Як міністр Данилюк перетворив життя тисячі бухгалтерів на справжнє пекло
Звісно, що розпочинається скандал, люди масово жаліються, що їх нізащо висаджують з поїзда, причому вони мають квиток, вони не встигають вчасно доїжджати на роботу, приходиться за власні гроші викликати таксі (ловити попутки), що досить суттєвим фінансовим тягарем лягло на плечі людей, багатьох почали звільняти з роботи чи штрафувати, бо толку з працівника, який часто запізнюється на роботу. Але це в суспільстві не викликає значного резонансу, тому що система сканує тільки пасажирів електрички першого класу, решту видів перевезення ця проблема не стосувалася .
А що міністр транспорту, автор ідеї про автоматичну систему визначення безбілетника? Ви можете подумати, що в нормальній країні, міністр має як мінімум публічно вибачитися за недосконалу і провальну систему, через яку страждає багато невинних людей і зупинити цей бардак. Але ні, не в нашому випадку, міністр навпаки хвалиться, що система чудово працює, що їм вдалося затримати багатьох "зайців", що збитки залізниці через ці чудові дії значно зменшилися, а те що деякі люди страждають через це, ну нехай звертаються в залізницю із скаргами, нададуть копію квитка, що вони дійсно його купили, а не підробили на принтері, довідку з місця роботи, довідку з ЖРЕРа про відсутність заборгованості за комунальні послуги, характеристику зі школи, копії атестатів та дипломів і ще 54 різних документів, які б доводили що ви є порядна людина і точно не підробляли б квиток для проїзду в електричці. Багато людей через безвихідь, які змушені користуватися тільки електричкою, щоб доїхати до роботи, почали збирати ці ідіотські документи, які б доводили що вони не є зайцями.
Але на практиці виявилося, що залізниця не дуже хоче їх розглядати, адже на це потрібен штат людей, техніку і бажання, тому не часто виносила позитивне рішення по скарзі. А міністр який увійшов в роль, завзято почав розповідати про плани збільшити штат людей, які будуть перевіряти документи на справжність квитка, а поки нехай всі незадоволенні такою чудовою системою та діями залізниці, просто подають в суд. Справедливе правосуддя уж точно розбереться чи є людина "зайцем".
Вам здається що я написав якусь утопію, але ні, це реальна ситуація, ось точно так у нас в країні зараз відбувається із податковими накладними та системою автоматичного блокування від міністра фінансів Данилюка, який в останні декілька місяців перетворив життя тисячі бухгалтерів на справжнє пекло. Тому, що уряд вирішив боротися із скрутчиками за твій рахунок, про що говорить сума в 10 мільярдів гривень ПДВ в заблокованих податкових накладних, за які бізнес вже розрахувався із власної кишені. Просто комусь дуже гроші треба, неважливо якими методами.
Автор: Сергій Микита
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