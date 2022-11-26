Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Пропонуємо переклад сьогоднішнього допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він з традиційним сарказмом розповідає про "силу та потенцію" Заходу та НАТО, а також про російські "звитяжні" відступи і втечу.

Війна в Україні, 26 листопада 2022 року

Всім привіт!

З чого б мені почати цей ...?

Ах так, ось воно: війна - це пекло. Саме тому завжди краще її не починати.

Це просто нагадування для всіх тих, хто не може припинити скаржитися на те, що я не написав жодного свого звіту/резюме/оновлення за останні чотири дні. І для тих, хто не може припинити скаржитися і публікувати поспішні реакції "у відповідь" на мої "антиізраїльські" коментарі в частині 3 мого аналізу повітряної війни.

І поки я тут, трохи розширюю своє звичайне застереження: ви читаєте це на свій страх і ризик, і я не збираюся брати на себе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну логікою, розумом, фактами - або сарказмом.

Стратегія. Про колосальну помилку НАТО, руйнації енергетики та економіки України, домовленість США та Китаю

Через дев'ять місяців після початку цієї війни стає зрозуміло, якої колосальної помилки припустилося НАТО, вважаючи, що ця війна рано чи пізно вирішиться сама собою, і немає потреби посилювати спроможність України захистити себе і перемогти російське вторгнення, пронто. Тобто, чому ідея воювати заради наживи, замість того, щоб воювати заради перемоги (як це вже доведено в Афганістані, Іраку та кількох інших місцях) - така помилкова.

Навіть коли "просто" не вдається поставити Україні сучасні системи ППО: внаслідок останньої хвилі ракетного наступу Суровікіна українська інфраструктура зазнала такої шкоди, що мільйони людей залишаються без електрики, води та опалення - і це вже кілька днів, і це при температурі навколишнього середовища від 0 до -5°C.

Як не парадоксально, але питання з водопостачанням хоча б якось вирішується: багато киян, наприклад, збирають сніг на вулиці. А от з електрикою та опаленням?

Безпосередня причина – черговий потужний удар крилатими ракетами по українській електромережі та іншій інфраструктурі з 23 листопада. За даними українських джерел, було задіяно до 10 бомбардувальників Ту-95МС, які випустили понад 70 крилатих ракет. Понад 50 з них, як стверджується, були збиті українськими засобами ППО, але ті, що потрапили в ціль, вивели з ладу електрику майже на всій території України та значної частини сусідньої Молдови. Найгірше те, що цього разу пошкодження були настільки масштабними, що більша частина Києва досі залишається без електрики.

Більше того, ця атака вивела з ладу не лише електромережі, чи водопостачання, чи опалення, але й вдарила по об'єктах газовидобутку в Харківській області. Неважливо? Ну, якщо не знати, що Україна тим часом значну частину своїх потреб у газі покриває за рахунок власного видобутку - тоді так, звичайно: "неважливо"...

Загалом, єдине, на що ще не націлився Суровікін, - це величезні підземні сховища газу на Західній Україні. Тобто: та частина супутніх об'єктів, яка знаходиться на поверхні.

Окрім негайних наслідків, масове знищення української інфраструктури матиме довгострокові наслідки для економіки: вона і так сильно скоротилася через війну, а тепер скоротиться ще більше. Стрімко поширюється безробіття. Десятки лікарень виведені з ладу, а якщо не виведені, то розграбовані тощо.

Тим часом "новина дня" - стаття про те, що КНР (Китайська Народна Республіка) і США домовилися: китайці зажадали від США не допустити, щоб Польща постачала Україні МіГ-29, в обмін на гарантії того, що путін і його "дирлевангери" не будуть розгортати ядерну зброю.

Хм... Дивно читати про те, що Пекін так сильно занепокоєний 30-річними МіГ-29.... Дійсно, хоча для багатьох це звучить "цілком правдоподібно", для мене це звучить як нісенітниця. Принаймні, я не зовсім впевнений, що все було саме так. І наостанок:

а) не впевнений, що це гарна ідея - починати поступатися китайським "ультиматумам", і

б) якщо чесно, то "досить цікаво" (щоб не сказати: соромно) спостерігати, як наші славні політики поступаються режиму КНР, та поступаються ідеєю дати можливість Україні здобути рішучу і "швидку" перемогу у цій війні.

Ми повинні щось робити... Чому Sea King – не кращий варіант

Але ж "ми", тут, на Заході, робимо все можливе, щоб підтримати Україну, чи не так?

Тому ще одна тема з рубрики "Ми повинні щось зробити (тільки не те, що треба, будь ласка)": Шольц запропонував розмістити один з німецьких ЗРК PAC-2/3 на сході Польщі. Повинен захистити Польщу, так вважає Шольц - і, в той же час, багато хто зараз вимагає, щоб ця система захищала і частину неба над Західною Україною.

Здається, ці люди не розуміють, що ніякі 10 ЗРК "Патріот" не змогли б запобігти тому, щоб українські С-300 влучили в село в Польщі 15 листопада і вбили двох людей. Мало того, що ці ракети земля-повітря літають дуже швидко (5V55 зі швидкістю до 5,5 Маха), залишаючи занадто мало часу для реакції (тим більше, якщо вони розгорнуті в умовах бойових дій), так ще й для того, щоб ЗРК "спрацювали", вони повинні бути добре позиціоновані. Ідеальною для перехоплення таких ракет була б позиція "між" ракетою, що летить, і її "ціллю". Скажіть, будь ласка, як можна розмістити німецький ЗРК PAC-2/3 між прикордонним селом у Польщі та Україною...

Але зачекайте, це ще не все: мало того, що Меркель тепер наполягає на тому, що російське вторгнення в Україну "не було несподіванкою" (чутно-чутно; гадаю, вона не консультувалася з директором БНД перед тим, як зробити цю заяву?), але навіть ЯКЩО (або, краще сказати: коли?) німці розмістять будь-які ЗРК PAC-2/3 в Польщі, або поставлять свої танки Leopard 2 в Україну, ніхто не сказав, що вони залишатимуться в строю ще якийсь довгий час. Як і підозрювали деякі журналісти, виявилося, що Міністерство оборони Німеччини забуло доставити запчастини до тих кількох Panzerhaubitze 2000, які вони відправили в Україну, і це одна з основних причин, чому майже жодна з них не перебуває в робочому стані на сьогоднішній день. Звичайно, відповідь німецького МО така: ми нічого про це не знаємо. Тому що кожен порядний чиновник знає, що якщо заховати голову в пісок досить глибоко, то нічого поганого не станеться. І головне: хто б міг подумати, еге ж, е?

І знову "війна - це пекло" - тепер і для німецьких бюрократів...

Нічого страшного, це неважливо. Важливо те, що Німеччина програла 2:1 у матчі-відкритті Чемпіонату світу з футболу в Катарі. Запитайте путіна, він знає чому: через ЛГБТ. Всім відомо, що з тих пір, як Катар "дозволив" використання веселкової символіки на своїх футбольних стадіонах, всі чоловіки в країні стали гомосексуалістами...

Але ж уряд Ріші Сунака вже на місці і збирається врятувати ситуацію. За допомогою - як повідомляється - поставок вертольотів Westland Sea King в Україну. (зітхання)

Знову ж таки, я не знаю, з чого почати, але спробую.

Поруч з цим, немає сумнівів, що українці швидко навчаться обслуговувати та експлуатувати цей тип вертольотів: Sea King - це технологія 50-річної давнини. Але питання в тому, в якому варіанті? На фото в повідомленні британського уряду зображений Sea King AEW.Mk 2. AEW розшифровується як повітряне раннє попередження. Як видно з тієї "великої сумки, що висить на борту вертольота", ця версія оснащена радаром дальнього спостереження Searchwater LAST і використовується для попередження про наближення ворожих літаків.... або крилатих ракет.

На перший погляд, це може здатися "цілком логічним". Перше, про що можна подумати, це те, що якщо Sea King AEW.Mk 2s, то ці вертольоти допоможуть захистити Україну від додаткових російських повітряних ударів. Проблема: як і всі гелікоптери, Sea King AEW повільний - і це при тому, що він великий - і, коли його радар увімкнений, його легко виявити. Більше того, дальність дії радара Searchwater (набагато) менша, ніж дальність дії ракети Р-37М "повітря-повітря". Іншими словами: пілоти-перехоплювачі ПКС із задоволенням "поклацають" їх з безпечної відстані.

Альтернативні ідеї варіюються від варіанту Commando (використовується для вертолітних десантів) до "ванільного" Sea King HU. Mk 5s, що використовується для транспортних і господарських цілей. Мабуть, останній варіант також є найбільш вірогідним. Достатньо сказати, що це ще одне з багатьох безсистемних рішень, яке лише додасть додаткових проблем у питанні постачання запчастин для України. З цієї точки зору, рішення Хорватії передати Україні всі 14 своїх Мі-17 (прим: саме Мі-17, а не Мі-8, і саме в обмін на надлишкові вертольоти Сікорського UH-60 зі США) виглядало набагато більш логічним. Дивує лише те, що славний президент Республіки Хорватія (і головнокомандувач збройних сил) Зоран Міланович не зіпсував цю ідею черговим своїм мужнім втручанням...

Загалом, підсумовуючи, можна сказати, що НАТО "продовжує вести цю війну" без плану. Без жодного уявлення про те, як її закінчити. Тому що, знаєте, ідея про те, щоб надати Україні достатньо систем ППО, щоб захистити себе, відразу, а потім достатньо важкого озброєння, щоб вигнати путінських "дирлевангерів" з країни, швидко закінчити війну, а отже, і страждання, теж .... ні, це "абсолютно неможливо": настільки, що нікому на Заході і в голову не прийде це зробити.

Повітряна війна

Загалом, ПКС утримує темпи вильотів на рівні близько 150 на добу, але наземні удари останнім часом стали чимось на кшталт рідкості - в першу чергу, через погану погоду. І, знаєте, ці "Сухі Вундерваффени" не дуже гарні при експлуатації в погану погоду, тим більше, що майже всі їхні екіпажі не мають відповідної підготовки. Крім того, Су-25 продовжують зазнавати втрат, коли затримуються над лінією фронту на кілька секунд.

І справді, хто б міг подумати...

Українські військово-повітряні сили скоротилися до виконання близько десятка вертолітних вильотів на день. З причин, які я (ще) маю намір пояснити у своєму постійному аналізі повітряної війни (працюю над цим, не хвилюйтеся, просто не можу робити все і одразу), але через погану погоду, в тому числі, вона просто не в змозі підтримувати навіть свій показник у 12-16 ударних вильотів винищувальної авіації.

Ще один сумний факт у цьому зв'язку: з'ясувалося, що українські Повітряні сили втратили 11 листопада в Донецькій області Мі-8 456-ї бригади - разом з екіпажем, до складу якого входив командир ескадрильї. Скоріш за все, вертоліт був збитий російськими МіГ-31 або Су-35С ракетою дальнього радіусу дії Р-37М класу "повітря-повітря".

Пишу "скоріш за все", бо справжня причина невідома. Українці, як завжди, промовчали, а "московське командування", наскільки мені відомо, або взагалі нічого не сказали з цього приводу, або продовжують оголошувати українські ВПС повністю знищеними… вже в 14-й чи 15-й раз, чи не так? У свою чергу, українці тим часом роблять успіхи у проникненні на російські позиції, а потім дозволяють своїм спецпризначенцям наносити артилерійські удари по російських ЗРК - як у цьому випадку, коли вони навели снаряди М982 "Екскалібур" на знищення двох ТЕЛів системи С-300 та їхньої РЛС управління вогнем. Іншими словами: життя російського оператора ЗРК сьогодні дійсно нелегке. Мало того, що їхні передбачувані цілі дуже ухильні, так ще й обдовбані сатаністичні ЛГБТ-кіборги з того боку не дають їм спокою, навіть коли вони заховані далеко за лінією фронту...

Битва за Донбас

На превеликий подив багатьох (бо нічого подібного раніше не відбувалося... ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, знаєте...) східна Україна цими днями нагадує "море бруду". Сніг іде, але земля ще не замерзла, тому багнюка повсюди - від Сватового на півночі, через Бахмут і аж до Донецька та Вугледара на півдні. І це глибока, в'язка багнюка, яка перешкоджає будь-якому пересуванню. Більше того, низька хмарність робить практично неможливою роботу російських військових БПЛА, що, в свою чергу, оголює всі слабкі місця самого ядра російської військової могутності - артилерії. Без БПЛА артилерія ЗС РФ повернулася до наведення за принципом "залізти на дерево, щоб краще бачити ціль". Крім того, виявилося, що за останнє десятиліття або близько того не було ніякого серйозного розвитку російських артилерійських систем. Щось на кшталт того, що з часу приходу до влади путіна. Яка несподіванка...

Район Сватового фактично без особливих змін. Українці просочуються, росіяни лякаються, розстрілюють всю місцевість з артилерії, потім знову повторюються всі навчання. Власне, новиною тижня, яка потихеньку випливає в росії, стало те, що зсрф програли Макіївку 80-й бригаді ЗСУ, десь тиждень тому. Спочатку йшлося про 11 дезертирів, які спричинили цю "катастрофу", але потім з'ясувалося, що весь 1823-й батальйон мобілізованих резервістів, приписаний до 150-ї мотострілецької дивізії, відмовився воювати і втік з поля бою - і це після неодноразових ударів кількох підрозділів зсрф, плюс його командир втік, і підрозділ залишився без припасів і боєприпасів також.

"Погано" не тільки те, що весь батальйон втік і місце було втрачено - або що (тонкі) резерви довелося кинути, щоб запобігти повному розвалу фронту, але: всупереч незліченним українським повідомленням з попередніх часів, виявляється, що саме зараз росіяни дійсно змушені розгортати щось на кшталт "другого ешелону" тільки для того, щоб зупинити втечу додаткових підрозділів; що вони дійсно змушені почати розстрілювати дезертирів і застосовувати подібні методи для того, щоб утримувати під контролем свої власні війська.

До речі, саме в Макіївці ця група з 12 російських військових намагалася здатися, потім один з них підійшов ззаду і відкрив вогонь по українським військам, намагаючись захопити тих, хто намагався здатися - як видно на відео приблизно тижневої давності, що викликало нескінченні дискусії в Інтернеті (хоча ситуація була очевидною і абсолютно простою з самого початку). Але не хвилюйтеся: всі фанати путіна "знають": це був навмисний військовий злочин з боку "укро-нацистів"...

Напевно тому, що те, що українці захищаються від путінської агресії, вже є "військовим злочином", для початку - і не кажучи вже про знищення ще двох російських БТГ у цьому зіткненні.

Бахмут. Після кількаденної перерви вірний путіну Суровікін цього тижня продовжив марнувати гарматне м'ясо у додаткових, абсолютно безглуздих зерг-раш-штурмах по всій лінії фронту на північний схід, схід і південь від Бахмута. Значна частина цього міста тим часом була повністю зруйнована постійними обстрілами та авіаударами; захисники тримаються без особливих проблем (справді, останнім часом ми отримуємо все більше відео з цього району); але зростаючою проблемою є забезпечення цивільного населення, що залишилося всередині (в тому числі до 300 дітей), їжею, водою, електроенергією і т.д.

Далі на південь, на північ і південь від Авдіївки, а також у трикутнику Павлівка-Вугледар-Мар'їнка, російські обстріли не припинялися протягом минулого тижня. Завжди з одним і тим же результатом: вважайте, що це було моє останнє повідомлення про це, як я писав, ніхто не може сказати точно, хто контролює Павлівку. Волею-неволею, це залишається актуальним (принаймні для мене) до сьогоднішнього дня.

Тим не менш, у мене є важливе повідомлення для всіх шанувальників путіна, які читають це. Вам не потрібно хвилюватися. Кожен порядний росіянин знає, що "укро-нацисти" постійно зазнають величезних втрат, і зараз саме їхній "фольксштурм", що складається з жінок і старих, "5-а хвиля", постійно атакує російські позиції... Рибар так і сказав. Тільки якихось 15-20 разів... тому так смішно читати коментарі на кшталт цього, де один з російських військових екс-... кхм... експертів скаржиться на постійну інфільтрацію на передову зсрф невеликих груп українських військ. Тьху-тьху-тьху, ці українці: діють з тактичною витонченістю, уникають лобових атак, інфільтруються і блукають, поки не розвалять чергову російську позицію... вони що, не знають, що треба шикуватися в акуратні шеренги, на відкритій місцевості, а потім закликати росіян легко вбиватися і програти цю війну за лічені дні?

І ще більше цього "фольксштурму" на шляху до бою, адже ЗСУ, які, на відміну від всрф, постійно вдосконалюють підготовку своїх військ, за останні кілька тижнів створили щонайменше дві абсолютно нові бригади, в тому числі 77-му повітряно-десантну:

Джерело