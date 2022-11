Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Нашим загальнонаціональним улюбленцем – хвостатим талісманом та піротехніком Патроном захоплюються не тільки дорослі і мали українці, він завойовує все більше і більше сердець по всьому світу. І це й не дивно, адже Патрон вже є своєрідним символом незламності українського народу у боротьбі з терористами рф. А тепер він ще й став першим у світі собакою, який отримав звання Пса Доброї Волі від UNICEF. Адже Патрон – справжній друг дітей в Україні, який не тільки захищає їх від мін, а й допомагає підтримувати психічне здоров’я малечі в ці тяжкі для країни часи.

І дійсно в Україні навряд чи знайдеться дитина яка б не знала про Патрона і тепер він разом з ЮНІСЕФ, у рамках Меморандуму про співпрацю, буде навчати дітей та дорослих життєво необхідним та важливим речам – підтримці психічного здоров’я дітей та дорослих, методам подолання стресу, розповідати про ризики вибухонебезпечних предметів та про ризики надзвичайних ситуацій в умовах війни.

Фото: t.me/mvs_ukraine/20016

"Завдяки своїй службі, Патрон як ніхто інший знає все про вибухонебезпечні предмети та заміновані поля та місця, і постійно долучається до просвітницьких програм за цією тематикою. Він вміє підбадьорити, щиро поспівчувати, з гумором втішити. Спостереження та спілкування з ним допомагає не тільки малечі, але і дорослим подолати стрес та покращити настрій"- наголошує голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мурат Шахін.

Фото: t.me/mvs_ukraine/20016

Патрон також прокоментував свій новий статус: "Привіт, це Патрон. Мій новий, я б сказав, титул "Пес Доброї Волі"означає, що всі наші бесіди про безпеку не були марними. Ще раз, прошу вас дуже сильно: якщо бачите незнайомий предмет або уламок ракети/снаряду. Не підходьте. Не чіпайте. Телефонуйте у 101. Пообіцяйте мені бути пильними. А я пообіцяю вас завжди дарувати свій лізь".

Фото: t.me/mvs_ukraine/20016

Крім того представники UNICEF повідомили, що у рамках кампанії "Спільно до навчання"розпочалась робота над розробкою технології доповненої реальності (AR) – маскою в Instagram зі Псом Патроном. За допомогою мультиплікаційного, інтерактивного, ненав’язливого та доступного для дітей формату Пес Патрон щодня надаватиме дітям поради та підказки щодо актуальних тем та навчання.

Пісня "Пес Патрон" на YouTube вже перетнула мільйонну позначку переглядів. Найцікавіші автобіографічні факти про хвостатого піротехніка

Перші публікації про Патрона з'явились на сторінці ДСНС України 15 березня 2022 року. Надзвичайники тоді написали: "Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він - душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким".

Господар Патрона – керівник піротехнічної групи управління ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв. Два роки тому він подарував своєму синові джек-рассел-тер'єра, якого готували до виставок, але з початку повномасштабної війни пес став сапером і з того часу небезпечна служба і активна громадська діяльність маленького, але відважного Патрона захоплює і великих і малих. Ба більше, Пес став для українців справжнім героєм - його зображення з’явилися на муралах українських міст та на одязі з патріотичною символікою, йому присвячують пісні та цукерки, про нього зняли мультфільм, він збирає кошти на лікування бійців ЗСУ, навідує та підтримує діточок у лікарнях, допомагає зібрати кошти для закупівлі обладнання необхідного його колегам-саперам, а також збирає кошти для шпиталя ветеринарної медицини у Хмельницькому…

Зараз Патрону 3 роки, а нести службу у ДСНС він почав у віці 6 місяців. Пес має іменний жилет із ручкою, за допомогою якого песика можна легко переносити і завдяки чому він менше втомлюється, адже він все ж таки малий собака. До речі, його вага дуже допомагає йому в роботі з розмінування – його ваги недостатньо, аби міна чи снаряд здетонували.

"Привіт, це Патрон. Я пес-сапер, талісман чернігівських піротехніків ДСНС України. Я допомагаю знаходити вибухонебезпечні предмети завдяки своєму нюху. Мене спеціально тренували для цього, але я не службовий пес. Я особистий пес сапера Михайла Ільєва (це моя людина). Я маю сім‘ю, дім і 14 гумових качечок. А ще я директор з комунікацій в @uanimals.official. Ми разом зі Штабом хвостатих волонтерів допомагаємо тваринкам, що постраждали від війни… І я радий служити народу України і цілому цивілізованому світу", - так представляється Патрон на власній сторінці в Instagram, за якою із захватом слідкують 376 тисяч підписників.

А ще Патрон дуже любить свого господаря: "Михайло дуже добрий, чесний та справедливий. Навіть якщо йому запропонують трильйон євро, щоб він зрадив країну - він скаже "перепрошую"і плюне в лице (ну бо він ще й дуже вихований, то без "перепрошую"би не плюнув). Михайло - справжній патріот. Він дуже відважний: розповідав мені як служив в АТО і ООС. Він з тих супергероїв про яких розповідають у кіно. Тільки він реальний, а не вигаданий, і я так тішусь, що він виховує мене і свого людського сина за всіма законами честі".

1 вересня "Укрпошта" презентувала перші благодійні марки з Патроном. У рамках проєкту усі зібрані кошти від продажу 1 мільйону марок через фандрейзингову платформу United24 спрямували на купівлю автівки для розмінування Armtrac 400, а решту через KSE Foundation – на допомогу притулкам для тварин. Крім того "Укрпошта" випустила конверти, листівки, футболки, світшоти та рюкзаки з Патроном.

А гурт "Karta Svitu" присвятили песику жартівливу пісню "Пес Патрон", яка вже набрала понад 1 млн переглядів на Youtube. За словами соліста гурту Івана Марунича, ідея створення цієї пісні полягала у тому щоб підтримати українців: "Тепер цю пісню люблять багато дітей. Та й дорослі люблять. За останні декілька місяців вона стала популярною. І це вже стало народною історією. Так, мені надсилали відео де дітки танцюють під нашу пісню під час повітряної тривоги у бомбосховищі. І я дуже радий, що діткам наша пісня допомагає пережити ці жахливі події".

8 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю "За віддану службу", а його господаря Михайла Ільєва - орденом "За мужність" III ступеня. А вже за кілька тижнів Пес отримав "пальмовий" статус. У Каннах під час кінофестивалю канське журі одноголосно присудило Патрону особливу відзнаку - премію "Пальмовий пес" ("PalmDogManitarian"), одну з найпрестижніших нагород у світі кіно за зв'язок між людством і собаками. І це й не дивно, адже за час повномасштабної війни Патрон дійсно став одним із найвпізнаваніших героїв світової кінохроніки про війну в Україні.

Згодом, 23 червня, Патрон отримав відзнаку "Золота лапа" від кінологічного клубу Ірландії. Цю відзнаку отримують собаки за вчинки, які приносять користь людям і людству. А вже у липні пес сапер та його друг і господар Михайло Ільєв отримали грамоту та бойову монету від двох престижних ветеранських організацій США: "Veterans of Foreign Wars"та "Bomb Techs Without Borders". Організація Veterans of Foreign Wars VFW (Ветерани зарубіжних воєн Сполучених Штатів) - одна з найстаріших організацій у США, створена ще у 1936 році, нині об'єднує понад 2 млн людей. А Bomb Techs Without Borders (Бомботехніка без кордонів) була заснована у 2018 р. групою ветеранів армії США і одним з напрямків її роботи є підвищення обізнаності про міни та інші вибухонебезпечні предмети. Її фахівці співпрацюють з українськими надзвичайниками, допомагаючи їм розміновувати наші території.

А 22 вересня Патрона та його колег собак-саперів ДСНС – бельгійських вівчарок Тандема, Тора та Алмаза разом з наставниками-кінологами, кінологічна спілка України нагородила відзнаками "Чотирилапий захисник". Нагороди також отримали службові собаки із ЗСУ, Головного управління розвідки, Прикордонної служби, Митної служби, Національної поліції, Державної охорони, СБУ.

Варто відзначити, що це більш ніж заслужена нагорода для песика-сапера, адже разом зі своїм господарем - начальником частини піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайлом Ільєвим Патрон здійснив понад 1000 виїздів на розмінування. Під час яких сапери виявили та вилучили понад 18 тисяч вибухонебезпечних предметів, а на особистому рахунку Патрона понад 300 мін та снарядів, які залишили після себе окупанти.

"Обгавкали питання безпеки". П’ятірка крутецьких фото Патрона із світовими політиками

Під час нагородження Патрона медаллю "За віддану службу"на церемонії був присутній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який згодом виклав у твіттер фото нашого песика-сапера та із захватом розповів канадцям про своє знайомство з ним: "Познайомився із Патроном, який вже допоміг українській армії знешкодити понад 200 вибухових предметів і допомагає навчати дітей щодо безпеки поведінки із мінами. Президент Зеленський нагородив Патрона та його власника за те, що вони вже зробити і продовжують робити".

У вересні до Києва завітав державний секретар США Ентоні Блінкен, який не тільки зустрівся зі співробітниками американського посольства, відвідав Національну спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит", а й не згаяв можливості познайомитись та сфотографуватись з нашим знаменитим песиком-сапером.

Патрон також прокоментував це нове знайомство: "Обгавкали питання безпеки, подякував за допомогу США Україні. Хочу перепросити, що трішки пом‘яв піджак, але не кожного дня я маю таку зустріч. Хвилювався трішки".

А днями до Києва завітав новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і звісно, що у рамках зустрічі з українськими рятувальниками він також скористався нагодою особисто познайомитись з Патроном.

Фото прем’єр-міністра з Патроном опублікувала на своїй сторінці у Twitter Посол Сполученого королівства Мелінда Сіммонс. Цей допис має безліч коментарів. Зокрема, користувачі припускають, що Патрон запитав у Сунака, "де його друг Борис", а також багатьох дописувачів цікавить "чи сподобається це коту Ларрі", який живе на Даунінг-стріт із 2011 року, і теж має свій акаунт у соцмережі.

Сам же Патрон у Twitter зазначив, що "обговорював важливі теми про розмінування із Сунаком. Але на цій фотографії я розповідаю свій анекдот про саперів, тому прем'єр-міністр усміхається".