Якими будуть ціни на житло в Україні в 2017 році – прогнози аналітиків

У 2016 році ситуація на ринку житлової нерухомості почала поступово стабілізуватись. Чи означає це, що у 2017 році квартири в Україні стануть дорожчими? Збираємо прогнози аналітиків.

Актуальні тенденції

Що стосується цін на житло, то найкращий спосіб орієнтуватись у цьому питанні – самостійно проаналізувати дані у каталозі новобудов ЛУН.ua – найбільшому сайті первинної нерухомості в Україні. Візьмемо для прикладу Шевченківський район Львова – вартість квартири в новобудовах тут коливається в середньому в межах 13-18 тисяч гривень за квадратний метр. Аби дізнатись актуальні ціни в інших районах чи містах, просто налаштуйте фільтри пошуку і проаналізуйте запропоновані варіанти.

Більшість експертів єдині у тому, що 2016 рік став для українського ринку нерухомості початком виходу із кризи. Після тривалого періоду затишшя і суттєвого зменшення активності громадян у 2014-2015 роках, сьогодні попит поступово зростає, а кількість угод купівлі-продажу житла, відповідно, збільшується.

Прогнози на 2017 рік

Аналітики мають різну думку щодо розвитку ринку житлової нерухомості найближчим часом. Більшість експертів схильні вважати, що у 2017 році український ринок житла демонструватиме поступове зростання активності. Якщо в країні не відбуватиметься серйозних коливань курсу валют і інших економічних потрясінь, варто очікувати підвищення вартості квадратного метра. Такі прогнози експерти дають на підставі сподівань на покращення загальної ситуації в країні та зростання зацікавленості іноземних інвесторів в українській нерухомості. У разі продовження кризи забудовники також можуть підвищувати вартість квартир, мотивуючи це зростанням цін на будівельні матеріали, страхування і транспортування вантажу тощо. Якщо ці прогнози справдяться, у 2017 році можемо спостерігати підвищення цін на житло в середньому на 5-6%.

Натомість інша частина експертів говорить про те, що вже сьогодні на ринку житлової нерухомості пропозиція суттєво перевищує попит. Крім того, платоспроможність громадян продовжує знижуватись. Це означає, що вартість квартир у 2017 році повинна залишатись стабільною чи навіть продовжувати знижуватись. Чи є ці прогнози правильними, покажуть вже найближчі місяці.