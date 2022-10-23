Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Коротке зведення про важливіші події на фронті за останні дні від австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації.

Війна в Україні, 23 жовтня 2022 року.

Всім доброго ранку!

Коротке зведення про найважливіші події останніх двох діб.

Ракетний наступ суровікіна

19 жовтня росіяни випустили хвилю крилатих ракет та дронів-камікадзе по цілях на північному заході України. Українці заявили про 12 збитих ракетах, з яких 5 - в районі Києва.

Вчора рано вранці вкс розгорнули до 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які випустили до 18 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Їх удар був поєднаний з випуском щонайменше 6, більш ймовірно 8 крилатих ракет "Калібр" російськими військовими кораблями в Чорному морі.

Українці заявили про 13 збитих Х-101 і Х-555, плюс 5 "Калібрів".

Щодо цього пропонуємо кілька цікавих фото та відео за 21 жовтня: український Су-27 переслідує російську крилату ракету, а також український Су-27 збиває російську ракету в районі Одеси (постріл з Р-73 з близької/далекої відстані). Уламки збитого Х-101.

Між іншим, подейкують, що українці капітально відремонтували частину ЗРК С-75 (кодова назва ASCC/NATO "SA-2 Guideline") та С-125 ("SA-3 Goa"). Обидві системи добре відомі з кінця 1950-х років (можливо, найвідомішим досягненням SA-2 є збиття літака Локхід U-2 Ф.Г. Пауера над Свердловськом 1 травня 1960 року) і широко експортувалися. Таким чином, вони дуже старі, але, за умови відповідної модернізації, обидві можуть ефективно застосовуватися. Зрештою, іракські та сербські SA-3 створювали проблеми для НАТО ще у 1999-2003 роках (так, сербські SA-3 збили F-16C та F-117A у 1999 році), а асадівський SA-3, модернізований до стандарту "Печора-2", збив турецький RF-4E у 2012 році.

Українці також стверджують, що на сьогодні збили 223 іранських безпілотника. За великим рахунком, це досить сильне перебільшення. Наприклад, досі немає доказів того, що Тегеран поставив більше 90, можливо, 100 Shahed-136 - саме цей БПЛА росіяни розгортають найбільше, а українці збивають найбільше. Підтверджену кількість збитих Shahed -131 та інших БПЛА іранського походження досі можна перерахувати на пальцях двох рук.

Битва за Донбас

Як і щодня протягом щонайменше трьох місяців, росіяни штурмують Бахмут "так, ніби завтра не настане". Дійсно, за кількістю задіяних бойовиків - і загиблих там росіян - це, ймовірно, стане найбільшою битвою цієї війни.

Бої точаться від Соледара та Бахмутського на півночі (де українцям вдалося витіснити росіян на східні околиці Бахмутського за останні кілька тижнів), по східній та південній стороні Бахмута: головним чином вздовж дороги Т0504, в Іванграді та Опитному. ЗСУ не лише розгорнули додаткові підрозділи в цьому районі (тобто 58-а піхотна, 93-я мехбригада та 110-а бригада тероборони воюють не самі), але й перекинули велику кількість артилерії, що, за повідомленнями, перешкоджає пересуванню російських підкріплень та вантажів аж до Попасної. У свою чергу, всі російські атаки значною мірою підтримуються вкс: 21 та 22 жовтня повідомлялося про 16-17 "хвиль" Су-25, що "насипають і моляться", кожна.

Битва за Херсон

В умовах "офіційного мовчання" з обох сторін, і з того, що вдається нашкребти з інтернету:

російські пороми в районі Нової Каховки регулярно зазнають ударів від HIMARSів (принаймні, повідомлення про нові удари надходять майже щоночі). 20 жовтня один російський пором був підбитий і затонув біля Львова, інший - можливо - біля (зруйнованого) Антонівського автомобільного мосту.

Вже четвертий день російська влада окупованої Херсонської області закликає до загальної евакуації цивільного населення: українці стверджують, що евакуація відбувається вдень, вночі - комендантська година, а пересуватися дозволено лише військовим. Пліткують, що на даний момент на східний берег Дніпра вже виведені російська цивільна адміністрація, Рада соцзахисту, Пенсійний фонд та деякі інші установи. Не зовсім впевнений, що це правда: путін неодноразово демонстрував абсолютну відсутність інтересу до безпеки українських цивільних осіб, що призводить до висновку, що росіяни заявляють про евакуацію цивільних осіб для того, щоб зменшити тиск з боку України на їхні пороми. Більш достовірними виглядають повідомлення про відхід російських військ з різних опорних пунктів у стилі "випаленої землі": спалюються місцеві установи, викрадається приватний автотранспорт тощо. Для прикладу: відомо, що пізно ввечері 21 жовтня в результаті удару українських HIMARSів по Антонівському мосту було знищено групу російських пропагандистів.

19 жовтня ЗСУ розпочали новий наступ на північному сході Херсона. У відповідь вкс завдали авіаударів, і, як стверджується, було збито один вертоліт Ка-52.

Поганою новиною щодо Дніпра є те, що росіянам, схоже, вдалося завершити будівництво баржевого мосту, побудованого "в тіні" Антонівського мосту. Будівництво останнього було перервано українським наступом у вересні, але, схоже, вони скористалися періодом затишшя останніх двох-трьох тижнів, щоб завершити його зараз. Сподіваюсь, не треба пояснювати, що це суттєво покращить питання забезпечення військ всрф в Херсоні.

При цьому баржа-міст, схоже, вчора була обстріляна з HIMARSів.

21 жовтня близько 16.00 год. в районі Баштанки (Миколаївська область) ППО ЗСУ збили літак Су-25 вкс рф.

Наземні наступальні дії українських військ підтримуються 10-14 авіаударами ВПС України на добу.

Вчора, 22 жовтня, у Генштабі повідомили, що росіяни залишили два "опорних пункти" за 50 км на північ від Нової Каховки: Чарівне та Чкалове.

Ще один бойовий вертоліт Ка-52 був збитий "в районі Херсона", а ЗРК "Панцир" був виведений з ладу в районі Нової Каховки.

Слідом за повідомленнями про серію артилерійських дуелей в цьому районі, сьогодні вранці з'явилися повідомлення про те, що українці вийшли до Милового, на річці Дніпро. Мабуть, знову відзначилася "знищена- знищена- знищена" 128-ма гірська бригада (ймовірно, у взаємодії з 57-ю та 60-ю бригадами). Це може бути причиною того, чому всрф почали відходити з Чарівного та Чкалова: якщо ЗСУ контролює Милове, то ці два пункти далі на північ можуть бути відрізані.

На півдні 20 жовтня повідомлялося про інтенсивні перестрілки з Шуменського району Херсона; 21-22 жовтня повідомлялося про бої в районі Кошева, що за 4 км на захід/південний захід від Херсона. Швидше за все, це додаткові операції або українських спецпідрозділів, або партизанів/партизанок.

На жаль, хоча і логічно, але за просування ЗСУ доводиться платити. На відео показано щонайменше два українських Т-64БВ, один МТ-ЛБ та одна БРДМ-2, підбиті, покинуті та захоплені росіянами.

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