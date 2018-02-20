Чому Арсен Аваков захищає «реформованих» «беркутів»

Поліцейський, поранений під Шевченківським судом, служив у «Беркуті» і розганяв Майдан

Знайомтесь.

Це Міша Панасенко.

Командир першої роти Київського Полку Поліції Особливого Призначення.

Отут відео, найближче до місця події:

За тайм-кодом 0:52-05:54 видно як співробітник того ж полку, з вогнегасником на рюкзаку, б’є поваленого на землю Федорченка «Бреста» ногою в голову. Через пару секунд лунають постріли.

Куля рикошетом від асфальту летить Міші в ногу.

На 1:39 і далі видно як він тримається за ногу. Номер на касці Міші - 01 1 11.

За моїми данними Міша серйозно не поранений і там важко натягнути навіть на середні тілесні.

Як ви уже мабуть здогадались Міша в 2013-2014 служив в «Беркуті», в тій же роті, в першій.

Перша рота нападала на «Автомайдан» на Щорса та Кріпосному.

Перша рота була на Майдані 18-20 лютого. Якраз чотири роки тому.

Це дуже символічне «Знайомтесь» на четверту річницю розстрілом «беркутами» десятків протестувальників.

Більшість з протестувальників, були вбиті не міфічним снайпером, а «беркутами» з автоматів Калашникова калібру 7.62.

Або вбиті кулями чи картечю з помових Фортів 12-го калібру, штатного озброєння «Беркуту». Правда замість гумових патронів вони туди часто пхали «принесені з дому» не гумові.

Або від гранат, кажуть бойових, від них людям відривало руки-ноги.

Або забиті насмерть кийками тими-ж «беркутами», вв-шниками і тітушньою. Усі вони діяли спільно і координувались.

А як же Міша потрапив до «нової реформованої поліції»?

Міша під час «переатестації» набрав 23 балів з необхідного мінімуму у 25 балів по «загальним навичкам». Максимум там був 60 балів. Це логіка, задачки на загальний розвиток, прості логічні конструкції і тому Міша був «не прохідний», хоча для нормальних комісій усі беркута були непрохідними апріорі.

Мішу комісія викликала на очну співбесіду, але станом на грудень 2015 він на неї не з’являвся.

Як він пропетляв цю, так звану, атестацію – мені звичайно ж відомо.

Пропетляв, так само, як і сотні інших беркутів, що продовжують служити в Полках особливого призначення.

Пропетляв через «ручні» комісії, в яких сиділи радники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Або взагалі не проходили, тільки на папері, в якийсь момент беркутів просто перестали напрявляти на атестацію.

Арсен Аваков тоді збрехав. «Беркут» ніхто і не думав розформовувати.

Нагадаю, що Арсен Аваков, як і багато інших пост-майданних міністрів і чиновників, своїй стрімкій кар’єрі завдячують виключно самопожертві десятків і сотень людей поранених і забитих на смерть та розстріляних «беркутами» взимку 2014 року.

Не було б цих смертей – сидів би Аваков і далі в Італії.

В наступні чотири роки після приходу Авакова - ми стали свідками не те що відсутності сприяння, а всілякому затягуванню розслідування «майданівських злочинів» з боку МВС та персонально Авакова.

- Це стосується і залишенню в лавах Поліції та Нацгвардії сотень людей причетних до злочинів на Майдані.

- Це стосується сприянню у перетині державного кордону десяткам «беркутів», які були під слідством, але втекли у Росію, Білорусь і окупований Крим. Нагадаю, що Прикордонна служба входить в структуру МВС.

- Це стосується десятків листів від МВС в суди з проханням не відсторонювати беркутів, які знаходяться під слідством ГПУ по «майданівським» злочинам від проходження служби.

Вчора Арсен Аваков написав з приводу того, що Федорченка «Бреста» суд не помістив під арешт, а дав м’якший запобіжний захід: «Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования»

І вирішив зняти охорону з судів. І скликати позачергове засідання Кабміну. І «дрючити» суддю, яка винесла таке рішення по Бресту, через Вищу раду правосуддя.

Ну і персонально.

Арсен Аваков!

Коли відпустили Крисіна - ти не приймав адекватниє мєри.

Коли десятки вбивць-беркутів суддями відпускались під домашній арешт і особисті зобов'язання і вони технічно сйобували з країни - ти не приймав адекватниє мєри.

А зараз от вирішив прийняти.

Ти за це все рано чи пізно будеш відповідати, лицемірне недоразумєніє.