Українці стали частіше купувати в мережі: на чому вони економлять?
Згідно з дослідженням Nielsen Connected Commerce, вже 91% українських інтернет-користувачів з тією чи іншою регулярністю здійснює покупки в онлайні.
До найбільш популярних категорій товарів відносяться одяг, взуття та аксесуари (56%), комп'ютерна техніка (52%) і споживацька техніка (50%)/
Ми уточнили у представників знижкового порталу Picodi.com, як і на чому українці економлять в інтернет-магазинах.
Привітальні знижки
Інтернет-магазини на відміну від традиційних магазинів готові надати знижку відразу. Достатньо всього лише підписатися на розсилку, і в першому листі користувач отримує солідну знижку — від 5% до 20% на свою першу покупку. У звичайних же магазинах спочатку необхідно здійснити покупку, а часто і придбати карту лояльності.
Промокоди і купони на знижку
В Україні система купонів в офлайні з якоїсь причини не дуже прижилась. У сусідніх Польщі, Білорусі та Росії регулярно діють купони для мереж ресторанів KFC, Burger King, McDonald's та інших. Проте інтернет-магазини в Україні дають можливість споживачам економити за допомогою безкоштовних купонів і промокодів. Кожен користувач може зайти на сайт-агрегатор знижок, скопіювати код і отримати значну знижку на своє замовлення або безкоштовний товар-подарунок. Наприклад, зараз діє промокод від Комфі, який дає знижку до 50% на ряд товарів з розділу побутової техніки та електроніки інтернет-магазину Comfy.ua. Завдяки таким акціям українці мають можливість вигідно оновити свої пристрої і гаджети.
Знижки на доставку
Практично кожен інтернет-магазин надає безкоштовну доставку за умови, що споживач зробить велику покупку. Багато сімей, знайомі і колеги по офісу використовують досить популярний спосіб заощадити: кооперуються і роблять загальне замовлення з одного аккаунта і не платять за доставку.
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