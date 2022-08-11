Стаття з видання Business Insider про минуле путіна, тактику та методи роботи КДБ і як це пов’язано з нинішньою війною росії з Україною. Завжди варто пам’ятати про КДБ і їхні методи. Брехати – це їхня робота задля досягнення цілей. Вірити кдбістам не можна, бо це терористична організація, яка йшла на будь-які злочини заради досягнення мети. Побудована путіним мережа в Німеччині за часів СРСР фактично допомогла йому прийти до влади за рахунок використання "капіталізму".

Джерело: Business Insider

президент росії владімір путін тримає світ у напрузі. Він веде першу в Європі з 1945 року велику війну, що спричинила глобальну енергетичну кризу і загрозу ядерного конфлікту. Оскільки західні спецслужби намагаються передбачити кроки російського лідера та спрогнозувати, що коїться в його голові, минуле путіна, пов'язане з КДБ, може підказати, що саме він збирається робити далі.

Задовго до того, як стати світовим лідером, путін був середнячковим офіцером КДБ, він служив у Дрездені (Східна Німеччина) наприкінці Холодної війни. Офіційна інформація про цей епізод із його біографії говорить, що це було звичайне життя в глушині, далеке від подій у Берліні. Але колишні шпигуни та експерти з росії розповіли виданню Insider, що час роботи путіна в КДБ (головному і найстрашнішому агентстві безпеки радянського союзу) відіграв важливу роль у формуванні його світогляду.

"кадебістське минуле путіна багато говорить нам про те, як він мислить і як він бачить війну. Він – виходець із КДБ, а КДБ був терористичною організацією, – заявив Джон Сіфер, колишній офіцер ЦРУ, який служив у росії, в інтерв'ю виданню Insider. – Головна мета – утримати керівництво при владі за будь-яку ціну. кадебісти знищували будь-яку внутрішню опозицію до [комуністичної] партії і вели підривну діяльність за кордоном".

Під керівництвом путіна російські військові регулярно обстрілювали цивільні райони України і звинувачені у скоєнні численних масштабних військових злочинів, серед яких тортури, зґвалтування і масові вбивства. російські війська шкодять життєво важливим об'єктам інфраструктури, намагаючись зробити життя українців нестерпним, зламати їхню рішучість та примусити Київ капітулювати перед вимогами путіна.

І в Чечні, і в Сирії, а тепер і в Україні, російський лідер продемонстрував готовність руйнувати міста і вбивати мирних жителів безладними ударами.

Сіфер, який майже три десятиліття працював на таємну службу ЦРУ, повідомив, що безладна атака росії проти України є частиною "кадебістсько-терористичного мислення".

"російські служби вже давно витрачають занадто багато часу на такі речі, як дезінформація, саботаж, обман, агітація та вбивства", – сказав Сіфер, додавши: "Те, що ми бачили від путіна протягом останніх 20 років – це ті самі асиметричні атаки. Подібно до терористичної групи, яка не може боротися з ворогами безпосередньо, він шукає слабкі місця, які можна використати, і м'які цілі, які можна атакувати".

Найкраще, чому навчився путін у КДБ – брехати. Розповідає колишній шпигун Барський

Новобранці КДБ проймалися глибоким почуттям патріотизму.

Джек Барський, колишній шпигун КДБ (був "сплячим" агентом у США під час Холодної війни) розповів виданню Insider, що бути агентом КДБ означало бути слугою. "Ти не був відповідальним. Виконував те, що говорили. Я теж так робив. [путін] виріс із цього", – сказав Барський.

"Мислення, коли ти стаєш членом КДБ, таке – це не просто кар'єра, це – патріотизм. владімір путін вважає себе суперпатріотом росії", – розповів Барський, який залишився у США після розпаду радянського союзу і в кінцевому підсумку консультував ФБР і АНБ (після того, як його викрили у 1990-х роках (як колишнього агента під прикриттям, що діяв без дипломатичного прикриття).

"Мною керували високі мотиви. Я думав, що зможу використати свої навички на благо суспільства", – якось сказав путін про своє рішення приєднатися до КДБ.

Про роботу путіна в Дрездені, де він перебував з 1985 по 1990 рік, відомо небагато конкретних деталей, але російський лідер і наближені до нього особи описували її як несуттєву. "Східна Німеччина була не тим місцем, де займаються шпіонажем", – розповів Барський, підкресливши, що путін працював у країні, дружній до радянського союзу в той час. За його словами, робота в Східній Німеччині здебільшого полягала у співпраці зі Штазі (безжальною таємною поліцією Німецької Демократичної Республіки) і вербуванні агентів.

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Те, чим займався путін у КДБ, було "дуже схоже" на роботу "хлопця, який завербував мене, коли я був студентом університету", – сказав Барський. У книзі Фіони Хілл і Кліффорда Гедді "Містер путін" йдеться про те, що він, швидше за все, брав участь у низці вербувальних операцій, перебуваючи в Дрездені, і, можливо, навіть іноді їздив до Західної Німеччини під прикриттям.

Барський зауважив, путін був "дійсно хорошим мережевиком", і додав: "Коли радянський союз розпався, у нього була велика мережа серед колишніх агентів КДБ".

"Саме так вони стали владою. В основному економічно, але також і політично – тому що вони знали, як функціонує світ капіталістичного типу, – продовжив Барський. – І саме так [путін] прийшов до влади".

Бути у КДБ означало жити обманом на певному рівні. Наприкінці своєї служби в Дрездені, яка збіглася з розпадом радянського союзу, відомо, що путін зіштовхнувся з натовпом розлючених протестувальників біля своєї офісної будівлі. Натовп, схоже, розшукував членів Штазі, і німецька мова путіна зробила його потенційною мішенню. "Коли вони агресивно запитали, хто він – путін відповів, що "перекладач", – пишуть Хілл і Гедді. – путін збрехав, щоб уникнути неприємностей".

Місія Барського включала набагато більш екстремальні акти обману – життя під чужим ім'ям і спроби влитися в американське суспільство, щоб встановити контакт ыз високопоставленими особами, які приймають рішення в США. Народившись під ім'ям Альберт Діттріх у Східній Німеччині в 1949 році, Барський шпигував у США протягом десяти років і побудував абсолютно нове життя в цьому процесі.

"Я був секретною державною таємницею як нелегальний агент під прикриттям, – розповів Барський. – Вони обрали мене, бо вважали, що я дуже пристосований, можу самостійно приймати правильні рішення – і я не боюся приймати рішення. Існує перелік рис характеру, які вони шукали у кандидатів на таку роботу".

У 1988 році КДБ наказав Барському повернутися додому. Але він кинув виклик радянському шпигунському агентству і, ризикуючи життям, залишився у США. Барський скористався радянським страхом перед СНІДом, збрехав своїм кураторам, що він заразився. Брехня спрацювала, і Барський зміг залишитися у Сполучених Штатах, живучи відносно нормальним американським життям, поки його не викрили в 1990-х роках, і до нього не звернулося ФБР.

"Найкраща річ, якої путін навчився під час роботи в КДБ – це брехати, – сказав Барський. – Ну, я теж це робив".

За час війни в Україні путін і його пропагандисти зробили низку заяв – від правдоподібних до абсурдних – для виправдання неспровокованого вторгнення росії в Україну. Заявили про те, що Україною керують неонацисти, хоча президент України Володимир Зеленський – єврей і втратив родину під час Голокосту.

російський уряд із самого початку війни просуває теорії змови, робить безглузді заяви про інсценовані звірства та брудні бомби тощо. Ці безглузді заяви повторювали ультраправі американські політики і медійні діячі, такі як Такер Карлсон з Fox News.

Так, кар'єра путіна характеризується поширенням дезінформації, щоб посіяти розбрат і плутанину серед ворогів москви. Коли росія вторглася в Україну і анексувала Крим у 2014 році, вона спочатку відправила туди війська в масках і уніформі без розпізнавальних знаків. Спочатку путін заперечував, що таємничі солдати, яких охрестили "зеленими чоловічками", були російськими військовими, і стверджував, що це "місцеві сили самооборони". Пізніше російський лідер визнав, що люди в масках були російськими військовими.

Залякати і маніпулювати. Путін досі вважає, що може продовжувати цю гру

путін на святкуванні дня перемоги, парад у москві, 9 травня 2022 року, фото ріа новості

Більшість розвідувальних служб зосереджуються на зборі інформації та надають свої висновки політикам. Для КДБ "збір розвідувальної інформації завжди був на другому місці – після активних таємних заходів, спрямованих на ослаблення опонента зсередини (згадайте вибори 2016 року)", – сказав Сіфер.

У перші дні вторгнення в Україну росія намагалася повалити обраних лідерів країни за допомогою таємних операцій і масованої атаки. Майже дев'ять місяців потому, коли війна в Україні стала невдалою для росії, її підхід до конфлікту залишається таким самим.

Через вплив минулої роботи в КДБ, путін віддає перевагу гібридній війні – поєднує звичайні та нетрадиційні тактики, розповіла Анжела Стент (провідна експертка з росії, яка працювала в Управлінні політичного планування Державного департаменту США, а згодом була офіцеркою національної розвідки з росії та Євразії у Національній розвідувальній раді США).

"[путін] був офіцером у Дрездені, тому він не брав безпосередньої участі у військових операціях" але "обман" – дії, які ви не можете приписати лише одному актору – є частиною і його, і російської гри", – розказала Стент в інтерв'ю виданню Insider.

Анжела Стент, фото: jayheritagecenter.org

росію підозрюють у тому, що вона причетна до атак на газопроводи "Північний потік" наприкінці вересня, оскільки москва намагається перетворити на зброю поставки енергоносіїв і підвищити витрати для своїх західних супротивників. І в цей же час путін робить ядерні погрози та нагадує світу, що він контролює тисячі боєголовок Insider найбільший арсенал на планеті. Хоча ці погрози здебільшого вважаються зусиллями, щоб відмовити Захід від подальшої підтримки Києва, західні офіційні особи – в тому числі директор ЦРУ Вільям Бернс – висловили занепокоєння тим, що путін може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, якщо відчує, що його загнали в глухий кут.

російські війська зазнали приголомшливих втрат в Україні, кількість загиблих оцінюється у 90 000 осіб, і путін вдався до низки ескалаційних кроків у відчайдушних спробах переломити хід подій. Він оголосив часткову військову мобілізацію для вирішення кадрових проблем росії, відправивши на фронт погано підготовлених призовників. російський лідер також незаконно анексував чотири українські області, хоча російські війська не повністю окупували ці території. Українські сили відтіснили росіян у ключових районах на сході та півдні в рамках контрнаступу, який включає частини територій, які путін зараз називає частиною росії.

Але путін, схоже, сповнений рішучості продовжувати війну за будь-яку ціну.

Хілл, яка також була головною експерткою з питань росії у Раді національної безпеки при адміністрації Трампа, нещодавно заявила Politico, що досвід роботи путіна в КДБ відіграє головну роль у його відмові відступати в Україні, незважаючи на значні втрати. "Щоразу, коли путін зазнає невдачі, він вважає, що може вийти з неї, що може змінити ситуацію. Частково це пов'язано з його підготовкою як оперативника КДБ", – сказала Хілл, і додала: "Він говорить так – в операції завжди є проблеми, і завжди є невдачі. Іноді це абсолютні катастрофи. А ключовим моментом є адаптація".

"путін досі вважає, що може продовжувати гру", – підкреслила вона.

Ситуація ставала дедалі похмурішою для росіян і з наближенням зими російські військові впродовж останніх тижнів почали обстрілювати ракетами об'єкти критично важливої інфраструктури по всій Україні. Наразі в Києві – відключення електроенергії, а також у значній частині міста немає подачі води.

"[путін] знає, що він не може перемогти на полі бою, він – у слабкій позиції, – стверджує Сіфер. – У нього є ряд ескалаційних дій, які він може здійснити, окрім використання ядерної зброї. Ми можемо очікувати більше кібератак, погроз, підтримки агресивних груп на Заході і таких дій, як підрив підводного трубопроводу. Він намагається послати сигнал західним лідерам, нагадати їм, що він може завдати економічного та політичного болю".

"Замість того, щоб мати розумну військову та дипломатичну стратегію, [путін] вбиває мирних жителів і погрожує ядерною війною, намагаючись залякати західних лідерів і маніпулювати ними", – заявив Сіфер.