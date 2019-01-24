Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"

Ігор – колишній військовий 95 ОАЕМБр. Ще під час служби вивчив англійську мову з нуля. Після повернення з війни для нього було важливим знайти таку роботу, щоб не втратити ці мовні знання. З 16 вересня 2017 року він разом з товаришем по службі Олегом Кулаковим створили Школу англійської мови "English Аmong Рeople" з новою, сучасною методикою викладання.

"Коли шукав роботу, після армії, намагався влаштуватися стюардом в одну з авіакомпаній, у коллцентр фірми, що займалась продажем пігулок. Мені було все одно в якому напрямку працювати, лиш би не втратити навики спілкування англійською мовою", - розповідає Ігор.

"Я кадровий військовий. Мені зараз значно складніше стати цивільною особою, ніж деяким хлопцям, які повернулися з війни. Раніше, в мене цивільного життя як такого не було. В школі та інституті вивчав дві іноземні мови – англійську та німецьку. У військовому інституті отримав диплом військового перекладача. У подальшому я вдосконалював знання мови. До досконалого володіння призвели саме військові відрядження. Я був на курсах у багатьох країнах, близько року провів у США. Служба дала мені таку змогу – опанувати мову", - розповідає його напарник Олег.

"На службі англійська мова було дуже потрібна, допомагала і стала одним з професійних чинників. Тому і виникла така ідея – застосувати ті речі з військового життя, які можна використати у цивільному житті", - додає він.

"Люди не мають змоги витрачати багато часу на вивчення іноземних мов. Потрібна практична складова. Щось цікаве. Ми хотіли змінити підхід у навчанні, щоб не було монотонно і не за старими стандартами", - вважає Ігор Касьян.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

Коли в хлопців виникла ідея створення мовної школи, вони познайомилися з професійним викладачем англійської мови – Ольгою Крондою. Так виникла команда Сучасної школи англійської мови.

"На початку ми зверталися за порадами до центру допомоги ветеранам АТО, просили порад у військових, які вже розпочали свої справи", - говорить Ігор.

"Спочатку ми створили бізнес-план. Стало зрозуміло, що нам потрібно 4 тисячі доларів. Таких грошей у нас не було і ми подумали – можливо краще самостійно займатись пошуками. Головне – знайти приміщення. Ми запитували у всіх. Все стартувало на рівні підтримки", - доповнює його Олег.

В кожного є достатньо засобів,

щоб говорити іноземною мовою

В Сучасній школі англійської мови, окрім звичайних курсів відповідно до різних рівнів знання мови, що тривають в середньому три місяці, є ще й інтенсивний курс. Команда називає цей курс "стресовою англійською". Його розробляли практично рік і зараз успішно застосовують. Також, під час проходження звичайного курсу, трапляються "стресові уроки" – це коли без попередження приходить новий викладач і починає говорити виключно англійською, без жодної підказки українською чи російською. Спочатку складно зорієнтуватися, але згодом викладач змушує говорити. До того ж, говорити максимально просто, лише б пояснити суть того, що хочеш сказати.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

"Ми збирали людей, які хотіли вивчити мову практично. Не записувати слова в зошити, а відчувати їх, бачити. Це така стресова англійська і людина застосовує всі види пам’яті. Швидше долає мовний бар’єр і застосовує мову", - говорить Ігор.

"В нас програма підбирається у відповідності до того, хто саме приходить і чого прагне. В основному, люди приходять з рівнем Beginer і хочуть вчити мову. Але насправді приходять з різними рівнями знання. Ми тестуємо людину, щоб побачити її рівень володіння мови – розмовний, граматичний, - каже Олег. - Є певні рівні знання. Коли говорять: Знати, щоб спілкуватися, варто визначити – спілкуватися з ким? З менеджментом турецьких готелів, в які ви літаєте, з бізнес-партнерами, які літають до вас (вони до нас прилітають і можуть дати знижку, що ви чогось можете не знати в мові), але якщо ви летите з діловими ідеями в інші країни – вам потрібно досконаліше знати мову. І є ще такий рівень, як читання періодичної літератури. Я коли вперше полетів за кордон, хоча був кращим на курсі, вважав, що добре знаю мову, коли вийшов з літака в Амстердамі, в мене все в голові вимкнулося. Оце був перший рівень. У нас в школі є програма інтенсиву. Вона спрямована не на те, щоб людина досконало вивчала граматику, побудову англійських речень. Вона спрямована на те, щоб людина почала говорити тими мовними засобами, які вже в неї є".

"Курс "інтенсив" – це поштовх для людини в певному мовному середовищі виконати "лінгвістичне завдання". Наприклад, - використати всі слова, які вже є у вашому словниковому запасі, аби дати собі раду в аеропорту. Багато хто мовчить, в ступорі. Коли людина перебуває в стресі, вона певним чином активізує свої внутрішні ресурси. В кожного є достатньо засобів, щоб говорити іноземною мовою", - розповідає Олег.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

"Спеціальний унікальний курс інтенсиву прописаний на два місяці і включає в себе вісім занять, два з яких проводять в класі, а третє – виїзне. Ми разом з учнями ходимо в піцерію, музей, магазин, аеропорт – залежить від теми уроку. Учні діляться на команди, кожен має особисте завдання. Потрібно спілкуватися з пересічними людьми на вулицях Києва, практикуючи свою мову. Ця методика показала, що так люди швидше опановують мову. Ми намагаємось робити так, щоб люди говорили навіть з помилками, але так, щоб їх розуміли і вони розуміли. Щоб боролися з мовним бар’єром, не видаючи, що розуміють українську чи російську", - говорить Ігор.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

"Протягом викладання інтенсиву виявилося, що в багатьох публічних місцях Києва працівники не знають англійської мови. Єдине, що можна відзначити – це аптеки, там розуміють добре і добре спілкуються англійською", - ділиться спостереженнями Олег.

В нашій школі закладена велика соціальна складова

Вартість навчання у школі "English Аmong Рeople" для Києва абсолютно доступна – 800 гривень базовий курс і 1200 гривень – інтенсив. Учні можуть обрати для себе зручний час навчання. Можна зранку на 10:00, вдень на 13:00 чи на 16:00 і ввечері на 19:00.

Після навчання в мовній школі, учні отримують сертифікати.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

"Для мене ця школа – це більше шлях стати цивільним. Але, це, звичайно, бізнес, адже потребує фінансового вкладення і хочеться з нього заробляти. Поряд з тим, в нас закладена велика соціальна складова. Наприклад, у нас є програма, де ветерани і волонтери грають п’єси англійською мовою. Ми цих ветеранів і волонтерів навчали англійській мові. За підтримки Центру соціального служіння Elеos, посольства Великобританії в Україні", - розповідає Олег.

Соціальний англомовний театр ветеранів та волонтерів АТО "Project W – Veterans, Volonteers and William" працює в Києві з березня 2018 року. Цим проектом керує Ігор.

"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлоплям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя", - переконаний Ігор.



Фото: з особистого архіву Ігоря Касьяна

"Акторів ми обирали на кастингу. У нас 14 ролей, а людей прийшло більше сотні. Режисер (Ростислав Держипільський, який керує Івано-Франківським обласним музично-драматичним театром) давав завдання і люди його виконували. У травні цього року відбудеться прем’єра за участі ветеранів з різних підрозділів та волонтерів", - додає він.

До того ж, абсолютно благородною є мета – передати виручені кошти від показу вистав на підтримку активних підлітків, на підтримку соціально-культурних проектів, розроблених ними.