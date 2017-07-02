Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

7 лютого виповнюється 111 років з Дня народження видатного вітчизняного авіаконструктора Антонова Олега, чиє ім'я знає весь світ, завдяки результатам його наполегливої праці.

Захоплюватись літаками Олег Костянтинович почав ще з дитинства. З любов'ю до авіації Антонов і пов'язав своє життя, в результаті чого світ отримав 22 типи літаків і 52 типи планерів. Свій перший літальний апарат під назвою "Голуб" він сконструював у віці 18 років і вирушив з ним на конкурс до Криму. Будучи студентом і шукаючи підробітку, Антонов виготовляв моделі, які використовувалися при зйомках науково-популярних фільмів, виконував креслення, малюнки.

Він був тричі одружений, став батьком чотирьох дітей. Що цікаво: у всіх іменах дітей і назвах літаків Антонова є поєднання букв "Ан": Ролан, Анна, Олена, Андрій, "Антей", "Руслан".

Олег Антонов також писав картини, сам казав, що в будь-якому випадку став би або авіаконструктором, або художником. Однією з його робіт є полотно під назвою "Катастрофа", де зображена злітно-посадкова смуга, наприкінці якої видно гору уламків літака, а на передньому плані шматок дюралю з заклепувальним швом і біля нього - витончена жіноча туфелька.

Першою роботою авіаконструктора, про яку дізнався весь світ, є багатоцільовий літак Ан-2, відомий в народі, як "кукурудзяник". На його виготовлення пішов рік, незамінну у господарстві машину, неочікувано для творця, одразу полюбили, так як на ньому можна було перевозити пасажирів, вантаж і обробляти поля. Побачивши вперше Ан-2, Микита Хрущов сказав: "Так ця бабка може сісти навіть мені на капелюх!", після чого запропонував Антонову та його команді переїхати до Києва.



Фото: aviaclub.ru

Спільним проектом Антонова та його другої дружини Єлизавети Шахатуні став "літаючий танк" А-40, який радянська влада експлуатувала у воєнні роки.



Фото: Вікіпедія

Військово-транспортний літак Ан-8 був призначений для різного роду вантажів, військових, а також поранених. У 1997 році експлуатація літака вже була заборонена, у 2004 концерн Антонова відмовився від будь-якої відповідальності за стан літаків, однак у січні 2005 року літак цього типу зазнав аварії в Конго (Африка).



Фото: worldofwarplanes.ru

Згодом Антонов взявся за розробку пасажирського літака Ан-10. Літак виконував рейси у різних напрямках, швидко здобував популярність також доступністю ціни на перевезення. Переломною подією у виготовленні та експлуатації Ан-10 стала авіакатастрофа біля Харкова, за участю одного з таких літаків, в якій загинули 122 людини. Антонов важко переживав трагедію, зарікаючись, що не будуватиме більших пасажирських літаків.



Фото: kollektsiya.ru

Тактичний військово-транспортний літак Ан-12 був виготовлений у 1242 екземплярах в Радянському Союзі. Також випускали моделі в Китаї, однак без ліцензії. Деякі машини використовують і до сьогодні.



Фото: Дмитро Казанов

Ще одним відомим творінням Антонова є турбогвинтовий, широкофюзеляжний, транспортний літак Ан-22 "Антей", який встановив 41 світовий авіаційний рекорд.



Фото: milrus.com

Військово-транспортний багатоцільовий літак Ан-32 може експлуатуватися в різних кліматичних умовах, в тому числі в умовах жаркого клімату (до 50° C) і на високогірних аеродромах (до 4500 м).



Фото: aif.ua

Славнозвісний Ан-124 "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан-225 "Мрія" був найбільшим літаком. Всього було побудовано 55 літаків. У 1985 році на літаку Ан-124 "Руслан" було встановлено 21 рекорд світу, в тому числі з вантажопідйому (171 219 кг на висоту 10750 м), а 6 травня 1987 року було встановлено світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом.



Фото: militaryarms.ru

Результатом розробок Олега Антонова стало виробництво найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія". У листопаді 2004 Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 у Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів. У світі існує всього одна "Мрія", про плани завершити другий літак у 2017 у держпідприємстві розповіли минулого року. Також ДК "Антонов" планує запустити серійне виробництво Ан-225.



Фото: podrobnosti.ua

Загалом під керівництвом Олега Антонова були розроблені транспортні літаки Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124, багатоцільові літаки Ан-2, Ан-14, Ан-28, здатні базуватися на непідготовлених смугах довжиною до 550 метрів. КБ Антонова подарувало і пасажирські літаки Ан-10, Ан-24, суцільнометалеві планери А-11, А-13, А-15, мотопланер Ан-13 і дельтаплани "Славутич".

Олег Антонов - важливий персонаж як у вітчизняній, так і світовій авіації, який був відданий літакам та творив для безпеки і мирного неба. Антонов - яскравий приклад того, які результати може привести велика любов до своєї праці і великий талант.