Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Американські аналітики розкритикували "ідеї" путінських агентів в американських дослідницьких інституціях про необхідність переговорів України та росії для припинення війни. Навпаки, Девід Крамер та Ерік Едельман, кажуть, що зараз не час для будь-яких переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні економічну та військову вже зараза. Вони переконують, що "ідеї" піти на переговори з путіним щонайменше шкідливі для національних інтересів США і переконують, що битва України – це "наша битва" і ставки не можуть бути вищими.

Підтримка України є не лише морально правильним вчинком - вона також слугує інтересам національної безпеки США. Допомагаючи Україні перемогти сили російського президента владіміра путіна, ми не лише стримуємо небезпечне поширення путінізму за межі росії, але й надсилаємо сигнал путіну, а також китайцю Сі та іншим авторитарним лідерам Китаю, що ми будемо підтримувати демократичних союзників у їхній боротьбі за свободу. Завдяки героїзму своїх бійців та громадян Україна завдала величезних втрат російським військам та повертає раніше окуповану територію. Президент Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть свою підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Це правильна позиція. На превеликий подив багатьох офіційних осіб та аналітиків, виглядає все більш і більш можливим, що Україна може виграти цю війну. Допомогти їй у цьому - в національних інтересах США.

Сполучені Штати надали Україні життєво необхідну військову допомогу на суму понад 20 мільярдів доларів США з моменту першого вторгнення росії у 2014 році, причому більша частина цієї допомоги була надана після того, як путін розпочав останню фазу війни у лютому. Підтримка США суттєво змінила ситуацію на полі бою, дозволивши Україні перехопити ініціативу, завдати важких втрат особовому складу і техніці та відтіснити російські війська, що вторглися та окупували територію України.

Недостатньо просто допомогти Україні захистити територію, яку вона зараз контролює; ми повинні допомогти Україні виграти цю війну і розгромити російські сили. Якщо переговори виявляться тим шляхом, яким прагне йти Україна, ми повинні допомогти їй почати з якомога сильнішої позиції, щоб будь-які переговори проводилися на умовах Києва, а не Москви. Будь-який результат переговорів має забезпечити тривалий мир, а не просто перепочинок для російських сил, щоб вони могли відновитися і вторгнутися наступного дня.

Підтримка України є двопартійною та популярною серед американського народу. Цього року Конгрес кілька разів з великою перевагою голосував за надання значних пакетів допомоги. Лише незначна меншість республіканців як у Сенаті, так і в Палаті представників проголосувала проти надання допомоги.

Але останні коментарі та заяви членів Конгресу викликали питання щодо стійкості такої підтримки з боку Конгресу. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті спрогнозував, що нова, контрольована республіканцями, Палата представників після проміжних виборів більше не буде надавати Україні "чистий чек". Конгресменка Марджорі Тейлор Грін пішла ще далі, заявивши на мітингу в Айові, що "за республіканців жодна копійка не піде в Україну". Маккарті не відмовився від своїх слів і не заперечив Грін, хоча республіканець Майкл Уолц, член Комітету з питань збройних сил Палати представників, виступив проти, стверджуючи, що більшість республіканської фракції підтримує допомогу Україні.

Через кілька днів після коментарів Маккарті лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл закликав Білий дім та інших союзників "діяти швидше і активніше, щоб надати Україні необхідну допомогу". А сенатор Джеймс Ріш, який очолить Комітет у закордонних справах, якщо республіканці повернуть собі владу в Сенаті, заявив в інтерв'ю газеті Washington Post: "Українці самі повинні вирішувати майбутнє України. Я підтримую їхню боротьбу за свободу, яку вони виграють на полі бою. Будь-які спроби заспокоїти путіна є небезпечними, безвідповідальними і лише заохочуватимуть російську агресію".

З іншого боку, Прогресивний кокус Палати представників (крайнє ліве крило Демпартії США – iPress) оприлюднив відкритий лист до президента Байдена, підписаний 30 членами Палати представників від Демократичної партії, в якому закликав його до "активного дипломатичного тиску, подвоєння зусиль з пошуку реалістичних рамок для припинення вогню" у війні.

Після негайної лавини критики, в тому числі з боку деяких демократів, які були зазначені як підписанти листа, конґресменка Праміла Джаяпал, голова Прогресивного кокусу, зробила незвичний крок, відкликавши лист, звинувативши працівників апарату в тому, що вони випустили його "без перевірки".

Під час нещодавнього візиту до Хорватії спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі намагалася заспокоїти знервованих українців та інших європейців, наголошуючи, що "підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті представників і в Сенаті, і вона починається в Білому домі з нашого президента".

Тим не менш, шкоди було завдано. Так само, як і зауваження Маккарті, лист демократів з Палати представників був непродуманим, невчасним і глибоко деморалізуючим для України. Українці - це ті, хто бореться і вмирає, захищаючи свою країну і свободу. Вони покладаються на нашу допомогу, щоб дати відсіч російським силам. Останнє, що їм потрібно - це турбуватися про те, що підтримка Америки зменшиться.

Не допомагають і заклики аналітичних центрів до переговорів саме тоді, коли українці перебувають на марші. У журналі Foreign Affairs Семюел Шарап і Міранда Прібі з Rand Corporation, здається, нарікають на відкликання несвоєчасного і непродуманого листа прогресистів після "передбачуваного обурення". Підтримуючи спрямованість цього листа з подвійною силою, вони висловили підтримку "відкритості до можливого закінчення війни шляхом переговорів" і відкинули "оптимістичний сценарій", згідно з яким Україна могла б фактично перемогти росію у цій війні. Такі заклики підривають впевненість українців в американській підтримці.

Звичайно, заклик до переговорів не є новим, і Шарап та інші пропонували його з самого початку конфлікту. Вони стверджували, що єдиним можливим результатом є досягнення миру шляхом переговорів, і що найкраще, що можуть зробити Сполучені Штати, - це сприяти якнайшвидшому проведенню переговорів. Вони навіть стверджували, що американська військова допомога є марною, оскільки вона не може змінити "однобокий" військовий баланс на користь росії і лише продовжить агонію перед неминучим врегулюванням шляхом переговорів, яке затвердить переважаючу військову позицію росії.

Емма Ешфорд з Центру Стімсона стверджує, що питання полягає "не в тому, чи потрібні переговори для припинення війни, а в тому, коли і як вони повинні розгортатися". У своїй пропозиції, яка навряд чи буде добре сприйнята в Україні, Ешфорд розглядає "якусь угоду, що збереже обличчя, в якій фактичні реалії, такі як російський юридичний контроль над Кримом, можуть бути визнані, і яку Кремль міг би представити російській громадськості як справжні поступки з боку Заходу". Неймовірно, але вона навіть розглядає інші територіальні поступки, які Україна могла б запропонувати путіну, включаючи Крим і "частину Донбасу". Водночас Ешфорд закликає Україну "зменшити тріумфальні розмови" і пропонує адміністрації Байдена "проявити гнучкість, зокрема, у вирішенні питання, які санкції проти росії можуть бути скасовані без посилення режиму путіна", не уточнюючи, які саме.

Чарльз Купчан з Ради з міжнародних відносин також вступає в полеміку в New York Times, стверджуючи: "Рано чи пізно Захід повинен перенести Україну і росію з поля бою за стіл переговорів, виступивши посередником у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення війни і досягнення територіального врегулювання". В рамках "гіпотетичної угоди" Купчан пропонує зняти з порядку денного питання членства України в НАТО і змусити Україну піти на територіальні поступки, проти яких рішуче виступає українське населення.

Заклики до переговорів зараз або "підготовка" до переговорів зараз - це підступні способи домогтися того ж самого. Справа не в тому, щоб бути "за" чи "проти" переговорів. Справа в тому, щоб створити умови для переговорів, які б призвели до реального врегулювання, що відображає інтереси США у збереженні суверенної, незалежної, стабільної України і відмови росії від ведення війни проти своїх сусідів в ім'я імперських амбіцій з метою відтворення, більшою чи меншою мірою, радянської імперії.

Поки путін залишається при владі, переговорів не може бути. Це означає, що ми повинні грати на довгу дистанцію. Наполягання на переговорах без урахування балансу сил на місцях може підірвати моральний дух українців, які сьогодні воюють на полі бою. Центральним питанням війни зараз є те, чи боєздатність і моральний дух російських сил дадуть тріщину до того, як Україна зіткнеться з економічним і соціальним виснаженням. Підривати нашу власну сторону зараз - це верх нерозумності.

Сполучені Штати не повинні тиснути на Україну, щоб змусити її до переговорів з путіним, коли російський лідер ніколи не демонстрував серйозної зацікавленості у припиненні війни. Враховуючи його відповідальність за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид проти України, всередині України мало хто підтримує ідею сідати за стіл переговорів з Москвою і торгувати територіями в обмін на припинення вогню. Будь-яка надія на серйозні переговори фактично ґрунтується на створенні умов, які б дозволили обом сторонам сісти за стіл переговорів. путін розпочав цю війну, але Україна знаходиться на марші. Якщо путін хоче вести переговори, він повинен просити - і не таким чином, щоб виграти час для російської сторони.

Не кожна війна має дипломатичне вирішення. Іноді рішення приходить від військової перемоги, і українці впевнені, незважаючи на величезні втрати, яких вони зазнають, що вони переможуть. Перемога для України означає вигнання всіх російських військ з української території, включаючи Крим, і українці досягли значного прогресу в цьому напрямку. Побоювання, що "неконтрольована" ескалація призведе до Третьої світової війни, значно перебільшені. Нещодавнє послаблення позицій росії щодо чорноморської зернової угоди та заяви путіна/МЗС рф про заперечення будь-яких намірів застосувати ядерну зброю є останніми свідченнями того, що здатність Заходу підтримати Україну є більшою, ніж багато хто може собі уявити.

Понад 80 000 російських бойовиків були вбиті або поранені в ході бойових дій, що є абсолютно приголомшливою цифрою. Не маючи достатньо людей, путін у вересні вдався до мобілізації сотень тисяч новобранців - дуже непопулярного кроку, якого він сподівався уникнути. У відповідь на цей наказ сотні тисяч росіян покинули країну. Ті, хто не зміг втекти, опинилися без обмундирування, зброї, їжі і притулку в дедалі більш несприятливих умовах на полі бою.

Хоча Україна продовжує платити високу ціну у вигляді втрачених життів та пошкодженої інфраструктури, вона переломила ситуацію. Значною мірою непрямі натяки путіна на те, що росія може вдатися до використання зброї масового знищення, включаючи останні абсурдні заяви його міністра оборони про те, що Україна має намір розгорнути "брудну бомбу", спрямовані на те, щоб відбити у нас бажання продовжувати нашу критично важливу підтримку України. Ми не повинні піддаватися на такі трюки.

Очікується, що путін візьме участь у зустрічі G-20 в Індонезії в середині листопада. Запрошення його до участі - або навіть дистанційної участі - в той час, як він несе відповідальність за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид проти України, є пародією на G-20. Не будучи зібранням демократій (враховуючи участь Китаю та Саудівської Аравії, а також росії), лідери таких великих економічних держав повинні ізолювати путіна і всіляко тиснути на нього, не запрошуючи його до участі у блискучих самітах.

Хіба хтось із лідерів хоче сфотографуватися зі своїм російським колегою? Байден повинен протистояти будь-якій спокусі зустрітися з путіним, чи то для обговорення можливого звільнення американців, які несправедливо утримуються в російському полоні, чи то для того, щоб не "поставити під загрозу співпрацю між Вашингтоном і Москвою з питань глобального значення, таких як контроль над озброєннями", як наївно стверджує Шарап.

Настав час подвоїти американську та європейську підтримку України і надати зброю та допомогу, якої потребує країна, включаючи фінансову допомогу, щоб запобігти економічному колапсу. Наші європейські союзники не змогли надати вкрай необхідну фінансову та економічну допомогу Україні, яка втрачає від 5 до 7 мільярдів доларів щомісяця. Цього року Європа відправила набагато більше грошей росії на імпорт енергоносіїв, ніж надала Україні у вигляді допомоги.

Зараз не час демонструвати слабкість або страх, а також деморалізувати хоробрих українців, які борються за свою свободу - і, якщо вже на те пішло, за нашу з вами свободу. Цілком можливо, що настане час для переговорів, але жоден розсудливий спостерігач не вважає, що ми вже наблизилися до цього моменту.

Наразі битва України - це наша битва, і ставки навряд чи можуть бути вищими.

Ерік С. Едельман є радником Центру стратегічних та бюджетних оцінок та старшим науковим співробітником-нерезидентом Центру громадських зв'язків ім. Міллера при Університеті Вірджинії. Він також є співведучим подкасту The Bulwark's Shield of the Republic. Був послом США у Фінляндії з 1998 по 2001 рік та заступником міністра оборони з питань політики з 2005 по 2009 рік.

Девід Крамер є виконавчим директором Інституту Джорджа Буша і був помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці в адміністрації Джорджа Буша.

Джерело