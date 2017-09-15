Чартер на трьох, - РОЗСЛІДУВАННЯ

Чому чиновнику не варто мати нічого спільного з бізнесменами, доля бізнесу яких підпадає під його компетенцію? Бо це викликає підозру, що посадовець ухвалює державницькі рішення під впливом цих людей, комерційні інтереси яких часто йдуть врозріз з інтересами ширшого кола громадян, які найняли цього чиновника на роботу

Знімальна група "Схем" (спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший") зафіксувала, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ (в тому числі з численними порушеннями будівельних норм та здорового глузду). Є навіть конкретні свідчення, як мер ставав на бік цих комерсантів у спірних забудовах. Тож чи не потрапив він під їхній вплив? І який зиск з цього має

Матеріал: Михайло Ткач, Максим Савчук / "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і "UA:Перший")

17 серпня на парковці біля віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" стояло кілька автівок із охоронцями. На підльоті до Києва знімальна група "Схем" помітила приватний літак ﻿Cessna. Радар показував, що борт прямував із Неаполя, міста на італійському узбережжі.



Маршрут літака ﻿Cessnа із Неаполя до Києва

Після того, як літак із бортовим номером YU-SPB сідає на летовищі Борисполя, його пасажири прямують до віп-терміналу.



Літак з бортовим номером YU-SPB сідає на летовищі Борисполя

Звідси першою виходить жінка дуже схожа на Марію Казанцеву. За інформацією ЗМІ, у 2014 році Казанцева була членом спостережної ради City Capital Group – відомої будівельної компанії, яка зводить котеджні містечка, бізнес-парки, торговельні комплекси у Києві та області.



Жінка дуже схожа на Марію Казанцеву виходить з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль"

Наступним із віп-терміналу вийшов мер Києва Віталій Кличко.



Мер Києва Віталій Кличко вийшов з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль"

Услід за ним – Максим Микитась, народний депутат і відомий столичний забудовник.



Максим Микитась виходить з віп-терміналу аеропорту "Бориспіль"

Він керує державною корпорацією "Укрбуд", яка є своєрідною парасолькою для офшорних компаній, з якими співпрацює.



Нардеп Максим Микитась – керівник державної корпорації "Укрбуд"

Причому іноді це не просто офшорні компанії, а ще й збанкрутілі.

Найскандальніший проект "Укрбуду" – житловий комплекс "Сонячна Рівєра" на лівобережжі Києва. У 2015 році на будмайданчику тривали серйозні сутички зі стріляниною. Місцеві мешканці розпочали боротьбу із будівництвом, яке розгорнулося у межах водозахисної смуги та рекреаційної зони, хоча за генпланом тут мав бути парк.

Проти "Рівєри" виступили і греко-католики, адже їхній храм почав буквально тріщати у дні активного будівництва.



ЖК "Сонячна Рівєра" – одне із найскандальніших будівництв Києва

Заступники мера визнали: принаймні два будинки комплексу зводять із порушенням Водного кодексу.

"Були встановлені водоохоронні межі, Київрада їх встановила неправильно, не 100 метрів. Вони встановили їх тоді 50. Станом на зараз тут має бути водоохоронна смуга 100 метрів", – заявляв у коментарі "Схемам" вже колишній керівник апарату Київської адміністрації Володимир Бондаренко.

Водночас міський голова неодноразово виступав на захист і "Сонячної Рівєри", і корпорації "Укрбуд".

Мер Києва та керівник "Укрбуду": друзі чи ні?

Момент спілкування Кличка та Микитася біля віп-терміналу аеропорту "Бориспіль" від камери закриває автомобіль мера. Але, попри дії охорони, знімальній групі таки вдалося зафіксувати цей момент на телефон.

Схоже мер Кличко і керівник "Укрбуду" Микитась мають дружні стосунки. "Схеми" запитали у мера Києва, чи не повертались вони разом зі спільного відпочинку?



Схоже мер Кличко і керівник "Укрбуду" Микитась мають дружні стосунки

"А яка Вам різниця? – відповів Кличко. – У мене зв’язок є з усіма, хто живе у місті Києві. Я не буду ні на які питання вам давати відповіді зараз. Це допит чи що? Приходьте, будь ласка, буде у вас можливість, зможете записати інтерв’ю".

За кілька тижнів журналісти програми завітали у мерію, щоб розпитати Віталія Кличка, хто ж платив за чартер із Неаполя і що пов’язує забудовника міста з його очільником.

"Платив Микитась, але я, як законослухняний чоловік, і щоб корупції не було, щоб ваша програма "Схеми" не говорила, що я корупціонер, я купив квиток на цей приватний літак у компанії", – пояснив мер Києва.

Він переконує, що не вбачає у такому спільному перельоті конфлікту інтересів: "Чим я порушую закон? Я можу спілкуватись з будь-якою людиною. В одному літаку "Люфтганзи" летить 150 людей. Я купую квиток, з ними лечу в одному літаку. Це не означає, що нас пов’язують якісь корупційні схеми".

Кличко запевнив, що випадково зустрів Микитася під Неаполем на вулиці: "Так сталося, що я його зустрів, він летів до Києва. Він запропонував мені полетіти з ним (мені потрібно було з пересадкою летіти), я погодився у випадку, якщо я куплю квиток. Квиток коштував дві тисячі доларів". При цьому, київський мер пообіцяв надати платіжку за квиток.

Журналісти "Схем" знайшли компанію, яка надає послуги перевезення саме тим літаком, яким скористались Кличко та Микитась. Переліт на ньому із Неаполя до Києва оцінили у 13 тисяч 300 євро.

Чи можливо окремо придбати квиток на цей чартер?

"Ми можемо запропонувати такий ХLS, як вказано нижче. Оскільки ми не продаємо квитки, ми не можемо підказати, якою могла бути ціна за них", – йдеться у відповіді цієї компанії.

У документах, які "Схемам" надіслав Віталій Кличко, зазначається, що мер Києва сплатив півтори тисячі євро без ПДВ офшорній компанії "Танго Лімітед", яка зареєстрована на одному з Сейшельских островів.

Чи має ця компанія стосунок до народного депутата Максима Микитася?

Народний депутат заперечує свій стосунок до компанії з Сейшелів, на яку мер Кличко перерахував півтори тисячі євро за переліт: "Наскільки я пам’ятаю, у мене на Сейшелах нічого немає", – запевнив він журналістів по телефону.

При цьому Микитась стверджує, що Кличко про цей квиток з ним не домовлявся і не платив йому коштів за нього. Депутат також заперечує слова мера Києва про те, що саме він платив за чартер: "Я лише платив за ті місця, які були оплачені. Я сидів, я ж не стоячи там летів. Я сидів у своєму кріслі. От за нього я і заплатив". На відміну від Кличка, Максим Микитась відмовився надати платіжку за квиток.

"Сірий кардинал" Києва

Із власних джерел "Схемам" вдалося отримати інформацію з бази даних про перетин кордону України щодо усіх пасажирів того самого чартеру з Неаполя.

Перша у списку – Казанцева Марія, далі – Віталій Кличко, який використовував дипломатичний паспорт. Микитась Максим та його дружина Наталія. Але найбільше уваги привертає останнє прізвище – Вадим Столар.

Це – екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів , колишній керівник патронатної служби столичної адміністрації та підприємець. Він був бізнес-партнером Вагіфа Алієва – екс-співзасновника будівельної компанії "КАН". Її дітище – "Арену Ентертеймент" у Києві – допомагав "розкручувати" той же мер Кличко.

Також Вадим Столар був співзасновником товариства "Компанія "Еліта-Будінвест", діяльність якого, за даними ЗМІ, була пов’язана з масштабною будівельною аферою в Києві на початку двохтисячних.

І хоча зараз Столар не обіймає жодної посади у мерії, і є бізнесменом, в експертному середовищі його називають "сірим кардиналом" Києва, який начебто відповідає навіть за деякі кадрові призначення.

"Мене запрошували на офіс до Вадима Столара, коли ставилося питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА, – розповідає експерт з містобудування Віктор Глеба. – Був тоді заступником Рябікін у Кличка, в мене був "талончик" на похід до Столара, і я там розказав все бачення. Офіційно від був у якості нікого. Він і зараз в якості нікого, і тоді був у якості нікого, країною правлять не ті, кого ми бачимо по телевізору, а ті, хто приймають рішення".

Водночас мер Києва на початку 2017 року в студії "Радіо Свобода" розповідав, що йому нічого не відомо про групу Столара і його роль в управлінні містом.

Кому ж Кличко перерахував гроші за переліт чартером?

Минулого літа знімальна група "Схем" зафіксувала інший чартерний переліт Вадима Столара – із Лондона. Тоді він прилетів разом з головою правління та президентом будівельної компанії президентом ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігорем Кушніром.

Журналісти програми намагались зв’язатися телефоном із Вадимом Столаром, аби запитати, як він опинився в одному чартері з мером Києва та народним депутатом-забудовником Микитасем, а також що його пов’язує з гендиректором президентом "Київміськбуду". Але бізнесмен так і не взяв слухавки.

Отримавши інформацію про пасажира Вадима Столара на чартері з Неаполя, та не маючи розуміння, на чию компанію все ж таки переказано кошти за переліт Кличка, "Схеми" знову звернулися до мера Києва.

"Хто така Казанцева Марія, я не знаю. Я відверто хочу сказати: багато людей, яких зустрічаю, я не можу про них нічого сказати, – пояснив Кличко і додав: – Пана Микитася зустрів, він сказав, що летить на Київ, і ті, кого він запросив, хто там з ним летів, я не маю до цього ніякого відношення, тому що мені запропонували, я погодився".

На уточнююче запитання журналістів про те, чи Микитась запрошував Столара, Кличко відповів: "Так. До нього питання".

Між тим Максим Микитась відмовився розповідати про обставини, за яких зустрівся з мером Києва та Вадимом Столаром і полетів до Києва: "Ви у них питайте, чому Ви мені так багато питань ставите? Ми просто всі зайняті люди. Є особисті певні речі. Є дуже багато питань, на які я можу не відповідати".

Нічого не знає мер Кличко і про офшорну компанію, на яку від його імені переказували його гроші: "Мені переслали, де це заплатити, я дав завдання. У авіакомпанії. Послухайте, по-перше, наскільки я знаю, Микитась квитки не продає. Якщо вам немає чим займатися, добре. Він запропонував летіти з ним в Київ. Я сказав: добре, тільки в цьому напрямку я можу полетіти якщо заплачу".