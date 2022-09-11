Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Головними психотезами інформаційного наступу стало те, що: "споживання електрики в Україні у 2022 році і так скоротилось на 30-40% через закриття виробництв та згортання бізнесу; з України виїхало мінімум 10% населення, тож електрики маж вистачити на всіх; а відтак обмеження електропостачання застосовуються виключно для того, щоб приватні генерації могли продавати електроенергію закордон, заробляючи надприбутки на простих людях в умовах війни".

Прошерстивши простори інтернету, іPress знайшов одне із першоджерел цього допису. У Facebook цей дописувач зветься Анатолій Яровед – голова язичницької громади Чернігова. За даними сайту Опендатабот справжнє ім’я цієї людини Ярошенко Анатолій Дмитрович, і він з 2015 року дійсно є директором релігійної громади давньо-слов’янської рідної віри "Коло Сіверщини" у місті Чернігові.

Фото: дані YouControl

Перший свій допис язичник-електрик опублікував 30 жовтня, влучивши у найболючіше. Адже нові масовані удари рф 22 жовтня по об'єктах енергетичної інфраструктури призвели до масштабних ушкоджень енергосистеми України. Деякі об’єкти було знищено повністю, деякі потребували і потребують довготривалих ремонтних робіт. Зрозуміло, що після такого енергетики застосували вже не планові графіки аварійних відключень, а аварійні, а у деяких регіонах перебої з електро- та водопостачанням тривали понад три доби.

Не останню скрипку зіграла роздратованість населення щодо невідповідності графіків відключення. Вкид Анатолія Яро(веда)шенка про те, що енергетика зруйнована є, нібито, брехнею тих, хто "в умовах війни прагнуть відновити матеріальну базу власного бізнесу за рахунок держави та іноземних донорів, щоб потім далі стригти гроші з людей, не вклавши ламаної копійки" отримав багато прихильників. А сам допис "Про що мовчать енергетики" розійшовся інтернетом і соцмережами тисячами схвальних репостів.

Такий інформаційний успіх мабуть дуже надихнув пройдисвіта, бо вже наступної доби він став не лише "знавцем" того як працює енергосистема, але і визнаним "знавцем-фінансистом", надавши своїм підписникам свіженьке роз’яснення чого саме відключають електрику: "Україна продавала електрику, щоб наповнити бюджет. Це з самого початку було зрозуміло, що відключення у Вінницькій області ніяк не допоможуть у разі руйнування розподільчої станції у Київській області і навпаки. Зате курс гривні значно зміцнився. Дивно, що протягом періоду відключень, раптом, гривня росте у державі, яка майже не має промисловості, відключає цілі регіони від електрики та втратила значну частину працюючого населення. А виявляється все дуже просто – продали електрику, заробили добре валюти і викинули на внутрішній ринок. Сподіваюсь, що затримки виплат у ЗСУ значно скоротяться, якщо вже не ліквідовані" (до речі, бачте – проговорився агент: сподівається на те, що виплати ЗСУ скоротяться, не переймається цим).

Останні дні потужній інформаційний ресурс провідних ЗМІ та офіційних джерел інформації кинуто на роз’яснення цієї маячні. іPress приєднується до цієї ініціативи, бо у складі нашої редакції є журналісти, які 10-20 років спеціалізуються саме на енергетиці. Хочете розібратися? Читайте далі.

Без світла. Чому насправді вимикають електроенергію

Якщо порівняти дані з виробництва електроенергії за дев'ять місяців минулого року із аналогічним періодом поточного року, то ми побачимо, що обсяг електрогенерації скоротився на понад 20%. За час повномасштабної війни найбільших руйнувань зазнали ТЕЦ: скорочення генерації на них складає майже 76%. По об’ємах виробництва електроенергії найбільші втрати припадають на АЕС: падіння становить 20 млрд кВт-год у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, а це третина виробництва атомними станціями. Крім того, за час активної фази війни втрачено 90% вітрової генерації та майже 50% сонячної. Торік на них вироблялося близько 7% всієї електрики. Цифра може і не потужна, але на загальний обсяг, звісно, вплив має.

Фейк: Росіяни атакують енергетичні об’єкти в Україні з кінця лютого, але відключення почалися лише в жовтні. Отже, це змова енергетичних компаній та уряду.

Правда: Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури ведуться з початку повномасштабного вторгнення. І дійсно обмеження електроспоживання мали би розпочатись ще у травні, але цього не відбулось через зупинку великих промислових підприємств країни, адже споживання електроенергії знизилось на 26%, і українська енергосистема була стабілізована. З початку жовтня рф умисно масово знищує саме енергетичну інфраструктуру. І ці атаки набули безпрецедентних масштабів – майже щодобово ворог руйнує об’єкти генерації, розподілу та транспортування електроенергії: гідро-, тепло- та електростанції, трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Через що вироблена електроенергія не завжди може потрапити до споживача, і саме через це доводиться вдаватися до аварійних і планових відключень для стабілізації енергосистеми. А тут ще й опалювальний сезон розпочався: хоча і опалюють здебільшого газом, але качати тепло мають насоси на електриці…

Фейк: Електроенергії достатньо для всіх, просто влада продає її закордон, заробляючи великі кошти.

Правда: Експорт електроенергії зупинено 11 жовтня 2022, самі ж дані щодо імпорту/експорту електроенергії у відповідності з міжнародними стандартами є відкритою інформацією – і це можна перевірити. Причому на європейських ресурсах. Зазначимо, що у жовтні Україна також почала імпортувати електроенергію зі Словаччини. Джерело: ExPro

Фейк та маніпуляція: Влада та енергетики не захищають енергетичну інфраструктуру від російських атак та приховують правду про руйнування надаючи інформацію лише про "пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури".

Правда: Енергетичну інфраструктуру захищає українська ППО, знищуючи більшість ракет та дронів. І українські військові, і українські енергетики роблять все можливе, а подекуди надможливе, для захисту критичної інфраструктури. А рятувальники та ремонтники – для подолання наслідків. Але повністю уникнути руйнувань і пошкоджень неможливо. Намагаючись знищити українські енергооб’єкти рф деякі з них обстрілює по декілька разів поспіль, але ця інформація закономірно втаємничена. Адже говорити про те, що і куди влучило та які масштаби руйнувань – це теж саме, що передавати ці данні розвідці рф.

Фейк: рф нищать українську електроенергетику, а влада не допомагає енергокомпаніям долати наслідки руйнувань.

Правда: Уряд постійно працює з підприємствами, які є великими споживачами електроенергії задля коригування графіків роботи і зменшення навантаження на енергомережу в пікові години. Триває робота з міжнародними партнерами, які допомагають підтримувати та відновлювати українську енергосистему. Наразі створено Фонд енергетичної підтримки разом з Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Крім того, міністерство енергетики спільно з Секретаріатом Енергетичного співтовариства координує постачання обладнання та матеріалів для ремонтів та відновлення енергетичних об’єктів і мереж у якості гуманітарної допомоги Україні. Розподілення цієї допомоги відбувається між всіма компаніями енергосектору України незалежно від форми власності. Проте зважаючи на масштаби руйнувань, український уряд продовжує перемовини з партнерами про посилення підтримки, а енергетики продовжують свою цілодобову героїчну роботу з відновлення пошкоджених об’єктів.

Фейк та маніпуляція: Нищення ТЕС і ТЕЦ несуттєво впливають на стабільність енергосистеми, адже основну частину електрики виробляють АЕС і взагалі економити немає сенсу, бо багато людей виїхало.

Правда: Теплова генерація є критично важливою для балансування енергосистеми в пікові години (з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00). А піки ці створює саме населення, бо підприємства споживають електроенергію рівним графіком. Натомість ми, приходячи з роботи чи з настанням сутінків непрогнозовано для енергосистеми вмикаємо освітлення, праски, фени, пилосмоки. І за умов недостатніх потужностей для маневрування, тобто швидкого збільшення або зменшення виробництва, диспетчерам доводиться обмежувати споживачів. Тобто саме ТЕС та ТЕЦ критично важливі для стабільності енергосистеми, все інше – брехня.

Щодо АЕС. Навряд чи хтось у країні не помітив, що найбільша АЕС Європи – Запорізька, яка генерувала понад 20% від всієї електроенергії Україні наразі знаходиться під контролем рф. Зараз вона зупинена, і навпаки живиться від української енергосистеми для забезпечення безпеки самої станції. Більш того, щойно український персонал намагається "підняти" блоки, росіяни обстрілюють лінії електропередач, котрими вона живиться, створюючи додаткові ядерні ризики для нашої країни та нервуючи наших сусідів, які давно закупилися пігулками йоду.

Відтак очевидно, що навіть ті менше 10 % населення, які виїхали, не співставні із масштабом проблем, що має сьогодні українська енергосистема. Тож наша місія – зчепивши зуби допомагати енергетикам, котрі знаходяться на лінії вогню, ремонтуючи ушкоджені енергетичні об’єкти. А допомогти ми можемо тільки свідомо мінімізувавши споживання, і не включаючи потужні електроприлади – праски, фени, пральні машини у пікові години. Не кип’ятіть зайву воду в електрочайнику, налийте рівно стільки, скільки потребуєте. Не залишайте увімкненою кавоварку, аби вона вимкнулася автоматично – вимкніть її самі.

Події, що відбуваються на теренах України з 24 лютого вже багато чому нас навчили і вчать вперше. Ми вперше у житті вчились, як реагувати на звук "Повітряна тривога", вперше у житті вчились розрізняти звук влучання ракети від звуку роботи ППО, вперше запам’ятовували "правило двох стін", вперше ночували у метро майже всім містом. На жаль, цьогоріч у нас було і ще може бути багато чого вперше. І саме тому, щоб не втратити здоровий глузд та продовжувати чинити опір країні-терористу, а також для того, аби зрозуміти, що ж насправді відбувається і як до цього підготуватись, зараз саме слушний час згадати один із курсів шкільної програми під назвою "Економічна та соціальна географія України" та трохи підтягнути свої знання. Щоб чітко відрізняти правду від фейків.

Тож тримаймо стрій, економимо електроенергію та не піддаємося на ворожі вкиди.