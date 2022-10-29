Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Пропонуємо вашій увазі черговий допис Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Аналітик відповідає на питання, що виникли в його читачів протягом останнього тижня.

Війна в Україні, 29 жовтня 2022 року: Питання-відповіді

Всім доброго ранку!

Трохи пізніше, ніж планувалося, чергове "оновлення". А саме: повідомлень про бойові дії не так вже й багато (при всій повазі до тих, хто втратив свої домівки або членів сім'ї під час останніх російських атак на Україну): мало того, що обидві сторони - але особливо Дурень у кремлі та його ключові командири - майже не повідомляють подробиць, видають багато піар-нісенітниць, а бойові дії сповільнилися через погану погоду та багнюку.

Загалом, багато чого відбувається, але не так багато, як у серпні та вересні. Принаймні, великих рухів з обох сторін не спостерігається. Основна причина - погана погода, дощ і багнюка.

Таким чином, дозвольте мені відповісти на різноманітні питання, які виникали протягом останнього тижня: я також надам "коротку довідку" про тактичну обстановку по ходу справи.

Якість повідомлень Генштабу України

Без сумніву, вона дещо краща, ніж у московського «вищого командування», але вона також містить менше деталей і є "менш прямолінійною". Наприклад:

- конашенков продовжує намагатися вражати цифрами, часто з "детальними описами" конкретних ударів або боїв - але більшість його "фактів" є фантазією;

- Штупун рідко "оголошує про звільнення" конкретних населених пунктів - якщо тільки вони не обстрілюються росіянами - і (принаймні так само часто) "ігнорує погані новини" (наприклад, втрату конкретних позицій). Крім того, Генштаб України часто "неправильно повідомляє" про російські удари по об'єктах "подвійного призначення" як про "удари по цивільному населенню".

В цілому, незважаючи на те, що звіти ГШ ЗС України є "нормальними", на них не можна "покладатися на 100%". Вони "корисні для орієнтації", приблизно на 50-70% з того, що в них зазвичай перераховується - але все ще "потребує багато перехресних перевірок".

Втім, це "нічого нового": пропагандистська війна є основою будь-якої війни, і кожен уряд завжди має свою "офіційну лінію". У цьому плані немає різниці між Україною, росією, США, Ізраїлем чи будь-якою іншою державою.

Ось чому я вважаю абсолютно безглуздою дискусію про пропаганду. Що дійсно має значення, так це "факти" - а факти можуть бути встановлені лише за допомогою доказів. Оскільки жодна зі сторін не публікує їх багато, ми залишаємося надмірно залежними від соціальних мереж, щоб дізнатися, що саме відбувається. Для мене це все, що має значення.

Слідкуєте за тим чи іншим подкастом, Twitter-акаунтами та іншою присутністю в соціальних мережах?

Я не маю певних уподобань: ніколи не відчуваю себе "достатньо поінформованим" лише з одного джерела. Навіть від 10-15 різних соціальних мереж.

Можу лише додати, що здебільшого мені бракує часу, щоб слідкувати за подкастами.

російська стратегія?

Очевидно, що путін помилився у цій війні, розраховуючи на швидку і легку перемогу (більше того, він був стимульований до цієї агресії, оскільки навіть Захід очікував від нього швидкої і легкої перемоги, тобто, що українці складуть зброю і втечуть або приєднаються до нього). Оскільки у нього немає політичної програми, а є лише його медійні образи, ситуація вимагає неодноразової (щоб не сказати "постійної") адаптації цілей - і величезних обсягів пропагандистської війни, маса якої поки що є нічим іншим, як абсурдом.

При цьому пояснення на кшталт "росіяни зараз роблять те, що мали робити з самого початку" викликає у мене скоріше відповідь на кшталт "не зовсім". На це є декілька причин. Одна з них полягає в тому, що, озираючись назад, не можна уникнути висновку, що найкращою ідеєю було б не розпочинати це (повторне) вторгнення, тобто утриматися від відправки зсрф на будь-яку велику війну. По-друге, путін залишається одержимим примноженням невдач. Наприклад: відправлення всрф для штурму добре укріплених міських районів (див. Бахмут як найкращий приклад); захист територій, які всрф просто не може утримувати в довгостроковій перспективі (Херсон); або робити те, що його логістика не може підтримати (наприклад, мобілізувати "300 000 - 1 000 000 резервістів", в той час як він не може реально спорядити і навчити більше 70 000 - 90 000 резервістів, і залишається нездатним підтримувати присутність більш ніж 150 000 - 200 000 військовослужбовців всередині України).

російська стратегія зараз така ж, як і в Сирії?

Якщо вимірювати масовими вбивствами - читай: винищенням українців на окупованих територіях, то так. Тобто: в цьому ніколи не було жодних сумнівів (див., наприклад, мій репортаж ще за березень).

"Але ж...", вони "ведуть" цю війну не тому, що "вважають цю землю недружньою до себе" чи "тому, що їм байдуже, чи придатна вона для життя" - чи ні, а тому, що вони, власне, завжди ведуть "тотальну війну". Мало того, що вони не розуміють "концепції" українців, які хочуть бути українцями і жити в Україні (тобто для них Україна - це частина росії, а тому всі українці мають бути і відчувати себе росіянами). Для них "росія = інтернаціоналіст", а отже, будь-хто "неросійський" є "екстремістом" і "ворогом". Відповідно, "всі, хто чинить опір росії - повинні померти".

Перш за все, це просто спосіб ведення війни росіянами: вони окуповують територію, яка їх цікавить, а потім винищують будь-яке населення, яке відкрито не стає на їхній бік. Якщо є якісь сумніви, подивіться не лише на Сирію, але й на те, що вони робили в Афганістані 1980-х років, Чечні 1990-х років, або на те, що радили їхні радники в таких місцях, як Ефіопія і/або Мозамбік 1980-х років.

росіяни збираються вийти з Херсона в той момент, коли вони самі вирішать, і....

Ні, вони не збираються нікуди виводити свої війська з України.

Немає сумнівів, що путін (швидше за все, суровікін) використав останні кілька тижнів для посилення всрф в Україні, що призвело до консолідації російських позицій.

Наразі ситуація виглядає приблизно так:

суровікін продовжує бити по українській електромережі крилатими ракетами і - особливо – дронами-камікадзе іранського виробництва (за останні два дні українці заявили про понад 30 атак останніх, 23-25 з яких були збиті; один з командирів ППО був нагороджений за збиті шість "Калібрів" за останній тиждень);

Українці просуваються вперед в районі Куп'янська, але повільно і методично; як "анонсувалося" ще в серпні-вересні, погана погода неймовірно ускладнює роботу російських БПЛА (типу "Орлан-10", "Орлан-30" та ін.), і тому зсрф сьогодні втрачають багато артилерії в артилерійських дуелях (в т.ч. і "МСТА-С"), а тому намагаються "наносити удари у відповідь" Су-25 ПКС РФ "замість них";

що не повинно означати, що українці не зазнають втрат, хоча.... вони просто, як правило, не дають нам їх побачити;

росіяни атакують/контратакують в районі Бахмута (вже протягом трьох місяців) і продовжують нести там важкі втрати (за чутками, вони втратили там вже понад 8000 загиблих);

росіяни наступають і на півдні Донбасу і, схоже, дійшли до південно-східних околиць Водяного (чого варті їхні заяви про підготовку Україною "супернаступу" на цій ділянці);

всупереч багатьом очікуванням, росіяни не "тікають/відходять" з Херсона.

Вони посилили свої війська там приблизно до 30 БТГр і навіть відвоювали деякі ділянки місцевості: наприклад, вони повернулися в Брусилівку (район Давидівського мосту), а також відвоювали Милове (берег Дніпра). Підкріплення повністю складається з підрозділів, укомплектованих нещодавно мобілізованими резервістами - саме тому українці захоплюють там багато неушкоджених Т-62 (очевидно, через те, що основна маса з них знаходиться в дуже поганому стані). Нарешті, Україна продовжила обстріл барж на Дніпрі (при цьому М142 тепер ще більше розгорнуті для нанесення ударів по військах зсрф вздовж та/або за лінією фронту), в той час як вкс тим часом обмежилися перекиданням туди своїх Су-30 та Су-34 для нанесення ударів з близької авіаційної підтримки (ППО), буквально "Іл-2 або Р-47 в стилі 1944 р."...

путін не збирається віддавати наказ про виведення своїх військ навіть з одного дюйма української землі. Єдиний спосіб змусити його погодитися на щось подібне - це знищити - або вигнати - його війська.

...і, без сумніву, чим довше триває війна, тим більше "сюрпризів" можна очікувати від путіна. Наприклад, я не очікував, що він "впаде так низько", що почне використовувати БПЛА і безпілотники іранського виробництва "по-великому": думав, що він буде занадто зарозумілим, щоб піти на це. Не здивуюся, якщо сьогодні він дійсно почне купувати в Ірану і балістичні ракети: очевидно, що для цього персонажа вже нічого, крім утримання при владі, не є важливим.

росіяни збираються ввести 200 000, 300 000, 1 000 000 військових і....

Ні, це не так. Логістична система зсрф виявилася нездатною успішно підтримувати присутність понад 150 000 російських військових на території України. Так, путін "закачав" в країну близько 200 000+ російських військових, в певний момент часу, але результатом став крах 3-4 "армій" всрф...

Насправді, більшу частину часу всрф "найкраще" справлялися з утриманням присутності в країні менш ніж 120 000 військовослужбовців. Це те, що він може утримувати добре забезпеченим: цього недостатньо для більшого, ніж локальні наступи - або, краще сказати: для того, щоб тримати ЗСУ під жорстким тиском на Донбасі - але достатньо для того, щоб витримати більшість українських контрнаступів.

Чи час грає на руку українцям?

Якщо оцінювати за офіційними заявами конкретних західних урядів - так. Тобто: є "урочисті гарантії/обіцянки" про (майже) "вічну" підтримку з боку Вашингтона, Лондона, Парижа, навіть Берліна. Але потік поставок високотехнологічних озброєнь - саме тих, які дійсно мають значення, бо забезпечать суттєву українську перевагу на полі бою, - залишається надто повільним. Тобто Захід продовжує "воювати заради вигоди", а не "воювати заради перемоги".

З іншого боку, російські стратегічні можливості (за винятком ядерної зброї, звичайно) - і, відповідно, можливості путіна - продовжувати вести цю війну тим часом обмежуються "триматися за все, що можна утримати, і не більше". всрф мирного часу зруйновані і не мають серйозного наступального потенціалу; вони залишаються потужним супротивником лише в обороні. вкс ніколи не мали серйозних можливостей змінити ситуацію ні на оперативному, ні на стратегічному рівні (окрім крилатих ракет, яких поки що надто мало), а вмф може лише продовжувати наносити спорадичні удари крилатими ракетами...

Втім, якщо українці не отримають значно більшого "ударного щита" від Заходу (тобто матимуть, скажімо, близько 20 ЗРК таких систем, як IRIS-T та NASAMS, плюс близько 100 М142 та М270 на озброєнні), то такий рівень війни путін зможе підтримувати щонайменше рік, якщо не довше - і то без особливих проблем.

.... якщо не з іншої причини, то тому, що алкоголізм і жорстоке поводження з жінками-партнерами настільки поширені в росії, що чимало дружин (і родин) раді перевести в готівку "премію" (або забрати свою "Ладу") за загиблих чоловіків/родичів...

скільки резервів має ЗСУ?

Чесно кажучи, вже не знаю. Я "прикидаю" (читай: здогадуюсь), що ЗСУ тим часом має під рушницею до 700 000 вояків. Однак, понад 50% з них не мають ні підготовки, ні спорядження для того, щоб воювати з всрф так, як це було б необхідно, якби метою війни було повне визволення країни.

Іншими словами: ЗСУ не відчувають нестачі в живій силі, але все ще відчувають масовий дефіцит дуже специфічних видів важкої техніки (див.: ППО і артилерія).

Зауважте: теоретично, за умови належного оснащення ("найсучаснішим, що може запропонувати Захід, і в достатній кількості"), ЗСУ могли б успішно (і з набагато меншими втратами) вести цю війну, маючи близько 200 000 військовослужбовців - і це з легкістю.

Зараз вони не можуть - тому що їй бракує цього явно кращого оснащення.

Стан української залізниці?

Залишається (набагато) кращим, ніж загалом оцінювався/очікувався. Так, втрата значної частини електромережі - це сильний удар, але - і для прикладу - УЗ встигла евакуювати свій парк тепловозів з районів, захоплених росіянами, на ранніх етапах. Так, вони трохи менш потужні, ніж електровози. Але загалом поїзди продовжують рухатися, навіть якщо електромережа сильно пошкоджена, і хоча їх зараз трохи менше. Поки поїзди продовжують рухатися, залізниця залишається добре забезпеченою електроенергією. Це те, що має значення в даному випадку.

Протиповітряна оборона "зараз має вирішальне значення"....

Протиповітряна оборона (України, але й росії також) була критично важливою з самого початку. Поки Україна ледве може захистити свої основні міські центри - але не всі однаковою мірою - і не може реально захистити свою інфраструктуру, суровікін може продовжувати наносити удари. Це переслідує подвійну мету:

це уповільнює загальні українські бойові зусилля, і

заробляє піар-бали для путіна: тобто конашенков може продовжувати заявляти про "знищення 100, 200, 500 націоналістів, бойовиків, іноземних найманців, ЛГБТ-екстремістів, комарів і вампірів під кайфом"...

Це приблизно все, що має значення для путіна.

Україна потребує сучасної - і мобільної - протиповітряної оборони з 24 лютого 2022 року. Їй потрібна ППО, здатна одночасно протидіяти атакам балістичних і крилатих ракет, а також безпілотникам-камікадзе, і їй потрібна не лише ППО для захисту міст, промисловості та інфраструктури, але й ППО, здатна захистити її війська, щоб вона могла сконцентрувати велику кількість таких засобів в одному місці - як це необхідно для будь-якої успішної наступальної операції. Абсолютно нічого не змінилося в цьому плані за останні вісім місяців. А якщо і змінилося, то лише в тій мірі, що сьогодні абсолютно очевидно, що Україні (і не тільки Україні, а й усім іншим) потрібна потужна система ППО, здатна боротися як з "великою кількістю БПЛА, так і з артилерійськими ракетами і важкими снарядами, що летять на неї".

В ідеалі, Україна також отримала б "протиповітряну оборону", яка б дозволила їй повністю витіснити вкс з українського неба - в сенсі отримання винищувачів-перехоплювачів, здатних протистояти російським МіГ-31 і Су-35 на "принаймні рівних умовах". Скажімо, для цього знадобилися б такі машини, як (як мінімум) французькі Rafale F3/F4 або F-35, озброєні, відповідно, ракетами "Метеор" і/або AIM-120D, і підтримувані такими машинами, як E-3 Sentry. Це те, що просто неможливо зробити "за лічені дні, тижні, місяці" - і було б важко досягти навіть "за лічені роки".

Навіть якщо це буде "лише початком", то навіть маючи такі перехоплювачі, Україна все одно потребуватиме багато сучасних систем ППО наземного базування, і - особливо - дешевої, але дуже потужної і дуже мобільної системи ППО проти "роїв малих БПЛА" також.

Чи розумно (з боку росіян) розміщувати свої МіГ-31 впритул до лінії фронту?

Поки Україна не має можливості регулярно - і точно - завдавати ударів по їхніх базах, так. Це зменшує навантаження на літаки та їхні екіпажі, скорочує час їхньої реакції, водночас збільшуючи час перебування на місці.

Особливо такі літаки, як МіГ-31, призначені для створення "оборонних поясів" вздовж певної ділянки фронту (або кордону), і для збивання всього, що до них наближається.

Чи є спосіб зупинити постачання Іраном БПЛА до росії?

Я не знаю жодного.

Звичайно, є теоретичний варіант, що Захід підтримає заворушення в Ірані і таким чином вплине на кінець режиму КВІР. Але зараз - і що б там не стверджував режим в Тегерані - для цього немає ні політичної волі, ні економічних можливостей.

Чи допоможуть далекобійні (артилерійські) ракетні комплекси, які Україна вимагає від Заходу, зупинити російські удари БПЛА іранського виробництва?

Тільки артилерійські ракетні системи великої дальності - ні.

Просто не існує "єдиного рішення" для жодної з проблем, з якими стикається Україна. Як немає і "вундерваффе". Далекобійна артилерія марна без засобів дальнього виявлення.

Протидія дронам і БПЛА іранського виробництва потребує "системи протиповітряної оборони", яка включає не лише ракети класу "земля-повітря", але й

системи раннього попередження (див.: радари та інші види датчиків)

системи радіоелектронної боротьби (системи, здатні виводити з ладу навігаційні системи БПЛА та дронів-камікадзе, порушувати їх зв'язок з наземними станціями тощо);

набагато кращі можливості "жорсткого ураження" (наприклад, у вигляді "важких" зенітних гармат: вони забезпечать більшу дальність і, отже, більше часу, а отже, вищі шанси на "перехоплення в останню хвилину") - і це у великій кількості (див.: "30 зенітних ракетних комплексів Gepard" - це "близько 270 зенітних ракетних комплексів Gepard" - це занадто мало");

або ж Ізраїль припинить блокувати експорт таких (фактично: фінансованих і розроблених США) систем ППО, як "Залізний купол", що, своєю чергою, дасть змогу українським ППО "зачистити небо" від великої кількості російських БПЛА і дронів-камікадзе. Та й то, це вимагатиме дійсно "масового виробництва" таких систем, адже Україна величезна, а отже, є що захищати (ізраїльтяни мають на озброєнні близько десятка ЗРК "Залізний купол", і не можуть на 100% "захистити" навіть таку "маленьку" територію, як їхні великі міста).

Ось приблизно все, що мені зараз спадає на думку з цього приводу. Сподіваюся, що не пропустив ще якихось "важливих" питань.

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