто, якнайшвидше. Те, про що він хотів поговорити, було, очевидно, занадто делікатним навіть для тих хитрощів, які вони так ретельно застосовували - зашифровані додатки, папка чернеток у спільній електронній пошті і, за необхідності, виділені "телефони-кажани". Але він зробив зашифроване посилання - "ікра" - на важливого колишнього клієнта, поваленого українського президента віктора януковича, який втік до росії в 2014 році після того, як очолив масове вбивство десятків продемократичних протестувальників. Манафорт відповів протягом декількох хвилин, і план був затверджений через п'ять днів.

Килимник пройшов митний контроль в аеропорту Кеннеді о 19:43, всього за 77 хвилин до запланованої зустрічі в "Гранд Гавана Рум", світської тусовки Трампа на вершині П'ятої авеню, 666, офісної вежі на Манхеттені, що належить сім'ї зятя Трампа Джареда Кушнера. Незабаром після призначеної години Килимник увійшов на ідеально підготовлену сцену для карикатурної драми темних фігур, які виношують таємні схеми з сумнівними намірами - сигарний бар з темним освітленням, зі стінами, обшитими червоним деревом, і вікнами від підлоги до стелі, завішеними товстими оксамитовими портьєрами, шкіряні клубні крісла, як правило, заповнені великими чоловіками з відкритими комірами, які потягують віскі і малюють на парехо і фігурадос. Чоловіки, тобто такі, як Пол Манафорт, з його пофарбованим у чорний колір помпадуром і схильністю до смугастого одягу. Там, коли горизонт мерехтів крізь сигарний дим, Килимник поділився секретним планом, значення якого стане зрозумілим лише через шість років, коли російська армія володимира путіна вдерлася в Україну.

Відомий як "маріупольський план", названий на честь стратегічно важливого портового міста, він передбачав створення автономної республіки на сході України, що дало б путіну ефективний контроль над промисловим центром країни, де озброєні, фінансовані і керовані Кремлем "сепаратисти" вели дворічну війну, яка забрала близько 10 000 життів. Лідером нової республіки буде ніхто інший, як янукович. Компроміс: "мир" в обмін на розбиту і підпорядковану Україну.

Ця схема йшла врозріз з десятиліттями американської політики, спрямованої на підтримку вільної та єдиної України, і президентка Клінтон, без сумніву, підтримувала би цю позицію, а можливо, навіть посилювала би її. Але Трамп вже припускав, що він змінить дипломатичний статус-кво; у разі обрання, на думку Килимника, Трамп міг би допомогти втілити в життя "маріупольський план". Однак спочатку він повинен був би перемогти, що в кращому випадку малоймовірно. Це привело чоловіків до другого пункту порядку денного того вечора - даних внутрішніх опитувань кампанії, які простежують шлях до перемоги через штати, де йде боротьба, до перемоги. Поширення Манафортом цієї інформації - "тільки для очей", що керують стратегією Трампа - було б нічим не примітним, якби не одна важлива деталь біографії Килимника: він був не просто колегою; він був, як пізніше стверджували американські чиновники, російським агентом.

Після завершення своєї справи чоловіки роз'їхалися окремими маршрутами, щоб уникнути викриття, хоча, за даними федерального слідства, вони продовжували листуватися до пізньої ночі. Протягом наступних тижнів оперативники в москві та санкт-петербурзі активізували хакерську та дезінформаційну кампанію, щоб завдати шкоди Клінтон і допомогти повернути вибори на користь Трампа, що стане основою скандалу, відомого як "рашаґейт". "Маріупольський план" став би виноскою, майже забутою. Але те, що було запропоновано на папері, по суті, є тим, що путін - в небезпечній обороні після низки стратегічних прорахунків і зростаючих втрат на полі бою - зараз намагається захопити за допомогою фіктивних референдумів і незаконної анексії. А Маріуполь - це скорочена назва для жахів його війни - окуповане місто в руїнах після місяців облоги, його величезні металургійні заводи примарні і мовчазні, незліченна кількість громадян похована в братських могилах.

Напад путіна на Україну і його напад на американську демократію до цього часу розглядалися в основному як дві окремі сюжетні лінії. Протягом останніх років втручання росії у вибори розглядалося, по суті, як закрита глава в політичній історії Америки - небезпечний момент, коли іноземний лідер намагався налаштувати Сполучені Штати проти себе, використовуючи і поглиблюючи їхні політичні розбіжності.

Проте ці два наративи зійшлися разом тієї літньої ночі у Великій Гаванській кімнаті. І урок цієї зустрічі полягає в тому, що американську авантюру путіна, можливо, найкраще розуміти як авансовий платіж за геополітичний Грааль ближче до дому: васальну українську державу. На тлі всієї виборчої саги звучала інша історія - про намагання України встановити сучасну демократію і, як наслідок, її становище як гарячої зони нової холодної війни між росією і Заходом, автократією і демократією. Значною мірою тривала боротьба за Україну була головною нотою до потрясінь і скандалів за років Трампа, починаючи з перших днів кампанії 2016 року, а потім президентського переходу, через перший імпічмент Трампа і до останніх днів виборів 2020 року. Навіть зараз деякі впливові голоси в американській політиці, переважно, але не виключно, праві, пропонують Україні піти на поступки суверенітету, подібні до тих, що містяться в плані Килимника, які керівництво країни категорично відкидає.

Цей другий проєкт історії випливає з огляду на сотні сторінок документів, підготовлених слідчими для спеціального радника Роберта С. Мюллера ІІІ та очолюваного республіканцями Спеціального комітету Сенату з питань розвідки; стенограм слухань щодо імпічменту та нещодавнього врожаю мемуарів у справі Russiagate; а також з інтерв'ю з майже 50 особами в США та Україні, включаючи чотиригодинну розмову з самим Манафортом.

Попри все демократії в США та Україні не зламалися. Це призвело до кривавої війни путіна

Для Трампа, який сьогодні стикається з юридичними проблемами, пов'язаними зі схованкою секретних документів на його курорті Мар-а-Лаго, його фінансами і його роллю в зусиллях, спрямованих на подолання поразки на виборах 2020 року, російське розслідування стало первородним гріхом, першим з багатьох політично вмотивованих "полювань на відьом", оскільки було перепрофільоване на зброю в його широкому арсеналі невдоволення. "Російське розслідування" та його відгалуження так і не довели координації між кампанією Трампа та москвою, хоча й задокументували численні зв'язки. Але якщо поглянути на залишені записи крізь криваву призму путінської війни, яка триває вже дев'ятий місяць, то можна виявити шлейф недооцінених сигналів, що свідчать про глибину його української одержимості - і про те, що внутрішні проблеми Америки можуть мати наслідки для близько 45 мільйонів людей, які живуть за майже 5000 миль від неї.

Серед епізодів, які виділяються, - зустріч у Великій Гаванській кімнаті, а також наполегливі, приховані зусилля, спрямовані на втілення в життя "маріупольського плану". Цей план навряд чи був єдиною спробою обміняти мир в Україні на поступки путіну; на його шляху стояло багато перешкод. І його походження залишається незрозумілим: чи був він частиною довгої гри путіна, чи спробою його союзника януковича повернути собі владу? У будь-якому випадку, прокурори, які розкрили цей план, будуть розглядати його як потенційну винагороду за втручання російського президента у вибори.

Дослідження також викриває хитрощі путіна, коли він наполягав на своїй реваншистській місії закріпити свою владу шляхом відновлення російської імперії та послаблення демократії в усьому світі. Він переслідував цю мету шляхом хитрого залучення олігархів і можновладців у країнах, що перебувають у його полі зору, застосовуючи при цьому постійно еволюціонуючі методи дезінформації, щоб зіграти на страхах і ненависті їхніх народів.

Жодна фігура в епоху Трампа не рухалася в цьому світі більш спритно, ніж Манафорт, політичний діяч, відомий тим, що ставився до демократії як до інструменту, а не як до ідеї. Хоча він наполягає на тому, що намагався стримати російський вплив в Україні, а сприяти йому, він досягнув великих статків, використовуючи свою політичну кмітливість на користь пов'язаних з кремлем олігархів країни, допомагаючи встановити уряд, який виявився гнучким перед обличчям вимог путіна. Потім він допоміг обрати американського президента, чиє відкрите захоплення російським силовиком затьмарило більш ніж півстолітню політику просування демократії.

Зрештою, путін не отримає від президентства Трампа того, за що, на його думку, заплатив, а демократія зігнеться, але ще не зламається як у Сполучених Штатах, так і в Україні. Але це, як ніщо інше, підштовхне російського лідера до війни.

Постать майстра темних політичних мистецтв. Як Янукович набув пристойного вигляду

Задовго до розслідувань епохи Трампа Манафорт зарекомендував себе у Вашингтоні та за кордоном як великий майстер політичних темних мистецтв. Разом з Роджером Стоуном Манафорт допоміг розробити стиль різання консервативної політики, натискаючи на "гарячі кнопки", щоб збурити базових виборців та опонентів. Вони працювали в президентських кампаніях Рональда Рейгана і заснували власну фірму, приймаючи міжнародних клієнтів, які шукали прихильності у Вашингтоні Рейгана. Фірма спеціалізувалася на приховуванні кривавих справ таких диктаторів, як Мобуту Сесе Секо з Заїру та Фердинанд Маркос з Філіппін, рясними шарами глянцевого піару, представляючи їх як волелюбних демократів.

До 2005 року Манафорт став центральною фігурою в українському експерименті з демократією, який часто називають "зміїним". Він був введений в політику країни одним з найвпливовіших російських олігархів, алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою. Олігархи не виживають у путінській росії без того, щоб постійно доводити свою корисність для батьківщини. І коли у путіна виникла нагальна проблема в Україні, Дерипаска, який мав там різні холдинги, прийшов на допомогу: він залучив фірму Манафорта, якого найняв раніше для допомоги в подоланні блокування його американської візи на підставі звинувачень у тому, що він отримав свою посаду завдяки зв'язкам з організованою злочинністю (що він заперечує).

путіна розлютив прозахідний і очолюваний молоддю демократичний рух, який спалахнув саме тоді, коли другий пострадянський лідер України, диктаторський і пов'язаний з Кремлем Леонід Кучма, готувався піти у відставку. Щоб стати його наступником, реформатори вишикувалися в чергу за політиком на ім'я Віктор Ющенко. Проамериканськи налаштований і одружений з колишньою співробітницею Державного департаменту, Ющенко пообіцяв вступити до НАТО і Європейського Союзу. Для Кремля, як сказав тоді один впливовий російський аналітик з питань оборони, перемога Ющенка означала б "катастрофічну втрату російського впливу в усьому колишньому Радянському Союзі, що призвело б, зрештою, до геополітичної ізоляції росії".

Попри замах на Ющенка, фальсифікації виборів Януковичем, завдяки Помаранчевій революції, Ющенко переміг у новому голосуванні.

Тепер Дерипаска звернувся до Манафорта з питанням, чи може він повернути до влади політичну організацію Януковича - Партію регіонів. Рецепт Манафорта міститься в записці Дерипаски від червня 2005 року, яка була процитована у звіті Сенатського комітету з питань розвідки. Він стверджував, що Янукович і його партія повинні працювати над тим, щоб виграти вибори легітимним шляхом, переодягнувшись у демократів за західним зразком - використовуючи інструменти Заходу "у спосіб, який, на думку Заходу, узгоджується з ними", навіть якщо вони такими не були. Прийнявши "західну модель", Янукович і його партія "обмежать свої можливості для створення атмосфери, яка дає надію потенційним прихильникам іншого шляху". У тезах, які грали на руку Путіну, Манафорт додав: "Ми зараз переконані, що ця модель може принести велику користь уряду путіна, якщо буде використана на правильних рівнях з відповідним прагненням до успіху".

Манафорт наполягав протягом усіх наших інтерв'ю, що путіну не сподобалася б його стратегія, і що меморандум був призначений як своєрідний підручник для Дерипаски. "Я, по суті, вчив його демократії", - сказав він. Офіс Дерипаски не відповів на запит про інтерв'ю. Але в невдалому позові про наклеп проти The Associated Press через статтю 2017 року, яка розкрила їхні дискусії про Україну, Дерипаска заявив, що найняв Манафорта виключно для власних бізнес-інтересів і "ніколи не мав жодних домовленостей, контрактних чи інших, з паном Манафортом щодо просування інтересів російського уряду".

Незважаючи на це, з фінансуванням від союзників олігарха Дерипаски в Україні, Манафорт почав втілювати план у життя. Він залучив міжнародних консультантів з питань виборів та американських стратегів з обох боків партійного проходу. Для знання місцевої специфіки Манафорт залучив Килимника, за яким вже тоді стелилися підозри, що він був російським кротом. П'яти футів на зріст з обеззброюючою хлоп'ячою міною, Килимник востаннє працював у Міжнародному республіканському інституті (IRI), організації з просування демократії, пов'язана з сенатором Джоном Маккейном з Арізони, який у свою чергу був клієнтом давнього партнера Манафорта, Ріка Девіса. Килимник навчався в радянській військовій мовній академії, відомій карбуванням майбутніх офіцерів розвідки, і служив перекладачем в російській армії. Його колеги з IRI запідозрили, що він передавав секрети російській розвідці, і він був звільнений, коли в інституті дізналися, що він працює на прихильників Януковича.

Під опікою Манафорта Янукович набув нового респектабельного вигляду. Потім, з нового офісу неподалік від Майдану, Манафорт розробив платформу Партії регіонів, обіцяючи зробити Україну "мостом" між hосією і Заходом - шляхом встановлення економічного партнерства з Європейським Союзом (популярним на заході), але відкидаючи членство в НАТО (популярне серед російськомовного населення на сході України). Скептично налаштовані американські дипломати назвали проєкт Манафорта "Extreme Makeover".

Попри всі розмови про наведення мосту на Захід, Манафорт незабаром почав застосовувати свою перевірену в боях і засновану на опитуваннях політику розколу, використовуючи розбіжності щодо культури, демократії і самого поняття нації, щоб збудити електорат Партії регіонів, російськомовних виборців на сході і півдні. Проєкти промов і тези, виявлені в кримінальних справах Манафорта, зображували Помаранчеву революцію як "переворот" і "помаранчеву ілюзію". Вони критикували більш жорстку лінію уряду Ющенка по відношенню до Москви і зосереджувалися на тліючому питанні української політики - регіональному розколі щодо надання російській мові статусу другої офіційної.

"В американській політиці, - каже Тетяна Шевчук, юрист Центру протидії корупції, реформаторської групи, що базується в Києві, - це називається "культурні війни", коли беруть якусь тему, яка зараз не є пріоритетною для суспільства, але з якої можна легко щось зробити. Він просував щось на кшталт того, що є два типи українців - україномовні українці і російськомовні українці".

Під час наших інтерв'ю Манафорт стверджував, що реформатори форсували це питання, наполягаючи на перевазі української мови в країні, де багато хто переважно розмовляє російською. Він стверджував, що його стратегія дала Януковичу довіру "етнічних російських" виборців, необхідну для об'єднання країни, одночасно розвернувши її на захід. (Він каже, що він "рішуче" на боці України у війні.) Проте, лінія нападу Манафорта збіглася з операцією російської розвідки, що зароджувалася, яка займалася "маніпулюванням такими питаннями, як статус російської мови", щоб розпалити сепаратистське повстання на Кримському півострові і "запобігти руху України на захід до таких інституцій, як НАТО і ЄС", згідно з витоком телеграми з посольства США того часу. Майже два десятиліття потому путін використовуватиме подібні меседжі щодо мови та національної ідентичності як виправдання своєї війни та незаконних анексій на сході.

Стратегія Манафорта мала приголомшливий успіх. Партія регіонів перемогла на парламентських виборах у 2006 році, а через чотири роки Янукович повернув собі президентське крісло на виборах, що пройшли під міжнародним контролем. Манафорт отримав заслугу, ставши таким же відомим в українських політичних колах, як Карл Роув або Джеймс Карвілл в Америці. Він жив життям олігарха, колекціонуючи куртки зі шкіри пітона і страуса, костюми від Алана Кутюр і нерухомість в Сохо, Хемптоні, хмарочоси Трампа і особняки в Брукліні. Він також зблизився з Януковичем, граючи в теніс на трав'яному корті - завжди дозволяючи клієнту виграти - і відмокаючи в гідромасажній ванні в резиденції нового президента "Межигір'я" на 350 акрах, з зоопарком, полем для гольфу і гротескним особняком, чиє шалене поєднання архітектурних впливів було відоме місцевим жителям як "донецьке рококо".

Як розлагався Янукович. Створення "Оппоблоку" після його втечі

Януковичу не знадобилося багато часу, щоб почати відступати від своїх демократичних обіцянок. Він ув'язнив свого опонента, колишнього лідера помаранчевих Юлію Тимошенко; обмежив свободу преси, криміналізувавши наклеп і розпочавши сфабриковані розслідування проти опозиційних ЗМІ; очолив розкрадання державних коштів; сфальсифікував парламентські вибори 2012 року; і продовжив оренду кримського порту Севастополь, де російський військово-морський флот розглядався як "коник " для поглинання путіна.

Незабаром кілька консультантів Манафорта з питань демократії розчарувалися. Зі свого боку, Манафорт розширив свою роль при Януковичі, ставши чимось на кшталт тіньового зовнішньополітичного радника та емісара на Заході. Він також, за звинуваченням прокуратури, працював як незареєстрований іноземний агент, проводячи таємні лобістські кампанії у Вашингтоні та Брюсселі, щоб запобігти санкціям через ув'язнення Тимошенко, наполягаючи на тому, що Янукович все ще продовжує виконувати свою економічну угоду з Європою.

Але цей крихкий місток до Заходу не витримав. Під тиском путіна Янукович різко змінив курс наприкінці 2013 року, перервавши переговори з Європою і поглибивши свої економічні зобов'язання перед росією. Десятки тисяч протестувальників знову потекли на Майдан. Тижні протистояння, що супроводжувалися насильством, прийшли до смертельної розв'язки протягом трьох днів у лютому 2014 року, коли в результаті урядового розгону загинули десятки людей, всього в декількох метрах від офісу Манафорта.

У відповідь, коли його політична коаліція була розбита на шматки, Янукович втік до росії. За кілька тижнів, стверджуючи, що Янукович був усунутий не в результаті доморощеної хвилі демократії, а в результаті перевороту, підтриманого Заходом, путін рушив на Крим і схід. Манафорт і сьогодні стверджує, що Майдан був, по суті, переворотом проти законно обраного президента. Це була також особиста фінансова катастрофа - він втратив свою дійну корову. Тим не менш, йому вдалося знайти роботу, допомагаючи колишнім членам Партії регіонів створити нову партію під назвою "Опозиційний блок" і консультуючи з питань мерських перегонів.

Останній з них відбувся наприкінці 2015 року в Маріуполі. Портове місто на південному сході України було частиною потенційного сухопутного мосту для постачання зброї між окупованим Кримом і охопленим війною Донбасом і могло б стати комерційним центром для потьомкінської республіки, залежної від москви. Це також була вотчина найбагатшого громадянина України, гірничо-металургійного магната Ріната Ахметова, для якого і росія, і Європа були важливими ринками збуту. Ранній політичний хрещений батько Януковича, Ахметов також був початковим фінансистом роботи Манафорта на Партію регіонів.

Завдяки концентрації промислових холдингів на Донбасі, Ахметов утримував міцний контроль над політикою, управлінням та засобами масової інформації регіону. Навіть коли ставленики путіна наступали на Маріуполь і провели фіктивний референдум про незалежність у 2014 році, Ахметов зайняв нейтральну позицію, що дало можливість "сепаратистам" стверджувати, що вони мають його підтримку. "Рінате", - свідчило графіті на київському Майдані Незалежності, - "ти з Україною чи з Кремлем?". Зрештою, Ахметов різко виступив проти "сепаратистського" насильства, відправивши робітників патрулювати вулиці і допомагати відбивати напади російських маріонеток. Але навіть тоді його неоднозначні заяви продовжували підживлювати підозри, що він хеджував свої ставки. Після того, як на початку 2015 року "сепаратисти" обстріляли цивільний район, вбивши 30 людей - атака, як пізніше з'ясувалося, була скоординована російськими військовими, - його найбільше видання "Сегодня" виділилося статтями, в яких уникали звинувачень. "Складалося враження, що це не обстріл, а якийсь землетрус, який просто стався", - сказала мені Євгенія Кузнєцова, український медіа-аналітик, яка вивчала висвітлення цієї атаки.

Джок Мендоза-Вілсон, прес-секретар Ахметова, заявив, що олігарх ніколи не був нейтральним і завжди підтримував єдину Україну. (Ахметов зараз судиться з росією за знищення його найбільшого металургійного заводу в Маріуполі, де українські солдати відчайдушно тримали оборону протягом 80 днів цього року). Але для того, щоб утримати країну разом, за словами Ахметова, в той час "було б неконструктивно виходити зі зброєю в руках" проти росії.

З наближенням виборів мера і міської ради 2015 року кілька кандидатів-повстанців висунули свої кандидатури, пообіцявши більш рішуче налаштувати Маріуполь проти росії та її маріонеток. Обраний Ахметовим кандидат у мери, колишній керівник його металургійної компанії Вадим Бойченко, був чітким прихильником нейтрального статус-кво.

Участь Манафорта в кампанії, виявлена в електронному листі, знайденому слідчими Сенату, була значною мірою прихована; в інтерв'ю він описував свою роль як другорядну. Один з кандидатів-реформаторів, Олександр Ярошенко, був здивований, дізнавшись, що Манафорт був залучений, хоча, озираючись назад, він бачив натяки на його присутність. "Американці прийшли з невеликою кількістю людей", - сказав він мені під час відеоінтерв'ю в травні, яке час від часу переривалося його зусиллями з координації евакуації з обложеного міста. "У них була технологія: скільки людей ми повинні вивести з кожної вулиці, який відсоток". Він вважає, що це було лише вітриною, оскільки контроль Ахметова над містом поширювався і на підряд на друк бюлетенів.

Після перемоги Бойченка Ярошенко організував кампанію в міськраді, щоб змусити його поновити звернення про визнання росії "країною-агресором". Міський голова відклав цей захід у довгу шухляду.

Перехід Манафорта до кампанії Трампа в березні 2016 року був благом для кандидата, оскільки він отримав одного з найдосвідченіших стратегів республіканців, саме тоді, коли сенатор Тед Круз почав скорочувати свою кількість делегатів, що викликало розмови про оспорюваний з'їзд.

Це також було благом для Манафорта, який був бідний коштами, але багатий на предмети розкоші. Він перевів значну частину своїх доходів в Україні - за даними слідства, близько 60 мільйонів доларів - на купівлю нерухомості, автомобілів та костюмів у підставних компаній на Кіпрі, що, за словами прокурорів, було частиною схеми з відмивання грошей. Рахунок на 2,4 мільйона доларів, виставлений Ахметову та іншому клієнту, залишився неоплаченим. Назрівали фінансові загрози. На нього подав до суду Дерипаска, який стверджував, що Манафорт і його заступник Рік Гейтс втратили майже 20 мільйонів доларів на спільному підприємстві, яке прогоріло.

Нова робота Манафорта. Як Україну позбавили підтримки США після анексії Криму - деталі

Манафорт доклав чимало зусиль, щоб отримати роботу в кампанії Трампа, йдеться у звіті розвідки Сенату. Він лобіював Роджера Стоуна і фандрайзера Тома Баррака і уклав угоду, як розповів прокурорам Баррак, сказавши "чарівні слова" - він буде працювати безоплатно. Зрештою, міркував Манафорт, ця робота могла б стати способом отримати зарплату від Ахметова і налагодити стосунки з Дерипаскою, який, без сумніву, побачив би користь від зв'язку Манафорта з потенційним президентом. "Як ми можемо стати цілими", - писав Манафорт Килимнику. Манафорт сказав мені, що вважає, що матиме більший вплив на Трампа як волонтер, який підтримує його, ніж як член його штабу.

Нова робота Манафорта також була багатообіцяючою для путіна. Близьке оточення провідного республіканського кандидата в президенти США тепер включало радника, який був натхненником найуспішнішої в Україні партії, дружньої до росії, і був близьким до Килимника, якого американські чиновники визначили як російського агента.

Наступного дня після того, як кампанія Трампа оголосила про його призначення на посаду головного стратега з питань з'їздів, Манафорт разом з Гейтсом і Килимником надіслав копії оголошення своїм головним покровителям в Україні разом з особистими листами, в яких обіцяв тримати їх у курсі подій протягом усієї виборчої кампанії. Серед одержувачів були Дерипаска, Ахметов та інший заможний українець, колишній голова адміністрації Януковича Сергій Льовочкін. За даними слідчих Сенату, Льовочкін, який був каналом передачі грошей олігархів Манафорту в роки правління Партії регіонів, також мав тісні робочі стосунки з Килимником.

У той час як Манафорт став головою передвиборчої кампанії Трампа - і в той час як російські оперативники зламували сервери Демократичної партії - кандидат зайняв позицію щодо регіону, яка була вигідною для амбіцій путіна щодо України. Напередодні Національного з'їзду республіканців у Клівленді в липні Трамп шокував американський зовнішньополітичний істеблішмент, висловивши лише прохолодну підтримку НАТО. Він також заявив помічникам, що не вважає, що варто ризикувати "Третьою світовою війною", щоб захистити Україну від росії, згідно з розвідувальною доповіддю Сенату, оприлюдненою влітку 2020 року.

За цим послідувала єдина бійка на платформі з'їзду. Після того, як делегат від Техасу додав пункт про надання "летальної оборонної зброї" для України, радник Трампа з національної безпеки Джей Д. Гордон заблокував його, і теза була звужена до більш м'якої обіцянки "відповідної допомоги". Делегатка від Техасу повідомила Сенатському комітету з розвідки, що Гордон сказав їй, що діє за погодженням з "Нью-Йорком", а саме з Трампом. Гордон заперечив це, заявивши, що діяв за власною ініціативою, оскільки обіцянка "летальної допомоги" суперечила позиції Трампа щодо України. На з'їзді були присутні ще два дуже зацікавлені гравці - український та російський посли в США; російський посол розмовляв з Гордоном через кілька днів після пом'якшення позиції Трампа. Зрештою, слідчі не дійшли висновку, що росія була причетна до конфлікту на трибуні. Вони також не знайшли жодних доказів, які б суперечили наполяганням Манафорта на тому, що він був повністю усунутий від процесу, хоча один із співробітників кампанії пізніше сказав слідчим, що Манафорту довелося "заспокоїти" "засмученого" українського посла.

Українці мали підстави засмутитися, а росіяни порадіти, і все це знову повторилося через кілька днів, 27 липня, коли Трамп на прес-конференції заявив, що розгляне можливість визнання Криму російською територією, фактично припинивши санкції адміністрації Обами і нормалізувавши відносини, які були напруженими з моменту незаконної анексії. Він також, як відомо, запропонував росії зламати електронну пошту Гілларі Клінтон.

Наступного дня Килимник вилетів до Москви, про що свідчать записи про поїздки, отримані офісом Мюллера. У своєму електронному листі до Манафорта тієї ночі він написав, що зустрівся з "хлопцем, який подарував тобі найбільшу банку чорної ікри кілька років тому" - цим хлопцем був Янукович, який одного разу подарував Манафорту чудову ікру на суму 30 000 доларів. З Килимником потрібно було зустрітися особисто. У нього була "довга історія про ікру".

Далі буде.