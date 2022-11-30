Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло як розгортатиметься війна – прогноз The Economist

The Economist поступово починає публікувати прогнози на 2023 рік. Хоча видання обережно у своїх прогнозах щодо війни рф проти України, автор прогнозу все ж стверджує, що поки Україна просувається вперед на полі бою, європейська рішучість у її підтримці буде тривати. Щодо росії виданнязазначає, що путін сподіватиметься на зміну динаміки на полі бою, китайську військову допомогу, розкол європейської єдності або перспективу того, що переобраний Дональд Трамп відмовиться від України. Втім автор чомусь вирішив, що мир настане тільки тоді, коли щось зміниться в москві. Ми ж в Україні розуміємо, що мир не настане, і він неможливий допоки росія не програє війну і не розпадеться на низку незалежних національних держав.

Ніхто не може сказати, коли закінчиться вторгнення росії в Україну, і яким буде його кінець. Але місяці бойових дій окреслили в Україні п'ять ліній, і одного дня вони зійдуться в одну - мирну. І, навіть з огляду на обставини війни, найкращим показником для майбутнього - є простежити напрямки цих ліній.

Перша лінія - це стійка перевага України на полі бою. росія має більш ніж втричі більше населення, ніж її сусід, і докладає всіх зусиль, щоб зруйнувати інфраструктуру в Україні та зруйнувати її державні функції, але владімір путін намагатиметься навчити, оснастити і забезпечити армію, здатну утримувати чотири українські області, які він анексував. Чим більше він тиснутиме на росіян, які не бажають воювати, тим більше буде трупів, за які він повинен буде відзвітувати і тим більше він буде боротися.

На противагу цьому, Україна має всі можливості для того, щоб зібрати віддані війська і тактично кмітливих офіцерів, озброєних та з розвідкою від країн НАТО. Можливо, виснаживши російські оборонні позиції на півдні і в регіоні Донбасу, українські сили повторять блискавичне захоплення окупованої території на сході і півдні, яке їм вдалося у вересні і жовтні. Але навіть якщо їм це не вдасться, вони мусять бути здатними продовжувати своє повільне просування.

З української точки зору, це життєво важливо. Сам по собі імпульс не виграє війну, але він є основою для всього іншого, включаючи другий трек: непохитну підтримку зусиль України з боку Заходу. путін розраховував, що Захід відмовиться від України, або, принаймні, змусить її погодитися на нерівноправний мир. Тому він намагався впоратися з невдачами на полі бою, перекривши постачання газу до Європи і пригрозив ядерною війною.

Ці погрози призвели до зворотного ефекту, і переконали західні уряди в тому, що задобрювати путіна небезпечно. Поступка кремлю сьогодні, як і в 2014 році, коли росія вперше напала на Україну, лише створить підґрунтя для наступного конфлікту. Тому західна зброя продовжуватиме надходити на схід, а російський газ більше ніколи не буде надходити на захід у великих обсягах. Ця зима буде важкою, а наступна може бути ще гіршою, особливо якщо відновиться попит на енергоносії з боку Китаю, що призведе до зростання цін на нафту і газ. Проте, доки Україна просувається вперед на полі бою, європейська рішучість буде тривати.

Третя лінія стосується решти світу. Китай продовжує підтримувати росію, хоча руку їй не простягає. Індія та багато країн, що розвиваються, стали осторонь, роздратовані вимогами Заходу. Проте і тут путін втрачає підтримку. Він отримав прохолодний прийом від своїх колег-лідерів на саміті Шанхайської організації співробітництва у вересні. У жовтні, під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо російської анексії, путін зазнав найбільшої поразки з моменту вторгнення.

Ані росіяни, ані українці поки що не готові скласти зброю. Але Європа може почати тиснути на Україну.

Ці перші три лінії сходяться у четверту: зростаючий міжнародний тиск з вимогою припинити бойові дії. У ці скрутні часи війна не по кишені. За оцінками ОЕСР, клубу переважно багатих країн, у 2023 році вона коштуватиме $2,8 трлн. Дефіцит озброєнь на Заході буде викликати все більше занепокоєння. Тому в 2023 році очікується багато розмов про сценарії миру.

Проблема в тому, що ні росіяни, ні українці ще не готові скласти зброю. путін або захоче продовжувати боротьбу, роблячи ставку на те, що він зможе здійснити наступ і відновити динаміку, або заморозити конфлікт, щоб не дати Україні стати процвітаючою і мирною європейською демократією. Володимир Зеленський, президент України, окрилений успіхом, пообіцяв повернути всі території, які його країна втратила з 2014 року. Західні країни наполягають на тому, що Україна сама повинна вирішувати, коли вести переговори. Насправді, однак, саме вони платять за війну. У якийсь момент вони почнуть тиснути.

Війна закінчується у москві. Або путін зменшить втрати, або еліти його зрадять.

Час настання цього моменту, ймовірно, буде визначатися п'ятою і найбільше невизначеною лінією. Для того, щоб мир був стабільним, щось має змінитися в москві. Вона має ядерну зброю і капітуляцію неможливо забезпечити кремлю силою зброї. Замість цього росіянам доведеться усвідомити правду, що путін марнує їхні життя у безглуздій, непереможній війні.

путін може вдатися до хімічної або ядерної зброї, хоча це не відкриє шлях до російської перемоги. Швидше за все, він скоротить свої втрати, намагаючись втриматися при владі, або еліти його зрадять. Рік почнеться з того, що путін сподіватиметься на щось: зміну динаміки на полі бою, китайську військову допомогу, розкол європейської єдності або перспективу того, що переобраний Дональд Трамп відмовиться від України. путін знає, що на війні можливе все. Але також він повинен знати, що хід подій розгортається проти нього".

Автор: Едвард Карр, заступник редактора The Economist

Джерело: The Economist