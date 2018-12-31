Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

14 мільйонів переглядів сезону онлайн на каналі HBO, мільйони проданих тиражів книг, десятки наукових статей і конференцій. "Гра престолів" стала найпопулярнішим фентезі-серіалом в історії телебачення. У Британії в 2017 році навіть зареєстрували рекордну кількість новонароджених, яких назвали іменами героїв та акторів. Але що конкретно ми знаємо про економіку та політику цього дивовижного світу? І чим він нагадує наш світ?

Матеріал підготовлено за допомоги і сприяння моєї дружини - Лесі Шеренговської

"Гра престолів" – це десятки історій різних сімейств, які постійно переплітаються між собою. Іноді важко визначити яка ж сюжетна лінія є основною. І як тільки нам здається, що якась із них стає визначальною, як тут же Джордж Мартін і сценаристи вбивають протагоніста і баланс сил зміщується знову.

Зрештою, це фентезі. Тут є дракони, люди з мечами та магія. Але "Гра" значно більше ніж просто про фентезі. Казка важлива – ми завжди можемо використовувати вигадку для того, щоб моделювати події, закони аналогії нам це дозволють. Власне "батько фентезі" Толкін назвав наш світ всього лиш "основним", а фентезі – світом всього лиш "альтернативним", який також має свої правила і закони, що можуть або збігатися, або ж відрізнятися від наших. Неважливо як той світ працює, важливо що ми його споглядаємо і порівнюємо, а відповідно формуємо емоційний та інтелектуальний зв'язок. Чим довше він триває, тим більше заробляють видавці і продюсери.

Це протистояння призводить до насилля і політичної нестабільності, воно створює переможців і переможених, кращі та гірші стратегії, моделі поведінки. Ми маємо приклади з реального життя – племена Океанії і постстмодерні суспільства, що запускають ракети в космос. Але як часто вони вступають в інтеракції між собою? "Гра" натякає – якщо хочете зрозуміти політику, будьте готові усвідомити, що насправді політичну гру визначають соціальні конструкти, економічні структури та глобальні явища (такі як екологічні проблеми, нестача грошей чи технологій).

Навіщо вивчати вигадані історії?

"Гра престолів" не так уже й вигадка, оскільки Джордж Мартін взяв за прототип середньовічну Англію. У війні п'яти королів можна простежити чітку аналогію із Війною Червоної та Білої Троянд (1455-1487 рр.) де "чесна і благородна Північ" воювала із "хитрим та підступним Півднем". Вестероська боротьба за трон має чимало паралелей із протистоянням родин/домів Ланкастерів та Йорків, що обернулося загибеллю близько 25% тогочасного населення і приходом до влади нової династії Тюдорів.

Подібно до Англії, в "Грі престолів" існує конфедеративний устрій Вестероса – Сім королівств, які були об'єднані під однією короною Ейгана Таргарієна. Східний континент, Ессос, що пролягає за Вузьким морем населений племенами та містами-полісами, схожих на італійські Венецію, Геную чи Мілан ХІІ ст. Ви можете зустріти чимало аналогій наприклад між Братством Безликих та орденом Ассасинів ХІ-ХІІІ ст., чи Братством без Знамен на чолі із Беріком Дондаріоном та Грабіжниками з Шервудського лісу на чолі із Робін Гудом. Основи віри у Володаря Світла нагадує Зороастризм. Це одна із сильних сторін "Гри" – тебе ніколи не полишає відчуття того, що десь ти уже це бачив. Власне, сам Мартін не приховує історичних прототипів своєї історії, стверджуючи: "уся вигадка повинна мати певну частку правди, щоб мати вплив".

Теорія поміж нас

Чарлі Карпентер у статті "Гра престолів як теорія" у журналі Forеign Affairs пише, що сюжет "прошитий мереживом метафор Гобса, інтриг Макіавеллі та обрахунків сили в стилі Едварда Кара". Справді, "Гра" переповнена демонстраціями реалістичної парадигми, де інтереси і права могутніх гравців чи то в контексті сили, чи то в контексті влади, домінують над інтересами простих гравців. Чого вартує лише демонстрація Серсеєю сили у відповідь на слова Пітера Бейліша про те, що власне знання є силою.

(0:41 – 1:17)

Однак, на противагу твердженню Серсеї, що "королі роблять те, що хочуть", "Гра" нам часто демонструє – це трапляється не завжди. І ліберальна парадигма має значний вплив – співпраця, домовленості та побудова стратегій колективного добробуту призводять до виграшних ситуацій, особливо коли існує більша загроза. Згадайте промову Джона Снова до здичавілих, де він обгрунтовує потребу об'єднатися. Такий підхід може сформувати довгострокову вигоду у співробітництві та породити спільну ціннісну базу. Пройшло досить не багато часу, а колишній ворог – здичавілий Тормунд переконує інших здичавілих допомогти Джону Сноу відвойувати Вінтерфел для його сестри Санси:

(1:24 – 1:51 хв)

Але книга чи серіал не лише про традиційну в політичній науці дебату між реалістами та лібералами. Головна теорія цієї історії - це соціал-конструктивізм.

У Вестеросі норми та інститути впливають на соціальне та політичне життя створюючи стимули для певного типу поведінки та формування ідентичностей політичних акторів, що визначає мотивацію гравців, їхні інтереси та стратегії поведінки. Чарлі Карпентер пише, що піддаючись правилам і нормам, члени Нічної Варти (де-факто злочинці та бунтарі) перетворювалися в охоронців цивілізованого світу. Соціальні уявлення щодо традицій, домовленостей, їжі, життя та смерті Дотракійців відрізняли їх від Вестеросців набагато більше ніж просто етнічна відмінність.

Мартін демонструє як стать, раса, клас, вік та особисті характеристики поєднуючись, формують різні соціальні та політичні структури всередині Вестероського суспільства, в тій же мірі як і матеріальні та фінансові ресурси. Хоча соціальні структури і матеріальні ресурси конструюються героями "Гри", що в свою чергу впливає на їхню соціальну поведінку (те, про що наголошують марксисти), вони не є сталими і визначеними наперед (в чому марксисти схильні помилятися): королеви стають рабами (Серсея Ланістер під час переслідувань Септи), придворні дами - воїнами (Брієнна Тарт), а маргіналізовані гравці - центрами творення політики (Тіріон Ланістер, Джон Сноу чи Дейнеріс Таргарієн). Інституції, структури та норми – це те, що визначає суспільні зміни, і нарозумнішими є ті, хто розуміє як використовувати обидва ці чинники (Аджемоглу і Робінсон – "Чому нації занепадають").

Інші питання стосуються чинників соціально-політичної динаміки і впливу індивіда на ці процеси. Варто згадати давню казку від майстра над шептунами Варіса:

Три соціально важливі особи сидять у кімнаті – король, єпископ та багатій. Між ними лежить меч, до якого простягнута рука простолюдина. Кожен із вельмож намовляє убити інших, щоб вижити самому. "Ти мій підданий, я твій монарх, я наказую тобі" – говорить король. "Я намісник Бога на землі, захистити мене – означає догодити Йому" – каже єпископ. "Я тобі заплачу стільки, скільки ти ніколи не бачив" – промовляє багатій. Отже, хто має вижити, а хто померти? Хто правий у цій ситуації? Так стоїть запитання. І ми отримуємо натяк – іноді все залежить від меча. "Сила з'являється, коли людина вірить у це. Це сприймається як фокус – тінь на стіні, але іноді маленька людина може кинути велику тінь", – резюмує Варіс.

Ця легенда показує неосмислені до кінця впливи суспільних мас, про які часто забувають мета-теорії політики (grand theories) і теорії середнього діапазону (middle-range theories). Селяни, піхота, моряки, робітники, прислуга та інші подібні соціальні групи формують основу, на якій стоять еліти, і завдяки їхній підтримці чи опозиції вони в кінцевому результаті піднімаються або падають. І межа між першими та другими є достатньо тонким. Політична теорія нам підказує в залежності від підходу, що основою державотворення є суспільний договір, або монополія над насиллям чи економічними ресурсами. Власне на останній інтрепретації зосереджується Мартін.

У книзі "Війна королів" описана розмова між Давосом Сіворсом і піратом Саладором Сааном. Пірат представляється як відомий "контрабандист... а також торговець, банкір, горезвісний і самозванець Король Вузького Моря", на що Давос відповідає "Коли пірат багатіє достатньо, його роблять королем". Дослідники МакКаффрей та Доробат в статті "Ми не сіємо" резюмують, що ця розмова має вражаючу схожість з іншою історією згаданою Св. Августином в "Місті Божому": Власне це була репліка, яку дав один полонений пірат Александру Македонському. Коли Александр запитав його, що той робить нападаючи на мирні кораблі у відкритому морі, пірат сказав:

"Те саме, що й ти, коли ведеш військові кампанії; але через те, що я роблю це одним невеликим кораблем, мене називають розбійником. Оскільки ти робиш те ж саме з великим флотом, тебе називають імператором".

На думку дослідників, обидва ці сюжети свідчать, що різниця між грабунком та державними податками - це питання міри, а не природи. На практиці ця відмінність, як правило, спирається на риторичний трюк, що приховує піратський інтерес у порівнянні з публічним інтересом, що демонструє політика. Але з точки зору їхніх економічних наслідків, як грабіж, так і надмірні податки зменшують добробут і стримують соціальне співробітництво, а це впливає і на соціальну організацію та динаміку розвитку населення. На цю особливість звертає увагу Франц Опенгеймер розглядаючи в праці "Держава" розподіл економічних та політичних засобів контролю над власністю і типи організації суспільства. Подібні ідеї можна зустріти в Чарльза Тіллі "Насилля, капітал та Єпропейські держави", описуючи різну організацію суспільств в залежності від різної організації державної монополії на ресурси, інфраструктуру та зброю.

Суспільна та економічна організація світу "Гри престолів"

"Гра" розкриває роль, яку гроші та економічні відносини відіграють в суспільствах, і як вони впливають на їх конструювання. Сім королівств – постійні війни, зростання податків, накопичення боргів, соціальні нерівність – це все ми можемо спостерігати у 21 ст. в реальному світі. Щоб зрозуміти чи є у Вестероса майбутнє навіть за доброго монарха на троні, давайте подивимося звідки ми прийшли і звернемо увагу на соцільні організації, з якимим маємо справу в сюжеті історії.

Дотракійці

Група племен, коноводів, які проживають в умовно централізованій системі вождизму і часто конкурують між собою. Вони не торгують взагалі, лише завойовують ресурси. Наймирніший спосіб обміну товарами з іншими цивілізаціями полягає у передаванні подарунків. Тому в них нема грошей, більше того, вони їх не толерують. Без цієї системи непрямого обміну, неможливо розвивати товарне виробництво, накопичувати капітал, інвестувати в інфраструктуру і єдиний засіб для того щоб вижити – війна. Це тримає суспільну організацію в стадії вождизму і унеможливлює підприємливість та навички, пов'язані з довгостроковим плануванням. Згадайте столицю Ваес Дотрак, при в'їзді до якої височіє статуя. Найцікавіше, що цю статую створили не дотракійці, а іноземні раби.

Найбільшу матеріальну культурну цінність, народний символ створив не народ, а іноземці. В дотракійців нема соціального розподілу: усі рівні в своїй єдиній функції - воювати, аби вижити. Фактично, це мілітарний соціалізм.

Дикі люди / Здичавілі

У них не існує централізованої політичної влади, і вони гордо називають себе "вільним народом". У здичавілих немає грошових відносин і міцної економіки, але це розвинутіше суспільство аніж дотракійці. У них з'являються бартерні відносини і дрібне виробництво – але через постійні сутички з людьми Півдня та обмеженість ресурсів, вони не мають тривалих торгівельних відносин, довгострокового планування та соціальної кооперації. Здичавілі володіють необхідним мінімумом для існування, але не здатні розвинути складніших соціальних конструкцій. "Королем здичавілих" є достатньо символічна фігура, схожа на постать Бігмена у деяких племенах тихоокеанського регіону.

Залізнонароджені (такі як Грейджої)

Обмеженність ресурсів і маргіналізоване географічне розташування, на додачу до морських традицій (море є єдиним годувальником) формують суспільні відносини, де каперство є засобом для збагачення (риба не приносить стільки коштів). Своєрідні вікінги, які не стільки виробляють, скільки відбирають. При цьому, інші народи вважаються такими, що платять "золоту ціну" (залізнонародженні ж платять "залізну ціну"). Вони втягнуті силою в економічні відносини Семи королівств, будучи підкореними, але зайняли нішу місцевого "рекету", а гроші відіграють мінімальну роль. Ще одна риса цього суспільсва – абсолютний примат сильного (Яра Грейджой сильніша за Теона Грейджоя і тому займає вищу позицію в соціальній ієрархії) і культура зорієнтована на минуле (марення часами до приходу Таргарієнів, віра в Потонулого Бога), що є перешкодою для розвитку.

Сім королівств Вестеросу

Класичне феодальне суспільство, з середньовічним циклом виробництва – селяни, ремісники, міщани. Місцеве упраління здійснюється знаттю, яка підпорядковується монарху королівства і врешті-решт монарху на Залізному Троні. Загальне керівництво справами у Вестеросі здійснює колегія Мейстерів. Мейстер над монетою (Мінфінансів) відповідальний за податкову політику, яка спрацьовує до тих пір, поки люди можуть платити (а далі або повстання, або боргова яма). Існує система кредитування, де корона/лорди можуть брати позику для своїх ініціатив, з відповідними політичними та фінансовими наслідками.

Вільні міста Ессоса

Найбільш економічно розвинуті міста-поліси, з виробництвом із доданою вартістю, активними торгівельними зв’язками, мультикультурні та глобалізовані. Кожне місто має свій банк, іноді по декілька, які постійно конкурують між собою за кожну копійку. Банки видають позики іноземцям, наприклад знаті і монархам Вестероса, і конвертують економічну діяльність у політичну, коли це їм вигідно. Можна із впевненістю віднести банки до ключових гравців в Іграх Престолів. Міста-поліси також неоднорідні: від демократичного Браавоса, заснованого колишніми рабами до найстаршого Воларіса, що спробував колись силою захопити інші міста, але програв, економічно просів і змушений був повернутися до мирного співіснування. Ціна мілітаризму!

Що є рушієм економіки Вестеросу?

Доіндустріальне суспільство із феодальною соціальною структурою, що опирається на примітивне сільське господарство і видобуток дорогоцінних металів. Подібно до суспільств європейського Середньовіччя, селяни обробляють поля, знать має свою частку з цбого і насамкінець отримує податки. Але загалом мануфактури та індустріальне виробництво – ще в далекому майбутньому.



Інфографіка: Winteriscomming.net

При цьому, економіку Вестеросу не можна назвати здоровою. Залізний трон винен купу грошей іншим фінструктурам.



Інфографіка: Winteriscomming.net

Фанатський сайт Winteriscomming.net розрахував структуру боргів Залізного Трону:

Залізний Банку Браавоса – 3 млн золотих драконів

Ланістери – 2 млн золотих драконів

Септа Віри Сімох – 1 млн золодих драконів

Враховуючи, що засобів для заробляння грошей не надто багато (сільське господраство, дрібне виробництво, торгівля і рибальство), корона швидше оголосить себе банкротом ніж Армія Білих Мерців дійде до воріт Королівського Гавані.

Найбільш прибуткові професії пов'язані не з накопиченням, розподілом ресурсів, чи створенням благ, а з війною:

Лицарі, які окрім війни мають ще й умовні "корпоративи" – турніри. Так на турнірі в честь Роберта Баратеона можна було виграти:

40K за перемогу в лицарському турнірі

20К за призове місце

20К найкращому лучнику

Військові зі зброєю для яких завжди знайдеться робота в Семи королівствах:

найм обійдеться до 1000 золотих Драконів

стандартний тариф для викупу – 300 золотих

100 золотих можна отримати навчаючи синів знатного вельможі

Капітан корабля, який може перевозити, як товари, так і людей через Вузьке Море:

Один день оренди корабля вартує 44 золотих

Коли Станіс Баратеон найняв 24 кораблі на місяць, то заплатив 30К золотих

Торговець (але в часи кризи коли можна спекулювати цінами):

6 мідяків за кавун

1 срібний за мішок злаків

1 золотий Дракон за корову чи 6 худих поросят

Яке з королівств найбагатше?



Інфографіка: Winteriscomming.net

Західні Землі

Що ми знаємо про Західні Землі? Це землі Ланістерів. Західні землі найбагатші, в першу чергу, через копальні золота і срібла. Окрім того, Ланістери мають можливість брати позики у Залізного Банку і давати позики Залізному Трону.

Регіон Річ

Дім Тірелів – це багаті сільськогосподарські угіддя, що в умовах затяжної зими (скільки та зима триває ніхто точно не знає. Остання тривала 10 років) є дуже вигідними. Їжа важливіша, ніж коштовності. Оскільки в регіоні не буває таких лютих зим, хто б не був владою, Річ збереже багатство і вплив.

Дорн

Тут господарює дім Мартелів, які є чи не найбільшими постачальниками Дорнійського вина, прянощів та інших делікатесів для знаті.

Відносні переваги мають Ріверленд (дім Таллі), Вейл (дім Аррін) та Штормленд (Баратеони)

(дім Таллі), (дім Аррін) та (Баратеони) Північ

Контролюється Старкими в найскладніших умовах, якщо не враховувати Залізні Острови з Грейджоями. Водночас, Північ допомагає контролювати Стіну, і підтримується багатьма багатими родами, тому за рахунок податків хоч і не в ТОПі, але має відносні переваги.

Хто є основними торговими партнерами Вестероса?

Усі дорогі і статусні речі, включаючи дорогий текстиль, валлірійську сталь – з Ессоса. Технологічно Вестерос сильно відстає. Найбільше у "Грі престолів" торгують із Дев'ятьма Вільними містами Ессоса та Банком Браавоса.

Банк Браавоса

Він всюдисющий, він потужний, у ньому більше 1000 вкладників. Тайвін Ланістер боїться Банку. Це такий собі МВФ. Роберт Баратеон розтринькав гроші Таргарієнтів, заліз в борги перед Ланістерами та Банком Бравоса. Приклад Тайвіна Ланістера показує, наскільки політичним може бути центр нагромадження фінансів. Як тільки Тайвін став десницею короля, то отримав борги корони у вигляді 3 млн золотих. Як тільки Банк почав сумніватися в спроможності корони повернути боги, вони підтримали повстанців для розподілу ризиків. В Ч. 5 книги згадується приказка:

"Коли монархи не віддавали борги дрібним банкірам, то останні розорялися, продавали дітей і дружин в рабство, а собі різали вени. Коли монархи не віддавали борги Банку Бравоса, приходив новий монарх".

Ігри слоганів?

Метью МакКафрі з Університету Манчестера стверджує, що слогани домів послужили політико-економічною філософією, що визначала поведінку представників домів.

Слоган Грейджоїв – "Ми не сіємо". Вони не виробляють товарів/продуктів, а користуються тим, що створили інші. Як вони це здобувають? "Залізною ціною", тобто мечем, грабунком і каперством. Це суспільство хижаків, налаштоване на вигоду та короткострокові плани.

Ланністери – "Почуй мій рев", а на гербі лев. Саме це є офіційним слоганом дому, в той час як "Ланістери завжди платять свої борги" всього лиш популярна приказка. Однак дуже важлива, бо завдяки ній Ланністери закріплюють свій високий соціальний статус, демонструють спроможність до багатства. Подібно до США, вони здатні позичати багато для реінвестицій у свої кампанії. Тобто кредитна історія Ланістерів є основою їхньої поведінки. Є й інша сторона медалі – вони свого не втратять, тому їм важливо перемагати конкурентів, при чому, меншою ціною. Їм завжди легше заплатити обіцянкою, аніж копійкою.

Унікальна філософія Старків – "Зима близько". Чому зима близько? 100% географічний детермінізм. Північ Вестероса – це земля обмежених ресурсів, де найбільше благо – це стіна, яка відділяє цивілізацію від здичавілих і білих блукачів. Від надійності стіни залежить їхнє існування. Яка найкраща стратегія в цих умовах? Правильно – готуватися до найгіршого, накопичувати ресурси. І це принципово інший підхід до ведення політики ніж у Залізного Трону, тому Ед Старк і відчував себе чужаком коли був десницею Короля. Тому він і не вмів грати в ігри, де суспільна вигода не така важлива як вигода особиста. Саме тому він погано закінчив.

Насамкінець, "Валар Моргуліс - Валар Дохаеріс". Спочатку нас знайомлять із першою частиною слогану "Валар Маргуліс" – "Всі люди помруть (повинні померти)", але далі виринає й відповідь-продовження "Валар Дохаеріс" – "Всі люди служать (повинні служити)". Ці слова демонструють основу життя Вестеросу, як в принципі і будь-якого суспільства. Якщо філософія слогану - наголосити на короткому віці людини у першій частині, то друга частина закликає використати цей час з користю, наприклад для служіння.

"Гра" набирає своїх обертів. Армія білих блукачів крокує вже за стіною. Проте, якщо ця загроза буде відкинута, то незалежно від того, хто займе Залізний трон досвід попередніх правителів Вестеросу показує нам економічні і політичні уроки, які потрібно засвоїти для успішного врядування:

Економічні уроки

1. Фінансові інституції - важливі

Залізний банк Браавоса - секретний і таємний клуб, практично "масонська ложа". Присутній у багатьох конфліктах та політичних сценаріях. Але замість того, щоб відкрити свою "філію" у Вестеросі, банк оперує в Ессосі і це все пояснює. Таким чином, Вестерос позбавлений центральної накопичувальної інституції, яка може розподіляти ресурси (на війни, на торгівлю, на бізнес), яка б інвестувала у соціальні рішення та інновації. В якийсь момент Серсея починає задумуватися над тим, щоб заснувати "ЦентрБанк" Вестеросу, але так і не реалізовує це рішення.

Звісно, банки можуть бути недобросовісними (що ми спостерігаємо в реальному світі), однак без розвиненого фінансового сектору і прозорого руху коштів великі урядові ігри провокуватимуть значні борги і лише декілька осіб виявляються здатними інвестувати у масштабні проекти, втім захищаючи власні інтереси (назвемо їх "олігархами"). Є ще одна проблема – без банку населення втрачає інтерес і можливість накопичувати кошти – оскільки або податки, або загарбники можуть завжди їх відібрати.

2. Відсутність конкуренції призводить до економічної стагнації

Українська економіка зростає на 3% щорічно, що є "середньою температурою" зростання економіки світу з часів Холодної війни, і це не дозволяє робити значні економічні зрушення, на які потрібні хоча б вдвічі більші відсотки. Без економічного зростання і збагачення нема змоги фінансувати дорогі рішення, компенсувати складні реформи, та інвестувати в довгострокові проекти і як наслідок вічна загроза популістів та проджектистів.

Але для Вестеросу навіть ці 3% були б справжньою благодаттю. За весь час тривання саги рівень зростання економіки дорівнює нулю. За усі 8 тисяч років історії земель Вестеросу, найбільш технологічними знахідками стали: винайдення сталі Андалами 6 тис. років назад та "грецький вогонь". Це все. Ми ж за 8 тис. років загалом і 2 тис. років від часу винайдення сталі, запустили машину "Тесла" в космос, яка зараз десь пролітає повз Марс. У чому ж причини такого застою. Можна припустити, що економічна стагнація відбувається не лише через надмірні борги Вестросу, які не покриваться доходами, але й через однотипний політичний режим часів Таргарієнів, з відсутністю змагальності королівств. Подібну ситуацію описує Річард Даймонд у книзі "Мікроби, зброя, харч". Порівнюючи Європу та Китай в контексті потенціалу колонізації інших континентів, Даймонд наводить приклад Колубма, якому знадобилося декілька років і кілька співбесід з різними європейськими монархами перш ніж він здобув кошти на подорож. Так, це значні зусилля і багато "ні", однак що було б (а можливо і було) у тому випадку, якби Колумб жив в централізованому імператорському Китаї, набагато древнішій цивілізації ніж європейські монархії. Одне "ні" від китайського імператора, і не було б в кого просити фінансування кампанії. Подібне трапилося і у Вестеросі. Суцільні війни, відсутність змагальності між королівствами в економічному та технологічному вимірі зупинило прогрес.

Інститут Мейстерів ще один приклад того, як монополізація ресурсів (в даному випадку ресурсів знання) наукової думки, інтелектуального розвитку і фінансових ресурсів не сприяє розвитку. Фактично, відбувається значна регуляція, яка зумовлює потребу постійно звертатися до відповідного Мейстера за погодженням. Але чим допомогли Мейстери Серсеї, коли до неї прийшли "горобці-традиціоналісти"?

3. Магія не замінює інновацій.

"Пігулки не створюють здоров'я, вони просто лікують"

Малий технологічний прогрес протягом усієї історії Вестероса згадувався неодноразово. Але де індустріальна революція? Можна звинувачувати довгі зими, що забирають ресурси чи драконів, які заміняють потребу винаходити літаки і авіацію, але навіть Ессос стикається з тими ж реаліями, хоч і краще розвивається.

Найбільша проблема – відсутність прозорого фінансового сектору. Без нього підприємці та інноватори не можуть брати позики на розвиток бізнесу. Також це впливає на структуру населення, позбавляючись від дрібних та середніх землевласників, капіталістів, фінансистів та торговців, яким вигідна відсутність затяжної війни. Тіріон розуміє цю потребу говорячи із батьком Тайвіном: "не мечем, а копійкою потрібно воювати із Вільними містами". А поки Королівства не конкорують технологічно, в хід йдуть старі забуті рішення. Таким чином, нема ні авіації, ні балістичних ракет, які могли б протистояти драконам. Але найбільша проблема із білими блукачами – ніхто не розвивав ні валірійську сталь, ні вироби із драконячого скла і в умовах кризи їх доводиться відкопувати знову.

4. Війни вбивають зростання економіки

Відомий вислів Адама Сміта. Всі суспільства так чи інакше протидіють чи воюють одне з одним. Залишки дрібної сили будуть ціллю для мародерів типу Грейджоїв. Дослідження конфліктологів показали що близько 10% найбідніших суспільств нашого часу мають конфлікти чи революції в середньому майже кожного року. Звісно, деякі війни можуть сприяти розвитку, але це не точно не випадок Весторосу. Чому? Через ціну війни, на яку вони просто не мають ресурсів, особливо враховуючи загрозу з Півночі. Якщо хочете воювати – будьте багаті, але щоб бути багатими, краще не воювати.

5. Не можна відпускати боргові зобов'язання у вільне плавання

Влада завжди створює борги. Політики роблять борги своїми обіцянками. Головне не набирати занадто багато – бо буде дефолт. Зважаючи на несприятливий політичний "клімат" у Вестеросі, що стає найкращим рішенням для Ланістерів, що отримали корону щодо виплати боргів? Правильно – припинити багато витрачати на дорогі ініціативи, війни і направити ресурси на виконання своїх зобов’язань. Що натомість робить королева Серсея? Веде гру-помсту проти своїх опонентів, витрачаючи ще більше ресурсів. У цій ситуації дуже доречною є цитата Петіра Бейліша: "копійка така ж небезпечна, як і меч, особливо у неправильних руках".

Політичні уроки

1. Велика влада – велика відповідальність

А необмежена нічим влада – тим паче! Можна навести чимало історичних прикладів, якою небезпечною може бути безмежна влада. Випадок Бейліша демонструє, як безконтрольний доступ до ресурсів породжує корупцію та домовленості на користь окремих гравців. Він розставляв своїх людей скрізь і контролював публічні підприємства, привласнюючи їх. Мартін показує цікаву річ, в той час як Ігри престолів стають все більше складними та заплутаними, суспільні потреби залишаються простими – безпека, співробітництво, свобода досягнення добробуту – базовий і життєво необхідний набір.

2. Суспільні проблеми – це важливо, але популізм ще небезпечніший

Маємо дві крайності: Джофрі - як системне нехтування проблемами незахищених, що може масштабуватися і перетворитися в соціальну катастрофу.

З іншого боку - Дейнеріс, яка в діалозі з Мормонтом стверджує, що народ Вестеросу молиться аби великий і просвітлений монарх (має на увазі свого брата Візейріса) звільнив їх усіх. На що Мормонт відповідає – "народ молиться не за монарха".Так, це було на початку шляху Дайнеріс, і вона значно подорослішала на шляху до Вестероса, але її розмірковування на тему влади та політичні пропозиції все ще залишаються незрозумілими. В уривку, коли Дейнеріс звертаєтья до щойно переможеної армії Джеймі Ланстера, "Мати драконів" говорить, що вона, нібито, дає вибір.

Але що вона пропонує? Не бути жахливою правителькою, як Серсея і не опиратися на терор. Що у людей є вибір де один із варіантів приєднатися, а інший – смерть. Якою буде політична та економічна система? Як її прихід до влади змінить життя звичайних людей на краще? Ці складні питання залишаються поза увагою, коли у грі "старий-добрий примус".

3. Влада повинна бути легітимною

Найкращою опцією попередження великої війни стало б зруйнування драконами Королівської Гавані, як, до прикладу, США здійснили привентивні удари по Японії, що закрило Тихоокеанський фронт. Можна було б попередити безліч непотрібних смертей та значних видатків, за які потрібно розраховуватися в майбутньому. Але важливо не лише "взяти" владу, але й довести її легітимність. Дилема Дейнеріс полягає в тому, чи вдасться їй стати легітимною, воюючи з народом і спаливши Королівську Гавань. Це питання часто постає в сучасному світі у багатьох суспільствах (можна згадати Сирію).

4. Відсутність коаліцій є значною проблемою для просування реформ

З півночі наступає армія блукачів, зі сходу насувається армія Матері драконів, а у столиці озлоблена королева розробляє "плани світового домінування". Більше того, точаться глибокі дискусії на тему – наскільки небезпечними можуть бути блукачі, і власне ми говоримо про повноцінню війну, чи про невелику навалу. У поведінковій економіці це "проблема колективної дії" – кожен стикається із тією ж загрозою, але індивідуально ніхто не береться першим за її вирішення. А поки принцип "моя хата з краю" домінує, більш значні проблеми невпинно наступають:

5. Важливість стратегічного мислення в політиці

На відміну від бізнесу, де можна зазіхати на більше, але радіти досягнутому, політика любить точні прорахунки, при цьому і в довгостроковому аспекті. Чим більше ми вивчаємо позиції та інтереси інших гравців, і враховуємо змінні, тим точнішим буде наш політичний розрахунок і ефективнішим політичне рішення. Кейс з Недом Старком - показовий. Звичайно, стояти на свому потібно, але не прораховувати як опоненти та друзі будуть реагувати на ці дії було не надто розумним кроком, при чому як проти себе так і проти своєї сім'ї. Серсея Ланістер якось наголосила: "В грі престолів, ти або виграєш, або помираєш", що відповідає ідеї гри з нульовою сумою у теорії ігор. Тому як можна було вчинити на місці Неда? Найкраще, вчити теорію ігор – яка б підказала, що варто ділитися своїми планами не з ворогами, а друзями.

Політика та економіка в "Грі престолів" - це перегони для здобуття влади. Тут багато союзів і зрад, чимало боргів і мечів, але мало роздумів про життя через рік, чи два. Справжня політика не лише про перегони. Основне питання – коли ти отримаєш владу, як ти будеш нею розпоряджатися. Тому чекаємо наступного сезону, щоб дізнатися хто ж виявиться кращим стратегом Вестеросу.