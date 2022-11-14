Пропонуємо новий аналіз війни росії з Україною від відомого науковця і дослідника, професора стратегічних досліджень з Шотландії Філліпса О’Брайена. Цього разу він розмірковував, як українцям вдалося досягнути стратегічної перемоги під Херсоном, та яку роль у цьому відіграли HIMARS'и та підрив Керченського мосту.

Оновлення за вихідні про Херсон, HIMARS'и та про те, як може розвиватися війна в найближчі тижні та місяці. Звільнення українськими військами Херсона є найбільш показовою кампанією на сьогоднішній день, оскільки це було проти добре підготовлених російських сил, які перебували там протягом декількох місяців і займали відмінні оборонні позиції. Це набагато більше, аніж Харківщина, демонструє, як просувається війна.

Важливо повернутися назад і побачити, як українські збройні сили методично і структуровано вибудували кампанію зі звільнення Херсона. Вона потребувала довготривалого планування і виконання на високому рівні. Знову ж таки, тому що вона була спрямована проти добре підготовленої, дійсно посиленої російської сили, яка мала дуже велике політичне бажання утримати територію, яку вона навіть формально анексувала.

Twitter.com/DefenceU

Хоча неможливо визначити конкретну дату початку кампанії, яка призвела до звільнення Херсона, я б стверджував, що вона розпочалася набагато раніше, ніж багато хто думає. Ймовірно, моментом, який вказав шлях до остаточного звільнення Херсона, було 11 липня, коли українські збройні сили застосували HIMARS'и для знищення великого російського складу зброї в Новій Каховці, що на східному березі Дніпра. Українці навіть хвалилися цим наступного дня.

Це був початок методичної кампанії з ліквідації логістичної системи, яка забезпечувала російські війська в Херсоні. Пам'ятаю, тоді я подумав, що ця атака свідчить про те, наскільки добре продумано українці ведуть війну.

За цим нападом протягом наступних тижнів і місяців слідувала безперервна серія атак на потоки постачання. До середини серпня Україна стверджувала, що вивела з ладу два головних мости через Дніпро – знову ж таки, в основному за допомогою HIMARS'ів.

Twitter.com/PhillipsPOBrien

Це було захоплююче застосування наземної системи, яка з надзвичайною точністю знищувала логістичні цілі, які у попередніх війнах вважалися б неможливими для ураження, окрім як за допомогою авіації. Для ураження цілей, розташованих так далеко за лінією фронту, таких як склади, необхідна велика дальність дії, надзвичайна точність і відмінна розвідка. Фактично, це використання HIMARS подібне до використання авіації в попередніх конфліктах, таких, як Друга світова війна.

Що я маю на увазі під цим. Ну, коли говорять про військово-повітряні сили у Другій світовій війні, їх часто поділяють на дві різні концепції – тактичну і стратегічну. Під тактичною авіацією зазвичай мається на увазі використання літаків для контролю повітряного простору над районом бойових дій. Вона спрямована на безпосередній підрив боєздатності ворожої армії, що дозволяє досягти безпосередніх військових цілей (це визначення, між іншим, непогане).

Стратегічні повітряні сили, хоча і не так добре зрозумілі, включають в себе атаки глибоко за лінією фронту. Я б стверджував, що правильна лінія розмежування між стратегічними і тактичними повітряними силами полягає в тому, що стратегічні атакують бойовий потенціал на етапах підготовки та розгортання війни, а тактичні атакують супротивника в ході бойових дій (я розвиваю ці ідеї в книзі "Як була виграна війна").

Отже, у Другій світовій війні тільки авіація могла робити такі операції, наносити удари по об'єктах від заводів до залізничних колій і складів. Артилерія не була достатньо далекобійною та точною для цього. Ось чому українське використання HIMARS'ів є таким цікавим. Вони, в основному, почали використовувати цю наземну систему в стратегічному плані, щоб серйозно обмежити те, що росіяни можуть застосувати в бою, а не просто завдати шкоди російським військам на полі бою.

Це дуже відрізняється від того, як росіяни використовували власну артилерію і системи залпового вогню (які до війни вважалися надзвичайно потужними). Російська артилерія, в переважній більшості, використовувалася безпосередньо проти українських сил – вона не здається достатньо точною на відстані, щоб уражати склади далеко за лінією фронту.

Про це свідчать літні бої на Донбасі. Як чітко зазначено в цій статті, росіяни використовували масовані вогневі засоби для атаки позицій безпосередньо перед своїми військами, щоб спробувати сформувати проміжки, в які могла б просунутися їхня армія. Це була повільна, методична робота, спрямована на українські сили прямо перед ними.

Українці набагато стратегічніше підійшли до своїх HIMARS'ів. Вони мають великі переваги над російською технікою в дальності та точності, і це дозволяє їм вражати вибіркові цілі. Близьке групування цього вогню на Антонівському мосту показує, наскільки це велика перевага.

Twitter.com/ZMiST_Ua

Тож українці використовували HIMARS'и та інші системи дальнього радіусу дії у стратегічний спосіб, починаючи з липня, щоб серйозно обмежити потік поставок до Херсона. Завершальним елементом цього плану, звісно, не були HIMARS'и. Це була драматична атака на російську логістику на Керченському мосту.

Коли залізничне сполучення через цей міст фактично припинилося, українці вирішили долю Херсона. Вони настільки ускладнили російські варіанти постачання в Херсон, що зробили утримання позицій на західному березі майже неможливим.

Тепер, чому це було важливо: якби вони цього не зробили, і довелося б покладатися на прямі атаки своєї армії на російську армію в Херсоні, це було б набагато кривавішим і складнішим завданням. Насправді, просування вперед у цій війні проти добре підготовленої і забезпеченої армії є вкрай складним. Успішного бронетанкового прориву і використання його ще жодного разу не було.

Три великі українські перемоги – під Києвом, Харковом і Херсоном – стали результатом насамперед обмеження російської логістики і примусу росіян до відступу (або, як у випадку з Харковом, затримання росіян з невеликими силами). Жодна зі сторін не мала особливого успіху в прямих броньованих атаках проти опозиції.

Таким чином, успіх України в Херсоні слід розуміти як стратегічний, логістичний тріумф, де вони скористалися перевагою дальності/точності своїх систем, щоб методично підривати російські сили, змушуючи росіян зазнати поразки без необхідності вдаватися до дорогих прямих штурмів.

Вплив саме ракетних комплексів HIMARS на це широко визнаний. З виведенням російських військ із Херсона важливо зазначити, що росіяни вже переміщують важливі військові об'єкти за межі досяжності HIMARS – як я зазначав вчора. Вони просто не можуть дозволити собі залишати важливі об'єкти у безпосередній близькості від того місця, де HIMARS може їх вразити.

Те, що станеться в наступні кілька місяців, залежатиме переважно від українського уряду. Позиція росії виглядає відносно зрозумілою. Вони хочуть заморозити війну і не втрачати більше територій, сподіваючись виграти час для відновлення своїх збройних сил. Вчорашнє звернення путіна до "українських партнерів" було чудовим прикладом цього.