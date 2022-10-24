Україні натякають, що час припинити ігнорувати другий фронт. Ізраїль знищив третій іранський завод, де вироблялися дрони

За останні 10 років Ізраїль знищив три шиїтські заводи, де виробляли дрони для Ірану. Два з них – цьогоріч. Якби Україна системно не дистанціювалася від війни в Сирії, можливо, вона могла б розраховувати на допомогу Ізраїлю у війні із росією.

Вчора світові ЗМІ повідомили, що ВПС Ізраїлю знищили ліцензійний завод з виробництва дронів у Сирії, котрий належав Ірану. Це вже другий сирійський завод Ірану, який знищив Ізраїль цьогоріч. Попередній, який розташовувався на авіабазі "Аль-Мазза" в околицях міста Сайєда-Зейнаб, у 10 км на південь від Дамаску, було розгромлено 31 серпня. Цей сектор Сирії підконтрольний Хезболла, шиїтський терористичній організації з сусідньої Республіки Ліван. Натомість авіазавод біля аеропорту "Дімас", знищений минулого тижня, мав іншого господаря. Він підпорядковувався церковному бізнес-ордену, так званому Корпусу Вартових Ісламської Революції (КВІР). Втім, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) зазначив, що і там помічали учасників Хезболли.

КВІР – це феодальна за суттю іранська бізнес-структура, як і російські ПВК "Ліга" та "Вагнер", оперує власними досить впливовими фінансово-промисловими активами, які суто формально оформлені як "державні". Це банки, аеропорти, нерухомість та заводи озброєнь, які працюють на секту КВІР у декількох країнах. Вони фактично належать не державі, а бандитському угрупуванню попів шиїтської конфесії ісламу.

Попи брешуть, що є родичами ісламського Пророка, заробляють гроші на роздмухуванні ненависті до інших ісламських конфесій. Заробляти на тероризмі та на залякуванні всього світу секті допомагає нехитрий спосіб – погрози тим, хто не платить гроші у касу КВІР для розширення його фінансових активів, що вони будуть мати негайні великі неприємності. Втім, ті хто платить, будуть мати ці неприємності трохи згодом.

Як феодальна секта з Ірану отримала змогу серійно виробляти таку досить сучасну авіатехніку, як бойові дрони – це велике питання, відповідь на яке має знайти спеціальна слідча комісія ООН. Створити її 21 жовтня закликали уряди Німеччини, Франції та Великої Британії. Після того, як 20 жовтня Україна запросила експертів ООН для підтвердження походження іранських дронів, знищених українськими силами ППО. Було офіційно заявлено, що безпілотники саме іранського, а не якогось іншого виробництва. А їхній експорт країнам, котрі ведуть бойові дії, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН 2231 від 20 липня 2015 року.

Доказів, що дрони збиралися в Ірані чи на потужностях іранської релігійної бізнес-секти у Сирії, Україною накопичено вже багато. Іранський дрон серії Mohajer 6, який українська армія збила у вересні, розкрутили буквально до останнього гвинтика. Виготовлений він був у лютому цього року. "Не виключено, що це був один із перших його вильотів, – заявили тоді представники ГУР Міноборони. – Що відразу кинулося в очі, так це те, як іранський виробник приховував всі сліди, хто саме виготовляв цей літальний апарат. Видали виробника написи англійською, які були із граматичними помилками… Ми лише на одному пристрої знайшли напис на фарсі, зроблений вручну. Вони цей напис просто не помітили, він є на зворотному боці електронної плати".

США вважають, що Тегеран безпосередньо долучився до розв’язаної путіним війни проти України, – повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Це стало доконаним фактом після передачі Іраном бойових дронів росії, а також внаслідок перебування в тимчасово окупованому Криму іранського персоналу, який допомагає націлювати ці БПЛА на мирні міста України, заявив представник американського уряду.

Чи можна було б запобігти нинішній пошесті іранських дронів над Україною? Ймовірно, так. Адже військовий завод КВІР "Ярмук" у Республіці Судан, де окрім боєприпасів виробляли і БПЛА, Ізраїль знищив ще у далекому 2012 році. Саме тоді, коли і українська влада, і українська опозиція наполягали на тому, що втягувати Україну у війну в Сирії можуть лише безвідповідальні політики та "консєрви москви". У 2014 році, як ми пам'ятаємо, влада змінилася, але її позиція – ні. А Ізраїль так і залишився вовком-одинаком у боротьбі з шиїтськими терористами.

енеральний консул України в Стамбулі, народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Яременко: " Ми збирались будувати Ірану ядерний реактор і дуже ображаємось по сьогодні, що американці не надто вже й щедро віддячили за відмову від цього наміру. Ми налагодили в Ірані випуск наших АН-ів – де багато технологій придатні при створенні дронів і ракет. Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими". Він похмуро прогнозує, що наша короткозорість повертається до нас з Ірану і, на жаль, повернеться з Китаю. "І напевно варто пам'ятати про власну участь у технічному та технологічному переозброєнні Ірану, коли ображаємось за щось на Ізраїль", – зазначає колишній дипломат. А ось як коментує позицію України стосовно Ірану колишній гМи збирались будувати Ірану ядерний реактор і дуже ображаємось по сьогодні, що американці не надто вже й щедро віддячили за відмову від цього наміру. Ми налагодили в Ірані випуск наших АН-ів – де багато технологій придатні при створенні дронів і ракет. Ми мало коли задумувались, у що обернеться наше співробітництво з Іраном у сферах, які ми з усієї сили називали невійськовими". Він похмуро прогнозує, що наша короткозорість повертається до нас з Ірану і, на жаль, повернеться з Китаю. "І напевно варто пам'ятати про власну участь у технічному та технологічному переозброєнні Ірану, коли ображаємось за щось на Ізраїль", – зазначає колишній дипломат.