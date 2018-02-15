Труханов - НАБУ: ганебний "договорняк"

НАБУ пред'явило меру Одеси звинувачення лише по одному епізоду, який не має перспектив у суді. Чому так?

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.



Колишній депутат Одеської обласної ради та непримиренний опонент мера Одеси Геннадія Труханова Вадим Чорний пояснює, чому справа не має перспектив:

В Одесі НАБУ спочатку влаштовувало тільки цирк. Вони не вміють і не можуть нормально підготувати справу до суду. Вони вкрай некваліфіковані і, що гірше, амбітні і закриті для навчання.

НАБУ вибрало склад злочину, який неможливо довести: розтрата через завищення вартості. Нісенітниця. Ось оцінка, ось по ній купили. Явно не Труханов давав вказівку оцінювачу завищити вартість.

НАБУ шиє Трухановому розтрату, хоча будь-який піонер розуміє, що він винен, максимум, в тому, що не наклав вето на явно незаконне рішення сесії - недбалість.

НАБУ залучає верхи, тоді як будь-яке слідство починає з низів. Спочатку потрібно було оголошувати підозру тим, хто наклав резолюцію на проект рішення сесії, вибивати з них свідчення, а вже потім, на підставі їх свідчень намагатися закрити мера.

НАБУ не залучило депутатів міськради, які швидко б розкололися. Саме вони прийняли злочинне рішення про незаконне витрачання бюджетних коштів. Як може бути відповідальним за рішення сесії мер, а не депутати цієї самої сесії?

НАБУ проігнорувало очевидний склад злочину: відсутність тендера. З якого дива будівлю купили по переговорної процедурі? В Одесі скільки завгодно аналогічних будівель на продаж. Це закінчений склад злочину, який не потребує експертизи ціни і довгих міркувань. Але НАБУ, навпаки, потребувало у довгих міркуваннях, щоб нескінченно піаритися.

НАБУ проігнорувало інший склад злочину: розтрату через відсутність необхідності в покупці будинку. У мерії в цей же час було такої ж площі будівля в лікарні на Малиновського - невикористана.

САП не намагалася вимагати СІЗО для мера, хоча по найдрібнішій справі прокурор завжди вимагає СІЗО, даючи можливість суду заробити на більш м'якому запобіжному заході.

САП НЕ клопотала навіть про відсторонення мера від посади на час слідства.

НАБУ не надала суду дані про російське громадянство Труханова, незважаючи на те, що вони опубліковані в ЗМІ. З такими даними, САП змушена була б вимагати для нього СІЗО.

НАБУ не викликала Труханова на допит під час його відсутності в Україні. Від'їзд ніяк не заважає виклику: мер був би зобов'язаний перервати відпустку і прибути до слідчого. Оскільки меру раз по раз продовжували відпустку, то у мерії була зв'язок з мером, і порядок було куди доставити - в мерію.

НАБУ цілеспрямовано уникало формування доказів ухилення мера від слідства, що змусило б САП вимагати для нього СІЗО.

З НАБУ домовилися заздалегідь. Тому мер і його заступник повернулися. НАБУ не довело до завершення жодне з сотень справ в своєму провадженні. Немає підстав припускати, що в Одесі вони працюватимуть краще або чесніше.

Відомий журналіст-розслідувач Володимир Бойко упевнений, що незграбні дії НАБУ та СПА можна пояснити корупцією:

НАБУ та САП вчепились в епізод, який немає ніякої судової перспективи й, взагалі, не містить складу злочину саме для того, щоби можна було на законних підставах закрити кримінальне провадження. Можна не сумніватись: Труханов би ніколи не повернувся в Україну, якби б він не домовився з Ситником, що справа буде відправлена в кошик на сміття.