Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"

Про це з власного досвіду розповідає Артем Кретінін, або Ретін, як він себе називає. Через війну Артему довелося переїхати з Донецька до Дніпра, і після служби в батальйоні "Дніпро-1", він вирішив продовжити справу, якою займався у рідному місті. Так у Дніпрі з’явилася дизайн-студія "Вектор".

У 2015 зрозумів,

що в рідному Донецьку навряд чи відновлю справу

Задовго до війни я працював у різних рекламних агенціях в Донецьку. Мав досвід роботи, але не знав як організувати свою справу. Наприкінці 2011 року вирішив, що варто спробувати працювати на себе.

Перше, з чого почав – вигадав назву і розробив логотип. Тоді я в більшості займався векторною графікою і так вийшло, що студію вирішив назвати "Вектор". Необхідно було створити сайт. Оскільки не мав досвіду створення сайтів, розумів, що за це доведеться платити. А це було напередодні Нового року, - грошей не багато, в мене сім’я, але я таки наважився. Сайт мені розробили за 50 доларів, а ще 50 – на повноцінний запуск сайту, можна сказати, знайшов. Загалом сайт мені обійшовся у 100 доларів.

Насправді, я переконаний, – якщо ти щось плануєш і дуже хочеш розпочати якусь справу, то гроші знайдуться обов’язково.

Справа в Донецьку в мене пішла досить непогано. В мене з’являлися замовники. Працював і з Україною, і з Росією. Якщо порахувати доходи, то від росіян отримував майже вдвічі більші кошти за роботу.

Коли почалась війна, мені дуже хотілося швидко все завершити, щоб повернути Донецьк і продовжити роботу. Але я зрозумів, що ситуація навряд чи швидко вирішиться гарно для нас. Вже з 2015 року не розглядав Донецьк як перспективу. На початку 2016 року активно розмірковував, щоб розпочати власну справу у Дніпрі.



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна

До речі, якщо порівнювати по старту ці два міста, то складніше було розпочати справу в Донецьку. До цього я ніколи не вів власний бізнес, не знав як залучати клієнтів… В Дніпрі в мене все пішло значно швидше. Я навіть не розраховував на такий старт.

В мене не було жодного місяця,

щоб я виходив в нуль чи в мінус

У Дніпрі дружина на початку допомагала мені шукати гранти. Перший отримав, в якості допомоги, як переселенець. На той час я ще працював в поліції і у вільний час шукав можливість залучити грант. Це був для мене перший важливий крок для започаткування власної справи в Дніпрі. Мені виділили близько 1000 доларів для закупівлі техніки. За ці гроші придбав професійний монітор.

На період старту в Дніпрі у мене була незначна сума грошей – 70 тисяч гривень. 25 тисяч – ті, що отримав від гранту, і одразу витратив. Ще близько 50 тисяч було моїх власних заощаджень. Але близько тисячі доларів я не витратив. В цілому на запуск власної справи в Дніпрі я витратив близько 50 тисяч гривень.



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна

В мене не було жодного місяця, щоб я виходив в нуль чи в мінус. До сьогодні мій валовий прибуток подвоюється щороку. Я бачу, що не стою на місці, це ріст. Я читаю чимало книг по бізнесу, для мене приклад в цій справі – Філ Найт, який заснував Nike. Він з кожним роком подвоював свій валовий прибуток. Це для мене зразок.

В Дніпрі я дещо скоротив сферу послуги, які надає моя дизайн-студія, але в цілому основна база залишилася. Ми працюємо за напрямками: поліграфія, зовнішня реклама, сайти і контекстна реклама в інтернеті. Все це приносить дохід. Поліграфія і зовнішня реклама приносять десь 70% прибутку, решта – 30%.



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна

Переважно, мої клієнти – це представники малого та середнього бізнесу.

Є великі будмаркети серед клієнтів, які замовляють великі банери. Оскільки я купив обладнання, в мене є оперативна поліграфія, ми можемо за 30 хвилин зробити візитки. По зовнішній рекламі замовлення є практично щодня. Ми також займаємось монтажем. Бувають навіть такі великі замовлення, що я винаймаю промальпіністів – тих, хто на тросах спускаються і вішають банери. Але основний мій клієнт – це маленькі фірми, яким потрібно розробити візитки, листівки, банери.



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна

Листівки насправді замовнику обходяться недорого. Вартість однієї – 20-30 копійок для замовника. Листівки – досі дуже популярний вид розповсюдження реклами. Але, щоб вони були дієвими, потрібно враховувати певні фактори – місце їх розповсюдження, інформація, яка вказується, – акції, знижки – це все, що приваблює клієнта.

Від 8 тисяч гривень замовнику обійдеться розробка сайту. Але стільки коштує якісний сайт, з унікальним дизайном, який можна редагувати. Це буде повноцінна робоча система, яку можна швидко просувати у пошуковиках.

Замовлення ми можемо виконувати навіть термінові. Наприклад, зранку отримали замовлення, ввечері воно вже буде готовим. Я працюю з партнерами, в нас у Запоріжжі є велике підприємство, де в день друкується по квадратному кілометру банерів. Тобто, 5-10 квадратів швидко друкується.

Але терміновість і кількість замовлень залежить від сезону. Для зовнішньої реклами є сезон і не сезон, наприклад, навесні відкривається чимало вуличних кафе і виникає попит на банерну рекламу.



Фото: з особистого архіву Артема Кретініна

Команда, яка зі мною працює – невелика і переважно працює на аутсорсингу. Є основний дизайнер – дівчина, – вона також є моїм заступником. Також, є й інші дизайнери. Є бухгалтер і монтажники, з якими я працюю по складним об’єктам. Ще є програмісти на аутсорсингу. Це дуже вигідна модель співпраці. Я не можу всіх тримати в штаті, а віддалені партнери і позаштатні працівники значно відповідальніші, за штатних. Вони розуміють, що їхня зарплата залежатиме від якості виконаних робіт, а не просто нараховуватиметься раз у місяць.

Ви повинні бути спеціалістом у тій справі, яку розпочинаєте

Загалом, переконаний, що зараз значно більше можливостей розпочати власну справу, ніж це буде через рік-два. Навіть, зважаючи на війну, в цілому, економіка розвивається. Якщо ви чекаєте, коли завершиться війна і після цього економіка почне стрімкіше розвиватися, то навпаки, у всіх нішах буде максимально висока конкуренція.

Зараз можна зайняти нішу, і за кілька років вже розвиватися. Тому, що, поки ви думаєте і плануєте, ваші конкуренти розвиваються. До того ж, росте молоде покоління. Але, зважайте, якщо у вашій сфері немає конкуренції, швидше за все, там немає ринку.

Для тих, хто планує відкрити свій бізнес, порадив би ретельно подумати про те, щоб вас могли швидко знайти. Офіс в ідеалі винайняти в центрі міста, привести його в презентабельний вигляд, щоб в клієнта не виникало сумнівів – залишати тут гроші чи ні. Обов’язково потрібно зробити сайт. Значно простіше знайти вас в Інтернеті, ніж згадувати візитку, пошту чи телефон. Мене так якось знайшов старий клієнт, з яким я ще в Донецьку працював. Але головне – ви повинні бути спеціалістом у тій справі, яку розпочинаєте. Оберіть для себе таке зайняття, уявлення про яке ви маєте. Це вже буде успіх, ніж починати вчити все з нуля. Але, добре, коли у вас є ментор, який допомагає і консультує – тоді нічого не страшно розпочинати.

Мене особисто дуже надихають люди які досягли великих результатів, яких знає цілий світ – Філ Найт, засновник Nike, також засновник Walmart. До речі, вони обоє служили в армії і приймали участь у війні – вони учасники бойових дій.

І ось, читаючи біографії таких людей, я бачу, що в мене досить непогано все виходить. Зараз мрію наростити фінансові м’язи і відкрити офіс у Києві. А у Дніпрі формую базу, де запускатиму широкоформатний друк. Далі рухатимуся за кордон. Взагалі, мрію зробити велику компанію, яку знатимуть за межами України.