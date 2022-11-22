Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Переклад статті з Politico Europe про те, як Польща готується стати новою військовою супердержавою в континентальній Європі з найпотужнішими сухопутними збройними силами. Польща намагається зробити висновки з війни, яку веде рф проти України сьогодні, розбудувати збройні сили, у тому числі використавши досвід України, та закупити необхідну найсучаснішу техніку для них. Але Європу хвилює те, що Варшава закуповує більше зброї у Південній Кореї, а не всередині ЄС.

Джерело: Politico

Коли минулого тижня заблукала ракета впала на польське прикордонне місто, убивши двох людей, деякі європейські лідери хвилювалися і про те, як відреагує правий уряд Польщі, і про можливість того, що росія наказала нанести удар.

Тривала недовіра Польщі до всього російського та глибока антипатія нинішнього уряду до москви викликали занепокоєння від Брюсселя до Берліна, що Варшава може зробити щось необдумане.

Однак замість того, щоб нервувати, Варшава стоїчно почала приводити свої збройні сили в бойову готовність, водночас зберігаючи порох сухим, доки не з’ясувалося, що сталося (висновок полягає в тому, що це була ракета протиповітряної оборони, випущена Україною, щоб захистити себе від російської атаки, яка збилася з курсу).

Цей спокій був породжений простою реальністю, яка роками обходила більшу частину Європи: Польща має, можливо, найкращу армію в Європі. І вона буде тільки міцніти.

Параноя Польщі щодо росії спонукала її уникати думок про неможливість війни, які переважали у більшій частині Європи. Натомість вона будує війська, які зараз мають намір стати найпотужнішими сухопутними силами ЄС.

Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info

"Польська армія має бути настільки потужною, щоб їй не доводилося воювати лише завдяки своїй силі", – заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький напередодні дня незалежності Польщі.

Це зміна, яка резонувала з незамінним союзником Польщі.

"Польща стала нашим найважливішим партнером у континентальній Європі", – сказав високопоставлений чиновник армії США в Європі, посилаючись на вирішальну роль, яку Польща зіграла у підтримці України та у зміцненні оборони НАТО в Балтії.

У той час як Німеччина, традиційно ключовий союзник Америки в регіоні, залишається ключовим центром матеріально-технічного забезпечення, нескінченні дебати Берліна щодо того, як відродити свою армію, і відсутність стратегічної культури завадили її ефективності як партнера, підкреслив чиновник.

Поки Німеччина продовжує обговорювати деталі того, що вона називає "Zeitenwende", або стратегічний переломний момент, спричинений вторгненням росії в Україну, Польща вже робить значні інвестиції.

Варшава заявила, що підвищить цільові витрати на оборону з 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту до 5 відсотків. Тим часом Німеччина, яка минулого року витратила близько 1,5 відсотка ВВП на оборону, обговорює, чи зможе вона зберегти ціль НАТО у 2 відсотки після того, як вичерпає оборонний інвестиційний фонд у розмірі 100 мільярдів євро, затверджений на початку цього року.

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У липні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пообіцяв, що його країна матиме "найпотужніші сухопутні сили в Європі". І вона вже на цьому шляху.

Польща вже має більше танків і гаубиць, ніж Німеччина, та збирається мати набагато більшу армію, яка до 2035 року має на меті досягти 300 тисяч військовослужбовців, порівняно з нинішніми 170 тисячами у Німеччині.

Сьогодні польська армія налічує близько 150 000 осіб, з яких 30 000 належать до нових сил територіальної оборони, створених у 2017 році. Це солдати вихідного дня, які проходять 16-денну підготовку, а потім курси підвищення кваліфікації. Спочатку вони сприймалися як жарт, але успіх України у використанні мобільного ополчення, оснащеного протитанковими та зенітними ракетами, тепер робить цю ідею набагато розумнішою.

Маріуш Блащак, фото: wpolityce.pl

"Сьогодні ці сумніви зникли", – сказав Блащак під час нещодавньої церемонії складання присяги новими територіальними військами.

На відміну від Німеччини, яка намагається залучити нові війська, вербування Польщі привертає увагу.

"Поляки набагато позитивніше ставляться до своєї армії, ніж Німеччина, тому що їм довелося боротися за свою свободу, – сказав Густав Грессель, колишній австрійський військовий офіцер і дослідник безпеки, який зараз працює в Європейській раді з міжнародних відносин. – У військових колах ніхто не ставить під сумнів якість польської армії".

Інша справа, однак, чи перетвориться військова міць Польщі на політичний вплив у Європі.

Поки що цього не сталося, значною мірою через те, що центристські сили, які домінують в ЄС, не довіряють уряду Польщі, який контролюється націоналістичною партією "Право і справедливість" (ПіС).

Постійне перетягування каната між Варшавою та Брюсселем через те, що ЄС вважає нехтуванням урядом демократичних норм і верховенства права, завдало шкоди репутації країни в усьому блоці.

"Польща перебуває під політичним тягарем через свої внутрішні конфлікти", – сказав Грессель, підкреслюючи внутрішню боротьбу, яка існує навіть у ПіС щодо напряму руху країни та того, як далеко йти у компромісах з Європою.

Єдине, з чим можуть погодитися розрізнені політичні партії Польщі, – це необхідність зміцнення армії.

Хоча занепокоєння щодо росії стимулювало цей поштовх, Варшава також стурбована надійністю Вашингтона. Проте, на відміну від більшості інших країн ЄС, її турбує не те, що Дональд Трамп повернеться на посаду президента, а те, що він не повернеться. Незважаючи на поглиблення співпраці між американськими та польськими військовими у допомозі Україні, нинішнє керівництво Польщі залишається недовірливим до президента Джо Байдена, який, будучи кандидатом, називав уряд країни "тоталітарним".

Зроблено в Кореї. Європа вважає, що Польща закуповує у неї недостатньо зброї

Незважаючи на те, що Вашингтон привітав обіцянки Польщі щодо збільшення видатків на оборону, є питання щодо того, чи справді Варшава їх виконає, а також розчарування через те, що країна звертається до Південної Кореї для деяких зі своїх найбільших покупок.

Цієї весни Польща підписала угоду на 23 мільярди злотих (4,9 мільярда євро) на 250 танків Abrams із США – швидку заміну 240 танків радянських часів, надісланих в Україну. Її військово-повітряні сили оснащені американськими F-16, і у 2020 році Варшава підписала угоду на 4,6 мільярда доларів США на 32 винищувачі F-35. Але основним напрямком її військових витрат останнім часом була Корея, де вона підписала низку угод про купівлю танків, літаків та іншої зброї.

Маріуш Цільма – редактор і аналітик вебсайту новин та аналізу військових технологій Nowa Technika Wojskowa – повідомив, що наразі Польща замовила у Кореї озброєння на суму від 10 до 12 мільярдів доларів.

Фото: humoruniv.com

Угоди включають 180 танків K2 Black Panther, 200 гаубиць K9 Thunder, 48 легких штурмовиків FA-50 і 218 ракетних установок K239 Chunmoo.

І це лише вживана техніка.

Апетит Польщі до нових озброєнь ще більший.

Доповнюючи негайні поставки, очікується, що до середини-кінця 2020-х корейці поставлять загалом 1000 танків K2 і 600 гаубиць K9.

"Жодна західна країна не хоче нарощувати свою армію так сильно і так швидко. Хто б не отримав польські збройові контракти, він отримає вигоду на десятиліття, тому що вам доведеться обслуговувати та ремонтувати обладнання", – сказав Цільма.

Привабливість Кореї полягає в тому, що їхня військова техніка, як правило, дешевше, ніж американські та європейські альтернативи, і вони можуть виробляти його в стислі терміни. Закупівлі, безумовно, є тиканням в око мріям президента Франції Еммануеля Макрона про "стратегічну автономію", в якій він уявляє собі Європу, здатну захистити себе за допомогою власної (швидше за все, французької) зброї.

Але польські лідери не приховують, що тиск Європи на Польщу через її суперечливу судову реформу та інші питання також відіграв свою роль у прийнятті рішень про поїздку за покупками в Сеул.

"Ми готові закуповувати зброю в інших країнах ЄС, але їм потрібно припинити війну проти Польщі, – заявив раніше цього місяця голова ПіС Ярослав Качиньський. – Ми готові укладати угоди та гроші, але не тоді, коли нам кажуть, що в Польщі немає верховенства права".

Варшава замовила італійські гелікоптери Leonardo на 8 мільярдів злотих, але в угоді передбачено, що вертольоти виготовлятимуть у Польщі.

Хоча ніхто не ставить під сумнів амбіційність польських витрат, дехто задається питанням про їхню доцільність і політичні мотиви, що спонукають до цього. До 2035 року країна планує витратити 524 мільярди злотих на армію.

Станіслав Козей, фото: Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

"Добре, нам потрібні танки і гаубиці, але чи потрібно нам так багато зі стратегічної та оперативної точки зору? Немає ясності щодо того, чому міністерство раптом оголосило про всі ці угоди", – сказав генерал армії у відставці Станіслав Козєй, колишній начальник Бюро національної безпеки Польщі, офісу президента.

Враховуючи важливість безпеки для електорату Польщі, багато хто підозрює, що ПіС робить військові інвестиції з огляду на національні вибори наступного року, оскільки партія втрачає популярність в опитуваннях громадської думки.

За словами Козея, якщо відбудеться зміна уряду, новий кабінет міністрів повинен буде поставити кілька жорстких питань щодо здатності Польщі фінансувати таку величезну військову експансію. Незважаючи на те, що економіка Польщі в останні роки була стабільною, рівень запланованих військових витрат є безпрецедентним і неминуче спричинить навантаження на бюджет країни.

"Між військовими витратами та загальним економічним розвитком країни має бути баланс, – вважає Козєй. – Якими б не були плани, їм краще пройти аналіз того, якими будуть стратегічні умови безпеки Польщі після війни в Україні".

Тим часом Німеччина, здається, вітає нарощування військової сили Польщі, незважаючи на складні двосторонні відносини між країнами та неспокійну історію між ними. Берлін розглядає Польщу як буфер, що відокремлює її від сфери впливу росії. Чим більше танків і військ буде у Польщі, тим безпечнішою буде Німеччина.

"У мене складається враження, що німці бачать наступний "гамак", – сказав Грессель, маючи на увазі репутацію Берліна, який сидить і розслабляється, поки союзники, зокрема США, виконують важку роботу з оборони.