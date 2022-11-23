Війна в Україні триватиме незалежно від долі Twitter'а. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Цього тижня, незважаючи на продовження російських бомбардувань в Україні та важливу зустріч G20 в Індонезії, тема можливого закриття Twitter домінувала в стрічках багатьох користувачів соціальних мереж. Що це означатиме для війни в Україні, якщо Twitter помре? На це питання відповідає австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян.

Це – важливе питання, враховуючи центральне місце стратегічного впливу та інформаційної війни у конфлікті в Україні. Твіттер є інструментом комунікації, який обирають під час кризових ситуацій, і який використовувався у кількох попередніх конфліктах.

Але війна в Україні призвела до “кембрійського вибуху” у використанні соціальних мереж, особливо Твіттера, для обміну зображеннями та історіями з України, поширення ситуаційних звітів, організації краудфандингу, відстеження воєнних злочинів та діяльності зі стратегічного впливу.

Війна завжди була складним балансом фізичних, інтелектуальних і моральних сил. Вплив на мислення і дії ворожого командування, політичних лідерів та елементів дружнього і ворожого населення є таким же давнім, як і війна.

Проте поява соціальних мереж надала засоби впливу на лідерів і населення їхніх країн у більш витончені і поширеніші способи, ніж будь-коли раніше.

З моменту вторгнення в лютому український уряд впроваджує програму впливу на західні уряди та отримання допомоги, яка постійно розвивається. Twitter має десятки мільйонів користувачів у таких країнах, як Сполучені Штати та Велика Британія. Це дві важливі цілі для офіційних українських операцій впливу. Вони також є потужними постачальниками військової та фінансової допомоги, яку Україна хотіла б отримувати безперервно.

Твіттер є важливим джерелом для українців, а також іноземних журналістів та громадян, які отримують інформацію про війну від українського уряду. Міністр цифрових технологій України Федоров зазначив, що Твіттер є частиною військових зусиль України.

Інші урядові лідери Європи, такі як Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас @kajakallas та Генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг @jensstoltenberg, мають значну кількість підписників та використовують свої сторінки у Твіттері для обміну інформацією та впливу на підтримку України з боку Заходу.

Офіційне використання соціальних мереж супроводжувалося зростанням кількості громадських репортерів у соціальних мережах. Тисячі онлайн-коментаторів - деякі з них авторитетні та досвідчені, а деякі ні - набули впливу серед населення росії, України та багатьох західних країн.

Звичайно, ці коментатори використовували низку інших онлайн-механізмів, зокрема телеграм, але Твіттер вирізняється простотою використання та широким доступом для тих, хто перебуває в зоні бойових дій в Україні та за її межами.Аналітики розробили складні картографічні продукти для відстеження прогресу у війні. Інші поширюють зображення і відеоматеріали, які мають певний вплив на тих, хто їх переглядає.

Супутникові дані з відкритих джерел також відіграють певну роль в операціях України і поширюються у Twitter у щоденних або щотижневих оновленнях про конфлікт, а також повідомляють про збитки від ударів з великої відстані, таких як удар по Керченському мосту.

Деякі коментатори у Твіттері стали вправними користувачами Системи управління інформацією про пожежі та ресурсами Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) для оцінки рівня артилерійських обстрілів в Україні.

Унікальний клас користувачів Twitter також з'явився під час війни в Україні. Велика кількість проукраїнських інтернет-активістів, що діють під хештегом #NAFO, використовують меми про собаку породи шиба-іну, щоб кинути виклик і витіснити тези Кремля в соціальних мережах.

Люди наповнюють Твіттер мемами з критикою президента путіна і широко висміюють російські військові зусилля. Їхня діяльність породила термін "ватники" і відіграла ключову роль у боротьбі проти російської дезінформації.

Звичайно, надмірна довіра до інформації, знайденої в Твіттері, має свої ризики.

Інформацію складніше перевірити і вона може бути використана для дезінформації. Як написав один журналіст, "ми все ще працюємо над тим, щоб зрозуміти, що означає "правда - перша жертва" в епоху соціальних мереж".

Зрештою, сонце все одно зійде, навіть якщо Твіттер зазнає невдачі. Є багато інших блогів і соціальних мереж, які заповнять прогалину, спричинену поточними махінаціями в Сан-Франциско. Мало хто з них пропонує такий же легкий доступ і використання, як Твіттер, але люди дуже адаптивні.

Ми будемо знаходити нові шляхи та використовувати інші існуючі засоби для спілкування, налагодження зв'язків, обміну інформацією та впливу один на одного. Враховуючи попит на функції, які надає Твіттер, обов'язково з'явиться якась альтернативна версія.

Війна в Україні триватиме незалежно від долі Твіттера. Можливо, ми станемо трохи біднішими на інформацію про конфлікт, але на одну стрічку в соціальних мережах менше - незалежно від того, хто її читає, - не матиме суттєвого впливу на поточну траєкторію війни.

Російські військові, розпочавши цю війну, продовжуватимуть свій жорстокий наступ на Україну. А українці, як і з самого початку, пристосовуватимуться і наполегливо захищатимуть свою державу. Кінець.

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