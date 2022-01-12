Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії в центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Джерело: The Wall Street Journal
НАТО поєднується через Атлантичний океан, але найбільше уваги останнім часом привертає водойма на його східному краю – Чорне море.
Довгий час будучи центром регіональних суперечок, море стало головним театром війни росії в Україні, оскільки обидві країни межують на його північному березі. Кримський півострів, який Москва захопила в України в 2014 році і який виступає далеко в море, є базою для значного російського флоту.
Грузія, до якої росія вторглася у 2008 році, розташована на його східному краю. Члени Організації Північноатлантичного договору Румунія, Болгарія і Туреччина знаходяться на західному і південному узбережжі, причому Туреччина контролює водні шляхи, що з'єднують її з Середземним морем. Через Чорне море до Європи і світу надходять паливні потоки з Кавказу і Центральної Азії.
Коли міністри закордонних справ країн НАТО зберуться у вівторок в столиці Румунії, питання, пов'язані з безпекою на Чорному морі, будуть явно чи опосередковано пронизувати порядок денний. Румунія приймає цю зустріч частково для того, щоб привернути більше уваги до регіону.
Президент Румунії Клаус Йоханніс з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, джерело: https://nato.mae.ro/
Багато політиків і геополітичних стратегів у США і Європі кажуть, що потрібно приділяти більше уваги цьому регіону. Стратегічне значення Чорного моря було вперше включено до довгострокової стратегії НАТО лише на щорічному саміті Альянсу в червні з ініціативи Румунії, зазначив президент Румунії Клаус Йоханніс на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у понеділок.
"Чорне море є життєво важливим для безпеки НАТО з огляду на фізичне сусідство багатьох союзників, партнерів і супротивників, а також багаті поклади вуглеводнів, життєво важливі шляхи транспортування зерна і активну війну в Україні", - сказав американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який служив на посаді Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО після війни в Грузії.
Коли росія шокувала більшу частину світу повномасштабним вторгненням в Україну в лютому, вона намагалася оточити широкі райони Чорного моря, заблокувати українські порти, зупинивши експорт зерна з країни, і запустити ракети по Одесі та інших містах з військових кораблів.
Україна дала відсіч, потопивши флагман Чорноморського флоту росії - крейсер "Москва". ЗСУ атакували інші кораблі і повернули собі острів Зміїний, стратегічну ділянку суші в морі, яку росія захопила на початку війни. Оскільки Україна збільшила кількість морських атак, росія передислокувала більшу частину свого Чорноморського флоту в більш віддалені місця або в Криму, або в морі, що зробило ці кораблі менш корисними для ведення бойових дій.
У жовтні Україна серйозно пошкодила російський міст через Керченську протоку, що ускладнило зв'язок москви з Кримом.
Дипломатичний тиск з боку Організації Об'єднаних Націй та країн Близького Сходу, тим часом, спонукав російського президента володимира путіна погодитися на коридор для експорту української сільськогосподарської продукції.
У Вашингтоні адміністрація Байдена не наважувалася кинути виклик росії в Чорному морі, частково через побоювання, що озброєні кораблі можуть призвести до ескалації конфлікту або що нещасний випадок у відкритому морі може втягнути США або НАТО у війну, кажуть американські чиновники.
Чорне море має стратегічне значення для НАТО, яке збільшило свою присутність в регіоні з 2014 року, заявив пан Столтенберг в Бухаресті у вівторок. Члени Альянсу, в тому числі США і Франція, регулярно патрулюють цей район за допомогою сучасних літаків спостереження, а Франція нещодавно очолила повітряно-десантні навчання НАТО в цьому регіоні, - повідомив він.
До війни країни НАТО, які не мають виходу до моря, часто патрулювали його води, але в лютому жодна з них не мала там кораблів. Ця ситуація була заморожена рішенням Туреччини на початку війни закрити протоки між Середземним і Чорним морями для будь-яких військових кораблів, які не мають там порту приписки.
Цей крок, дозволений Конвенцією Монтре 1936 року, утримує росію від перекидання додаткових військових кораблів з інших флотів до Чорного моря. Але він також не дозволяє більшості країн НАТО вводити туди військові кораблі, що викликає обурення в деяких країнах Альянсу.
Конвенція Монтре накладає обмеження на тоннажність військових кораблів нечорноморських держав, що прибувають з-за меж регіону. Туреччина вважає договір священним, оскільки він закріплює контроль Анкари над доступом до Чорного моря в міжнародному праві. Будь-яке порушення договору може викликати політичні суперечки всередині Туреччини, де значна частина громадськості також скептично ставиться до підходу Заходу до війни в Україні, згідно з опитуваннями громадської думки, проведеними цього року.
Аналітики кажуть, що атаки України на "Москву" та її військово-морську базу в Севастополі, схоже, вплинули на толерантність російського флоту до ризику. Проте це не означає, що Чорне море стало безпечнішим. Успіхи української армії в Києві, Харкові та Херсоні витіснили конфлікт з внутрішніх районів країни і перенесли війну на "чорноморське узбережжя", - сказав інший високопоставлений чиновник Державного департаменту.
Деякі члени Конгресу критикували Білий дім і Пентагон за те, що вони не вивели кораблі в море до того, як Туреччина обмежила доступ, тим більше, що Вашингтон мав переконливі розвідувальні дані про те, що росія вторгнеться в Україну.
Сенаторка Джин Шагін
"Шкода, що всі західні кораблі пішли з Чорного моря", - сказала сенаторка Джин Шагін (демократка, штат Нью-Гемпшир), яка разом з сенатором Міттом Ромні (республіканець, штат Юта) в липні представила двопартійний законопроект, що зобов'язує адміністрацію розробити стратегію щодо Чорного моря.
"Ми постійно працюємо один з одним, а також з НАТО, щоб ефективно інформувати і зміцнювати нашу чорноморську стратегію", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен журналістам на прес-конференції зі своїм румунським колегою у вівторок. Помічник пана Блінкена сказав, що посилення безпеки на східному фланзі альянсу має наслідком зміцнення безпеки на Чорному морі.
Американські офіційні особи відмовилися обговорювати варіанти НАТО щодо поліпшення позицій альянсу – або погіршення позицій росії – в Чорному морі, заявивши, що Москва має можливість закінчити війну завтра, що є кроком, який відновить безпеку в цьому регіоні.
Опублікована в жовтні 48-сторінкова стратегія національної безпеки адміністрації Байдена зосереджена на майбутніх загрозах з боку Китаю для регіону Тихого та Індійського океанів і не згадує про Чорне море.
"Спосіб убезпечити Чорне море - не ігнорувати його, і я боюся, що ми ігноруємо його прямо зараз", - сказав американський адмірал у відставці Джеймс Фогго, який раніше командував Шостим флотом, що базується в Італії.
"Ми повинні тримати в центрі уваги Грузію", - сказала пані Шагін в одному з інтерв'ю. Колишня радянська республіка на кілька років стала дуже проамериканською, але з тих пір вагається між росією і Заходом на тлі політичної боротьби після вторгнення Москви. Цього літа Грузія подала заявку на членство в Європейському Союзі разом з Україною і сусідньою Молдовою. Вона була єдиною країною, якій було відмовлено в статусі кандидата через її нечіткий політичний курс.
Пані Шагін каже, що вона говорила грузинським політикам, що "політичні потрясіння грають на руку росіянам".
росія залишається найбільшим об'єктом уваги НАТО в Чорноморському регіоні. Один з прихильників сенатського законопроекту хоче натиснути на Туреччину, щоб вона дозволила входження деяких кораблів НАТО - можливо, есмінців - для зменшення загрози, яку становлять російські підводні човни, що беруть участь у війні і викликають занепокоєння для комерційного судноплавства.
Сенатор Роджер Вікер, фото: en.wikipedia.org
Есмінці "досить малі, і якщо Туреччина захоче, вона може їх пропустити, - сказав сенатор Роджер Вікер (штат Міссісіпі). - Ми шукаємо шляхи і засоби переконати Туреччину тлумачити конвенцію [Монтре] таким чином, щоб це було можливо".
Мало хто бачить, що Туреччина вітає нові військові кораблі. Член НАТО з власними регіональними амбіціями Туреччина прагне відігравати центральну роль посередника у війні, виступаючи посередником у переговорах щодо зерна і просуваючи зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію і Україну сісти за стіл переговорів з метою припинення конфлікту.
"Ми продовжуватимемо діяти як постачальник безпеки і стабільності в центрі регіонів, охоплених конфліктом", - заявив у вівторок в Бухаресті міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Одним із способів посилення присутності НАТО в Чорному морі було б відправлення туди спеціальних мінно-тральних підрозділів, до складу яких входили б кораблі і літаки, сказав адмірал Фогго, нині декан Центру морської стратегії при Лізі ВМС США.
Румунський тральщик натрапив на міну у вересні, що викликало тривогу щодо мінування гирла річки Дунай, яка протікає через півдюжини європейських країн.
Іншими шляхами посилення безпеки є допомога Румунії з сучасними протикорабельними ракетами і переговори з країнами на Дунаї про використання там військових кораблів, сказав адмірал Фогго.
Як би не закінчилася війна, безпека на Чорному морі залишатиметься складним і важливим завданням, кажуть стратеги.
"Зрештою, коли почнуться постконфліктні переговори, питання, пов'язані з територіальністю Чорного моря, морськими шляхами сполучення, доступом до портів, будуть спірними і складними, - сказав адмірал Ставрідіс. – Продумування механізмів забезпечення доступу для зерна буде ключовою частиною таких переговорів".
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