Відставки 2016: Реформували та не виреформували

У 2016 році політична атмосфера в Україні значно змінилася. Більшість відставок та звільнень у правлячих верхівках супроводжувались гучними корупційними скандалами, а ряд новопризначень збивав українців з пантелику, доводячи до суперечок "зрада" це чи "перемога". iPress.ua пропонує пригадати, що мотивувало чиновників до таких кроків, як це супроводжувалось та що ми отримали в кінцевому результаті.

Розпочав естафету відставок Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус. 3 лютого урядовець заявив про блокаду реформ в Україні та звинуватив владу у намаганнях встановити контроль над грошовими потоками у відомстві. Одним з головних фігурантів скандалу став нардеп від БПП Ігор Кононенко, який, за словами Абромавічуса, протягом року лобіював своїх людей на посаду гендиректора компанії "Укрхімтрансаміак", в якій мав свої інтереси. Згодом, міністр звинуватив нардепа у просуванні на посаду в уряді Андрія Пасішника.

У свою чергу, Ігор Кононенко вимагав у НАБУ розпочати розслідування, так як, за його словами, звинувачення були безпідставними. В результаті антикорупційне бюро не знайшло доказів тиску на Абромавічуса, а нардеп вирішив вирішив піти далі і подав позов до суду. Засідання призначили на листопад, однак про його результати досі нічого не відомо.



Фото: РБК-Україна

Заява Айвараса Абромавічуса стала запуском змін у міністерстві. Слідом за урядовцем вирішила звільнитися його заступниця Юлія Клименко. Також відмовитися працювати у відомстві хотів Максим Нефьодов, керуючий проектом по держзакупівлях ProZorro, однак запевнив, що готовий передати справи цивілізовано. У підсумку, Нефьодов залишився на своїй посаді, а Міністерство економрозвитку очолив "ветеран української політики" Степан Кубів.

Не оминули кардинальні зміни і Генпрокуратуру. Заступник глави ГПУ Віталій Касько 15 лютого заявив про відставку, мотивуючи це тим, що Віктор Шокін забрав у нього всі функції та інструменти ведення справ в тому числі щодо "діамантових" прокурорів", додавши, що ГПУ - це "мертвий орган". Однак, перед цим Касько сам потрапив у корупційний скандал: прокурора звинувачували у махінаціях з нерухомістю.



Фото: BBC

Наступним у черзі на звільнення став і сам очільник відомства Віктор Шокін, однак, чи хоче він залишитися його не запитували. Парламентарі 289 голосами підтримали рішення, яке згодом погодив Президент Порошенко. Але перед тим Шокін встиг звільнити свого заступника Давида Сакварелідзе, звинувативши його у тиску та очорненні ГПУ, так як раніше Сакварелідзе називав свого шефа адвокатом "діамантових" прокурорів. Довго посада генпрокурора не пустувала: буквально за півтора місяця Президент Порошенко та більшість у Верховній Раді, зкооперувавшись, представили нового главу ГПУ - Юрія Луценка - свого давнього друга і соратника. Для нього ж навіть був розроблений законопроект з пом'якшеними вимогами до кандидата на посаду. Ухвалення, голосування та підписання призначення Порошенком стало питанням одного дня.



Фото: Фокус

До "флеш-мобу" відставок долучився також глава Кабміну Арсеній Яценюк. 14 квітня він, завершивши прощальну промову, покинув стіни парламенту, не чекаючи голосування нардепів. Слідом за ним пішли і майже всі міністри. Того ж дня уряд очолив колишній спікер Ради Володимир Гройсман, а його посаду зайняв Андрій Парубій. За таке рішення проголосували 257 депутатів: 131 від "Блоку Петра Порошенка", 75 від "Народного фронту". В уряд Гройсмана увійшли міністри, більшість з яких є представниками БПП і НФ.



Фото: KP.UA

У центрі корупційного скандалу опинився й заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин, якого в липні упіймали на хабарі. Чиновник створив систему поборів з лікарів за можливість проводити операції в Олександрівській лікарні м. Києва. Такі операції приносили йому по 50-100 тис грн щотижня. Суд заарештував Василишина з правом вийти під заставу на суму 2 млн грн, після внесення коштів його випустили із СІЗО. 28 липня Кабмін ухвалив звільнення корупціонера. Натомість Василишин подав апеляційну скаргу на рішення уряду. Наприкінці серпня суд задовольнив подання та визнав незаконним рішення Кабміну.



Фото: ukrafoto.com

Не оминули стороною зміни і керівний склад "Укрзалізниці". У березні в.о. глави підприємства Олександра Завгороднього звільнили через зловживання посадовим становищем. Йому також висунули підозру у співпраці з компаніями, пов'язаними з екс-гарантом Віктором Януковичем. Одразу після звільнення Завгородній заявив, що братиме участь у конкурсі на посаду очільника "Укрзалізниці". На момент проведення конкурсу посаду в.о. глави виконував Євген Кравцов. Переможцем конкурсу став польський топ-менеджер Войцех Бальчун.

На початку листопада голова НТКУ Зураб Аласанія шокував медійну спільноту своєю заявою про звільнення. Основною причиною такого радикального кроку він назвав рішення Мінфіну фактично об'єднати виділення коштів з держбюджету-2017 на "Євробачення" та створення Суспільного мовлення. За словами Аласанії, нинішній стан фінансування Євробачення "відбирає майбутнє у "Суспільного". У проекті держбюджету-2017 було заплановано 897,8 млн грн на реформування НТКУ та 455,7 млн на "Євробачення-2017". Згідно з законом "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" в бюджеті має бути передбачено 0,2%, що становить близько 1,28 млрд грн. Відповідно, сума, виділена на конкурс врахована в ці 0,2%.

Одразу після заяви Зураба Аласанії троє його заступників також вирішили залишити свої посади, заяви яких він відмовився підписувати, мотивуючи це неприпустимістю змінювати весь керівний склад у такий складний для НТКУ період. Згодом Кабмін вирішив виділити реформуванню суспільного ще 100 мільйонів, однак, кінцева сума все одно не відповідала закону, після чого екс-гендиректор НТКУ пригрозив подати позов до суду проти уряду.



Фото: soc-in.com

Однак, у нещодавньому інтерв'ю для iPress.ua Аласанія давав позитивніші прогнози для запуску реформ та проведення Євробачення. Також він планує брати участь у конкурсі на призначення голови суспільного, але "абсолютно іншій якості", за його словами.

Не встигли українці заспокоїтись після скандалу з Аласанією, як звалилась нова порція "зради" - одеський губернатор Міхеїл Саакашвілі подав у відставку, звинувачуючи Петра Порошенка в обмані, корупції та прямій причетності до ініціювання відставки Яценюка. Останньою краплею, за словами губернатора, стали електронні декларації чиновників. Відставку погодив уряд, підписав Порошенко, а прем'єр Гройсман пообіцяв взяти Одещину під особистий контроль. Згодом тимчасово в.о. губернатора області призначили заступника Саакашвілі Соломію Бобровську. 21 грудня очільником Одещини став директор державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" Максим Степанов. Саакашвіллі ж планував повертатися в Грузію, але після того, як його партія провалилась на парламентських виборах, оголосив про створення своєї політичної партії в Україні "Рух нових сил", до якої приєднався також Давид Сакварелідзе.



Фото: president.gov.ua

Слідом за Саакашвілі свою посаду залишила очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська, зауваживши, що всі інструменти для реформвання вичерпані, і, додавши, що глава ДФС Насіров "ставить палки в колеса". Того ж дня про свою відставку оголосила керівниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе, підсумувавши позитивні зміни у відомстві і, водночас, зауваживши, що подолати корупцію в поліції за рік не вдалося. Виконуючим обов'язки Аваков призначив бійця батальйону "Азов" Вадима Трояна, незважаючи на те, що Хатія назвала Трояна політично заангажованим.



Фото: Facebook Хатії Деканоїдзе



Фото: Новое время

Проте Саакашвілі та Деканоїдзе стали не першими грузинськими реформаторами, хто залишив свою посаду. Ще у травні заступниця Авакова Ека Згуладзе заявила про відставку, очоливши згодом групу радників міністра внутрішніх справ. Рішення Згуладзе не супроводжувалось конфліктом, однак у листопаді навколо відомства спалахнув скандал, пов'язаний з призначенням 24-річної Анастасії Дєєвої заступницею Авакова з питань євроінтеграції. Тоді ж в соцмережах почали активно поширювати фото оголеної молодої чиновниці та дивувалися звідки ж у неї взявся семирічний стаж роботи, а у міністерстві згодом ще й підтвердили, що призначення було поза конкурсом.

Долучитися до цього списку ризикували також і чинний генпрокурор Юрій Луценко, відставку якого пропонував нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв, і очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва, звільнення якої погодив фінкомітет Ради, і глава ДФС Роман Насіров та його заступник Сергій Білан, чию відставку ініціювали депутати з "Самопомочі". Згодом, докази про злочинну діяльність фіскальної служби передали прем'єру Гройсману, а вже 15 грудня серед депутатів нараховувалось 38 бажаючих зняти Насірова з займаної посади. Також в "зоні ризику" опинився і чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у зв'язку з розслідуванням перестрілки правоохоронців в Княжичах, де Авакова звинувачували у саботажі.

Найпоказовіше те, що переважна більшість ключових звільнених посад були зайняті людьми з оточення Президента Петра Порошенка. Якими сканадалами та відставками шокує 2017-ий рік спрогнозувати складно, але українців, здається, уже нічим не здивуєш.