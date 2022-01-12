Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії в центр уваги НАТО – The Wall Street Journal

The Wall Street Journal в своїй нещодавній публікації зачепила важливу тему відсутності безпекових питань Чорного моря у стратегії союзників по НАТО. На сьогодні було мало що зроблене для того, щоб регіон Чорного моря став центральною темою для союзників. Але від безпеки Чорного моря залежить продовольча безпека світу, міграційні процеси з бідних країн Африки до Європи. У той час як військові експерти та сенатори США наголошують на необхідності посилення присутності Сполучених Штатів у Чорному морі, нова стратегія безпеки США навіть не згадує про Чорне море.

Джерело: The Wall Street Journal

НАТО поєднується через Атлантичний океан, але найбільше уваги останнім часом привертає водойма на його східному краю – Чорне море.

Довгий час будучи центром регіональних суперечок, море стало головним театром війни росії в Україні, оскільки обидві країни межують на його північному березі. Кримський півострів, який Москва захопила в України в 2014 році і який виступає далеко в море, є базою для значного російського флоту.

Грузія, до якої росія вторглася у 2008 році, розташована на його східному краю. Члени Організації Північноатлантичного договору Румунія, Болгарія і Туреччина знаходяться на західному і південному узбережжі, причому Туреччина контролює водні шляхи, що з'єднують її з Середземним морем. Через Чорне море до Європи і світу надходять паливні потоки з Кавказу і Центральної Азії.

Коли міністри закордонних справ країн НАТО зберуться у вівторок в столиці Румунії, питання, пов'язані з безпекою на Чорному морі, будуть явно чи опосередковано пронизувати порядок денний. Румунія приймає цю зустріч частково для того, щоб привернути більше уваги до регіону.

Президент Румунії Клаус Йоханніс з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, джерело: https://nato.mae.ro/

Багато політиків і геополітичних стратегів у США і Європі кажуть, що потрібно приділяти більше уваги цьому регіону. Стратегічне значення Чорного моря було вперше включено до довгострокової стратегії НАТО лише на щорічному саміті Альянсу в червні з ініціативи Румунії, зазначив президент Румунії Клаус Йоханніс на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у понеділок.

"Чорне море є життєво важливим для безпеки НАТО з огляду на фізичне сусідство багатьох союзників, партнерів і супротивників, а також багаті поклади вуглеводнів, життєво важливі шляхи транспортування зерна і активну війну в Україні", - сказав американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який служив на посаді Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО після війни в Грузії.

Коли росія шокувала більшу частину світу повномасштабним вторгненням в Україну в лютому, вона намагалася оточити широкі райони Чорного моря, заблокувати українські порти, зупинивши експорт зерна з країни, і запустити ракети по Одесі та інших містах з військових кораблів.

Україна дала відсіч, потопивши флагман Чорноморського флоту росії - крейсер "Москва". ЗСУ атакували інші кораблі і повернули собі острів Зміїний, стратегічну ділянку суші в морі, яку росія захопила на початку війни. Оскільки Україна збільшила кількість морських атак, росія передислокувала більшу частину свого Чорноморського флоту в більш віддалені місця або в Криму, або в морі, що зробило ці кораблі менш корисними для ведення бойових дій.

У жовтні Україна серйозно пошкодила російський міст через Керченську протоку, що ускладнило зв'язок москви з Кримом.

Дипломатичний тиск з боку Організації Об'єднаних Націй та країн Близького Сходу, тим часом, спонукав російського президента володимира путіна погодитися на коридор для експорту української сільськогосподарської продукції.

У Вашингтоні адміністрація Байдена не наважувалася кинути виклик росії в Чорному морі, частково через побоювання, що озброєні кораблі можуть призвести до ескалації конфлікту або що нещасний випадок у відкритому морі може втягнути США або НАТО у війну, кажуть американські чиновники.

Чорне море має стратегічне значення для НАТО, яке збільшило свою присутність в регіоні з 2014 року, заявив пан Столтенберг в Бухаресті у вівторок. Члени Альянсу, в тому числі США і Франція, регулярно патрулюють цей район за допомогою сучасних літаків спостереження, а Франція нещодавно очолила повітряно-десантні навчання НАТО в цьому регіоні, - повідомив він.

До війни країни НАТО, які не мають виходу до моря, часто патрулювали його води, але в лютому жодна з них не мала там кораблів. Ця ситуація була заморожена рішенням Туреччини на початку війни закрити протоки між Середземним і Чорним морями для будь-яких військових кораблів, які не мають там порту приписки.

Цей крок, дозволений Конвенцією Монтре 1936 року, утримує росію від перекидання додаткових військових кораблів з інших флотів до Чорного моря. Але він також не дозволяє більшості країн НАТО вводити туди військові кораблі, що викликає обурення в деяких країнах Альянсу.

Конвенція Монтре накладає обмеження на тоннажність військових кораблів нечорноморських держав, що прибувають з-за меж регіону. Туреччина вважає договір священним, оскільки він закріплює контроль Анкари над доступом до Чорного моря в міжнародному праві. Будь-яке порушення договору може викликати політичні суперечки всередині Туреччини, де значна частина громадськості також скептично ставиться до підходу Заходу до війни в Україні, згідно з опитуваннями громадської думки, проведеними цього року.

Аналітики кажуть, що атаки України на "Москву" та її військово-морську базу в Севастополі, схоже, вплинули на толерантність російського флоту до ризику. Проте це не означає, що Чорне море стало безпечнішим. Успіхи української армії в Києві, Харкові та Херсоні витіснили конфлікт з внутрішніх районів країни і перенесли війну на "чорноморське узбережжя", - сказав інший високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Деякі члени Конгресу критикували Білий дім і Пентагон за те, що вони не вивели кораблі в море до того, як Туреччина обмежила доступ, тим більше, що Вашингтон мав переконливі розвідувальні дані про те, що росія вторгнеться в Україну.

Сенаторка Джин Шагін

"Шкода, що всі західні кораблі пішли з Чорного моря", - сказала сенаторка Джин Шагін (демократка, штат Нью-Гемпшир), яка разом з сенатором Міттом Ромні (республіканець, штат Юта) в липні представила двопартійний законопроект, що зобов'язує адміністрацію розробити стратегію щодо Чорного моря.

"Ми постійно працюємо один з одним, а також з НАТО, щоб ефективно інформувати і зміцнювати нашу чорноморську стратегію", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен журналістам на прес-конференції зі своїм румунським колегою у вівторок. Помічник пана Блінкена сказав, що посилення безпеки на східному фланзі альянсу має наслідком зміцнення безпеки на Чорному морі.

Американські офіційні особи відмовилися обговорювати варіанти НАТО щодо поліпшення позицій альянсу – або погіршення позицій росії – в Чорному морі, заявивши, що Москва має можливість закінчити війну завтра, що є кроком, який відновить безпеку в цьому регіоні.

Опублікована в жовтні 48-сторінкова стратегія національної безпеки адміністрації Байдена зосереджена на майбутніх загрозах з боку Китаю для регіону Тихого та Індійського океанів і не згадує про Чорне море.

"Спосіб убезпечити Чорне море - не ігнорувати його, і я боюся, що ми ігноруємо його прямо зараз", - сказав американський адмірал у відставці Джеймс Фогго, який раніше командував Шостим флотом, що базується в Італії.

"Ми повинні тримати в центрі уваги Грузію", - сказала пані Шагін в одному з інтерв'ю. Колишня радянська республіка на кілька років стала дуже проамериканською, але з тих пір вагається між росією і Заходом на тлі політичної боротьби після вторгнення Москви. Цього літа Грузія подала заявку на членство в Європейському Союзі разом з Україною і сусідньою Молдовою. Вона була єдиною країною, якій було відмовлено в статусі кандидата через її нечіткий політичний курс.

Пані Шагін каже, що вона говорила грузинським політикам, що "політичні потрясіння грають на руку росіянам".

росія залишається найбільшим об'єктом уваги НАТО в Чорноморському регіоні. Один з прихильників сенатського законопроекту хоче натиснути на Туреччину, щоб вона дозволила входження деяких кораблів НАТО - можливо, есмінців - для зменшення загрози, яку становлять російські підводні човни, що беруть участь у війні і викликають занепокоєння для комерційного судноплавства.

Сенатор Роджер Вікер, фото: en.wikipedia.org

Есмінці "досить малі, і якщо Туреччина захоче, вона може їх пропустити, - сказав сенатор Роджер Вікер (штат Міссісіпі). - Ми шукаємо шляхи і засоби переконати Туреччину тлумачити конвенцію [Монтре] таким чином, щоб це було можливо".

Мало хто бачить, що Туреччина вітає нові військові кораблі. Член НАТО з власними регіональними амбіціями Туреччина прагне відігравати центральну роль посередника у війні, виступаючи посередником у переговорах щодо зерна і просуваючи зусилля, спрямовані на те, щоб змусити росію і Україну сісти за стіл переговорів з метою припинення конфлікту.

"Ми продовжуватимемо діяти як постачальник безпеки і стабільності в центрі регіонів, охоплених конфліктом", - заявив у вівторок в Бухаресті міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Одним із способів посилення присутності НАТО в Чорному морі було б відправлення туди спеціальних мінно-тральних підрозділів, до складу яких входили б кораблі і літаки, сказав адмірал Фогго, нині декан Центру морської стратегії при Лізі ВМС США.

Румунський тральщик натрапив на міну у вересні, що викликало тривогу щодо мінування гирла річки Дунай, яка протікає через півдюжини європейських країн.

Іншими шляхами посилення безпеки є допомога Румунії з сучасними протикорабельними ракетами і переговори з країнами на Дунаї про використання там військових кораблів, сказав адмірал Фогго.

Як би не закінчилася війна, безпека на Чорному морі залишатиметься складним і важливим завданням, кажуть стратеги.

"Зрештою, коли почнуться постконфліктні переговори, питання, пов'язані з територіальністю Чорного моря, морськими шляхами сполучення, доступом до портів, будуть спірними і складними, - сказав адмірал Ставрідіс. – Продумування механізмів забезпечення доступу для зерна буде ключовою частиною таких переговорів".