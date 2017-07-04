Запуск Ан-132D: (З)можемо і без Росії

Важлива особливість Ан-132D - літак є яскравим доказом того, що Україна може втриматись на світовому ринку без російських складових

Минулий рік для вітчизняного авіабудівника ДК "Антонов" виявився доволі продуктивним, зважаючи на капітальні внутрішні зміни в компанії: у травні авіагігант "Мрія" здійснив перший рейс з Києва до Австралії, а нещодавно світ побачив кадри першого польоту оновленого транспортного літака Ан-132D, який є результатом співпраці України та Саудівської Аравії. Та зупинятися "Антонов" на цьому не збирається. Вже скоро український держконцерн може здивувати світ новими досягненнями та проектами.

ДК "Антонов" був ліквідований у травні 2016-го та перейшов під контроль "Укроборонпрому". Ще роком раніше авіабудівник вийшов зі спільного українсько-російського підприємства "ОАК Антонов". Основною метою корпорації були закупівля комплектуючих, виробництво та створення нових модифікацій літаків "Ан". Однак, зважаючи на такі серйозні внутрішні зміни в концерні, "Антонов" швидко повернувся "в стрій" і знайшов нових партнерів. 22 лютого 2016 року український держконцерн та компанія Taqnia Aeronautics Co з Саудівської Аравії погодили спільне виробництво літаків "Антонов" сімейств Ан-132, Ан-148 і Ан-178. І вже минулої п'ятниці новітній транспортник Ан-132 здійснив свій перший політ.

В чому ж особливість Ан-132D?

Він пристосований до експлуатації у різноманітних кліматичних умовах, особливо там, де спекотно, а також на високогірних та непідготовлених аеродромах. Зокрема, літак "лояльний" до піщаних злітно-посадкових смуг. Його вантажопідйомність - 9,2 тонни, довжина - 24,5 метра, висота - 8,8 метра, розмах крил - 29,2 метра. Він може виконувати повітряне десантування вантажів на парашутних платформах та парашутистів, перевозити людей, транспортувати хворих та поранених в умовах надзвичайних ситуацій.

Ще одна важлива особливість Ан-132D - літак є яскравим доказом того, що Україна може втриматись на світовому ринку без російських складових. Інтелектуальна власність на Ан-132D розподілена в рівних частках між двома сторонами (Україна-Саудівська Аравія) і всі задоволені, адже частину літаків виготовлять в Україні (дослідний екземпляр зібрали на "Антонові"), але одночасно в Саудівській Аравії будуть створювати потужності для виробництва цього літака і компонентів. Загалом планується підписати контракт на вигодовлення 80-ти подібних екземплярів.

На хвилі моменту захопленого погляду в небо не можна не пригадати перший рейс українського гіганта "Мрії" з Києва до Австралії, який відбувся у травні минулого року. Транспортний Ан-225 стартував з аеропорту "Київ-Антонов" в Гостомелі, а приземлився у місті Перт. Особливістю "Мрії" є не лише його вага (640 т), а й потужність та розміри. Вітчизняна "Мрія" настільки велика, що відстань, яку здолав літак братів Райт у першій політ (37 метрів), менша за розмір вантажного відсіку Ан-225.

Хіба не видовищно?

Через три місяці після польоту "Мрії" у ЗМІ з'явилась інформація, що китайська компанія China Аirspace викупила в "Антонова" літак Ан-225 "Мрія", його креслення і специфікацію літака. Це викликало неабияке обурення в українців. Однак згодом у держконцерні спростували інформацію і того ж місяця Президент Петро Порошенко запропонував авіаконструктору подумати про добудову другого літака Ан-225, так як наприкінці 80-х, була закладена друга "Мрія", але авіагіганта так і недобудували.

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Для тих, хто бажає роздивитись "Мрію" детальніше

Хіба зупинятиметься на цьому вітчизняний авіаконструктор?

У квітні 2016-го "Антонов" та індійська компанія Reliance Defence Limited підписали меморандум про партнерство з метою реалізації на ринку Індії літаків різного призначення на основі Ан-148 / Ан-158. Однак, це ще не гарантія для України на успішні результати. Модернізація літаків відбудеться у тому випадку, якщо українсько-індійський проект виграє тендер. А, як стверджував посол України в Індії Ігор Поліха, шанси на перемогу у "Антонова" і Reliance найкращі.

Однак внутрішні зміни в компанії не могли минути безслідно. У грудні президент корпорації "Українська авіабудівна компанія" (УАК) Михайло Гвоздьов заявив, що за останні 10 років жоден літак не був побудований з прибутковістю. За його словами, "Антонову" необхідні кошти для оновлення виробничих потужностей. Всього для запуску серійного виробництва в 2018 році компанії необхідно 703,2 млн дол. За фінансовою підтримкою держконцерн звернувся до уряду, на що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв вирішити це питання та знайти кошти, однак досі достеменно невідомо чи не забув очільник Кабміну про проблеми авіабудівника.

Звідки ще чекати допомогу?

На початку цього року стало відомо, що "Укроборонпром" та Великобританія планують розширити співпрацю в рамках програми імпортозаміщення. Дане розширення передбачає можливість оснащення української авіації технікою від британських компаній. І це не звичайний "кредит довіри", так як "Антонов" співпрацює з британськими компаніями майже 30 років.

І це все?

Ні, не все. З Росією "Антонов" розпрощався не лише, як з постачальником комплектуючих, а і як зі спільним проектом авіаперевезень. У листопаді російська група "Волга-Дніпро" та українські "Авіалінії Антонова" оголосили про закриття спільної вантажної авіакомпанії Ruslan International, яка проіснувала з 2006 року. Компанія здійснювала великогабаритні перевезення на літаках типу Ан-124 "Руслан".

Зазначимо, що літаків "Руслан" не збирають з 2004 року. При цьому, попит на них у світі, за деякими оцінками, може сягати 260 машин. Наприкінці 2013 року Україна і Росія підписали договір про держпідтримку відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 з двигуном Д-18Т і їхніх модифікацій. Однак, збройна агресія Росії проти України поставила хрест на цих планах.

Таким чином, з 2017 року "Антонов" починає працювати самостійно під брендом Antonov Arilines. Antonov Arilines отримали підтримку США та НАТО, які вирішили перевести всі свої контракти на оренду українській стороні, відмовившись від послуг російської компанії "Волга-Дніпро". Зокрема, з січня 2017 року в передмісті Лондона працює представництво "Авіаліній Антонова" – "Dreamlifts Ltd".

2017-2018 роки для "Антонова" очікуються доволі плідними, зважаючи на вищезгадані угоди та обіцянки. Ніхто не казав, що буде легко, але доказ того, що співпраця "на рівних" з українськими виробниками існує - бачимо. Й існує без Росії, адже український авіаконструктор будує для мирного неба, яка ж тут співпраця може бути з країною-агресором.