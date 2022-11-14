Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Відоме видання New York Times після кількох гучних заяв про можливу паузу у війні зимою опублікувало статтю в якій йдеться про те, що Україна та українські збройні сили продовжуватимуть наступ проти росіян попри заяви та розмови західних політиків та аналітиків. Багато західних професійних військових, які слідкують за ситуацією на війні фактично підтверджують, що Україна має перевагу і не буде зупинятися.

Джерело: New York Times

Багато аналітиків і дипломатів припускали, що взимку може настати пауза в основних бойових діях і навіть мирних переговорах, але після витіснення росіян з Херсона Україна не має бажання зупинятися.

Далі – Мелітополь? Україна наносить удари по глибоких тилах російських військ

У той час як радісні українські війська піднімають свій національний прапор над Херсоном після повного відступу росії, вони не подають жодних ознак припинення наступу на зиму, або того, що війна зайде в глухий кут.

На Сході українські війська продовжують просуватися вперед і відбили неодноразові спроби росії захопити такі міста, як Бахмут і Павлівка, в результаті чого, за повідомленнями, загинули сотні російських солдатів. На Півдні ЗСУ наносять удари глибоко в тилу російських військ ще до того, як вони встигнуть розташуватися і побудувати оборону на східному березі Дніпра, навпроти Херсона.

З'являється все більше натяків від військових на місцях і близьких до них волонтерів на те, що українці готуються до нового сухопутного наступу між цими двома фронтами, на південь через Запорізьку область у напрямку Мелітополя, кидаючи виклик утриманню росією всієї південної території, яку вона захопила під час вторгнення, що почалося в лютому.

"Логіка війни полягає в тому, аби не зупинятися і якось продовжувати рухатися вперед, – сказав старший лейтенант Андрій Міхейченко, командир протитанкового підрозділу, який захищає місто Бахмут на Донбасі. – Думаю, будуть контратаки і на інших напрямках, щоб ворог не встиг перекинути резерви і заблокувати удари".

Багато аналітиків і дипломатів говорили про те, що війна увійшла в період стагнації під час зимових холодів, коли обидві армії потребують перебудови. Деякі лідери – зокрема генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, – у четвер припустив, що затишшя у бойових діях було б сприятливим часом для переговорів.

Але уряд у Києві наполягає на тому, що патова ситуація лише закріпить російські здобутки, припускаючи, що навіть якщо умови змусять Україну сповільнити свої наступальні дії, вона не планує їх зупиняти. Військові аналітики та інші експерти як в Україні, так і за її межами зробили низку суперечливих прогнозів щодо того, чого очікувати далі, а українські солдати часто захоплюються здатністю військового командування приховувати свої наміри і тримати всіх у здогадках.

Проведення нової лінії фронту на південній течії Дніпра, коли дві сторони контролюватимуть протилежні береги, фактично призведе до зупинки на Херсонському фронті, вважають військові аналітики. Величезна ширина річки та подальше пошкодження головного Антонівського мосту відступаючими російськими військами роблять спроби українських військ переслідувати відступаючі російські війська по воді вкрай складними та ризикованими.

Є свідчення того, що Україна продовжує наносити удари в глибокому тилу російських військ. Повідомляється про ракетні удари по російських силах, які перегруповуються в кількох місцях уздовж східного берега, а також про удари, завдані останніми днями по південних містах Мелітополь і Генічеськ, розташованих поблизу узбережжя Чорного моря, більш ніж за 40 миль від фронту.

"Українські спецпризначенці та партизанські сили будуть підтримувати стійку динаміку дрібномасштабних атак в тилу росії", – заявив Джастін Бронк, старший науковий співробітник з військових наук Королівського інституту безпекових досліджень (Royal United Services Institute), оборонно-аналітичної організації в Лондоні.

Один табір коментаторів, що складається з колишніх західних військовослужбовців, які уважно стежать за війною і посилаються на друзів серед тих, хто воює, вже прогнозує, що Україна отримає подальші перемоги на Півдні, оскільки моральний дух і організація росіян будуть розхитані.

"Доброго дня, друже. Тепер ми переходимо до інших карт і інших битв!", – написав у п'ятницю в твіттері колишній член "морських котиків" США Чак Пфаррер, коли українські війська увійшли до Херсона. Виступаючи цього тижня у твіттері разом із популярною проукраїнською організацією "Мрія", пан Пфаррер сказав, що, на його думку, місто Мелітополь є наступною ціллю для спостереження, і висловив упевненість у здатності України розвинути свою перевагу та відвоювати більше території в найближчі місяці.

Втім є і інша думка. Вона базується на оцінці втрат

Інші аналітики були більш обережними. Пан Бронк сказав, що він очікує, що обидві сторони візьмуть оперативну паузу через складність брудних, вологих і холодних умов, а також через те, що бої в Херсоні були надзвичайно виснажливими.

Він спрогнозував, що повномасштабні бойові дії відновляться навесні. Наступні цілі України, за його словами, найімовірніше, будуть або в напрямку Мелітополя на Півдні, або на Сході, продовжуючи наступ, який витіснив російські війська з Харківської області, з метою повернення міста Сватове в Луганській області, яке було в центрі бойових дій протягом останнього місяця.

Але він сумнівається, що Україна має достатню концентрацію сил для проведення широкомасштабної наступальної операції, яка, згідно з військовими конвенціями, зазвичай вимагає, щоб нападники значно переважали тих, хто захищається.

"Я був би здивований, якби у них були боєприпаси, паливо і техніка для цього", - сказав він, додавши, що "на Херсонському фронті були масові втрати".

Генерал Міллі заявив у четвер, що росія і Україна зазнали понад 100 000 втрат – убитими і пораненими – менш ніж за дев'ять місяців війни. Жодна зі сторін не опублікувала офіційних даних про втрати в умовах суворого контролю за інформацією (ми знаємо, що Президент Зеленський після цієї заяви Міллі зробив власну заяву про те, що українські втрати майже в 10 разів менші від російських – iPress).

Командир добровольчого батальйону в Запорізькій області підтвердив, що українські втрати є високими. Він сказав, що знає про один підрозділ, який втрачав 20 осіб на день на Сході України, і, за його оцінками, країна все ще втрачає від 100 до 200 осіб на день, як це було на початку року, коли президент України Володимир Зеленський вперше назвав цей показник.

Але бійці на передовій не передбачають жодних послаблень.

За Бахмут продовжуються затяжні бої, розповідають бійці, які повертаються на фронт. 93-ій бригаді, яка обороняла місто з літа, дали трохи більше тижня на відпочинок, після чого вона повернулася в окопи.

Плануючи виведення військ з Херсона, російське командування намагалося закріпити перемогу на Сході, кидаючи нещодавно мобілізованих солдатів у бої під Сватовим, а також у Донецькій області, намагаючись захопити Бахмут і село Павлівка.

Командир протитанкового підрозділу в Бахмуті лейтенант Міхейченко заявив, що боротьба за місто може стати наступним вирішальним боєм. "Хто виживе у цій гонці, той і переможе", – сказав він. "Це гра на виснаження. Можливо, тут буде перелом, тому що вони не хочуть здаватися. Туди кидають війська, і ми теж".

"Якщо ми зламаємо їм тут хребти, то залишиться тільки одне сильне угрупування – Запорізьке, – сказав він про росіян. "Воно стоїть окремо, де бої середньої інтенсивності. Не такі, як у Бахмуті, але й не такі, як у Херсонській області. Ми знаємо, що їх досить багато. І як це угрупування буде себе поводити, і що ми будемо робити, поки що невідомо".

Війна не припиниться взимку. Вона лише змінить темп – Мік Раян

З наближенням зими обидві сторони також стикаються з нестачею боєприпасів. росія звернулася до Північної Кореї та Ірану за артилерійськими снарядами і ракетами. Українські військові, за словами особи, знайомої з вимогами українських чиновників, хочуть збільшити кількість снарядів, які вони випускають щодня – близько 3 000 – на кілька тисяч.

Незважаючи на невдачі росії на полі бою, російські військові продовжують вести ефективну кампанію з використанням ракет і безпілотників проти інфраструктури України, за словами американських офіційних осіб з питань оборони і військових аналітиків, викриваючи прогалини в сильно напруженій українській мережі протиповітряної оборони.

В одному аналітики сходяться на думці, що незалежно від того, чи буде пауза чи ні, наступний етап знову буде надзвичайно жорстоким.

"Війна не припиниться наступної зими", – написав Мік Райан, генерал-майор австралійської армії, який нещодавно вийшов у відставку, в статті для австралійської телерадіокомпанії ABC.

"Але вона буде вестися в іншому темпі", – додав він. "І це надає політичним і військовим лідерам можливість планувати те, що, ймовірно, буде жорстоким і кривавим роком попереду".