В Україні росте зацікавленість до смарт квартир. В чому їх особливість?

Ринок нерухомості постійно розвивається, забудовники намагаються задовольнити вимоги потенційних покупців і пропонують все біль ш комфортні та цікаві варіанти житла. Одним з них є сучасні смарт квартири.

Ринок нерухомості постійно розвивається, забудовники намагаються задовольнити вимоги потенційних покупців і пропонують все біль ш комфортні та цікаві варіанти житла. Одним з них є сучасні смарт квартири – відносно нове явище на українському ринку, яке однак, швидко стало популярним. Чим же особливі смарт квартири?

Загальна концепція

Якщо ви плануєте купити квартиру у Львові, Києві, Одесі чи будь-якому іншому місті і хочете отримати максимум комфорту за мінімальні гроші, для початку перегляньте актуальні пропозиції за посиланням. Ви будете здивовані, але навіть на порталі ЛУН.ua, де зібрана найповніша база оголошень з продажу квартир, знайти ідеальне житло за низькою ціною буде непросто. Ідеальний варіантом у цьому випадку стануть смарт квартири.

Як правило, таке житло має відносно невелику площу і на перший погляд нагадує квартиру студію. Але головна особливість такої нерухомості полягає в тому, що технологія смарт стосується не лише окремої квартири, а усього будинку в цілому. За проектом така новобудова має певний каркас, який не можна змінювати, а решта внутрішніх стін і перегородок є абсолютно індивідуальними. Таким чином власник кожної квартири отримує можливість створити унікальне планування, обрати площу і розміщення кімнат і придбати ідеальну квартиру під будь-які вимоги.

Декілька важливих рис

Експерти стверджують, що квартира смарт (що в перекладі означає «розумний») – це максимально ефективне використання кожного квадратного метра. Аналітики порахували, що ефективність досягає 40%. У вашій квартирі більше не буде довгого коридору, надто маленької кухні чи завеликої ванної кімнати. Натомість кожний квадратний метр буде використано з користю. Аби полегшити це завдання, більшість забудовників пропонують майбутнім власникам готові варіанти планування квартири, залишається лише обрати найбільш оптимальний.

Серед переваг смарт квартир варто зазначити високий рівень розвитку місцевої інфраструктури. Концепція такого житла передбачає будівництво підземного паркінгу з обмеженим доступом для мешканців чи їх гостей, обладнаних дитячих та спортивних майданчиків, місць для прогулянок і відпочинку, приміщення для дитячих візочків і велосипедів.

Великий відсоток смарт квартир має панорамні вікна, що може стати приємною перевагою для тих, хто обирає верхні поверхи в будинку і мріє насолоджуватись мальовничим краєвидом з власних вікон.

Таким чином, смарт квартира – це сучасне житло, що може похвалитись високим рівнем комфорту і новими можливостями. Це абсолютно нове, але вже досить популярне явище для українського ринку нерухомості.