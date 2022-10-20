Як бізнес облаштовується на Заході України. 5 правил для успішної релокації від фахівця

Ще з фільмів про Другу світову ми знаємо, що в часи війни в глиб країни евакуйовували цілі підприємства, а те, що залишалося на тимчасово окупованій території знищували – щоб ворогу не дісталося. Після 24 лютого слово евакуація вкотре повернулося в наші реалії. Жінки і діти масово виїжджали на Захід, туди ж почали перевозити і підприємства. іPress пригадав, що із середини березня Уряд запустив програму релокації бізнесу з прифронтових регіонів. І вирішив з'ясувати, як та хто скористався можливостями.

За останніми оцінками Світового банку втрати від війни становлять близько $350 млрд, ВВП країни зменшиться більш ніж на третину. Тож урядова програма – це той інструмент, що хоч трохи гальмує падіння в економічну прірву. Станом на початок жовтня за програмою релокації зареєстровано 1846 заявок від бізнесу, 745 з яких – вже опрацьовано. Розпочали роботу на новому місці – 558 підприємств.

Основна пропозиція влади – релокація підприємств до безпечних регіонів Заходу України. За програмою надається допомога з пошуком приміщень, перевезенням обладнання, розселенням працівників і добором нового персоналу. Пріоритет надається підприємствам оборонного комплексу та тим, які забезпечують життєдіяльність населення та економіки. Проте й іншим не відмовляють – просто відтерміновують.

Кремнієва долина за Карпатами. Все можливо, якщо влада просто створить умови

Найлегше релокувати ті бізнеси, головний ресурс яких – знання та уміння персоналу. Відтак на Закарпаття релокувалося більш ніж 100 компаній у сфері інформаційних технологій і понад 30 тисяч айтішників.

Загалом із початком активної фази бойових дій 60% українських айтішників переїхали з постійного місця проживання, при цьому 90% – повернулись до роботи. Близько 10 тисяч ІТ-спеціалістів вступили до лав ЗСУ і боронять країну зі зброєю в руках, ще 30 тисяч – громлять ворога у кібервійськах та державних проєктах.

Прикладом ефективної релокації може слугувати компанія "ЕПАМ системз", яка перевезла на Закарпаття більше ніж 400 фахівців з Київської області та за перші тижні відновила роботу в Ужгороді на майданчику площею 600 кв. м.

В перспективі, якщо влада створить для цього відповідні умови, Закарпаття може стати українським аналогом "кремнієвої долини", де розташовані високотехнологічні компанії США.

Днями заступник голови ОВА Василь Іванчо повідомив, що область підготувала 595 локацій Закарпаття для евакуйованих підприємств.

Двоколісні та чотириногі. Релокують і виробництво, і тваринництво

Проте на Захід України вивозять не лише мізки. Приміром з Харкова до Чернівецької області релокували… велосипеди. Крупний виробник велосипедів VeloTrade встиг перевезти з Харкова на Захід України 40 тисяч готових велосипедів. Свого часу ця компанія зробила Харків велосипедною столицею України. До війни там вироблялося 1000 велосипедів на день. Але російська ракета за мить зруйнувала виробництво, яке працювало 24 роки.

VelotTrade втратила понад $4 млн, але зберегла команду та свої розробки. Нині фахівці компанії опрацьовують нові запити, продиктовані війною, розробляючи спеціальний набір деталей, за допомогою якого можна будь-який велосипед перетворити на електробайк. Новинку планують випустити до початку 2023 року, щоб після перемоги кожен міг проїхатися електробайком від Карпат до Криму чи Енергодару.

На відміну від промисловості, релокація аграрних підприємств викликає певні труднощі. В першу чергу тому, що їх основний виробничий актив – земля – фізично не може бути перевезений. Проте якщо у господарства є чотириногий рухомий актив, його таки можна перевезти – навіть "своїм ходом". Зокрема на Київщину релокувалися чотири підприємства з вирощування великої рогатої худоби з Донеччини, котрі успішно перемістили понад три тисячі тварин. Так само з Донеччини на Дніпропетровщину для збереження поголів’я перевезли понад триста овець.

В першу чергу вивозять елітну худобу та птицю, яка стане батьківським ресурсом для відновлення поголів’я після перемоги та повернення підприємств на постійне місце дислокації. Адже внаслідок бойових дій лише на Донеччині загинуло майже тисяча голів ВРХ, близько чотирьох тисяч свиней та триста сімдесят тисяч голів птиці.

До міста-супутника Рівненської АЕС Вараша частково релокувався лідер з експорту овочевої продукції до країн Балтії, СНД та ЄС Комбінат "Тепличний". Це одне з найбільших підприємств в Україні, яке працює на закритому ґрунті. Загальна кількість їхніх площ 42 га. Загалом голова Рівненської ОВА Віталій Коваль дбає, щоб потенціал АЕС враховувався підприємствами під час вибору місця для релокації. Співпрацює він у цьому і з експертами USAID.

Рятують і майбутнє, і минуле. Релокують дитячі центри, музеї та театри

Одним із перших на Закарпаття перевезли міжнародний дитячий центр "Артек", що базувався у передмісті Києва Пущі-Водиці. Так 168 дітей та 42 працівники були розміщені у санаторії "Човен" на Свалявщині.

Перша зміна "Артек-Карпати". Фото: mukachevo.net

А "Обласний будинок дитини" Закарпатської облради, що у Сваляві, прихистив дітей та їх вихователів із Білоцерківського будинку-інтернату.

Сюди ж переїхали і Харківський державний біотехнологічний університет та Український науково-дослідний інститут зв’язку.

Знайшли прихисток на Закарпатті й митці – саме сюди із Маріуполя релокували Донецький академічний обласний драматичний театр, приміщення якого російські окупанти розбомбили, поховавши під уламками десятки мирних жителів.

А до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая перевезли на тимчасове зберігання чимало цінних творів образотворчого мистецтва із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Харківського художнього музею та музею імені Іллі Рєпіна у Чугуєві. До речі, переїзд експозиції музею Ханенків врятував колекцію мистецьких робіт Стародавнього Єгипту, Греції та Риму. Адже його приміщення потрапило під обстріл 10 жовтня. Пошкодження наразі оцінюють, а сам музей зачинено.

Музей Ханенків. Фото:facebook.com/khanenkomuseum

Загалом релокація не лише зберігає інтелектуальний та промисловий потенціал, але й створює нову конфігурацію економіки держави та робочі місця. Внаслідок релокації бізнесу з гарячих точок лише на Закарпатті створили 10 тисяч нових робочих місць. А якщо поєднати ці вакансії з наявністю кадрового потенціалу внутрішньо переміщених осіб, отримаємо прекрасні умови для нарощування виробництва. Нині Закарпаття отримує значний поштовх до розвитку. Причому високотехнологічні виробництва не порушуватимуть імідж екологічно чистого туристичного регіону.

У листопаді вийде інтерактивний посібник. 5 правил успішної релокації від Київської школи економіки

Якщо ваше підприємство тільки розглядає можливості з релокації, радимо скористатися напрацюваннями експертів Київської школи економіки, які за сприяння Проєкту USAID створили керівництво із покроковими інструкціями для успішної релокації.

Цей інтерактивний посібник буде доступний вже у листопаді, а поки що його співавтор, керівник групи дослідників КЕШ Вадим Бізяєв, поділився з іPress напрацюваннями команди.

Вже зараз в Україні спостерігається таке явище як "подвійна релокація". Бізнеси спочатку переїздять в інший регіон, а потім їм доводиться повертатись назад. На це є декілька причин: або не все обладнання вдалось перевезти, або немає клієнтів у новому регіоні, або бізнес-модель у нових умовах не спрацювала. Мета нового проєкту – допомогти бізнесу уникнути помилок, які коштують невиправдано дорого в умовах обмежених фінансових ресурсів, та створити для них зрозумілу методологію: куди, як і чи взагалі потрібно їм релокуватися.

Для того, щоб уникнути найбільш типових помилок, Вадим Бізяєв радить дотримуватися наступних п’ятьох правил.

1. Планування. Більш ефективними виявилися компанії, які присвятили час плануванню переїзду. Чим більш детальним буде такий покроковий план дій, тим менше несподіванок. Заздалегідь розрахуйте детальний бюджет на релокацію.

Компанії, які приділили плануванню менше часу або знехтували плануванням, стикнулися з непередбачуваними витратами та викликами під час релокації.

2. Рекогносцировка. Під час вибору регіону для релокації треба не тільки подивитися на ціни на нерухомість та зробити кілька дзвінків, але й відрядити працівника у відрядження та провести мінідослідження щодо ринку праці, інфраструктури та роботи конкурентів на новому місті.

3. Кадри. Не всі працівники погодяться переїхати на нове місце роботи. Бізнесу потрібно заздалегідь провести опитування працівників щодо переїзду, виявити, кого бракуватиме на новому місті та розпочати пошук фахівців вже в іншому регіоні. Може виявитися, що краще заохотити до переїзду старих співробітників, ніж знайти нових, або навіть змінити регіон релокації через брак трудових ресурсів.

4. Партнери. Постачальники та конкуренти можуть перетворитися на партнерів під час релокації. З кимось можна об’єднати потужності, з кимось розділити перелік робіт. Партнерства дозволяють знайти нові рішення та полегшити процес адаптації в новому регіоні.

5. Зміни. Доцільно ще у процесі релокації почати перегляд бізнес-моделі компанії для роботи на новому місці. Потрібно уточнити операційну модель, окремі бізнес-процеси, проаналізувати собівартість продуктів та послуг, які компанія пропонує клієнтам.

Тож чекаємо на інтерактивний посібник для малого та середнього бізнесу, який буде доступний у листопаді, і розмірковуємо – варто чи не варто переїжджати, і скільки це вартуватиме.