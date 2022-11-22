Витік з фсб свідчить про війну серед посіпак путіна. Фсб очікує на провокації від пригожина та кадирова - Newsweek

Пропонуємо вам переклад статті журналу Newsweek про боротьбу "павуків" путіна в російській банці (федерації). Співробітник фсб нібито регулярно пише листи російському "правозахиснику" про ситуацію в структурі та країні. Зокрема, він говорить про наростання загрози міжусобиці в росії, де всі воюватимуть проти всіх за "місце під сонцем" чи можливість бути "царьком на певній території". Журнал також потролив МЗС росії і надіслав запит про можливу громадянську війну і бунти в росії через війну в Україні.

Джерело: Newsweek

Витік електронних листів інформатора федеральної служби безпеки росії (фсб), переданих журналу Newsweek, свідчить про війну серед найближчих союзників президента владіміра путіна, в той час як його вторгнення в Україну буксує.

Агент на прізвисько "Вітер змін" регулярно пише депеші російському дисиденту у вигнанні Володимиру Осєчкіну про гнів і невдоволення всередині фсб через війну, яка розпочалася, коли путін вторгся в сусідню Україну 24 лютого.

Осєчкін - російський правозахисник, який керує антикорупційним сайтом Gulagu.net.

Усі електронні листи були надані до Newsweek Ігорем Сушком, виконавчим директором дослідницької групи Wind of Change Research Group (некомерційної організації, що базується у Вашингтоні). Сушко перекладає листування з російської на англійську мову з 4 березня.

Попередні листи фсб, які написав викривач, і опубліковані Осєчкіним, були проаналізовані експертом з питань фсб Крісто Грозєвим. Він розповів, що показував ці листи двом офіцерам фсб, які "не сумнівалися, що їх написав колега".

"Безодня терору". У центрі уваги пригожин та кадиров

Останні електронні листи агента, датовані листопадом, детально описують внутрішні заворушення і конфлікти в кремлі, пророкуючи "неминучу" громадянську війну, а також те, що росія незабаром "скотиться у прірву терору", бо люди все більше втомлюються від війни.

У центрі уваги викривача – євгєній пригожин, соратник путіна і засновник групи найманців "Ваґнер", а також чеченський лідер рамазан кадиров.

І пригожин, і кадиров продовжують критикувати те, як путін веде війну проти України, і, схоже, погоджуються один з одним, зрідка показуючи розбіжності, що свідчить про те, що всередині кремля можуть виникати розколи.

Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) також оцінив наприкінці жовтня, що пригожин і його військова група можуть "становити загрозу для правління путіна".

Однак агент ФСБ відзначив, що "вросії не існує моделі "справедливої зміни влади".

"Неможливо "змінити все" в росії так, щоб країна функціонувала в цілому і не скотилася в прірву терору", - йдеться в електронному листі про те, як буде розгортатися громадянська війна в країні.

"На початку ми можемо отримати безсистемний бунт з мародерством і хаотичними сутичками між усіма. Спробую пояснити: боротьба силовиків зі структурами пригожина, справжня війна один проти одного - це погано, але без цього ніяк", - пишуть вони."Або будуть битви регіонів за розподіл ресурсів. Або боротьба різних сил за контроль над регіонами або частинами країни (росії)".

Та все ж, вважає агент, країна може зануритися у суцільний хаос.

Хаос, громадянська війна. Унікально вигідна позиція пригожина

"Повірте мені - це набагато страшніше. Я стверджую, і це аж ніяк не поодинока приватна думка одного простого співробітника (фсб): ми про***ли країну. Ми (фсб) просрали країну не 24 лютого, коли все це почалося, а набагато раніше, коли 24 лютого стало можливе в принципі".

"Хаос, громадянська війна, розвал - так, це все попереду. Це неминуче, - заявив агент фсб. – Занадто багато тих в росії, які ступили на незворотній шлях. Вони планують бути маленькими царьками на тих територіях, які їм вдасться захопити. Принаймні, вони так думають".

Викривач припустив, що кремлю буде нелегко придушити пригожина, якщо він з часом стане загрозою правлінню путіна.

"І коли особливо "розумні" керівники в фсб займаються "відбілюванням" пригожина як несистемного, і кажуть, що у нас є структура, яка може його нейтралізувати, якщо виникне необхідність - це нісенітниця".

ISW заявляє, що пригожин ефективно формує "електорат" прихильників і власну бойову силу, які не перебувають під прямим контролем російських військових або міністерства оборони.

Отже, як вважають в аналітичному центрі: пригожин займає унікально вигідну позицію в російській державній структурі та інформаційному просторі, що дозволяє йому розширювати свій електорат в країні швидше, ніж це може зробити вище військове командування, і яке дозволяє йому вільно просувати себе і свої сили, критикуючи кремлівських чиновників або російські збройні сили, не боячись отримати відсіч у відповідь.

Внутрішній терор. Фсб очікує на провокації

У терміновому електронному листі від 8 листопада інформатор фсб попередив Осєчкіна, що пригожин готує бригади для "внутрішнього терору" в росії на тлі сплеску протестів і заворушень у кількох регіонах росії через повідомленнями про те, що понад 1000 росіян були вбиті протягом трьох днів під час інтенсивних бойових дій в Україні.

За словами агента, під час зустрічі вагнерівцям пригожина делегували повноваження та гарантований режим безкарності і мовчазного схвалення актів агресії та залякування стосовно тих, хто протестує проти війни та політики путіна.

"Наша аналітика і звіти йдуть нагору по ланцюжку. І там розуміють, що рівень народного невдоволення зростає в геометричній прогресії і погасити його законними методами ми не зможемо", - повідомляє викривач.

"Служба (фсб) не готова до внутрішнього терору, а пригожин і кадиров думають, що настав їх зоряний час. Обидва розуміють - якщо вони перестануть воювати і почнуть діалог, то обидва стануть непотрібними путіну", - написав викривач.

За словами агента, після цього і кадирова, і пригожина "позбавлять фінансування" і "вони повернуться на свої місця в системі". Але обидва персонажі вже не готові з цим змиритися, кожен з них уявляє себе незамінним.

За словами викривача, фсб очікує від цієї пари низку провокацій, які очорнять службу (фсб), і вкажуть на її "нібито нездатність контролювати ситуацію в країні".

"Якщо все піде за сценарієм пригожина, ми втратимо і контроль, і країну", - підсумували вони.

Newsweek звернувся за коментарем до міністерства закордонних справ росії.