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Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Дмитро
Редько
Громадські заходи з російським президентом викликають асоціації із засіданнями Нюрнберзького трибуналу. З тією лише різницею, що на перших дають слово підсудним та їхнім захисникам, а судді та прокурори десь підзатрималися в автомобільному заторі, але незабаром під'їдуть. Саме таку асоціацію і викликало останнє засідання валдайського клубу, що відбулося минулого тижня.
Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Плутаний монолог старого шизофреніка перед чергою алкоголіків

Валдайський клуб замислювався як майданчик для інтелектуальних дискусій, така собі російська альтернатива Гейдельберзькому клубові або Давоському форуму. Але вийшло, як і завжди в росії, трохи по-дебільному. У росіян чудово виходить взяти щось західне, творчо переосмислити та технічно перетворити. А потім ретельно розглянути та викинути, оскільки після внесених змін це перестає працювати.

Проблема рф у тому, що вона завжди намагається робити щось на противагу та всупереч комусь і чомусь, когось випередити, обігнати, комусь щось довести й показати. Результатом таких дій стає деградація російського суспільства та російської держави. На засіданні валдайського клубу путін протягом кількох годин виголошував промову, а потім відповідав на запитання, з кожною наступною фразою все більше підтверджуючи коротке та ємне визначення, дане йому вбитим опозиційним політиком Борисом Нємцовим: "Він йо***тий".

Людина, яка очолює найбільшу країну світу, серйозно розмірковує про глобалізм як про спробу західних держав поневолити світ. Він заявляє про ігнорування Заходом будь-яких правил, водночас стверджуючи, що європейські країни нав'язують свої правила, і одразу говорить, що спільні правила були вироблені державами-переможницями Другої світової війни. путін закликає до формування нових союзів, спрямованих проти Заходу, і у той же час називає союзи західних країн агресивними та спрямованими проти Китаю та росії.

Аналізувати набір маячних тверджень російського диктатора – порожнє заняття. З таким самим успіхом можна піддати аналізу плутаний монолог старого шизофреніка перед чергою алкоголіків, що вишикувалися за ранковим пивом – а саме так виглядали путін та його аудиторія на засіданні валдайського клубу.

Корпорація монстрів а ля рюс. Коли стверджуєш про унікальність, бездумно копіюючи весь світ

Валдайський клуб своїм найменуванням зобов'язаний території Валдай у Новгородській області. Цікава історія самого місця, вона перегукується з історією дискусійного клубу. Клуб був заснований як спроба створення російського аналога впливового західного дискусійного майданчика, а Валдайський монастир на однойменному озері – як копія Іверського монастиря на Афоні у Греції. У 1652 році було розпочато будівництво монастиря, на кшталт грецького, і навіть одяг ченців був скопійований із шат афонських ченців.

Патріарх Никон, при першому відвідуванні монастиря, назвав Валдайське озеро Святим, а під час його освячення опустив на дно Євангеліє та хрест. Дивне поводження з сакральними предметами, але, мабуть, саме так закладалася російська традиція топити і знищувати те, що мало б бути дорогим серцю і душі. Звісно, ​​відвідування московського патріарха супроводжувалося знаменням, вогняним стовпом над водоймою.

Форум, на якому, за задумом організаторів, мали б визначатися параметри майбутнього, перетворився на нудні посиденьки істориків-пенсіонерів та дружньо налаштованих зарубіжних експертів з боротьби із західним імперіалізмом. Сама ж росія, під керівництвом путіна та його кліки, усе більше набуває рис тоталітарної месіанської секти. Євангеліє та хрест поки не топлять, але зворушливе об'єднання московського православ'я з ленінградським комунізмом вже відбулося.

Пошуки російської унікальності перетворили росію на "корпорацію монстрів а ля рюс" – з матрьошками, упирями і лісовиками, як на позір, так і за внутрішнім змістом. Росіяни роблять саме те, в чому звинувачують своїх опонентів – зменшують кількість народонаселення та перетворюють країну на задвірки цивілізації. путін багато говорив про те, що росія чудово справляється з санкціями і взагалі розквітає та посилюється під їхнім тиском, трансформуючись у цілком і повністю самодостатню державу, один із центрів багатополярного світу. Зазвичай, сильний не згадує про свою силу, самодостатній не запевняє всіх навколо у своїй самодостатності. До таких тверджень вдаються тільки невпевнені в собі люди, спільноти чи країни.

Уряд росії зараз нагадує своїх попередників часів пізнього СРСР, коли безліччю нових слів, понять і гасел лідери держави, що розвалюється, намагалися замаскувати свою неспроможність. Так, епоха Горбачова була характерна тим, що лідер країни говорив все довше і малозрозуміло, використовуючи нові терміни для характеристики повільного сповзання в прірву. Інтенсифікація, прискорення, перебудова, плюралізм, демократизація – цими словами були заповнені промови першого (і останнього) президента СРСР.

Нинішній російський президент також любить довгі промови, у яких використовується маса евфемізмів і звернень до вигаданої ним та його попередниками історії, яка вчить лише тому, що нічому не вчить. Його політика, його промови, його діяльність – один суцільний валдай.

У російських джерелах стверджується, що назва "валдай" не має ясної етимології. Швидше за все, вона походить від слова wald – ліс, лісові володіння, аналогічно топоніму wealden. Визнати це для росіян – означатиме вкотре переконатися у своїй вторинності й неунікальності. Для всіх нормальних народів підтвердження єдності з великим світом, з усією людською цивілізацією є предметом гордості. Сучасні росіяни віддають перевагу своєму "російському світу", відхрещуючись від усього людського. Вогняний стовп над Валдаєм їм на допомогу.

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31 10 2022 15:13
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