"Безсмертний ФОП": як чиновники на Київщині укладали угоди з померлим підприємцем

Історія, на яку натрапили нещодавно, прямо таки приголомшує. Як виявилося, посадовці на Київщині влаштовували закупівлі, на яких перемагав приватний підприємець... який помер кілька років тому. Можливо, сподівалися, що покійник не видасть організаторів корупційної оборудки

"Слідство.Інфо" викрило чимало оборудок із державними закупівлями. Зокрема, журналісти "Громадського" неодноразово розповідали про фіктивні тендери, де беруть участь пов’язані між собою компанії. Або як на тендерах перемагають фірми без офісів і працівників.

Київ. Шевченівський районний суд. На лаві підсудних - заступник міського голови Ірпеня, Дмитро Христюк. Обласна прокуратура вимагає покарання для чиновника, що замовив ремонтні роботи фіктивним компаніям. Обвинувачі упевнені, що курував виведенням бюджетних коштів Володимир Карплюк - ірпінський мер.



Фото: Громадське

До зали суду підозрюваних супроводжують одразу три адвокати та нардеп Андрій Тетерук. Ще з півсотні депутатів Ірпеня вже чекають усередині. Приміщення не в змозі вмістити групу підтримки - частина лишається за дверима. Христюкові аплодують.

Сам Христюк упевнений, що процес - політичний тиск і замовлення. Чиновник спростовує звинувачення прокурорів і провини не визнає. Засідання триває п’ять із половиною годин. Заступника міського голови залишають під домашнім арештом. Щоправда, лише з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Чиновники вітають один одного з перемогою.



Фото: Громадське

Активіст Руху "Чесно" і журналіст інтернет-видання "Громада Київщини" Сергій Огородник також був на засіданні. Справа йому добре відома:

"Із джерела в правоохоронних органах ми довідалися, що певні договори виконують якісь підставні фірми і ФОП, що помер раніше, ніж зареєструвався фізичною особу підприємцем. Ми цю інформацію мусимо перевірити, - каже Огородник, - для цього по системі "Прозорро" познаходили ці договори. І як не дивно - у деяких договорах була інформація, включно з паспортом, адресою проживання. Далі знайти цього ФОПа - це взагалі жодних проблем".

Згаданий підприємець-покійник, Віталій Дасюк, почав вигравати тендери Ірпінського виконкому в листопаді 2016-го. Замовлення отримувала і фірма, записана на нього - "Буденергосоюз". Ремонт доріг, навчальних закладів, будівництво каналізацій - загалом на кілька мільйонів гривень.

Їдемо за адресою прописки "Буденергосоюзу". Ірпінь, вулиця Воїнів Афганістану. Власне, компанія мала базуватися ось у цій новобудові. Тут все зачинено. Людей не видно.



Фото: Громадське

Адреса прописки Дасюка - село Пірнове Вишгородського району, у трьох десятках кілометрів від Києва. Їдемо туди. Не схоже, що в занедбаній хаті хтось живе. Питаємо в місцевих - отримуємо перше підтвердження. Кажуть: Віталій Дасюк помер кілька років тому. Рекомендують розпитати про все брата небіжчика.

Але перед цим маємо ще одну справу. За кілька годин пошуків отримуємо друге підтвердження - могилу Дасюка. Чоловік помер у 2012-му. За чотири роки до того, як почав підприємницьку діяльність.



Фото: Громадське



Фото: Громадське

Їдемо до брата покійного - Володимира. Приїзду журналістів чоловік не дивується. Каже: уже пережив візит правоохоронців. Хто і як "воскресив" його брата, уявлення не має.

"Людина 4 роки тому померла, а на неї відкрили приватне підприємство! Його паспорт не був загублений... Я не знаю, як вони це реєстрували", - каже Володимир Дасюк.

Ми вирішили показати чоловікові копії документів, підписаних нібито його покійним братом. Дасюк не має сумнівів — підпис підробили.



Фото: Громадське



Фото: Громадське

Ще одна деталь - у договорах від руки вписаний мобільний номер, начебто Віталія Дасюка. Та належить він зовсім не померлому. Ним користується ірпінський підприємець Валерій Кенсицький. Він же був першим засновником "Буденергосоюзу" іще до того, як туди вписали Дасюка.



Фото: Громадське



Фото: Громадське

Інформації про Кенсицького небагато. Зареєстрований приватним підприємцем, отримував кілька підрядів від Ірпінського виконкому. Зв’язатися з ним не вдається кілька днів. У Facebook знаходимо його сестру. Жінка каже: брат перебуває під арештом із літа. Запобіжний захід нещодавно продовжили до 30 вересня.

До речі, саме Кенсицький - один із головних підозрюваних у справі. За версією прокуратури, саме він «воскресив» Дасюка. Діяв нібито за попередньою змовою з ірпінською адміністрацією.

Чи може це бути правдою? У Facebook Кенсицького - десятки світлин. Дві з них привертають нашу увагу. На першій Кенсицький в ресторані. За одним столом уже знайомі обличчя - заступник Ірпінського мера Христюк і радник міського голови Максим Плешко. Його ми вже бачили на суді в Христюка.

На іншій - знову таки бачимо Христюка і Кенсицького в одній компанії. Але на цій світлині Христюк сам позначив Кенсицького.



Фото: Громадське



Фото: Громадське

На питання про їхні стосунки Дмитро Христюк відповідає ствердно:

"Я з паном Кенсицьким особисто знайомий. Я зі всіма в Ірпені знайомий. Зі всіма. Ба більше, ми дуже багато заходів проводили. І ми спілкувалися. Але жодного стосунку до його підприємницької діяльності я не мав і не маю".

Мобільний номер Кенсицького фігурує ще в низці підписаних Ірпінською мерією договорів. Щоправда із іншими назвами компаній.

"Лігабуд Груп" зареєстрована півроку тому. Засновник і директор компанії - Микола Звягінцев. Як і покійний Дасюк, Звягінцев лише на папері отримував мільйони гривень за ремонтні роботи в Ірпені. Прописаний він у селі Черняхівка, Чернігівської області.

Та за адресою реєстрації знаходимо зовсім іншу людину. Звягінцеви переїхали, повідомляють нам і радять пошукати в Ніжині.

Та в Ніжині Звягінцева теж не знайти. Ще рік тому на сайтах працевлаштуваннях Звягінцев шукав заробіток із зарплатнею в 3 500 гривень. Під резюме - номер мобільного. Телефонуємо.



Фото: Громадське

Звягінцева ледь чутно. Каже, до нього приїжджали правоохоронці, але зрозуміти він так нічого і не зміг. Урешті, передає слухавку співмешканці. Та пояснює: два роки тому Звягінцев вийшов із в’язниці. Паспорт йому не повернули, відтак довелося робити новий. Та через рік у чоловіка стався інсульт.

"Усі документи, що нам показала поліція, оформлені на старий паспорт. У нього інсульт стався, нині він інвалід першої групи. А оформлювати почали вже після того. Нам почали телефонувати, приходити листи", - розповідає жінка.

Підряди на мільйони гривень Ірпінський виконком оформлював на людину з інвалідністю, яка, поза тим, жодного разу не була в Ірпені:

"І ще нам телефонували з податкової Чернігова, просили, щоби під’їхав, бо він же, виявляється, ФОП, і треба щось переоформити. Я кажу: він нічого не відкривав. Куди він поїде, людина — інвалід! Він нічого не підписував!".

Третій і останній підприємець у схемі - Тетяна Січкаренко. Вона - унікальна підприємниця. Як ФОП зареєстрована 11 липня 2016 року. Уже 19 липня отримала перший договір з Ірпінською міською радою, а 20-го - передоплату на роботи.



Фото: Громадське

У соцмережах жінка не приховує, що кілька років працювала в одному з нічних клубів Ірпеня. Щойно отримала декілька мільйонних підрядів від міста, згорнула підприємницьку діяльність. Адреса реєстрації збереглася, утім, знайти Тетяну нам не вдалося.

Жінка, що мешкає з нею в одному під’їзді, скаржиться, що та не прибирає за графіком: "Ви її довго шукатимете. Дуже довго. Вона тут не живе. Або вона тут ховається. Практично не живе".



Фото: Громадське

Як скандальні підряди коментує міський голова Ірпеня Володимир Карплюк? Справу називає політичною і намагається знайти крайніх:

"Стоїть питання інше. Потрібно з'ясувати, хто реєстрував такі підприємства, хто ставив свій підпис".



Фото: Громадське

Ірпінь, вулиця Підгірна - гордість міської влади. Рік тому договір про ремонт цієї дороги підписали зі справжньою будівельною компанією.



Фото: Громадське

Ми знайшли відео, на якому керівник ірпінського комунального підприємства стоїть на вулиці та розповідає про ремонт. Скаржиться - великою проблемою є виторфування ділянки. Але зазначає, що вони майже впоралися. Відео завантажене на youtube у вересні 2016 року. А в грудні, тобто через три місяці, підписано договір із фірмою покійного Дасюка на... виторфування цієї ж ділянки.

Тоді ж підряд на виторфування іншого кінця вулиці дали й Січкаренко. Тобто сплатили великій компанії за ремонт, а за кілька місяців фірму Дасюка і ФОП Січкаренко найняли ще раз - для прибирання торфу.



Фото: Громадське

Останні замовлення ФОПи-примари отримували цьогоріч навесні, утім, щойно справою зацікавилася прокуратура, місто розірвало угоди.

"Коли з’ясувалося, що на підставну особу зареєстроване підприємство, по більшості з цих договорів навіть аванси ще не видавалися", - каже мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Ми перевірили і це. У системі публічних фінансів зазначається, що по всіх без винятку договорах підставні компанії аванси таки отримали. Загалом на кілька мільйонів гривень.

Перший заступник мера Дмитро Христюк хилить на своє: "Жодних злочинних угрупувань ми не створювали. У жодних злочинних угрупуваннях я не перебуваю. Жодної копійки місцевого бюджету я собі в карман не поклав. Надія тільки на суд".



Фото: Громадське



Фото: Громадське

А тим часом, незадовго до арешту підприємець Валерій Кенсицький придбав квартиру в ірпінській новобудові. А заступник міського голови дозволив собі купити не лише апартаменти в Бучі, але й дорогу автівку. Toyota Venza коштує щонайменше 690 тисяч гривень.

Цікаво, що в торішній декларації чиновник повідомив, що не має ані копійки заощаджень. Пояснювати походження статків Христюк відмовився. Лише заявив: це все - його і він нічого не вкрав:

"За все своє життя маю тільки один автомобіль. І маю цю двокімнатну квартиру. Походження всього, що я придбав, готовий пояснити. Мене про це ніхто ніколи не запитував. Я не приховую. Це моє майно. Я його не вкрав. Вибачте і дякую!"

Джерело: Максим Опанасенко, бюро "Свідомо" для "Слідства.Інфо"