Афера на "Краснолиманській". Коло друге

Як оточення Президента Петра Порошенка відібрало схему на шахті "Краснолиманська", в результаті якої вугілля отримує приватна компанія, а збитки дістаються державі

Відповідно до статистики, опублікованої Міністерством енергетики та вугільної промисловості, в січні 2017 року державна шахта ВК "Краснолиманська" видобула 50 тисяч тонн вугілля.

Однойменна приватна компанія, яка орендує пласти у держшахти, здобула за той же період 120 тис тонн вугілля.

Як з'ясував "БізнесЦензор", приватна компанія через суд домоглося скасування розірвання договору оренди.

Вугілля "Краснолиманської" відписується приватної компанії і йде на державну генерацію "Центренерго". Збитки залишаються на державному вугледобувному підприємстві.

Приватно-державне партнерство для своїх

До 2015 року держпідприємство "Вугільна компанія" Краснолиманська "було однією з найперспективніших державних шахт. Ця шахта розташована в місті Родинське Донецької області - в 70 кілометрах на північний захід від Донецька.

Шахта видобуває вугілля марки "Г" (газовий), який здебільшого використовується на Вуглегірській ТЕС, що входить в державну генерацію "Центренерго". До війни два підприємства, що експлуатували шахту, видавали 3-4 млн тонн вугілля щорічно. Сьогодні - близько 2 млн тонн. На держпідприємстві працевлаштовані близько 4700 робітників.

У 2003 році на держшахтах з'явилися "приватні інвестори". Створене в тому ж році ТОВ "Краснолиманська" уклало з ДП договір оренди вугільних пластів із загальними запасами 65,4 млн тонн вугілля.

У грудні того ж року ТОВ отримало від Держслужби геології і надр ("Держгеонадра") спецдозвіл №3316 на розробку орендованих вугільних пластів.

Компанію "Краснолиманська" заснували менеджери донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка - уродженець міста Синельникове Дніпропетровської області Олександр Нелюб і Валерій Дудинов з Донецька.



Ігор Гуменюк

Сам Гуменюк в 2013 році купив контрольний пакет акцій "Донбасенерго", як вважається - в інтересах Олександра Януковича, старшого сина тодішнього президента. А Валерій Дудинов в 2013 році очолив "Держгеонадра".

Як пізніше стверджував один з керівників держшахти Костянтин Кисельов, приватна компанія витрати з видобутку вугілля переклала на держпідприємство, а готову продукцію розподіляла в свою користь.

Керуюча сім'я

Ще з 90-х ДП "ВК "Краснолиманська" очолював її багаторічний керівник Зіновій Пастернак.

Передача в оренду пластів держшахти не могла обійтися без її керівника. Підтвердженням цьому стало те, що в 2008 році серед засновників ТОВ "Краснолиманська" з'явився і сам Пастернак.

Тоді ж в ТОВ зайшли партнери Гуменюка по бізнесу: Сергій Кузяра, Ірина Фрідман і Василь Микулин.

Кузяра працював з Гуменюком в компанії "АРС", якій належали активи в енергетиці. У 2006 році Гуменюк продав її Рінату Ахметову. Самого Кузяру в 2012-2013 роках ЗМІ називали "менеджером Олександра Януковича".

Фрідман і Микулин разом з Гуменюком були співвласниками донецької девелоперської компанії "Інвестиції і розвиток". Найвідоміші її проекти - ТРЦ "Донецьк Сіті" і ТОЦ Green Plaza в Донецьку.

У 2009 році Служба безпеки порушила кримінальну справу стосовно Пастернака, звинувативши його у привласненні державних коштів.



Зіновій Пастернак

Виявилося, що Пастернак зареєстрував патент на "новий спосіб видобутку вугілля". Підприємство користувалося таким способом багато років до реєстрації патенту. Але це не заважало держшахт виплачувати роялті своєму керівнику.

На посаді директора Пастернака змінив його заступник і колишній зять - Костянтин Кисельов. На той час Кисельов вже розлучився з дочкою Пастернака і був в конфлікті з тестем. Разом з втратою посади директора ДП, Пастернак був виключений з учасників ТОВ.

Однак, Кисельов керував шахтою не довго. Через рік після обрання президентом Віктора Януковича, Кисельов був зміщений з поста директора держшахти.

У 2011 році ДП ВК "Краснолиманська" очолив Олексій Козлов, який перед цим був директором ТОВ "Краснолиманское".

В "орендарів" справи пішли в гору. Серед засновників ТОВ знову з'явилося сімейство Пастернака - його дружина Надія, дочки Олена і Тетяна.

Війна все списала

Ідилія "приватно-державного партнерства" тривала до 2014 року, коли Віктор Янукович втік з країни, а на Донбасі почалися військові дії.

Під гаслом "відновлення справедливості" восени 2014 року добровольчий полк "Дніпро-1" захопив шахту, розмістивши на її території збройних людей.

"У вересні 2014 року Жовтневий райсуд Дніпропетровська відновив звільненого за три роки до цього директора (Костянтина Кисельова - БЦ), - розповідав Сергій Кузяра в 2015 році виданню INSIDER. - Після цього понад 120 осіб, частина з яких була з нашивками батальйону "Дніпро- 1", з автоматичною зброєю і мінометами, встановленими на пікапи, приїхали на підприємство".



Сергій Кузяра

За версією командира "Дніпро-1" Юрія Берези - депутата Верховної ради від "Народного фронту" - його підрозділ рятував шахту для держави, відбираючи контроль у менеджерів Януковича.

"Тоді ми стояли в Пісках, і мій командир роти поїхав по шахтам просити ліс для бліндажів, - розповідав у 2015 році Юрій Береза. - Кисельов вийшов на нас і попросив допомогти йому захистити підприємство від Олександра Януковича".

Детально цю історію восени 2015 року описував INSIDER.

Закінчилася вона тим, що все керівництво ДП ВК "Краснолиманська" на чолі з Кисельовим в жовтні 2015 року було затримано співробітниками СБУ та взято під арешт.



Костянтин Кисельов

Прокуратура звинуватила Кисельова в тому, що він використовував запаси, які орендувала приватна компанія Кузяри і Гуменюка.

Тодішній міністр енергетики Володимир Демчишин в жовтні 2015 року призначила на посаду директора Олександра Дубовика, який керує ДП і зараз.

Реінкарнація схеми

За словами Юрія Берези, менеджмент ТОВ "Краснолиманська" був вигнаний з території підприємства, а всі співробітники переведені на ДП.

Відразу після "визволення" підприємства від Кисельова, проявився новий бенефіціар збору прибутку з ДП. У листопаді 2015 року ДП "ВК "Краснолиманська" уклала договір субпідряду з харківським ТОВ "Торговий дім-Ресурс".

Раніше співвласником "ТД-Ресурс" був харківської бізнесмен Ігор Тупиков, який з березня по вересень 2015 року працював помічником нардепа Сергія Тригубенка ( "Блок Петра Порошенка").

Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець відкрито називає Тригубенко "смотрящим за вугільною промисловістю" і виконавцем волі заступник голови фракції БПП Ігоря Кононенко - соратника Президента Петра Порошенка.



Сергій Тригубенко

У 2010-2011 роках Тригубенко був заступником міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, що входить в "Сім'ю" Віктора Януковича. Влітку 2011 року він був призначений Присяжнюком на пост керівника Держінспекції сільського господарства.

У 2014 році ця структура була ліквідована, як один з "найбільш корумпованих державних органів".

Як з'ясували "Наші гроші" в своєму розслідуванні, "ТД-Ресурс", маючи договір субпідряду з держшахт, брала на реалізацію її вугілля. Він поставлявся на "Центренерго" за низькими цінами і з відстрочкою оплати.

"Якщо ДП" ВК "Краснолиманська" запропонує вугілля, "Центренерго" розгляне їх пропозицію і укладе договір. У "ТД-Ресурс" компанія купила вугілля дешевше, ніж у держкомпаній", - говорив в інтерв'ю БЦ в серпні 2016 року керівник" Центренерго "Олег Коземко.

Однак, отримавши кошти від "Центренерго", компанія Тригубенко, держшахти за вугілля не платила.

У середині 2016 року "ТД-Ресурс" змінило місце реєстрації та власника. Тепер воно прописано в Запоріжжі. Директором і єдиним засновником є ​​нікому не відома Олеся Гуляєва, мешканка Каменського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області.

Коло замкнулося

У січні 2016 року первинна профспілкова організація ДП "ВК" Краснолиманська "звернулася до Господарського суду Харківської області з вимогою розірвати договір оренди вугільних пластів з ТОВ" Краснолиманское "і позбавити компанію спецдозволу №3316 на їх розробку.

Також гірники вимагали розірвати договір суборенди з "ТД-Ресурс".

У березні 2016 року суд задовольнив основні вимоги позивачів: зобов'язав розірвати договори і зобов'язати Держгеонадра відкликати спецдозвіл.

Однак уже в липні 2016 року Колегія Харківського апеляційного госпсуду під керівництвом судді Валентини Лакіза скасувала рішення першої інстанції.

Примітно, що апеляцію подали не тільки ТОВ "Краснолиманское", але і Держслужба геології і надр.

Таким чином, на сьогодні ТОВ "Краснолиманское" продовжує законно використовувати пласти держпідприємства. Це проявилося, коли в лютому 2017 року Міненерговугілля вперше за всю свою історію опублікувало цифри видобутку рядового вугілля по підприємствах.

З даних, опублікованих міністерством, слід, що ДП "ВК" Краснолиманська "в січні здобула 51 тис. Тонн вугілля, а ТОВ" Краснолиманское "- 119 тис. Тонн вугілля.

У січні директор ДП ВК "Краснолиманська" Олександр Дубовик в своєму інтерв'ю повідомив, що спочатку звертався до губернатора Донецької області і в Міненерговугілля, щоб забрати пласти у ТОВ. Але в підсумку змирився з приватним партнером.

"Ми прийшли до самого правильного рішення - знайшли розуміння в роботі", - говорить Дубовик.

Хто контролює приватну компанію з завидною обсягом видобутку зараз?

Учасники ТОВ за останні два роки не змінилися. Серед них ТОВ "Енер.Ком" Кузяри, ТОВ "Віват", записане на компанію Baxter Investment Holdings з Британських Віргінських островів і ТОВ "Інвестиції і розвиток" Гуменюка, Фрідман і Мікуліна.

Кінцевими бенефіціарами вказані Ігор Гуменюк та Сергій Кузяра.

Кузяра в розмові з БЦ запевняє, що не знав про рішення апеляційного суду, який скасовує рішення першої інстанції про розірвання договору та відкликання спецдозволу.

"Так, юридично ми компанію контролюємо - друк у нас, - каже бізнесмен, - але добувати ми нічого не можемо - у нас немає фізичного доступу на підприємство".

Іншими словами, вугілля видобувається на користь ТОВ, формальні власники якого це вугілля не отримують. А держшахт скованна в розвитку, тому що найпривабливіші пласти вугілля продовжує експлуатувати приватна компанія.

Автор: Сергій Головнєв для "Бизнес.Цензор"