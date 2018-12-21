У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

Конкурс був приурочений до 5-ої річниці Дня Гідності та Свободи

Революція Гідності важлива віха у новітній історії незалежної України. Інтернет-видання iPress.ua ініціювало освітній проект для відзначення річниці цієї визначної події: конкурс, в рамках якого молоді, ровесникам Незалежності, було запропоновано відрефлексувати на тему феномену Євромайдану і нового сенсу, який він створив.

Ініціатива отримала значний відгук від активної молоді. На адресу Оргкомітету конкурсу, який очолював професор НаУКМА Андрій Гірник надійшли десятків есеїв з більшості регіонів України. Найбільш активними учасниками конкурсу були студенти із Запорізької, Львівської, Рівненської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

Журі конкурсу, до складу якого увійшли, авторитетні науковці та громадські діячі: Василь Ожоган (Віце-президент НаУКМА, професор), Ірина Верещук (Президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик), Андрій Куликов (Голова Правління ГО "Громадське радіо"), Владислав Дмитренко (журналіст інтернет-видання iPress.ua), Діана Дуцик (Виконавчий директор ГО "Український інститут медіа та комунікації"), Любов Акуленко (Виконавчий директор Українського центру європейської політики), Максим Яковлєв (Директор Школи політичної аналітики НаУКМА), було непросто відібрати п'ять найкращих.

Врешті переможцями конкурсу визначені: Вадим Єфремов – м. Житомир; Ольга Ковальчук – м. Львів; Олександр Рудік – м. Нововолинськ: Марія Панасюк – м. Славута; Олександра Портяненко – м. Запоріжжя.

Переможці отримали персональні відзнаки з рук Президента Національного університету "Києво-Могилянської академії" Андрія Мелешевича, котрий з самого початку особисто підтримав проект та взяв активну участь у роботі круглого столу за результатами конкурсу. Андрій Анатолійович відзначив виключну роль студенства та молодого покоління у подіях, що відбулись п'ять років тому. Він наголосив, що саме пробудження гідності було тим тригером, що дав поштовх Революції. Адже гідність – первинне природне право людини, котре так брутально було знецінене тодішньою владою.

Який приклад продемонстрував Майдан? Приклад безпрецедентного суспільного єднання, синергії. Об'єднання задля спільної мрії, що зцілила Україну.

Конкурс – лише незначна частина об'єднавчих тенденцій, що започатковані після Революції Гідності. Спроба об’єднати щиру інтелектуальну молодь з різних куточків України. А що здатне сприяти об'єднанню таких людей? Мрія! Тут можна пригадати влучний вислів Інсурхенте Маркоса:

Якщо ти мрієш наодинці — мрія залишається мрією, якщо ти мрієш з іншими — ти створюєш реальність

Під час круглого столу учасники спілкувались, дискутували, ділились думками та досвідом, обмінювались контактами; кожен знайшов нових друзів та однодумців. На спільному неформальному майданчику відбувся відкритий діалог молодих людей з обох берегів Дніпра (цікаво, що дехто з учасників вперше відвідав столицю). Співорганізатори й надалі розраховують підтримувати зв'язок зі всіма учасниками проекту, адже прагнуть щоб конкурс став складовою чогось масштабнішого…

Спочатку мрії здаються неможливими, потім неправдоподібними, а потім неминучими" (Крістофер Рів)

Партнери-співорганізатори конкурсу: Національний університет "Києво-Могилянська академія", Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, Школа політичної аналітики НаУКМА, Український центр європейської політики, Український інститут медіа та комунікації. Оргкомітет вдячний фаховому журі авторитетних науковців та громадських діячів у складі: Василя Ожогана, Андрія Куликова, Ірини Верещук, Максима Яковлєва, Діани Дуцик, Любові Акуленко, котрі відібрали кращих авторів серед рівних.

Персональна подяка за громадянську позицію і творчу вдачу гостям церемонії вручення та учасникам круглого столу: Наталі Зубченко (Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик), Катерині Потапенко (Український центр європейської політики) та Антону Мельнику, громадському діячеві, інтернет-підприємцю та засновнику Академії кодування, які завітали з оригінальними подарунками для переможців.

Окрема подяка від Оргкомітету конкурсу меценату проекту, громадському діячеві, голові ГО "Фонд муніципальних реформ "Магдебурське право" Михайлу Поживанову. Михайло Олександрович не лише посприяв тому щоб проект відбувся на гідному рівні, але й здійснився інвестицію в майбутнє. В час коли більшість політиків та підприємців вкладають у маніпулятивні PR-технології, особливо цінними видаються інвестиції в молоде покоління заради об’єднання, на користь якісних майбутніх змін.

Конкурс есе завершено. Але його ініціатори наголошують, що це лише частина більшого проекту. Тому, продовження буде…