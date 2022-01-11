"Який гарний вибух". За допомогою західних озброєнь Україна перевертає ситуацію в артилерійській війні – The New York Times

Цікавий репортаж американського видання The New York Times про хід війни на українському південному фронті. Видання зазначає, що на півдні Херсонської області Україна тепер має перевагу в дальності і точності наведення артилерії, ракет і безпілотників, знищуючи те, що було критично важливим російським активом.

Джерело: The New York Times

Автор: Позаштатна кореспондентка і продюсерка The New York Times в Україні Марія Варенікова

"Який гарний вибух", – сказав перший лейтенант Сергій, український пілот БПЛА, який спостерігав, як його зброя з гудінням влетіла в підконтрольне росії село і підірвала бронетранспортер, вибух якого було чутно через кілька секунд на його позиції приблизно за чотири милі.

"Ми звикли радіти, звикли кричати "Ура!", але ми вже звикли до цього", – зауважив він.

Війна в Україні ведеться переважно в повітрі, за допомогою артилерії, ракет, снарядів і безпілотників. І протягом багатьох місяців росія мала перевагу, маючи можливість закидати боєприпасами українські міста, селища та військові об'єкти з позицій, що знаходяться далеко за межами досяжності української зброї.

Але в останні місяці ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. З потужним західним озброєнням і смертоносними саморобними безпілотниками Україна тепер має артилерійську перевагу в цьому районі, кажуть командири та військові аналітики.

Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і у високоточних ракетах й артилерійських снарядах – класі зброї, якого в значній мірі немає в арсеналі росії. Українські солдати знищують бронетехніку вартістю в мільйони доларів за допомогою дешевих саморобних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого озброєння, наданого Сполученими Штатами і союзниками.

російські збройні сили залишаються грізною силою з крилатими ракетами, значною армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоча і неточних. За словами російського командування, вона щойно завершила мобілізацію, в результаті якої на полі бою з'явиться 300 000 солдатів, хоча багато з них будуть погано підготовлені та погано оснащені. А президент владімір путін чітко дав зрозуміти свою рішучість виграти війну майже за будь-яку ціну.

Проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється.

Джерело: 5.ua

Зростаюча перевага України в артилерії, яка різко контрастує з бойовими діями по всій країні влітку, коли росія обстрілювала українські позиції з мінометів і артилерії, уможливила повільний, але дорогий прогрес на півдні в напрямку стратегічного портового міста Херсон, єдиного обласного центру, який росія змогла зайняти після вторгнення в лютому.

Нові можливості були продемонстровані в суботу на світанку, коли українські безпілотники завдали удару по російському судну, пришвартованому в порту базування Чорноморського флоту в Севастополі, в глибині окупованої території Криму, який колись вважався неприступним бастіоном.

Контраст із полем бою влітку не може бути більш разючим. У Донецькій області на сході України росія випустила приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен снаряд у відповідь з українських батарей. Зараз у Херсоні українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але українські удари не лише глибші, але й точніші завдяки супутниковому наведенню ракет та артилерійських снарядів, наданих Заходом.

"Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас", – зазначив майор Олександр, командир артилерійської батареї на Херсонському фронті, який, як і інші опитані для цієї статті, з міркувань безпеки назвав лише своє ім'я. "У них немає цієї зброї".

За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів. "Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф", – сказав він. "Інтенсивність вогню знизилася втричі. Воювати з ними реально".

Основна магістраль, що під'їжджає до Херсона із заходу, стала прохідним двором для української артилерії: буксирувані гаубиці, самохідні гаубиці та вантажівки, навантажені ракетами "Град", безперервно гуркочуть протягом усього дня.

Джерело: facebook.com/CinCAFU

Американські гаубиці М777, які стріляють високоточними снарядами та вражають на відстані до 20 миль в глибині російських позицій, змусили росіян відвести важку техніку далі від фронту. Українські безпілотники фіксують піхоту, але менше танків та бронетехніки поблизу лінії фронту, повідомив старший лейтенант Олег, командир підрозділу, який керує розвідувальними безпілотниками. "До нас доходить багато чуток, що вони залишають перші лінії оборони".

Ця вогнева міць порушила рівновагу на півдні, посиливши очікування того, що довгоочікуваний штурм Херсона наближається.

Місцевість навколо міста – рівнинний степ з тонкими лініями дерев і незначним укриттям, пересічений зрошувальними каналами, які можуть бути використані як окопи, сприяє російським захисникам. І українські командири, і чиновники ще з весни натякали на наближення наступу, але бойові дії затягнулися.

Але місто розташоване на західному березі Дніпра, що робить його захисників залежними від мостів на контрольованій росіянами території на східному березі, які зараз знаходяться в межах легкої досяжності української реактивної артилерії і, здебільшого, вже непридатні для використання. Це зробило російський контроль нестабільним. Але президент путін, як повідомляється, відкинув рекомендації своїх генералів щодо відступу на більш безпечні та легкі для оборони позиції на східному березі.

Відкритим залишається питання, як довго російські війська зможуть або захочуть протриматися в Херсоні.

"росія не в змозі підтримувати логістичні поставки" на західний берег Дніпра, заявив Конрад Музика, військовий аналітик і директор Rochan Consulting, що базується в Гданську, Польща. Він додав, що твердження українських військових про те, що вони досягли переваги в артилерії і фронтових ударах безпілотників на півдні, є "дуже правдоподібним".

Після нещодавньої української атаки з використанням американських гаубиць М777 і високомобільних артилерійських ракет, словацької самохідної артилерії Zuzana та польської – Krab, пан Музика повідомив, посилаючись на українські військові джерела, що на одній із ділянок Херсонського фронту сильно побиті російські артилерійські позиції замовкли більш ніж на 48 годин.

Нещодавня атака безпілотника під керівництвом лейтенанта Сергія стала ще одним прикладом вразливості російських сил.

Екіпіровані окулярами нічного бачення – необхідним елементом сучасної війни, якого, як правило, бракує російським військам – солдати їхали до лінії фронту на позашляховику з вимкненими фарами. Під водійським сидінням торохтіли вісім невеликих бомб, кожна з яких була начинена півтора кілограмами вибухівки, достатніми, щоб знищити броньований автомобіль. У задньому відсіку для зберігання знаходився висококласний комерційний безпілотник.

З позиції на даху два колишніх комп'ютерних програміста, які перетворилися на мисливців за танками, спрямовували удари безпілотників, які протягом приблизно трьох годин знищили дві російські бронемашини, знищивши російського озброєння на суму понад мільйон доларів зброєю вартістю близько 20 000 доларів США.

Фото: Генштаб ЗСУ

Після кожного польоту безпілотник повертався назад за кілька хвилин. Неушкоджений.

Цей безпілотник під назвою "Перун", один з десятків, що використовуються українськими військовими, налітає на висоті близько 500 футів, зависає безпосередньо над ціллю і випускає свої бомби. За словами лейтенанта Сергія, безпілотники чутні з землі, але все одно ефективні, оскільки російські сили "не мають багато часу", щоб їх збити. Вони не можуть літати за будь-якої погоди, і іноді промахуються. "Технологія не є досконалою, – сказав він, – але вона працює".

Хоча повідомлення про пересування сил навколо Херсона з обох сторін важко розшифрувати, за задумом, не можна помилитися, на чиєму боці перевага.

Майор Олександр, командир української самохідної гаубичної батареї, сказав, що у нього було таке відчуття російських ліній, що "якщо ми їх похитнемо, вони розпадуться". Але він також усвідомлював можливість обману, коли росіяни намагаються втягнути Україну в передчасний наступ, неправдиво сигналізуючи про готовність відступити.

За його словами, нарощування сил з боку України також може бути хитрістю.

"Плани нашого керівництва завжди непередбачувані, – сказав майор Олександр, – і мені це подобається".