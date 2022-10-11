Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Війна негативно позначилася на українському споживчому ринку. Згадайте хоча б дефіцит та захмарні ціни на гречку, сіль, курячі яйця тощо. І хоча більшістю цих товарів Україна цілком здатна себе забезпечити та ще й експортувати надлишки, суттєве скорочення сільськогосподарських угідь через воєнні дії чи окупацію, звісно, не сприяє насиченню внутрішнього ринку. Ба більше – навіть змушує заміщувати те, що раніше експортували, імпортом. Причому, як огидно це не прозвучить, навіть з Ірану.

Окупована томатна переробка. "Чумак" повернувся лише у вересні

Чи багато ви знаєте містечок чи сіл, де є пам'ятник помідору? Ми – лише два. І одне з них – Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Це своєрідна візитівка зараз, на жаль, окупованого міста. Так само окуповані й інші великі території, де ростуть найсмачніші томати у світі – українські.

Звісно, дефіциту з томатами Україна не відчувала ніколи. Вітчизняні виробники на 95% забезпечують внутрішні потреби ринку та ще й експортують томати та вироби з них. В Україну імпортується лише незначна частина кетчупів і томатної пасти. Це, як правило, продукти преміум-класу (від 100 грн за упаковку) і соуси з "екзотичним" складом.

Та от біда – зазвичай потужності з переробки розміщують у безпосередній близькості від місця вирощування, аби максимально скоротити логістичне плече доставки. Тож під окупацію потрапили не лише помідори, але й основні заводи з виробництва томатної пасти.

російська окупація та бойові дії у Миколаївській та Херсонській областях, де розміщені потужності найбільшого в Україні та Європі виробника томатної пасти – агрохолдингу "Агроф’южн" (томатна паста представлена під брендом "Інагро") призвели до суттєвого скорочення (на 45%) її експорту.

Опинився в окупації один із лідерів томатної переробки, котрий охоплював 50% внутрішнього ринку томатної пасти – ПрАТ "Чумак", основні потужності якого перебували в Каховці Херсонської області. З 24 лютого виробництво там було припинене і на півроку продукція зникла з торгівельних мереж. Лише у вересні томатна паста "Чумак" повернулася на полиці супермаркетів.

Від Макіївки до Рівного. У вересні в продажу з'явилася іранська томатна паста

Тобто з початку агресивної фази війни 24 лютого обсяг томатної пасти на внутрішньому ринку скоротився наполовину. Але ж українці не перестали варити борщ! Тож імпортери миттєво почали насичувати ринок томатними пастами з усіх усюд, що призвело до насичення ринку, але сама паста удвічі подорожчала. Тут вам і турецька, й італійська, і польська. Словом, на будь-який смак.

Проте як виявилося, значну частку імпорту посідає томатна паста з Ірану. Причому продається вона по всій Україні – від окупованої Макіївки до цілком тилового Рівного. І, судячи з етикеток – продукція свіженька, вироблена в травні-червні цього року, відтак списати такий казус на старі запаси не вдасться.

Вже на початку липня стало відомо про плани Ірану передати росії безпілотники, а у серпні-вересні вони активно застосовувалися на фронті. Спершу іранці вперто не визнавали постачання зброї, адже країна дотримується формального нейтралітету, проте згодом змушені були визнати, що поставляли-таки безпілотники, але небагато і ще до початку конфлікту.

23 вересня Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації (це означає, що він не може виконувати свої обов'язки та має повернутися до Тегерану), а також скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства.

Після масованого обстрілу 10 жовтня цивільної інфраструктури іранськими "Шахедами" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію про розрив дипломатичних відносин з Іраном через постачання іранської зброї рф. З аналогічною заявою виступила і Верховна Рада України, та ще й звернулася до світового співтовариства з пропозицією запровадити санкції стосовно фізичних та юридичних осіб Ісламської Республіки Іран.

Дивна виходить ситуація: Україна стоїть на межі розриву дипломатичних відносин з постачальником зброї до держави-агресора, ми закликаємо запровадити санкції до Ірану, звертаємося за підтримкою до Ізраїлю, і водночас спритні ділки продовжують торгувати з цією країною. Причому закуповується не продукція критичного імпорту, зброя чи комплектуючі до неї, а томатна паста. Чи не надто дорогим для українців буде такий соус, густо замішаний на крові наших громадян?

Світовий томатний дефіцит. Варто подбати про запас томатної пасти, якщо не хочете підтримувати Китай чи Іран

Звісно, після іранського імпорту наступна новина має стурбувати значно менше. За прогнозами, виробництво томатів для переробки в Україні скоротиться на 78% – з 800 до 180 тис. тонн. Очевидної причиною такої ситуації є війна та тимчасова окупація території південних областей, які є провідними регіонами вирощування томатів. Ну а немає томатів – значить настане дефіцит і зросте ціна на томатовмістну продукцію.

Причому це стосується не лише нашої країни. Та якщо у нас томати підкосила війна, то у світі підкачала погода. Аналітики аграрних ринків прогнозують світове падіння виробництва томатів для переробки через спеку у ряді країн Північної півкулі. Найбільше падіння очікують у Тунісі, Алжирі, Іспанії, Франції, Греції та Угорщині. Разом із тим Канада та Китай наростили виробництво томатів для переробки. Наростила виробництво томатів і росія, хоча точніше – просто вкрала українські помідори, так само, як і зерно, олію та багато іншого в окупованих регіонах.

Тому, якщо не хочете споживати китайську чи іранську томатну пасту, варто подбати про запаси. Це продукт тривалого зберігання, відтак тимчасову скруту пережити можна. А після звільнення Півдня України ситуація стабілізується. Тож наші героїчні ЗСУ повернуть не лише захоплені ворогом території, але і справжній смак українського борщу.