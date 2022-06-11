Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Впливове американське видання New York Times опублікувало величезний репортаж-розслідування про те, як прихід до влади Трампа та повномасштабне вторгнення росії в Україну пов’язані і беруть свій початок з моменту залучення політтехнолога Манафорта до кампанії колишнього президента Сполучених Штатів. В цій частині йдеться про намагання команди "трампа" перекинути увагу з російського втручання у вибори на Україну, допомогу їм в цьому льовочкіна в унісон з путіним та захаровою, а також генпрокурора Луценка з його заявами про Байдена і "війною" із пані послом США Йованович.

Джерело: New York Times

Перша частина

"Маріупольський план" як частина мінських домовленостей? Доказів про співпрацю штаба Трампа із російським ГРУ виявилося недостатньо

У Великій Гаванській кімнаті Килимник передав термінове повідомлення Януковича: "мирний" план для України наближається, і він сподівався, що Манафорт допоможе його реалізувати.

Як описував Килимник у повідомленнях і службових записках протягом наступних кількох місяців, передбачувана автономна республіка на сході номінально залишалася б частиною України; з Януковичем як її лідером вона потім вела б переговори про врегулювання. Але те, що стало відомим як "Маріупольський план", було, як пізніше зазначив Манафорт прокурорам, "чорним ходом" до російського контролю над східною Україною - напрочуд схожим на те, що путін зараз оголосив здійсненим завдяки своїм анексіям під дулом пістолета.

План ґрунтувався на максималістському тлумаченні путіним домовленостей, підписаних у столиці Білорусі Мінську наприкінці 2014 - на початку 2015 року, які пов'язували припинення вогню на сході з новим положенням Конституції України, що надавало б "особливий статус" двом основним територіям на сході. росія інтерпретувала цей нечіткий термін як надання територіям автономії - під її маріонетками - з правом вето на зовнішню політику України. Україна розглядала це як більш обмежене розширення місцевого самоврядування. Навіть тоді більшість українців сприйняли це положення як капітуляцію, як показували опитування, і воно з великими труднощами пройшло через Парламент.

Для Сполучених Штатів, які не були стороною Мінських переговорів, будь-який план, що надавав східним регіонам надмірну автономію і вплив, суперечив давній підтримці того, що Вільям Тейлор, колишній американський посол в Україні, описав як "незалежну, суверенну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Ми говорили це знову, знову і знову", - сказав він мені. Однак зараз риторика Трампа щодо росії свідчить про відхід від цієї політики.

У "росiйському розслiдуваннi" (йдеться про розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори в США – iPress) зустрiч у Великій Гаванській кімнаті стане бiльш вiдомою завдяки iншiй справi, що вiдбулася того вечора: обговоренню даних опитувань, якi простежували, як Трамп може досягти владної позицiї, щоб зробити цей важливий дипломатичний прорив. Манафорт і Гейтс передавали ці дані Килимнику ще з весни; згідно зі звітом комітету з розвідки Сенату, ці дані, підготовлені довіреною особою Манафорта, Тоні Фабріціо, були одним з найцінніших активів кампанії. Манафорт і Гейтс наполягали на тому, що ці дані були лише найпростішими, деякі з них були загальнодоступними. Але вони також показують, на що саме звертала увагу кампанія, коли формувала свою стратегію і поширювала свої повідомлення новими способами через соціальні мережі. І як Манафорт розповів Килимнику в клубі, згідно зі свідченнями Гейтса та іншого свідка, який був поінформований про зустріч, опитування показували те, чого не бачили соціологи Клінтон і основні прогнозисти - шлях до Білого дому через традиційно "блакитні" штати, такі як Мічиган, Міннесота, Пенсильванія і Вісконсін. Звичайно, пояснив Манафорт, це вимагало б невпинної атаки на публічний імідж Клінтон.

Наприкінці літа активізувалися злісні операції проти Клінтон у соціальних мережах, які проводила не лише кампанія Трампа та її американські союзники, а й російські тролі, які видавали себе за американців і поширювали низку конспірологічних теорій про здоров'я Клінтон та її ймовірну злочини. Операції включали штати, які Манафорт визначив як ключові, встановили слідчі.

Дані опитування стануть основним об'єктом уваги команди Мюллера та слідчих Сенату. Ні ті, ні інші не змогли прямо пов'язати російські операції з цими даними; вони повідомили лише, що Гейтс вважав, що Килимник ділився ними з Дерипаскою та його українськими колегами - очевидне виконання обіцянки Манафорта тримати своїх покровителів в курсі подій. Але минулого року в комюніке Міністерства фінансів було зроблено висновок, що Килимник передавав дані безпосередньо російській військовій розвідці, назвавши його "відомим російським агентом".

Документ не містив жодних доказів, і Манафорт і Гейтс використали це, щоб поставити під сумнів оцінку і все, що з неї випливає. Як сказав мені Гейтс: "Якщо Килимник є агентом ГРУ, покажіть нам докази, і я буду першим, хто скаже, що це так". Килимник відмовився говорити зі мною, але в текстовому повідомленні він відкинув свою роботу над "Маріупольським планом" як "неформальної дискусії" щодо "одного з 10 000 різних варіантів мирного вирішення" (він сказав мені, що це "не найкращий час для обговорення цих питань", враховуючи "боротьбу українців за своє життя і свободу"). Минулого року Килимник сказав інтерв'юеру RealClearInvestigations, що ця оцінка була "безглуздою і неправдивою", зазначивши, що він був регулярним джерелом інформації для посадових осіб Посольства США в Києві, що підтверджується документами і колишніми посадовими особами.

Звичайно, розбудова довіри всередині посольства країни-суперника - це те, чим повинні займатися шпигуни. Один дуже заангажований західний діяч, фіксер, який регулярно спілкувався з Килимником у Києві, сказав мені, що, хоча він і мав сумніви щодо оцінки розвідки, він вважав це питання академічним: як російський громадянин з родиною в росії та військовим минулим, Килимник перебував під тиском, щоб виконувати волю путіна, і часто здавалося, що так воно і було. З цього приводу, електронні листи, отримані Мюллером, показали, що Килимник посилається на свою взаємодію з високопоставленими гравцями в москві, в тому числі з тими, хто має чіткі зв'язки з розвідкою. Серед них був провідний помічник Дерипаски Віктор Бояркін, якого Міністерство фінансів США описало як колишнього високопосадовця ГРУ, що відігравало провідну роль в операції путіна з втручання у вибори.

Трамп дав всі підстави путіну вважати свій проєкт успішним. Чорна бухгалтерія Партії регіонів як перешкода для планів путіна

Найкращого зв'язкового Килимника з кампанією Трампа вже не буде поруч, коли ця операція розквітне на повну силу. Менш нiж через три тижнi пiсля зустрiчi у Великiй Гаванськiй кiмнатi Манафорт залишився без роботи. У серединi серпня газета "Нью-Йорк Таймс" повiдомила, що нове українське антикорупцiйне агентство отримало "чорну книгу" Партiї регiонiв, у якiй перелiчено цiльовi, неофiцiйнi виплати українським чиновникам - i Манафорту. Кількома днями пізніше, на прес-конференції в Києві, колишній журналіст, який став парламентарем-реформатором, Сергій Лещенко, висвітлив 22 рукописні записи в книзі, в яких перераховано 12,7 млн. доларів США, призначених для Манафорта. Після того, як кампанія Клінтон назвала цю книгу доказом зв'язків між кампанією Трампа та росією, Манафорт подав у відставку.

Виявлення бухгалтерської книги, здавалося, було взяте прямо з сюжету популярного ситкому "Слуга народу". Український рімейк на "Містер Сміт їде до Вашингтона", в якому комедійний актор Володимир Зеленський зіграв роль скромного та ідеалістичного вчителя історії, який несподівано потрапляє в президентське крісло, постійно відбиваючись від агента олігархів, схожого на Манафорта, який намагається його "упакувати" та керувати ним. У фіналі сезону 2015 року він знаходить чорну бухгалтерію таємних платежів, яку зберігав його попередник, і присягається очистити "неофіційну компанію під назвою "Україна" від її ендемічної корупції.

У розмові з журналістами Лещенко використовував подібну риторику, коли говорив про те, чому він допоміг оприлюднити реальну бухгалтерську книгу. У нього була й інша причина. "Чим більше буде викриття Трампа і його оточення, - сказав він журналу Tablet кілька місяців по тому, - тим складніше Трампу буде укласти сепаратну угоду з путіним, тим самим здавши і Україну, і всю Європу".

З самого початку своєї президентської каденції Трамп давав росії всі підстави вважати, що її політична ставка окупилася. Він призначив радником з національної безпеки генерал-лейтенанта у відставці Майкла Флінна, який отримав 33 750 доларів США за виступ на московському святкуванні 2015 року, організованому російським державним пропагандистським каналом RT, що фінансується державою. Ще до вступу на посаду Флінн розмовляв з послом путіна у Вашингтоні про зняття санкцій за втручання у вибори, явно порушуючи федеральний закон. Флінн двічі визнав себе винним за звинуваченням у брехні ФБР щодо цих обговорень, але був помилуваний Трампом. Новим держсекретарем стане Рекс Тіллерсон, який, будучи виконавчим директором Exxon Mobil, критикував рішення адміністрації Обами накласти санкції на росію через Крим та збиття літака "Малайзійських авіаліній".

А в дні перед інавгурацією багатообіцяючі сигнали надходили з-за Потомаку у Вірджинії, де Манафорт зустрічався з Килимником і Льовочкіним у готелі Westin Alexandria Old Town. Обидва чоловіки отримали квитки на інавгурацію через спільника Манафорта, який пізніше визнає себе винним у тому, що не зареєструвався як іноземний агент і незаконно придбав квитки, що є порушенням правил щодо іноземних політичних пожертвувань. Оскільки більшість їхніх комунікацій відбувалася через зашифровані додатки для обміну повідомленнями, слідчі не мали достатнього уявлення про порядок денний, але Манафорт визнав один пункт прокурорам: "мирний" план для України.

Не маючи офіційної посади, Манафорт продовжував консультувати табір Трампа, йдеться у звіті Сенату. У той же час Килимник курсував між москвою та Києвом, опрацьовуючи деталі "мирного" плану. Спілкуючись через чорновий електронний лист у спільному акаунті перед зустріччю у Вірджинії, Килимник повідомив Манафорту, що вони з Януковичем (кодове ім'я BG - Big Guy) зустрічалися в росії і обговорювали план. "росіяни на самому високому рівні в принципі не проти цього плану, - написав Килимник, - і будуть працювати з BG, щоб почати процес". Публічне схвалення Трампа, додав він, дозволило б подолати опір в Києві. "Все, що потрібно для початку процесу - це дуже незначне "підморгування" (або невеликий поштовх) з боку ДТ, який скаже, що "він хоче миру в Україні і повернення Донбасу в Україну", і рішення зі "спеціальним представником", щоб керувати цим процесом", - написав Килимник. Представником Трампа, судячи з усього, став би Манафорт, який, як міг би гарантувати Янукович, увійшов би на "самий верхній рівень" в Кремлі.

Не Манафортом єдиним. Російські та українські зв'язкові, які допомагали Трампу задля планів путіна з розколу України

Манафорт навряд чи був єдиною фігурою в орбіті Трампа, яка взаємодіяла з людьми, що знали людей у москві. Перші місяці роботи адміністрації принесли запаморочливу процесію викриттів. Флінна, радника з національної безпеки, було звільнено через його розмови з російським послом по негласних каналах зв'язку. Стало відомо, що радник з питань зовнішньої політики кампанії Джордж Пападопулос у барі в Лондоні сказав австралійському дипломату, що росія має компромат на Клінтон, за кілька тижнів до того, як стало відомо про злам електронного листування Клінтон росією. Його вільна розмова спричинила перше розслідування про втручання, яке переросло в розслідування Мюллера. З'явилася інформація, що Дональд Трамп-молодший, Джаред Кушнер і Манафорт зустрічалися в червні 2016 року в Трамп-тауері з добре знайомим російським адвокатом, який, за їхніми словами, хотів передати викривальну інформацію про Клінтон як "частину підтримки пана Трампа з боку росії та її уряду". Судячи з усього, адвокат, більше зацікавлений у знятті санкцій, не зміг цього зробити. А ще було розкриття команди Мюллера в судових документах восени 2017 року, що Килимник "за оцінками, має зв'язки з російською розвідувальною службою".

Однак на той час Манафорт став головною мішенню розслідування, а його взаємодія з Килимником, Дерипаскою та проросійськими українцями розглядалася як потенційний зв'язок між Кремлем і передвиборчою кампанією Трампа. Проте навіть після пред'явлення йому обвинувачення наприкінці жовтня 2017 року, за повідомленням прокуратури, він і Килимник продовжували шукати "підморгування" адміністрації Трампа для "мирного" плану щодо України. З цією метою ще в березні 2018 року вони з Килимником працювали над опитуванням українців. У проекті опитування ставилося питання про те, чи повинен Донбас залишатися під управлінням Києва в одному з двох альтернативних варіантів: відокремитися як автономний регіон або приєднатися до росії. Розроблений за участю соціолога Фабріціо, він також містив питання про те, чи можна прийняти Януковича як лідера на Сході.

Але коли Манафорт і Килимник працювали над уточненням опитування, прокурори висунули нові кримінальні звинувачення проти Манафорта. Тепер йому загрожувало два судові процеси, один у Вірджинії і один у Вашингтоні. Потім з'явилися новини про нового зіркового свідка - заступника Манафорта, Гейтса, який детально розповів, як Манафорт використовував підставні компанії, щоб приховати мільйони доларів прибутку від податківців.

У серпні 2018 року суд присяжних штату Вірджинія визнав Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення, включаючи податкове та банківське шахрайство. У зв'язку з наближенням другого судового процесу у Вашингтоні за відмивання грошей, Манафорт уклав угоду про визнання вини і співпрацю з урядом, сподіваючись на поблажливість при винесенні вироку. Зараз Манафорт каже, що не вірив своєму визнанню провини під присягою, і пішов на це тільки тому, що не думав, що постане перед справедливим судом присяжних, і хотів захистити фінансові активи сім'ї. Але в останню хвилину головний прокурор Ендрю Вайсманн зірвав угоду. Він дізнався, що Манафорт послідовно брехав "про одне питання, зокрема, про його взаємодію з Килимником, офіцером російської розвідки", як сказано в доповіді Сенату. Серед цих взаємодій: маневри для плану "Маріуполь".

Вайсманн виявив план лише після судового процесу у Вірджинії, коли ФБР отримало партію електронних листів Килимника. Зіткнувшись з цією новою інформацією, Манафорт заявив прокурорам, що він відкинув цей план, коли він вперше з'явився, у Великій Гаванській кімнаті в серпні 2016 року. Він наполягав на цьому навіть після того, як Вайсман розкрив, що у нього є листування за грудень 2016 року, в якому обговорюється "BG" і бажане "підморгування" підтримки з боку Трампа - і знову, коли йому представили електронні листи про опитування в березні 2018 року.

У наших інтерв'ю та у своїй книзі "Політичний в'язень", опублікованій у серпні цього року, Манафорт називає ідею про те, що він підтримував цей план, "божевільною" і стверджує, що опитування було розроблене для того, щоб допомогти кандидату в президенти України, якого він не хоче називати. Хоча він не заперечує, що Килимник просував цей план - за його словами, за вказівкою Януковича, а не путіна, - він звинувачує Вайсмана у створенні "вигаданого наративу" з непов'язаних між собою фактів.

Для Вайсмана ці викриття стали моментом "ага!". Він зрозумів, що план розколу був тим, що хотів путін за "фунт" допомоги кампанії Трампа. "2 серпня, якщо не раніше, - писав він у своїх мемуарах 2020 року, - росія чітко показала Манафорту - і, відповідно, кампанії Трампа, - що вона хоче отримати від Сполучених Штатів: "підморгування", кивок на знак схвалення від президента Дональда Трампа, оскільки вона захопила найбагатший регіон України".

путінська пропаганда в дії – Килимник і Льовочкін діяли в унісон разом з захаровою та путіним. Звинувачення України у втручанні в американські вибори

путін намагався виправдати свою війну в Україні шквалом пропаганди: що Україною з президентом-євреєм керують нацисти; що російські звірства, детально зафіксовані на фотографіях, відео та свідченнях очевидців, є українськими операціями, інсценованими з метою очорнити росію; що Україна готується підірвати "брудну бомбу", в той час як Москва нагнітає глобальні страхи перед російською ядерною атакою. Насправді, путінські пропагандистські сили роками використовували такі вигадки, щоб посіяти розбрат і плутанину в Криму і на Донбасі, коли він випробовував нову доктрину гібридної війни, поєднання зброї і слів.

Цей "дзеркальний" меседж перегукується з формуванням та еволюцією контррозслідування щодо росії, яке вкоренилося в кампанії Трампа і, зрештою, вилилося в його перший імпічмент: Україна, а не росія, втрутилася у 2016 році.

Згідно зі звітом Мюллера, Килимник і Манафорт почали розкручувати цю теорію після того, як у червні 2016 року з'явилися новини про те, що приватна фірма з кібербезпеки під назвою CrowdStrike встановила, що російські хакери відповідальні за злом комп'ютерних систем Національного комітету Демократичної партії. Пізніше Гейтс повідомив слідчим, що Манафорт говорив людям всередині кампанії, що за зломом насправді стоїть Україна. Роблячи це, за словами Гейтса, Манафорт "повторював наратив, який часто підтримував Килимник", згідно з доповідями ФБР, які цитуються в доповіді Сенату. Манафорт заперечує звинувачення Гейтса.

Після розкриття імені Манафорта в "чорній бухгалтерії" Килимник організував репутаційний захист свого боса, висунувши нову ітерацію контраргументу - що українські союзники Клінтон сфабрикували цю бухгалтерію, щоб очорнити Манафорта і підірвати репутацію Трампа. Як і будь-яка ефективна дезінформація, вона мала слабкі зв'язки з реальністю - думка українського уряду про те, що президентство Трампа буде потенційно руйнівним, і визнання того, що книга не була повністю автентифікована і не доводить фактичних платежів, здійснених Манафорту. Агент ФБР, який переглядав бухгалтерську книгу, сказав мені, що сотні сторінок рукописних записів було б надзвичайно важко підробити, і вони були б цінним інструментом розслідування, якби не були готовими доказами в суді. Манафорт заперечував отримання неофіційних платежів і ніколи не був об'єктом кримінального розслідування українських прокурорів, які зосереджувалися на розслідуванні того, чи були виплати Манафорту та іншим особам неналежним чином здійснені з державних коштів.

Початкова вилазка Килимника була витонченою і включала в себе статтю Financial Times у серпні 2016 року про те, як відомі українці обирали сторону на американських виборах, порушуючи традиційний нейтралітет, щоб виступити проти "пропутінського Трампа". Килимник обмінявся кількома електронними листами з репортером перед публікацією, як стало відомо прокурорам, і стаття містила цитату "колишнього прихильника Януковича", який припускав не тільки те, що бухгалтерська книга була викладена, щоб зашкодити Трампу, але й те, що журналісти, які висвітлювали витік, "працювали в інтересах Гілларі Клінтон". Килимник відправив статтю Гейтсу з надією, що "DT її побачить". Потім, після трьох телефонних розмов з Манафортом, Роджер Стоун розмістив посилання на статтю в Твіттері. "Єдине втручання у вибори в США - це втручання друзів Гілларі в Україні", - додав він в якості пунктуації.

Кілька місяців по тому Килимник допоміг зробити цю справу більш зрозумілою, опублікувавши в "U.S. News & World Report" статтю, яку він допоміг написати для свого давнього соратника, покровителя Манафорта Льовочкіна, який зараз працює в українському парламенті як член "Опозиційного блоку", що є наступником Партії Регіонів. Звинувачуючи антикорупційних чиновників у "фабрикуванні справи" проти Манафорта, стаття захищала тих, хто пропонує "болючі поступки" в обмін на мир з росією.

Ця контрпропаганда знайшла помітного підсилювача в Кремлі, який не гаяв часу, використовуючи її для розпалювання гніву Трампа проти свого супротивника. Відзначаючи, наскільки життєво важливою була американська підтримка для майбутнього України, речниця Міністерства закордонних справ Росії марія захарова заявила журналістам у Москві під час переходу влади: "Схоже, що збереження цієї підтримки є великим викликом для київської влади", яка "нецивілізовано і грубо поводилася з новообраним президентом Дональдом Трампом" і підкинула інформацію про Манафорта. путін приєднався до хору в лютому, заявивши, що українська влада "зайняла односторонню позицію на користь одного кандидата" - Клінтон. "Більше того, - додав він, не маючи доказів, - певні олігархи, безумовно, зі схвалення політичного керівництва, фінансували цього кандидата, точніше, кандидата-жінку".

До цього долучилися російські інтернет-активи в Україні і Америці. У липні того ж року хакерська група "КіберБеркут", пов'язана з російською військовою розвідкою і активна в попередніх пропагандистських зусиллях росії в Україні, розвинула теорію путіна про те, що українські олігархи таємно фінансували Клінтон. Наступного дня протрампівський акаунт у Твіттері, що базується в санкт-петербурзі, який пізніше був ідентифікований як актив у втручанні 2016 року, @USA_Gunslinger, написав: "Де обурення з приводу змови Клінтон та її передвиборчої команди з Україною з метою втручання у вибори в США?".

У наступні місяці погляд Трампа на українців, здавалося, тільки погіршувався, оскільки в протрампівських куточках інтернету процвітала ще більш дивна версія цієї теорії. Її прихильники стверджували, що компанія з кібербезпеки CrowdStrike належить українцю (це не так), а фізичні сервери заховані десь на території країни (це не так). Іншими словами, подібно до "містифікації" російського розслідування, все це була українська кампанія, щоб підставити Трампа і росію. Трамп кивнув на цю ідею на своїй прес-конференції з путіним у Гельсінкі в липні 2018 року, коли сказав, що приймає слова путіна про те, що росія не причетна до злому. "Де ці сервери?" - запитав він. "Вони зникли".

Недовіра Трампа загрожувала смертельними наслідками для українців. Згідно з мемуарами його колишнього радника з національної безпеки Джона Р. Болтона, коли російські моряки захопили три українські військово-морські судна в листопаді того року, що могло призвести до ескалації конфлікту, першим інстинктом Трампа була підозра, що Україна спровокувала росію.

Того ж місяця прокурори повідомили федеральному судді, що Манафорт порушив свою угоду про визнання вини, збрехавши. Пізніше суддя засудив його до тюремного ув'язнення терміном на сім з половиною років, яке він відбуватиме у федеральній виправній установі Лоретто в Пенсильванії під номером 35207-016. Те, що могло бути найкращою надією путіна на схвалений Трампом план щодо ослабленої і розділеної України, здавалося, зникло разом з ним. Але у спосіб, який зіграв на руку російському лідеру, гнійна образа Трампа на Україну сформує наступний великий скандал його президентства.

Естафета від Манафорта до Джуліані. Президент-олігарх в Україні і генпрокурор, прости Господи, Луценко

Манафорт міг би сидіти у в'язниці, але в пошуках помилування він все ще мав дещо цінне для трансакційного президента - безпрецедентні знання про українську політику і владу. Він фактично передасть естафету особистому адвокату Трампа, колишньому меру Нью-Йорка Рудольфу Джуліані, який восени 2018 року готував наступ, щоб остаточно затаврувати розслідування спецпрокурора як політичне замовлення після того, як його фінальний звіт не зміг довести "змову".

Центральним елементом місії Джуліані були зусилля, спрямовані на побудову контр-аргументації "Україна зробила це". Джуліані та Манафорт спілкувалися не безпосередньо, а через адвокатів Манафорта. Коли я запитав Манафорта, що саме він передав, він відповів туманно, але зазначив, що Джуліані "розмовляв з деякими людьми в Україні, які були моїми друзями", і сказав, що його адвокати проінформують Джуліані про деталі того, що він називає змовою з метою його підставити. Джуліані відмовився говорити зі мною про їхні дискусії, але він сказав The Washington Post у 2019 році, що його питання до Манафорта було: "Чи дійсно існувала чорна книга?", і відповідь була: "Не було ніякої чорної книги".

Те, що сталося далі, вже є вичерпною судовою історією Трампа, оскільки Джуліані об'їхав усю Європу, перетворивши цю оригінальну контр-аргументацію на витіювату теорію змови, в яку було втягнуто посольство США в Києві, посла Марі Йованович, а також Джо та Хантера Байденів. У найпростішій версії, справа про імпічмент, що послідувала за цим, стосувалася зловживання президентською владою - схеми, яка обумовлювала надання суттєвої військової допомоги українським розслідуванням щодо CrowdStrike, "прихованих серверів" та ймовірних корупційних оборудок Байденів з українською енергетичною компанією Burisma. Однак американська аудиторія не помітила, як кампанія тиску Трампа та вільна дипломатія Джуліані підживлювали країну, яка (знала вона про це чи ні) рухалася до війни. Їхнi махiнацiї були безпосередньо пов'язанi зi змаганням "м’якої сили" щодо того, чи закладе Україна справжнi основи незалежної демократiї захiдного зразка, чи залишиться в рабствi у москви та її ставленикiв.

Цю боротьбу було важко розгледіти крізь туман української політики. Усі, з ким я розмовляв, хто мав досвід роботи в Києві, незалежно від їхніх політичних переконань, застерігали від того, щоб бачити все в чорно-білих тонах, хороших і поганих хлопців. Неможливо передбачити, скільки, здавалося б, суперечливих питань може жонглювати головний гравець в Україні - єдиною надійною наскрізною лінією є гонитва за грошима і владою. Саме в цьому дусі олігархи, яких західна преса найчастіше характеризує як "проросійських", відкидають цей ярлик. "Я ніколи не був проросійським, - заявив мільярдер, енергетичний брокер Дмитро Фірташ в інтерв'ю NBC News цього року, - але ви повинні розуміти, що я бізнесмен". У довоєнному Києві гонитва за грошима і владою та служіння інтересам путіна часто могли означати одне й те саме.

"Американці грали в базову гру - "Трамп хоче компромат на Байдена", - каже Сурія Джаянті, керівник відділу енергетичної політики американського посольства в Києві на той час. "Що насправді відбувалося в Україні - це божевільна павутина мінливих альянсів і кишень олігархів, торгівля кіньми і удари в спину, і в нашій американській короткозорості у нас було обмежене розуміння того, що якщо дерево падає в лісі, а Америка не чує його, воно все одно падає".

Якщо з будь-якого місця можна було відносно чітко побачити цю бурхливу панораму, то це було посольство, через події, що призвели до звільнення посла Йованович. Будучи чимось на зразок персонажа другого плану в першому імпічменті Трампа, Йованович відігравала центральну роль у геополітичному змаганні, що розгорталося в Києві. У кінцевому підсумку, вона представляла американський дипломатичний опір усьому, чого путін та його українські ставленики хотіли від Трампа.

Кар'єрний дипломат із закомплексованим характером, яку Обама направив до Києва за кілька місяців до дня виборів, Йованович була донькою емігрантів, чиї сім'ї втекли від радянської влади та нацистів. Вона прибула в Україну в неспокійний час. Після повстання на Майдані 2014 року народне прагнення до демократії знову виявилося нестримним. Мільярди доларів хлинули із Заходу. Але зусилля, спрямовані на розвиток демократії в Україні, зазнали краху, оскільки нова адміністрація, як і уряд після Помаранчевої революції, не змогла дотриматися своїх обіцянок щодо проведення реформ. Новий президент Петро Порошенко не залишив жодних сумнівів щодо серйозності своєї антиросійської риторики, оскільки він безуспішно тиснув на адміністрацію Обами з вимогою надати оборонну зброю. Але як політик-олігарх класичного українського зразка - він також був частиною системи, яку йому пропонували підірвати.

Йованович одразу ж взялася за зміцнення двох стовпів американської демократії: звільнення економіки України з-під влади олігархів та її судової системи від корумпованих імперативів політики. Це невблаганно привело її до конфлікту з двома впливовими людьми.

Одним з них був енергетичний брокер Фірташ, уособлення олігархічної системи, яка виявилася такою вигідною для путіна. Він створив надзвичайне багатство завдяки партнерству з "Газпромом", провідним російським енергетичним концерном: Газпром продавав газ зі значними знижками компанії-посереднику, якою він володів разом з Фірташем, яка потім перепродавала його зі значним прибутком в Україну та по всій Європі. Фірташ, у свою чергу, використовував частину цих прибутків для підтримки проросійських політиків. Він був головним спонсором Партії регіонів і, на думку прокурорів, важливим платником для Манафорта. Чоловіки також були потенційними бізнес-партнерами; десять років тому вони обговорювали угоду про купівлю готелю на Мангеттені. Фірташ не відповів на запитання, надіслані його представнику.

До моменту вступу Трампа на посаду Україна усунула посередника Фірташа від участі в газовій угоді. Сам Фірташ перебував в Австрії, намагаючись уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів за не пов'язаними звинуваченнями у хабарництві, які він заперечує. Але він підтримував прибуткові зв'язки з енергетичною галуззю України через володіння регіональними розподільчими компаніями. Тепер, незважаючи на те, що вона підозрювала, що це був тиск з боку Фірташа, Йованович переконала Порошенка дотриматися своєї обіцянки ввести в дію нові правила, які зруйнують "бізнес-модель Фірташа", як висловилася посол у своїх мемуарах.

Спочатку Йованович покладала надії на головного правоохоронця України, генерального прокурора Юрія Луценка. Але і з ним вона майже одразу розійшлася в думках. Луценко був призначений навесні 2016 року, після того, як західні союзники наполягали на відставці його попередника Віктора Шокіна за неспроможність розслідувати корупційні справи. Один з найбільш кричущих прикладів, на який часто посилаються американці, стосується енергетичної компанії Burisma. Вона уникла кримінального переслідування, незважаючи на звинувачення у розкраданні державних коштів, які вона заперечує. Коли представники Державного департаменту закликали Генеральну прокуратуру провести розслідування щодо ведення цієї справи, Джо Байден, як віце-президент, поставив жорсткий ультиматум: надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярда доларів буде залежати від звільнення генерального прокурора. Байден був недосконалим посланцем. За рік до цього компанія Burisma надала прибуткове місце в раді директорів його синові Хантеру, який мав відоме прізвище, але не мав досвіду роботи в енергетичній галузі. Навіть чиновники Державного департаменту передбачливо занепокоїлися, що його посада в раді директорів створить видимість конфлікту.

На папері Луценко здавався людиною, здатною професіоналізувати систему правосуддя. Хоча він не мав формальної юридичної освіти, він був лідером Помаранчевої революції, потім був ув'язнений Януковичем і приєднався до протестів на Майдані у 2014 році. Чорна книга буде одним з тестів на те, чи зможе він досягти успіху там, де зазнав невдачі Шокін, і він пообіцяв підтримати розслідування її змісту, який виходив за рамки Манафорта і стосувався очевидних хабарів суддям і посадовим особам, відповідальним за організацію виборів. Проте вже через кілька місяців реформатори почали скаржитися, що офіс Луценка, схоже, не поспішає з розслідуваннями, пов'язаними з бухгалтерською книгою. Один з провідних юристів офісу публічно поскаржився, що генеральний прокурор забороняв йому опитувати свідків або видавати повістки у чотирьох справах, пов'язаних з діяльністю Манафорта.

У посольстві Йованович конфліктувала з Луценком через його очевидний брак завзяття у розслідуванні низки корупційних справ. Вона також була розлючена тим, що він працює над тим, щоб підірвати, якщо не позбавити повноважень, корпус незалежних антикорупційних прокурорів і слідчих, до створення якого Захід підштовхнув Україну. Після того, як вона прочитала йому лекцію про необхідність деполітизованої системи правосуддя, вони незабаром припинили регулярне спілкування. "Ми думали, що він буде іншим", - сказала вона мені. "Але він не був таким".

Коли Трамп став президентом у 2016 роцi, українцi та росiяни вважали, що американський поштовх до змiн у Києвi вщухне. Але Трамп, переконаний, що Україна стоїть за російською "містифікацією", не виявляв особливого інтересу до країни, залишаючи Йованович свободу дій.

Ситуація кардинально змінилася, коли наприкінці 2018 року на сцену вийшов Джуліані. Фірташ надав життєво важливий будівельний матеріал для справи Джуліані проти Байденів - письмові свідчення під присягою від Шокіна у вересні 2019 року, в яких стверджувалося, що Байден змусив його звільнитися в рамках корупційної схеми, щоб захистити компанію Burisma, до ради директорів якої входив його син, від перевірок. Незважаючи на численні докази того, що справа проти Burisma не розслідувалася під його керівництвом, Шокін стверджував, що насправді він проводив "широкомасштабне" розслідування. Фірташ домігся свідчень під присягою в рамках власної юридичної боротьби - в них Шокін припустив, що справа про хабарництво Фірташа була політично мотивованою - і вони, очевидно, потрапили до Джуліані через спільних знайомих. Фірташ заявив, що ніколи не зустрічався з Джуліані і не давав дозволу на використання свідчень під присягою у своїй операції.

Але ця операція була б неможливою без Луценка, який продовжив її з додатковим поворотом, звинувативши Йованович у нібито змові з метою допомогти Клінтон і нашкодити Трампу.

Хоча Луценко мав власні політичні амбіції, своєю нинішньою позицією він завдячував Порошенку, який понад усе хотів від Трампа одного: більше протитанкових ракет. Люди в Києві та за його межами вже підозрювали, що це було задумано, оскільки розслідування щодо "чорної бухгалтерії" зайшло в глухий кут, а Сполучені Штати поставили першу партію протитанкових ракет. Як сказав один український чиновник в інтерв'ю The Times у 2018 році, уряд Порошенка відклав розслідування щодо "Книги рекордів" у "довгу шухляду", оскільки "ми не повинні псувати стосунки з адміністрацією". А в березні 2019 року, після зустрічі з Джуліані в його офісі на Парк-авеню, Луценко, схоже, дав Трампу принаймні частину того, що він хотів. Він повідомив політичному виданню The Hill, що відкриває нове розслідування щодо книги записів - за твердженнями, що антикорупційні активісти та слідчі оприлюднили її, щоб допомогти Клінтон. Потім він вкаже, що у нього є докази можливих правопорушень з боку Байденів.

Але за всією цією інтригою була одна сила, в якій ніколи не сумнівалися навіть найцинічніші київські руки - щирість закликів українських протестувальників до демократії, незалежної і некорумпованої. І 21 квітня Порошенко був усунутий з посади на користь Зеленського, політичного неофіта, який виліпив себе за реформаторським зразком персонажа, якого він грав на телебаченні.

Раптом Луценко змінив курс, оголосивши, що він не бачить жодних доказів протиправних дій Байденів. Він не відповів на спроби зв'язатися з ним для отримання коментарів. Схема зайшла в глухий кут. Поки Трамп і Джуліані працювали над тим, щоб повернути її на правильний шлях за нової адміністрації в Києві, Трамп нарешті витіснив Йованович, зробивши її центральною дійовою особою у фантастичному сюжеті-змові, спрямованій на його поразку в 2016 році. Тепер президент і його адвокат намагалися нав'язати результат, який уособлював усе, що загиблий посол намагався перемогти в Україні: рангову політизацію системи правосуддя, відкрито виражену в "ідеальному телефонному