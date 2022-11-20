Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Як не програти війну за демократію. Про це в своїй новій колонці для Центру аналізу європейської політики (CEPA) пише Ніколя Тензер. На його думку, росії потрібно завдати поразки, але й цього буде недостятньо, оскільки потрібно трансформувати та змінити росію, щоб вона більше не зазіхала війною на території інших держав. Не зробити цього, на його думку, було б ознакою великої інтелектуальної і стратегічної короткозорості і, зрештою, жахливої безвідповідальності.

Про автора: Ніколя Тензер - позаштатний старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) та голова Центру вивчення та дослідження політичних рішень (CERAP). В даний час він є запрошеним професором Паризької школи міжнародних відносин (PSIA, Sciences-Po), директором онлайн-журналу Desk Russie і блогером Tenzer Strategics, блогу з питань міжнародної безпеки та зовнішньої політики.

Хитання Заходу та "темні хмари миру". Прихильники Кремля благають про посередництво у переговорах

Ніхто не може з упевненістю стверджувати, що західні країни, особливо США та європейські члени НАТО, не сприймають війну росії проти України серйозно.

Вирішальну роль в останніх перемогах української армії (остання з яких - відвоювання ключового міста Херсон) відіграла військова допомога Україні, зокрема, американські керовані ракети HIMARS та французькі гаубиці Caesar, хоча й меншої дальності. Всі ці озброєння, як американські, так і європейські, виявилися незамінними на всіх етапах конфлікту і, хоча все ще недостатніми у захисті українського цивільного населення від нападів на їхні домівки та інфраструктуру.

Розвіддані, надані США, також були ключовими. Однак деяким підрозділам все ще не вистачає необхідного озброєння та боєприпасів, і, перш за все, певних видів озброєння, зокрема, балістичних ракет великої дальності ATACMS, які мали б вирішальне значення у відвоюванні України і, в більш широкому сенсі, швидкому просуванні українських військ на Донбасі. Те ж саме стосується і сучасних бойових літаків.

Підсумовуючи, складається враження, що, пориваючи з 22-річною пасивністю перед обличчям російської агресії, союзники продемонстрували рішучість не допустити перемоги над Україною. Проте вони не були настільки рішучими у своєму прагненні повністю перемогти росію.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон, хоч і чітко висловив свою підтримку Києву, говорив про те, що одного дня необхідно буде "повернутися за стіл переговорів" з росією, хоча й не використовуючи відкрито слово "переговори" і не уточнюючи, чи мається на увазі росія на чолі з путіним. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі висловив сумніви щодо того, чи зможе Україна повернути собі всі втрачені території, і наголосив на необхідності подальших переговорів.

У США також наполегливо лунають розмови про те, що на президента Зеленського можуть тиснути, щоб він прийняв принцип переговорів з Кремлем і не був "максималістом". Дехто також починає знову проводити абсурдну як з правової, так і зі стратегічної точки зору різницю між територіями, завойованими Кремлем 24 лютого цього року, і територіями, окупованими після 2014 року, зокрема, Кримом. Таким чином, знову починає з'являтися те, що я назвав темними хмарами миру - миру, який не потребував би повної і остаточної поразки путінського режиму. Відомо також, що деякі країни, такі як Індія і навіть Китайська Народна Республіка, які насправді є прихильниками Кремля, прикриваючись нейтралітетом, намагаються благати демократичні країни довірити їм посередництво. Нібито посередники - це те, що потрібно.

Такий відступ був би катастрофічним для довіри і безпеки вільного світу, але важливо заздалегідь зрозуміти, чим пояснюється очевидна невпевненість Заходу.

Війна росії з демократичним світом. Захід має припинити вдавати, що не воює з рф

Це означає визнання того, що цілі нашої війни виходять далеко за межі України, і що вдавання, ніби ми не перебуваємо у стані війни з росією, має припинитися. Звичайно, юридично ми не перебуваємо у стані війни з росією, але ця війна є нашою, і кожне вбивство українця так само шкідливе для демократичного світу, як і вбивство європейця чи американця. Ми живемо в одному світі.

По-друге, мають бути середньо- та довгострокові стратегічні цілі щодо росії, які виходять за рамки стримування та путіна. Ми не можемо робити вигляд, що для цього потрібно просто припинити війну в Україні та надати Україні гарантії безпеки.

Звичайно, важко уявити, що ми могли б безпосередньо "пілотувати" процес зміни режиму в Москві. Але нам потрібно визначити засоби, за допомогою яких ми можемо впливати на події там. І є зобов'язання, від яких демократичний альянс не може ухилитися, включаючи відшкодування збитків, завданих Україні війною (збитки, які оцінювалися в 326 мільярдів доларів ще до початку тотального нападу росії на цивільну інфраструктуру).

Правосуддя має бути застосоване до російських лідерів та виконавців за чотири категорії злочинів: воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії.

У першому випадку йдеться про політичне зобов'язання, оскільки безпідставна агресія не може вважатися такою, що звільняє агресора від відповідальності після завершення війни. Що стосується другого виміру, то покарання за злочини, які не мають терміну давності, є обов'язковим юридичним зобов'язанням і юридично не може бути предметом переговорів, навіть у тому малоймовірному випадку, якщо сім'ї жертв погодилися б на компроміс.

Нічого з цього не можна досягти без збереження сильного і постійного тиску на чинну на той час владу в Москві, в т. ч. шляхом збереження і, в разі необхідності, посилення санкцій. Тому нам доведеться продовжувати цікавитися росією і створювати умови для того, щоб вона одного дня знову приєдналася до спільноти націй. Тому необхідно розробити комплексну політику перехідного періоду, яка включатиме економічні та соціальні заходи. Ми повинні уникнути повторення помилок 1991 року, коли ми залишили старий апарат безпеки на місці, дозволили розвиватися високоінтенсивній корупції через власну любов до наживи (згадайте західноєвропейських банкірів, юристів і агентів з нерухомості) і не звернули уваги на гіркоту, яка буде викликана великою бідністю серед пересічних росіян і демонтажем системи соціального захисту, за яку відповідальність поклали на Захід. По-третє, не можна ігнорувати ідеологію путіна.

Його ідеологія, як я вже раніше говорив, є чистим руйнуванням і оголошенням війни цінностям свободи, права і гідності. Він використовує вбивства і злочини, які є більше, ніж просто способами дій, а становлять серцевину цього проекту. Західні лідери так довго дивилися на це крізь пальці і, можливо, частково досі дивляться. Вони уявляють, що можуть думати про російську зовнішню політику як про прояв держави, можливо, "надмірної", але, зрештою, "нормальної"; вони дивляться на росію як на абстракцію, а не як на режим; вони вважають, що все ще можуть мислити категоріями інтересів, раціональності та обміну. Коротше кажучи, вони уявляють, що коли Україна буде врятована, а росія відкинута за межі своїх кордонів, Кремль зрозуміє небезпеку своїх дій і, зрештою, пом'якшиться.

Поразка росії потрібна не лише Україні. Ті, хто вважає інакше, - короткозорі та безвідповідальні

Ці три хибні припущення заважають деяким західним лідерам не тільки чітко усвідомити результати війни і необхідність визнання росією своєї поразки. Вони також уявляють собі російську політику як у кращому випадку стримування, свого роду статус-кво, а не відкат назад. Вони просто не мають перед собою чіткої мети.

Ось що вони повинні прийняти - абсолютна поразка російського режиму необхідна не лише Україні, але й Білорусі, Сирії, Грузії, Молдові, М'янмі, частинам Африки та Латинської Америки, Балканам та Угорщині, а також цілісності наших демократій.

Настав час усвідомити позитивний ланцюг наслідків, який би став результатом відходу режиму: світ, безпечніший, красивіший, гідніший і, перш за все, менш руйнівний для людського життя. Це також може мати лише хвильовий вплив на Китайську Народну Республіку і на безліч питань, таких як боротьба з корупцією і належне врядування.

Не зробити цього було б ознакою великої інтелектуальної і стратегічної короткозорості і, зрештою, жахливої безвідповідальності.

Джерело: CEPA