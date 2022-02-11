Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Пропонуємо вам дещо вкорочений переклад цікавої статті Андреаса Умланда про те, що війна росії проти України підтримується псевдоінтелектуалами, які сповідують прокремлівські ідеї та радикально не сприймають сучасний ліберальний світ. Для одужання російського суспільства, отруєного "ідеологічною" єрессю, вважає Андреас Умланд, потрібне буде відродження соціальних та історичних наук як і гуманістичного вчення. Ми ж дозволимо собі не погодитися з автором, оскільки переконані, що російському суспільству вже нічого не допоможе стати здоровим – тільки розпад цього хворого імперіалізмом і єрессю організму.

Про автора: Андреас Умланд, доктор філософії, вивчав політику та історію в Берліні, Оксфорді, Стенфорді та Кембриджі. З 2010 року - доцент кафедри політології Києво-Могилянської академії (НаУКМА), з 2021 року - аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Шведського інституту міжнародних відносин (UI).

Джерело: American Purpose

Особливо похмурим аспектом загарбницької війни росії проти України та її політичної війни проти Заходу є її широка підтримка не лише серед пересічних росіян, але й серед еліти країни. Дрейф частини російського освіченого класу від Європи має різні причини. Хоча для багатьох професійних академіків утилітарні міркування або простий страх перед урядом можуть бути визначальними - як це, ймовірно, було у випадку з деякими з понад 700 ректорів російських університетів, які колективно схвалили "спецоперацію" москви в Україні у заяві в березні 2022 року, - багато хто також підтримує агресію своєї країни від щирого серця. Вони також не бояться неодноразово і недвозначно заявляти про свою позицію, як це показано в інтерв'ю New York Times з колись шанованим деканом факультету світової економіки і міжнародних відносин Московської школи економіки (ВШЕ) Сергієм Карагановим. Воно має промовисту назву "Чому Росія вірить, що не може програти війну в Україні".

Витоки російської втечі від реальності, що дедалі більше посилюється, є різноманітними. Різноманітні патології пострадянської політичної культури та колективної психології, а також імперіалістичні ідеї, що пропагуються в сучасній російській літературі та науці, не сприймалися в достатній мірі серйозно. Дійові особи російського квазіакадемічного латерального мислення іноді відкидалися західними вченими як просто дивні колеги або автори-конкуренти, а не розглядалися як об'єкти для серйозних досліджень. У деяких випадках як російські, так і західні суспільствознавці висміювали спекулятивні тексти і лекції своїх езотерично орієнтованих колег.

Попри всю методологічну слабкість, емпіричну бідність та міжнародну неактуальність пострадянських суспільствознавчих та історичних псевдодосліджень, їхній внутрішній резонанс у російському суспільстві не зменшився. Навпаки, контрфактичні, белетристичні, часто конспірологічні аспекти альтернативної історіографії "русского міра" не зменшили, а навпаки, збільшили її популярність. Ідеї та теорії цих авторів сприймаються як влучний внесок у національні пошуки, що відбуваються в росії після розпаду Радянського Союзу. І оскільки їхні тексти здаються найбільш придатними для компенсації порожнечі, що утворилася після падіння комуністичної державної ідеології, грубі, спрощені та спекулятивні пояснення суспільного розвитку окремими самопроголошеними пророками знайшли свого вдячного читача.

Як наслідок, з'явилися нові напівнаукові дисципліни, деякі з яких мають власні субшколи. Це стосується так званих цивілізаційних досліджень і культурології, або підходів, які можна було б назвати біоетнологією чи фізіогеополітикою (докладніше про це нижче). Єдиним завданням таких альтернативних вчень є метафізично, а не емпірично обґрунтоване розкриття "глибинного" минулого, структури та закономірностей розвитку суспільств. Найчастіше ці теорії являють собою всебічну реінтерпретацію або навіть фундаментальне переписування історії людства.

Останнє може призвести до зміни датування історичних подій і складання альтернативних хронологій історії Європи та Азії. Московський математик та історик-аматор Анатолій Фоменко (1945-) став особливо сумнозвісним у міжнародних наукових колах, хоча його читають і шанують у росії. Понад чверть століття Фоменко пропагує ідею про те, що античності як такої не існувало, і що більшість історичних подій відбувалися не так, як викладають у школах та університетах. За його словами, наприклад, Ісус був розіп'ятий у Константинополі у 12 столітті.

Тим часом, результати досліджень серйозних і визнаних у світі політологів, соціологів, істориків – які, звісно, є і в росії – витісняються. Вони тонуть у позірно плюралістичній какофонії медійного та інтелектуального дискурсу, засміченого спекулятивними коментарями. Спонсорована урядом надлишкова пропозиція "маніхейських пояснень" світу – особливо щодо конфлікту між росією і Заходом – створює новий попит на культурно песимістичні, навіть протофашистські ідеології.

Стрімка радикалізація та соціальне поширення російського антизахідництва в останні роки лише частково є продуктом цілеспрямованого маніпулювання суспільними дискусіями та процесами прийняття рішень кремлівськими піарниками. Деякі джерела сьогоднішніх аберацій російської інтелігенції сягають єльцинських років, радянського періоду і навіть царських часів. Вони різноманітні. Два яскраві приклади можуть проілюструвати це явище: вчення псевдоетнолога Льва Гумільова (1912-1992) та метафізика Олександра Дугіна (1962-).

Роль Гумільова і дугіна. Перший мимоволі, другий – свідомо налаштували протистояння росії із Заходом

Лев Гумільов і олександр дугін - два широко відомі російські діячі, обидва мають наукові ступені "докторів наук", присвоєні російськими університетами. Гумільов і дугін активно використовували термін "євразійство", розробили антизахідні теоретичні положення і досягли значної популярності за межами "академічної вежі зі слонової кістки". На цьому, однак, схожість політичного змісту, соціальних ролей і структурних особливостей їхніх текстів, а також прояву закінчується.

Гумільов - син двох відомих російських поетів, Миколи Гумільова та Анни Ахматової. Помер невдовзі після розпаду СРСР. Його твори могли з'являтися лише спорадично в радянський період, але згодом були опубліковані великими накладами, а посмертно - справили глибокий вплив на пострадянське суспільство. Журналістська діяльність дугіна в росії, з іншого боку, почалася в рік смерті Гумільова. З того часу мультимедійна активність бородатого метафізика неухильно зростала.

Гумільов був антирадянським дисидентом, який був частково інтегрований у пізньорадянський науковий істеблішмент. Сьогодні він користується великою повагою, особливо серед старших представників педагогічного та академічного середовища, які виросли в Радянському Союзі. Деякі з його робіт використовуються як підручники в школах і університетах, а сам він шанується багатьма росіянами як геніальний російський мислитель 20-го століття. Влітку 2004 року володимир путін під час виступу в Астані зауважив: "Ідеї Гумільова завойовують маси".

дугін, на відміну від нього, походить з нонконформістської молодіжної сцени пізнього Радянського Союзу і з антисистемної опозиції прозахідній російській політиці в 1990-х роках. Він глибоко інтегрований у міжнародні ультраправі мережі і апелює до більш молодої, а також менш академічної аудиторії своїми численними текстами і відеоперформансами. Кажуть, що дугін також має завзяту читацьку аудиторію в російських військових академіях і службах безпеки. На відміну від Гумільова, який маловідомий на міжнародному рівні, дугін відомий за межами росії як російський екстреміст. Хоча його часто називають ідеологом путіна, здається, ніколи не було зустрічі між метафізиком і президентом. Проголошене путіним євразійство має інші джерела, ніж так зване неоєвразійство дугіна.

Хоча біографії Гумільова і дугіна навряд чи можуть бути більш різними, вони схожі за соціальним впливом своїх праць. Кожен по-своєму, вони допомогли сформувати інтелектуальний ландшафт росії і внесли альтернативні історичні наративи в російські соціальні та гуманітарні науки. Своїми працями вони зробили внесок у нову системну конфронтацію росії із Заходом - чи то мимоволі, як у Гумільова, чи то дуже свідомо, як у дугіна.

Теорія етногенезу Гумільова. Ідеї чужорідних етносів сподобалися в росії та були відторгнуті Заходом

Праці Гумільова займають центральне місце в радикальному дуалізмі російських пострадянських цивілізаційних досліджень. У своїй основній праці "Етногенез і біосфера Землі" Гумільов розвиває всеосяжну теорію всесвітньої історії, яка частково базується на біології. Безумовно, Гумільов не є примітивним расистом, який ієрархізує групи людей за фенотипом. Однак він пов'язує суспільно-політичне життя культурних спільнот з позасоціальними детермінантами з біосфери, або навіть стратосфери, які нібито діють на них.

На його думку, етноси (народності і нації) та суперетнічні конгломерати (паннаціональні групи і цивілізації) є передусім природними і лише в другу чергу соціокультурними спільнотами. Вони перебувають у циклічному процесі піднесення і занепаду, в якому центральну роль відіграють "пасіонарні" героїчні постаті, з одного боку, і паразитуючі чужорідні групи - з іншого. Якщо самовіддані і жертовні "пасіонарії" ведуть етнос до його розквіту, то змішування етносу-господаря з представниками чужорідних етносів (наприклад, євреями) призводить до появи так званих "химер", приречених на вимирання. Загадкові мікромутації, викликані певними космічними та/або сонячними випромінюваннями, які Гумільов далі не уточнює, є причиною більш-менш великого динамізму в розвитку етносів та суперетносів.

Такі ідеї є однією з причин, чому Гумільов отримав мало визнання за межами росії. Хоча ці теорії звучать абстрактно для західних читачів, вони допомогли Гумільову досягти слави в росії. Його в основному позитивна рецепція вплинула на формування частково біоетнологічних пострадянських російських цивілізаційних досліджень. Деякі з його закритих історичних моделей продовжують викладатися в університетах.

Еклектичний антилібералізм дугіна. Радикальне неприйняття сучасного світу знайшло прихильників серед неофашистів

У той час як ідеї Гумільова працюють в основному через проникнення в академічний і педагогічний простір, дугін є помітною фігурою в друкованих виданнях, а також особливо в електронних і соціальних мережах. Протягом кількох років дугін очолював кафедру соціології міжнародних відносин у престижному Московському державному університеті (МДУ). Однак тимчасове призначення дугіна на скандально відомий соціологічний факультет МГУ було скоріше винятком з правил, оскільки дугін - на відміну від Гумільова - був відносно виключений з російського академічного середовища.

Повноцінно представити світ ідей дугіна складніше, ніж у випадку з Гумільовим. Метою основної частини багатотисячної праці Гумільова є історична ілюстрація його напівбіологічної теорії етногенезу. На відміну від нього, творчість Дугіна має постмодерністські риси і характеризується теоретичною довільністю та програмною відкритістю.

Дійсно, в текстах дугіна простежується спільний базовий мотив - радикальне неприйняття сучасного ліберального світу. Однак аналіз занепаду, а також формулювання фундаментального конфлікту і пропозиція подолання післявоєнної модерності, що перебуває під впливом Заходу, не мають у дугіна чіткої лінії. На відміну від монокаузального світогляду Гумільова, дискурс дугіна є плюралістичним, еклектичним і часто самосуперечливим.

дугін знайшов прихильників у світових антиліберальних і, зокрема, неофашистських колах. Під час візитів до США дугін був прийнятий як покійним Збігнєвом Бжезинським, так і Френсісом Фукуямою для коротких бесід, які дугін згодом оприлюднив, і з тих пір неодноразово згадував. У 2014 році престижний американський журнал Foreign Policy навіть включив дугіна до списку 100 "провідних світових мислителів" у категорії "агітатори". Такі переоцінки його впливу ілюструють дивовижну увагу, яку привертають спекулятивні наративи дугіна.

Рання фаза розвитку дугіна протягом 1990-х років була позначена інтересом нонконформіста до класичних західноєвропейських і північноамериканських геополітичних теорій до- і міжвоєнного періодів, таких як праці Халфорда Маккіндера і Карла Хаусхофера. Одночасно дугін відкривав для себе німецьку консервативну революцію, не в останню чергу "коронного юриста" Третього рейху Карла Шмітта. Це захоплення призвело до тимчасового захоплення дугіна своєрідною фізико-геополітикою. Згідно з цим підходом, фізичне розташування націй на континентах і їх віддаленість від океанів, а також зумовлений цим сухопутний або морський характер їх культур пояснює світову історію. Колективістські і авторитарні сухопутні держави, на чолі яких сьогодні стоїть росія, ведуть - згідно з тогочасними працями дугіна - багатовікову боротьбу за існування з індивідуалістичними і ліберальними морськими державами, на чолі яких сьогодні стоять Сполучені Штати.

Поширюючи свої ідеї всередині росії, дугін використовує термін "неоєвразійство" як інструмент маскування, а не як належне позначення своїх базових джерел. Під прикриттям "неоєвразійства" дугін просуває в російський інтелектуальний дискурс антиліберальні неросійські ідеї, такі як інтегральний традиціоналізм, націонал-більшовизм, політичний окультизм та етноплюралізм. Він використовує назву відомого міжвоєнного російського інтелектуального емігрантського руху "євразійців", щоб приховати часто протофашистські європейські та американські джерела своїх радикально антизахідних теорій. На відміну від Гумільова, роботи дугіна не отримали широкого резонансу в російському академічному середовищі: дугін загалом не сприймається як серйозний науковець, навіть серед євроскептично налаштованих російських суспільствознавців.

Конспірологія проти демократії. Спекулятивне мислення ізолювало російських науковців

дугін, разом з іншими конспірологами, все ж зробив свій внесок в отруєння російського публічного простору "маніхейськими ідеями". Широка присутність дугіна і подібних акторів у російських ЗМІ, дебатах і книжкових магазинах сприяла релятивізації історичних і суспільствознавчих пояснень російських і ширших міжнародних відносин. Таке проникнення спекулятивного мислення в публічну дискусію можна, звичайно, спостерігати і в інших суспільствах по всьому світу, в тому числі і в багатьох західних країнах. Однак відрив від емпіричних досліджень академічних та медійних дискусій йде набагато далі. В останні місяці, зокрема, це призвело до втечі або ізоляції російських суспільствознавців та істориків, дослідження яких ґрунтуються на раціоналістичних та емпіричних основах.

Відновлення викривлення відносин між суспільними науками та російським суспільством після розпаду СРСР почалося задовго до втручання в публічний дискурс путінських "політтехнологів", яке розпочалося влітку 1999 року. Тому популярність Фоменка, Гумільова, дугіна та інших подібних псевдоісториків була не лише симптомом появи нового пострадянського антилібералізму. Тисячі праць та інших медіа-продуктів російських антизахідних псевдоінтелектуалів стали - подібно до ролі Консервативної революції у занепаді Веймарської республіки - також визначальним фактором відвернення росії від Європи у новому тисячолітті.

Для одужання російському суспільству доведеться пережити не лише зміну політичного режиму. Це також вимагатиме відродження соціальних та історичних наук в країні, а також гуманістичного інтелектуального дискурсу.