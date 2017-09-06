Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Якщо хочете знати чому сваряться політики, то знайте: причина завжди одна – гроші. Гроші і все, що дозволяє заробити гроші

Після нашого спілкування із рядом народних депутатів та представників МінАПК можна сміливо виставити ще одну версію відставки міністра – в нього просто не вистачило грошей щоб задовольняти всі забаганки членів своєї ж депутатської групи УДАР.

До цього додалось ще бажання Володимира Гройсмана через першого заступника Максима Мартинюка контролювати потоки по "безоплатній" приватизації земель. Контролювати підпорядковані МінАПК такі "аграрні" підприємства як "Укрспирт" теж виявилось неможливо через присутність там кримінальної складової. Нещодавнє вбивство радника і колишнього директора "Укрспирту" тому зайве підтвердження.

18 травня парламент провалив розгляд законопроекту про повноваження підпорядкованої МінАПК Держпродспоживслужби. Вже 23 Тарас Кутовий подав у відставку. "Завалили" законопроект члени його рідного УДАРу – Андрій Кіт та Микола Люшняк. Обидва депутати під час голосування бігали по залу та переконували не голосувати за законопроект, який узаконював великі повноваження міністра. Цікаво, що саме Люшняка рекомендував Тарас Кутовий на посаду голови аграрного комітету після переходу в уряд – як свого соратника і надійну людину.

Андрій Кіт, який представляє у парламенті Львівщину навіть виступив у ВР, закликаючи провалити законопроект: "Я хочу вам сказати, що суть цього законопроекту, який зараз є поданий на розгляд, зводиться до того, що ми пробуємо легітимізувати Постанову Кабінету Міністрів, яка ще була прийнята в 2014 році №442, яка створювала Держпродслужбу всупереч низки законів України, які регулювали ветеринарну медицину, які регулювали санітарно-епідеміологічну, які регулювали інші контролюючі функції".

За даними джерел iPress.ua, нардепи Кіт та Люшняк вимагали приватизації певних підприємств на Заході України. Також, ймовірно, мали плани "залізти" в саму службу, точніше конкретну її частину, яка колись була одним із основних генераторів корупційних доходів.

Йде мова про грошову санітарно-епідеміологічну службу яку законопроектом остаточно вливають в Держпродспоживслужбу. Її категорично не хоче віддавати Міністерство охорони здоров’я. Проти такого злиття, власне і виступив депутат Кіт: "Я хочу сказати, що на даний час уже існує рішення Вищого адміністративного суду України, який визнав цю Постанову № 442 Кабінету Міністрів в частині повноважень санітарно-епідеміологічної служби як такою, що втратила чинність".

Тобто депутат УДАРу відкрито відстоював щоб повноваження іншого міністерства не перейшли в міністерство його однопартійця. В ідейні мотиви такої боротьби повірити важко.

Той факт, що вони не могли домовитись про це із власним міністром і пішли на конфлікт вказує від відсутність будь-якої довіри між ними.

Культура "провчити" або нагадати про себе через відкриту опозицію є дійсно поширена серед депутатів.

Також в УДАРі ображені, що нардепа Валерія Пацкана так і не призначили головою Рахункової палати. Співрозмовники iPress.ua в групі УДАР вважають, що їм недостатньо виділяють кадрових призначень.

До цього додалось ще й реальні роздуми в УДАРі про можливий вихід із коаліції. В пресі давно пишуть про вплив Сергія Льовочкіна на групу УДАР у фракції БПП. Дострокові вибори йому можуть бути цілком вигідні, а отже потрібно розвалити коаліцію з середини.

Схоже, що подивився Міністр АПК на всю цю катавасію та вирішив, що нічим добрим воно не закінчиться.

Втім, квота міністра АПК все одно може залишитись за УДАРом. Тому пан Люшняк та Кіт зможуть самі попробувати заробити та водночас задовольнити всіх інших.