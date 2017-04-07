Агент впливу: "армія", бізнес і лобі Віктора Медведчука

Попри санкції щодо Росії через військову агресію та унітарний державний устрій України, Віктор Медведчук просуває ідеї тісної економічної співпраці з РФ та федеративний державний устрій

Столичний офіс Віктора Медведчука, українського кума російського президента і лідера громадського руху "Український вибір – право народу" розташований за адресою Велика Васильківська, 23-Б. Відвідувачі цього офісу дають комплексне уявлення про сфери впливу Віктора Медведчука.

Входом у праве крило офісного будинку на Великій Васильківській, 23-Б користуються представники ТОВ "Детективна охоронна компанія "Шторм". Створена 2015 року під початковою назвою "Сварог". Завдяки присутності спортивних чоловіків цей вхід інколи більше схожий на подвір’я бійцівського клубу.

Співробітники цієї структури супроводжують особисто Медведчука, охороняють його нерухомість, а також акції "Українського вибору". Кортеж Медведчука замикає чорний Mercedes Benz Viano, який належить "Шторму". Співробітники "Шторму" зазначають у посвідченнях право на носіння зброї.

Серед відвідувачів будинку зі штаб-квартирою Медведчука журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафіксували співвласника охоронно-детективного "Шторму" Івана Бойченка та чоловіка, схожого на ще одного засновника компанії, віце-президента Федерації бойового самбо – Віктора Чорного.

Обидва вони також є активістами громадського руху "Український вибір". Іван Бойченко називає цей рух правонаступником ідей Тараса Шевченка (під цим він розуміє тезу про те, що "керувати в Україна повинен народ, а не узурпатори влади"). А Віктор Чорний говорить про важливість духовного розвитку людини, а не матеріального збагачення. Бойченко приїжджає до будинку "Українського вибору" на власному позашляховику Mitsubishi Pajero, а чоловік, схожий на Віктора Чорного, – на Lexus дівчини зі Слов’янська.

Окрім "силовиків", до Віктора Медведчука приїздять і народні депутати. Нардеп від Опозиційного блоку Вадим Рабінович каже, що намагається бачити Медведчука "частіше, хоча б раз на тиждень". За версією політика, вони зустрічаються тільки для того, аби витягнути з ув’язнення друга Вадима Рабіновича Миколу Карпюка. Нагадаємо, Віктор Медведчук є офіційним представником України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, веде перемовини з РФ та бойовиками про визволення полонених і сприяв поверненню в Україну Надії Савченко.

Колега Рабіновича по фракції Нестор Шуфрич пояснює, що їздить до Медведчука, тому що вони товаришують вже 20 років. І називає "Український вибір" їхнім спільним проектом.

Нардеп-опозиціонер Василь Німченко розробляє законопроекти, які схвалює Віктор Медведчук.

"Ми вийшли із законопроектом, як нам врегулювати положення Донецьку і Донбасу. Давши їм можливість виконувати Конституційне право, гарантоване статтею сьомою. Право громадян на самоуправління", - розповідає депутат.

Крім того, в будинку на Великій Васильківській, 23-Б розміщена приймальня народного депутата від Опозиційного блоку Тараса Козака. Нардеп від БПП Сергій Лещенко називає Медведчука і Козака бізнес-партнерами, а журналісти програми "Схеми" зафіксували, що вони разом літають приватнім літаком з Москви до Києва.

Тарас Козак і Нестор Шуфрич можуть пов’язувати Віктора Медведчука з бізнесом, якого у нього начебто немає.

Так, Нестор Шуфрич тривалий час був бенефіціаром найбільшої приватної газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування". Її майже 10-річний директор Олег Семінський в інтерв’ю програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомив, що на його думку друг Шуфрича Медведчук сприяв компанії в отриманні ліцензій на видобуток газу у 2003-2004 рр. Тоді Медведчук очолював Адміністрацію президента Леоніда Кучми.

"Він дійсно багато зробив для компанії. Без нього ми не отримали б ліцензії у 2003-2004 році. Ви зрозуміли, про що я кажу. Більше не можу говорити", - каже Олег Семінський. - Я жодного разу з ним не бачився, але, скажімо відверто: так, як вирішувалися питання з ліцензією і т.д. – моє було глибоке переконання, що це було за його сприяння".

Раніше в інтерв'ю "Українській правді" він повідомив: на його думку, у частці Нестора Шуфрича в "Нафтогазвидобуванні" була і частка Віктора Медведчука.

Тепер Семінський ще й називає кіпрський офшор, за яким, за його інформацією, може стояти Медведчук - Wolford Holdings Limited.

До 2013 року на цю кіпрську фірму були записані близько 17% акцій "Нафтогазвидобуання". Потім частки в газодобувній фірмі почав скуповувати ДТЕК Ріната Ахметова. І нині сконцентрував понад 70%.

Що ж до самої кіпрської Уолфорд холдінгз, яка може мати стосунок до Медведчука, – то нині вона записана на DTEK OIL&GAS B.V. Ахметова і глухий офшор з Белізу Bіenville Holdings Limited. Беліз - ідеальний спосіб сховати бенефіціара.

Нестор Шуфрич, відповідаючи на питання, чи мав він спільний бізнес з Віктором Медведчуком, в одному абзаці повідомив три протилежних твердження. Не мав, можливо мав, але не знав, і, нарешті, не може заперечувати наявність спільних бізнесових інтересів.

"Бізнесових спільних інтересів у нас нема. Можливо, вони пересікаються так, що ми про це не знаємо. Сказати, що нема ніякої спільної діяльності я би не міг. Але мені невідомо про значні проекти, які би ми спільно реалізували", - відповів Шуфрич.

Інший товариш і сусід по офісу Віктора Медведчука – нардеп Тарас Козак – виявився міноритарним власником скандального тютюнового монополіста у сфері дистриб’юції цигарок. Компанії "Тедіс Україна", яка раніше мала назву "Мегаполіс". Тарас Козак має частку в "Тедісі" через ланцюжок із двох кіпрських фірм Havanor Management Limited і Turul Investments Limited. У розмові з журналістом програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" Тарас Козак навіть визнав, що є номінальним власником цих кіпрських фірм.

Компанія "Тедіс Україна" відома не лише тим, що у часи Януковича отримала монополію на поставки цигарок в Україні. Але й мажоритарними власниками з Росії, один з яких – Ігор Кєсаєв – власник заводу, що виробляє зброю для російської армії.

Тож Тарас Козак не гребував партнерством у тютюновому "Тедісі" із російським виробником зброї.

За даними ЛІГА.нет, "Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") на вітчизняний ринок привів Віктор Медведчук. У компанії це спростовували.

Та ГПУ встановила дані, що свідчать: гроші з "Тедісу" виводилися, зокрема, на структури з орбіти Медведчука-Козака.

За даними слідства, 2,5 мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування на десяток вітчизняних фірм за договорами про поворотну фінансову допомогу. А далі – на офшори.

"Окремі суб’єкти господарювання, на які надавалась ця поворотна фінансова допомога, а потім скеровувалась далі на офшорні компанії, - це фіктивні підприємства, - розповідає Володимир Гуцуляк, начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. - Коли гроші перераховуються на фіктивні підприємства, ви розумієте, що про повернення їх бути не може".

Серед компаній, на які виводилися гроші з "Тедіса", є і структура з орбіти Медведчука-Козака – "Північно-Східна добувна компанія" ("ПСДК"). Якщо власником цигаркових кіпріотів записаний нардеп Козак, то директором української фірми-прокладки працював колишній керівник Козака - Микита Поз.

Згідно з матеріалами журналістських розслідувань, Тарас Козак, Микита Поз і фірми, від імені яких вони діють, пов’язують Медведчука ще з низкою бізнесових активів. Поставками в Україну вугілля, яке за своїми властивостями відповідало вугіллю з непідконтрольних шахт Донбасу. Мережею заправок і нафтопроводом "Прикарпатзападтранс", через санкції проданих росіянами в Україні. І новими потужними постачальниками російського скрапленого газу.

В Україні він не є прямим власником жодної з бізнесових структур. Однак оточує себе предметами розкоші як справжній олігарх. Особисто володіє двома автівками Mercedes-Benz S-500 та G-55, маєтком площею майже 3 тис. кв. м та 6 га землі на вїзді в Київ. Користується приватним літаком “Фалькон-900” та резиденціями по всій країні, записаними на близькі інвесткомпанії. За даними Сергія Лещенка, йому також належить розкішна 5-палубна яхта Royal Romance приблизною вартістю 180 млн євро.