Уроки для ВМС сильніших країн світу. Висновки, які вони мають зробити з карколомної атаки українських безпілотників на чорноморський флот росії

Дослідження видання Task&Purpose того, як атака українських безпілотних човнів на чорноморський флот може вплинути на подальшу стратегію та тактику ВМС найсильніших країн світу. На кожному кораблі ВМС потрібен офіцер, чиїм єдиним завданням є вивчати увесь спектр загроз і зіставляти їх із силовими заходами захисту та розвідкою.

російський військовий корабель "адмірал макаров" чорноморського флоту росії біля берегів Севастополя, архівне фото

Зухвалий напад України на чорноморський флот росії минулих вихідних має стати попередженням для ВМС США, що загроза, яку становлять безпілотні човни, нашпиговані вибухівкою, є реальною для великих військових кораблів – і вона буде лише посилюватися в міру того, як технологія надводних безпілотників вдосконалюватиметься.

Як нещодавно повідомляла The War Zone, українські військові оприлюднили відеоматеріали, які нібито демонструють атаку на російські військові кораблі безпілотних надводних човнів, одне з яких, можливо, пошкодило російський фрегат "адмірал макаров".

У понеділок високопоставлений військовий чиновник повідомив журналістам, що Міністерство оборони (США – iPress) вважає, що на російській військово-морській базі у Севастополі сталися вибухи, але він не уточнив, що могло спричинити вибухи або наскільки великими були пошкодження.

Чиновник також відмовився сказати, чи використовувалися безпілотні катери берегової оборони, які Сполучені Штати надали Україні, для нападу на російські кораблі, і переадресував питання щодо "адмірала макарова" до міністерства оборони росії.

Атака України на Севастополь може бути прообразом майбутньої морської війни, подібно до того, як атака британського Королівського флоту в листопаді 1940 року на італійську військово-морську базу в Таранто довела, що літаки, запущені з авіаносців, можуть успішно атакувати капітальні кораблі. Це сталося більш ніж за рік до того, як японський флот запустив власну авіацію для атаки на Перл-Харбор. Грандіозне зображення, яке візуалізував ілюстратор Bild – зустріч українського безпілотного надводного корабля з російським фрегатом "адмірал макаров" та вертольотом Мі-8, джерело: twitter.com/JulianRoepcke

ВМС США чули про загрозу, яку становлять човни-смертники, впродовж десятиліть. У жовтні 2000 року терористи "Аль-Каїди" протаранили борт есмінця USS Cole човном із вибухівкою. В результаті детонації на борту корабля загинуло 17 моряків, і ще 37 членів екіпажу отримали поранення.

Капітан ВМС у відставці Кірк Ліпполд, командир есмінця "Коул" на той час, сказав в інтерв'ю виданню Task & Purpose, що він стурбований тим, що ВМС стали приділяти менше уваги загрозі човнів-смертників, оскільки більше таких нападів на військові кораблі ВМС не було.

Ліппольд зауважив, що на кожному кораблі ВМС потрібен офіцер, чиїм єдиним завданням є "вивчати увесь спектр загроз і зіставляти їх із силовими заходами захисту та розвідкою, щоб визначити, як найкраще захистити наші кораблі".

За словами Ліппольда, ВМС мають бути здатними боротися і перемагати конкурентів, але вони також мають готуватися до асиметричних загроз, тому що Китай може дистанційно використовувати керовані човни для нападу на кораблі ВМС США, що базуються в Японії.

У 2002 році генерал-лейтенант морської піхоти Пол Ван Райпер продемонстрував вищому військовому керівництву, якої саме шкоди може завдати супротивник, що використовує човни-смертники. Райпер очолював Червону команду під час сумнозвісної військової гри під назвою "Виклик тисячоліття 2002". Під час 10-хвилинної атаки Ван Райпер підняв череду швидкісних катерів-смертників, які потопили 19 кораблів Синьої команди і спричинили 20 000 жертв.

На жаль, "Виклик тисячоліття 2002" не став тривожним дзвіночком та попередженням для військових. Замість того, щоб взяти на озброєння, продемонстровані Ван Райпером уроки, військові наклали на Червону команду низку обмежень, які явно мали на меті забезпечити перемогу Синьої команди. Розчарований, Ван Райпер пішов з посади лідера Червоної команди посеред навчань.

І якщо Ван Райпер відтворив і показав, що ройові атаки з використанням човнів-смертників можуть вивести з ладу американські сили, то підтримувані Іраном хусити в Ємені чітко довели, що безпілотні човни можуть слугувати ефективною протикорабельною зброєю. 30 січня 2017 року хусити використали дистанційно керований швидкісний катер, нашпигований вибухівкою, щоб пошкодити саудівського фрегата "Аль-Мадіна". Віцеадмірал ВМС США Кевін Донеган повідомив тоді журналісту Defense News Крістоферу Кавасу, що безпілотний катер хуситам, ймовірно, надав Іран.

У період з січня 2017 року по червень 2021 року хусити здійснили десь 24 успішні атаки або пробували атакувати морськими безпілотниками, як пише Ховард Хаугстведт з Університету Ставангера в Норвегії для видання War on the Rocks.

Представник ВМС відмовився коментувати, коли його запитали в понеділок – які кроки вживає служба для захисту своїх суден від атак безпілотних човнів і літаків з боку Ірану, Китаю, росії та інших супротивників – тому що ВМС не обговорює заходи захисту і майбутні операції, а також не спекулює на гіпотетичних сценаріях.

"Народно-визвольна армія Китаю, ймовірно, уважно стежить за війною між росією і Україною, оскільки її стратеги вже давно включили уроки іноземних воєн у свою військову доктрину", – повідомив капітан ВМС у відставці Томас Шугарт (експерт з військових інновацій з аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" у Вашингтоні, округ Колумбія).

"І враховуючи це, важко сказати, чи ця атака українського безпілотника підвищить інтерес Китаю до безпілотних надводних кораблів, оскільки НВАК уже зосереджена на широкомасштабній розробці безпілотних транспортних засобів усіх типів, – сказав Шугарт в інтерв'ю виданню Task&Purpose. – Безумовно, використання ефекту несподіванки в подібній атаці вже відповідало б давній орієнтованості НВАК на раптові, несподівані удари по об'єктах і силах противника".

На думку генерал-лейтенанта морської піхоти у відставці Ван Райпера, що очолював Червону команду під час навчань "Виклик тисячоліття 2002", американські збройні сили все ще не повністю усвідомили значення атак безпілотних катерів і лише зараз роблять перші кроки для протидії цій загрозі.

"Припустивши, що Китай буде їхнім майбутнім супротивником, американські військові втратили фокус на інших загрозах, таких як Іран", – зазначив Ван Райпер. Він додав, що міністерству оборони необхідно більше часу приділяти відпрацюванню маневрів і психологічних операцій.

Атака українських безпілотників чітко показала, що незалежно від того, з яким супротивником зіткнеться Америка в майбутньому, цей супротивник з великою імовірністю буде використовувати відносно дешеві безпілотні системи озброєння для протидії військовим кораблям та іншим високотехнологічним системам озброєнь США.

Джерело: Task&Purpose