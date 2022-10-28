Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Нова колонка відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України та росії. Цього разу він аналізує стратегічні кроки росіян і ситуацію, що склалася на фронті, та обмірковує, як розвиватимуться події на фронті в умовах зими.

Зими займають важливе місце у військовій історії рф та України, зокрема, коли вони разом воювали у складі імператорської росії проти Наполеона, а потім у складі Радянського Союзу проти нацистської Німеччини. Зима ось-ось повернеться, а з нею і питання про те, як вона вплине на цю війну – чи то під впливом дефіциту енергоносіїв і високих цін у Європі, чи то під впливом вразливості простих українців після того, як росія зробила все можливе, щоб позбавити їх можливості мати світло та залишатися в теплі.

Прихід зими вже починає формувати думки про військову стратегію. Вона спонукає генералів шукати способи виграти свої битви до того, як маневри стануть занадто складними, а їхніх логістів – турбуватися про те, як доставити необхідне спорядження, щоб операції могли продовжуватися. Це створює тиск, який змушує прискорюватися, доки все не сповільнилося. Це не єдина причина нинішнього відчуття невідкладності, бо обом сторонам важко вести цю війну, але це одна з них. Іншим фактором є зростаюче занепокоєння тим, що якщо справи підуть так, як зараз, і особливо, якщо росія зазнає поразки, то станеться щось справді жахливе. Тому перш ніж ми зможемо оцінити вплив зими, ми повинні розглянути побоювання ескалації (з боку росії – іPress).

Розмови про ядерні та "брудні" бомби – це більше стримування Заходу, ніж реальні загрози. І воно працює з початку активної фази російської війни

Можливе застосування росією ядерної зброї домінує в дискусіях про те, як може розгортатися російсько-українська війна. Ми не наважуємося ігнорувати цю можливість, але інтенсивна увага до неї спрямована на ту роль, яку ядерна зброя відіграє в російській стратегії із самого початку війни. Вона дозволила росії вести агресивну війну проти України, включаючи заходи, покликані завдати шкоди українському народу, без ризику прямого втручання інших великих держав.

Жахливі речі вже сталися. Десятки тисяч людей загинули. Розмір шкоди, яку росія завдала і продовжує завдавати українському громадянському суспільству, є жахливим. Хоча українці, можливо, були позбавлені вогняних куль і підступної радіації, пов'язаної з ядерною зброєю, людські жертви, руйнування майна та інфраструктури, а також порушення повсякденного життя є серйозними. За однією з оцінок, витрати на відновлення країни можуть скласти до 1 трильйона доларів.

росія змогла безкарно займатися своєю руйнівною діяльністю, не побоюючись аналогічних витрат. Сполучені Штати та їхні союзники, які могли б завдати таких витрат або просто унеможливити продовження росією бойових дій в Україні, не бажають цього робити, оскільки вони – зі зрозумілих причин – побоюються ядерної ескалації. Політика Адміністрації Байдена полягала в тому, щоб дозволити Україні запобігти перемозі росії і, якщо можливо, перемогти росію, уникаючи при цьому ядерної війни.

Україна не є членом НАТО і тому не може розраховувати на підтримку на цій основі. Рада Безпеки ООН повинна оголосити росію загрозою міжнародному миру і безпеці, але вона не може цього зробити, оскільки росія може накласти вето на будь-яку відповідну резолюцію. Україна може обґрунтовано просити про підтримку як жертва агресії, посилаючись на статтю 51 Статуту ООН, яка визнає невід'ємне право на самооборону. Це було підставою для військових дій союзників на підтримку Кувейту після вторгнення Іраку в серпні 1990 року.

Саме тут починаються ядерні ризики. З самого початку, коли росія вперше почала бомбити житлові будинки у Маріуполі в березні, було очевидно, що коли справа дійшла до бойових дій, Україна була сама по собі. Президент Зеленський звернувся до США та НАТО з проханням встановити безпольотну зону над країною. Йому було відмовлено, оскільки це вимагало б зіткнення з російськими військами під час бойових дій. Крім того, хоча західні країни визнали необхідність надати Україні можливість для ведення бойових дій, одним із гострих кутів – як з практичних, так і з політичних причин – було надання додаткових літаків. Крім того, незважаючи на свою значну щедрість щодо багатьох видів військових систем, США, як і раніше, неохоче постачають Україні будь-що, включаючи далекобійну артилерію, що дозволило б їй наносити удари вглиб росії.

путін недвозначно заявив, що ядерний арсенал росії відіграє цю стримуючу роль. Він підкреслив це, розпочинаючи війну 24 лютого: "Я хотів би зараз сказати дуже важливу річ для тих, у кого може виникнути спокуса втрутитися в ці події ззовні. Хто б не намагався стати на нашому шляху або тим більше створити загрози для нашої країни і нашого народу, він повинен знати, що росія відповість негайно, і наслідки будуть такими, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію".

Чітке підтвердження цієї позиції пролунало зовсім недавно, 14 жовтня, на пресконференції. путіну було поставлено, як видається, програмне запитання від журналіста російського державного ЗМІ сергія діанова: "Офіційні особи НАТО прямо говорять про те, що поразка України означатиме поразку альянсу. Як ви вважаєте, чи введе НАТО війська в Україну, якщо ситуація на полі бою стане катастрофічною для Києва?"

путін відповів: "... у будь-якому випадку, введення військ для прямого зіткнення, прямого зіткнення з російською армією – це дуже небезпечний крок, який може призвести до глобальної катастрофи. Я сподіваюся, що тим, хто про це говорить, вистачить розуму не робити таких небезпечних кроків".

Тому, коли говорять про застосування ядерної зброї у майбутньому часі, важливо пам'ятати, що путін вже отримав вигоду від свого ядерного арсеналу, навіть якщо він його не застосовує. Він забезпечує прикриття для його зусиль зі створення гуманітарної катастрофи в Україні. (Звичайно, це працює в обидва боки: американський арсенал забезпечує прикриття для сусідніх країн НАТО, оскільки зброя та військові матеріали для України проходять через їхню територію).

путін не захоче втратити це прикриття, що може статися, якщо він спробує використати ядерну зброю для впливу на хід сухопутної битви. Це може бути причиною, поряд з практичними труднощами ефективного застосування, чому ця загроза тримається в резерві. У той же час, з його точки зору, не зашкодить створити якомога більше занепокоєння з приводу застосування цієї зброї, яким би ірраціональним воно не здавалося. Одним із методів створення страху є поширення історій про те, що нібито збирається зробити Україна, оскільки тоді природно припустити, що це саме те, що планує зробити росія. У більшості з цих спірних обурень лише росія має як мотив, так і можливість. Коли кремль просять пояснити, навіщо Києву робити те, що може зашкодити його власному народу, нормальним поясненням є те, що метою є виставити росію в поганому світлі, так, ніби в іншому випадку ніхто не зможе дійти висновку, що поведінка росії не відповідає Женевським конвенціям. (Я розглядав це мислення щодо операції під фальшивим прапором у попередньому дописі).

Основні заяви росії про використання інсценованих провокацій, які зараз поширюються, стосуються аварії на Запорізькій атомній електростанції, підриву Херсонської дамби, а тепер ще і "брудної бомби". Ця остання страшилка була предметом телефонних розмов між російським міністром оборони сєргєєм шойгу та його американськими, британськими та французькими колегами, і всі вони сказали йому, що він каже нісенітницю. "Брудна бомба" передбачає змішування радіоактивних матеріалів зі звичайними вибуховими речовинами, тому вона опромінює територію, не обов'язково велику, в межах якої люди, ймовірно, будуть страждати від променевої хвороби. Така перспектива може викликати певну паніку, але фактичні наслідки не будуть близькими до тих, що асоціюються з ядерним пристроєм. "Докази" російських ЗМІ, що обґрунтовують це твердження, були "зібрані" разом з їхньою винятковою некомпетентністю. (Див. тут і тут). Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вже відвідували об'єкти, на яких, за твердженням росії, Україна готує таку бомбу (обидва об'єкти знаходяться під контролем України і де є доступ до радіоактивних матеріалів, що зберігаються на законних підставах). Інспектори пообіцяли провести повторну перевірку.

Інспектори МАГАТЕ на ЗАЕС

Сподіваємося, що все це незабаром забудеться як чергова страшилка, яких за час війни москва розкрутила чимало. Тим не менш, просто нав'язуючи ці страхи суспільній свідомості, вони змушують всіх нервувати, не в останню чергу піднімаючи питання про те, чи не є вони приводом для якихось жахливих російських дій, що мають відбутися у майбутньому. Український оператор АЕС НАЕК "Енергоатом" зробив власне попередження про те, що російські військові на Запорізькій атомній електростанції можуть "готувати терористичний акт з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, що зберігаються на майданчику ЗАЕС". Байден, відповідаючи на запитання про всі ці розмови про "брудну бомбу" і можливість того, що вони створюють привід для підриву справжньої ядерної бомби, зауважив: "Дозвольте мені просто сказати: росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо застосує тактичну ядерну зброю... Я не гарантую вам, що це інсценована провокація – не знаю – але це була б серйозна, серйозна помилка".

Одна з думок тут полягає в тому, що якби росіяни дійсно хотіли, щоб у Вашингтоні, Лондоні та Парижі забили на сполох, вони б не покладалися на ці прозорі ігри, а натомість забезпечили б, аби західна розвідка перехоплювала ознаки відповідних систем в русі або розмови, що стосуються командних центрів. Адже може бути справді важко, як ми виявили в лютому минулого року, бути впевненими у тому, що отримані перехоплення є блефом, розробкою одного з варіантів або реальною справою.

Стратегія суровікіна. Тиск на український народ та знищення інфраструктури, прикриваючись воєнною тактикою

Такі залякування вписуються в регулярні зусилля росії з маніпулювання сприйняттям ведення цієї війни і посилення міжнародного занепокоєння. Вони можуть бути спрямовані на заохочення стримування, коли йдеться про підтримку України, через побоювання жахливих наслідків, що вочевидь діє на певні верстви західної громадськості. Вони є частиною виняткових заходів, які путін вжив для того, щоб перевести свою "спеціальну військову операцію" на більш високий рівень у середині вересня. Це сталося після того, як він зрозумів, що росія програє і що цей прикрий факт більше не можна приховувати від російського народу або від помірковано дружніх країн, як-от Індія і Китай. Після низки невдач, починаючи з успішного наступу українських військ на Харківщині, він опинився під сильним тиском з боку прихильників жорсткої лінії, які вимагали переломити ситуацію.

Аби протистояти цьому тиску, він пішов на крайні заходи. Нам не потрібно бачити, що робить путін, коли він починає відчувати відчай і тому йде на ескалацію. Ми вже знаємо.

Поки що ескалація набула наступної форми.

Анексія чотирьох окупованих (або, точніше, напівокупованих) областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Це підвищило ставки, продемонструвавши, що призом є розширення російської території, хоча це ніколи не отримає міжнародного визнання. Негайним наслідком стало те, що відступити стало набагато важче, оскільки тепер це означало б залишити російську територію.

Запровадження воєнного стану на цих територіях, а також у деяких частинах росії. Це полегшило контроль над невдоволенням, продовження русифікації та, за можливості, мобілізацію чоловіків на фронт.

Призначення нового "командувача Об'єднаного угруповання військ в зоні спецоперацій", генерала сєргєя суровікіна. Він має репутацію жорсткого і суворого командира, що було продемонстровано в Сирії.

Санкціонована масова мобілізація. Спочатку йшлося про пошук до мільйона призовників. Після хаотичного процесу, який викликав певну реакцію в росії, ця цифра, схоже, була обмежена 300 000 (хоча фактична кількість може бути вищою).

Відправка цих додаткових військ, незалежно від того, чи вони належним чином підготовлені або оснащені (а у більшості випадків вони не мають ні того, ні іншого), для посилення оборони на фронті. Мета полягає у створенні ліній, які, якщо їх утримати, зможуть витримати кампанію до зими, після чого можуть з'явитися свіжі підрозділи, краще підготовлені та готові до відновлення наступальних операцій.

Так описує свій підхід генерал суровікін: "Ми з українцями – один народ і хочемо одного, щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО, дружньою до росії державою. Наш ворог – злочинний режим, який примушує громадян України до смерті". І так: "Вживаються всі заходи для нарощування бойового складу та з'єднань військових частин, створення додаткових резервів, обладнання рубежів оборони та позицій по всій лінії зіткнення, продовження обстрілів з високоточної зброї військових об'єктів та об'єктів інфраструктури для зниження боєздатності українського війська".

Якщо він хоче мати державу, дружню до росії, він йде дивним шляхом. Цілі для дальніх ударів обираються не для того, щоб вплинути на боєздатність України, а для того, щоб вплинути на волю українського народу і уряду продовжувати війну. Подібні атаки відбувалися протягом всієї війни, але нещодавні, з використанням комбінацій ракет і "безпілотників-камікадзе", поставлених Іраном, були більш систематичними та цілеспрямованими. Вони призвели до пошкодження близько 40 відсотків електрогенеруючих потужностей України. У багатьох районах також було порушено і забруднено водопостачання.

Принагідно зазначимо, що хоча путін виправдовував перший шквал ракетних/безпілотних ударів по українських містах 10 жовтня як відплату за "терористичні" пошкодження Керченського мосту, що з'єднує Крим з материком, зараз очевидно, що ці атаки були сплановані заздалегідь.

Для України став пріоритетним завданням пошук шляхів захисту своїх міст від подальших атак. Насправді, за даними Міністерства оборони України, вони досить успішно перехоплюють ракети і безпілотники, часто використовуючи підручні засоби. Літаки стають досить вправними у перехопленні безпілотників (було збито близько 70 відсотків іранських безпілотників Shahed-136). Українська протиповітряна оборона покладається на відносно старі системи – зенітно-ракетні комплекси С300, які можуть вражати цілі на відстані до 46 миль. Оскільки запаси закінчуються, а тому їх необхідно зберігати, щоб вивести з ладу найточніші російські ракети, українці з нетерпінням чекають на перші американські ракети NASAMS. Вони можуть "бачити" на відстані до 80 миль. Перші з них, на яких тренуються українці, мають прибути протягом листопада (днями з'явилися повідомлення, що Україна вже отримала перші комплекси – іPress).

Існують різні оцінки того, скільки ракет залишилося у росіян. Українська розвідка припускає, що запаси більш точних крилатих і балістичних ракет значно зменшилися, тому їм, можливо, доведеться покладатися на системи, які можуть пропустити ключові цілі. Проблемою для України залишається те, що навіть якщо оборонне покриття може значно покращитися, ніколи не вдасться захистити всі можливі цілі. Вже завдано багато шкоди, яка потребуватиме часу для усунення. Багатьом українцям доведеться пережити холодну зиму без елементарних зручностей.

Проте все це не вплине на їхню рішучість продовжувати вести війну.

Битва за територію. Мобілізовані використовуються як гарматне м'ясо для стримування українських військ, аби росіяни встигли підготувати більш якісний склад

У своєму інтерв'ю суровікін також пояснив це: "Ситуація навколо спецоперації залишається напруженою. Противник не полишає спроб атакувати позиції російських військ".

Наскільки напружена? Додаткові війська росії створили певні проблеми для українських військ. Вони вважають за краще уникати необхідності лобових атак на основні райони зосередження сил противника, а тому роблять ставку на атаки, спрямовані проти російської логістики, командування та морального духу, за допомогою артилерійських і авіаційних ударів, намагаючись при цьому обійти позиції противника. Чим густіші й ширші ці позиції, тим більше часу потрібно для їхнього оточення. Російський наказ чітко полягає в тому, щоб утримувати свої позиції, а не залишати їх, як це було під час попередніх наступальних операцій. Тому останні бої були виснажливими для обох сторін.

Колаж: telegraf.com.ua

Найбільша увага приділяється Херсонському фронту. Тут російські війська майже відрізані, оскільки постачання залежить від поромної переправи та баржевого мосту. Втекти поспіхом буде нелегко. Повідомляється, що росія наказала цивільному населенню виїжджати, але, схоже, це стосувалося переважно тих, хто пов'язаний з місцевою російською адміністрацією. Висловлюються припущення, що росія відводить свої сили на східний берег Дніпра, де позиції можуть бути придатними для оборони, хоча це означатиме втрату значної частини території для українців. Схоже, що вони перекинули туди частину своїх найкращих військ, залишивши частину нещодавно мобілізованих сил на західному березі для захисту міста. Незважаючи на сумніви щодо того, наскільки добре ці підрозділи можуть впоратися, українська розвідка повідомляє, що вони готуються до міських боїв. Їм, можливо, все ж таки доведеться швидко відходити, якщо вони ризикують потрапити в пастку.

Україна також попередила, що гідроелектростанція у Новій Каховці, вище за течією від Херсона, замінована, а на греблі розміщені дві вантажівки з вибухівкою. росіяни також вжили певних заходів для зменшення об'єму води за греблею. Якби дамба була прорвана вибухами, затоплення все одно призвело б до екологічної шкоди та людських жертв. Українська сторона вважає, що якщо це було зроблено для того, щоб перешкодити їхньому просуванню, то це спричинило б певну затримку – можливо, на пару тижнів – але водночас вплинуло б і на водопостачання до Криму, що є великою проблемою для росії.

Якщо звільнення Херсона важливе для відкриття півдня, що зробить Крим більш вразливим, то прорив лінії оборони, що захищає Луганськ, відкриє ще більшу територію для "деокупації". Хоча обидві групи боїв були висвітлені в новинах у Києві, українські джерела звучать оптимістично щодо цього фронту. Ключове шосе між містами Кремінна і Сватове вже взято, що додає росії проблем з постачанням і оточенням.

Нарешті, в Донецькій області є Бахмут. Певною мірою цей напрям є курйозним, оскільки тут воєнізоване угрупування "вагнер", підконтрольне євгєнію прігожину, вже чотири місяці б'ється, досягаючи лише невеликих успіхів. Донедавна українці описували ситуацію як складну, з ризиком окупації розбитого міста, але російські сили, схоже, вичерпали себе після серії катастрофічних атак, у більшості з яких були задіяні нові призовники, що призвело до загибелі багатьох людей. Їх використовували як одноразових солдатів, придатних лише для однієї атаки, після чого вони гинули, отримували поранення або здавалися в полон. Можливо, що тут, як і скрізь, з цієї причини офіцери не переймаються їхнім належним екіпіруванням, зберігаючи дефіцитне спорядження для досвідчених солдатів, які мають більше шансів вижити.

Якщо наступ на Бахмут застопорився – або навіть пішов у зворотному напрямку – це може мати важливі політичні наслідки. Це був особистий проєкт "вагнера", не пов'язаний з тим, що відбувалося на інших ділянках фронту. Навіть якби Бахмут був узятий, не є очевидним, як перемога була б використана. прігожин мав на меті продемонструвати, як багато він може досягти порівняно з регулярними військами, тим самим зміцнивши своє становище як владного посередника в кремлі. Але якщо він зазнав невдачі у своєму проєкті і його сили зараз будуть відкинуті назад, то ефект може бути протилежним.

Інтригуючим є повідомлення Washington Post, що прігожин, давній критик шойгу та міністерства оборони, поскаржився безпосередньо путіну на те, що його військам було надано недостатньо ресурсів для ефективного ведення війни. Це може бути просто спробою виправдатися перед тим, як його провал буде помічений. Його слова наводяться нижче: "Наші підрозділи постійно зустрічають найзапекліший опір противника, і я відзначаю, що противник добре підготовлений, мотивований, діє впевнено і злагоджено", але "це не заважає нашим бійцям просуватися вперед, але скільки часу це займе, я не можу коментувати". У той же час, він також приступив до роботи над лінією укріплень на сході Луганська, посилених присутністю підрозділів "вагнера" – кожна з яких "вже є неприступною стіною". Оскільки це, як видається, поступається деякими територіями донбаських угруповань і заходить у Бєлгородську область росії, це твердження може бути спірним.

Захід допомагає готувати українські війська до зими. Натомість щодо забезпечення російських військ є великі сумніви

Війна ще може набути неочікуваних і навіть страшних поворотів. Одна з небагатьох передбачуваних речей – це наближення зими.

Навіть якщо росіянам вдасться утримати свої позиції та уникнути більш поспішних і принизливих відступів, залишається питання щодо їхньої здатності впоратися із зимовою погодою. Спочатку падають сильні дощі, що значно ускладнюють пересування, особливо для важкої техніки, а потім – замерзаючий сніг, коли пересування стає можливим, але техніка і люди стають менш надійними, зазначає начальник Академії Сил оборони Естонії бригадний генерал Вахур Карус: "Бойові дії взимку дуже відрізняються від літніх, оскільки сніговий покрив може перешкоджати проведенню великих наступальних операцій на відкритій місцевості та обмежувати вас лише дорогами. Вороже середовище означає, що виживання вашої техніки та особового складу може виявитися більш вирішальним, ніж ваш тактичний геній. Це може перетворитися на операцію з консервації, де вам потрібно мати дуже чітке уявлення про те, що ви використовуєте, де і як".

Через це військовослужбовці, які перебувають у польових умовах протягом тривалого часу, повинні вміти справлятися з суворими умовами. Мова йде не лише про те, щоб не замерзнути. Техніку стає важче обслуговувати та експлуатувати. Зростає потреба у паливі для роботи генераторів. Під снігом можуть ховатися міни. Потрібна велика кількість білої фарби для маскування техніки.

НАТО зробила це одним із головних пріоритетів у своїх зусиллях. Канада надає майже півмільйона комплектів зимового спорядження. Інші країни, у тому числі Фінляндія та Естонія, які мають досвід роботи в таких умовах, також роблять свій внесок.

Щодо росії, то тут є сумніви щодо того, що з потрібного потрапить на фронт. Враховуючи жалюгідні умови, на які вже скаржаться призовники, коли вони залишаються без належного обмундирування та постачання, покинуті напризволяще відсутніми командирами, важко уявити, як вони зможуть вижити, якщо не буде докладено аналогічних зусиль. Війна почалася минулої зими, і тоді російські війська зазнали обмороження. І це було ще до мобілізації. Представники Пентагону не вірять, що росія "може адекватно збільшити свої логістичні операції до настання зими".

Українські війська на передовій можуть впоратися, тоді як багато мирних жителів вдома забезпечують їм підтримку без електрики та води. Мешканцям Києва кажуть готуватися до чотиригодинних відключень електроенергії на добу. В інших місцях першочергова увага приділяється лікарням, транспорту і критично важливим об'єктам соціальної інфраструктури. Для захисту важливих енергетичних об'єктів завозять бетонні плити та пісок. На Заході країни готуються до прийому більшої кількості внутрішніх біженців зі Сходу, оскільки масова евакуація може бути неминучою. Зрозуміло, що зима буде жахливою, але немає жодних передумов казати про зменшення рішучості народу України перемогти у війні.

Від самого початку путін покладався на примусовий тиск для досягнення політичних перемог, яких він не зміг досягти військовими засобами. Попри всі страждання, яких він завдав Україні, йому це поки що не вдалося. Стійкість українського народу, безумовно, буде перевірена морозами, так само як і стійкість російських солдатів, які перебувають далеко від дому, погано керовані, часто відрізані від постачання і знаходяться на вразливих позиціях. Ключовим питанням цього зимового сезону є те, скільки військ, яким було наказано утримувати свої позиції на його початку, залишаться там наприкінці.

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