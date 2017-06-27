Депутат-регіонал записав на тестя нерухомості на $10 млн і палац на 1500 кв.м., - ВІДЕО

На тестя народного депутата Антона Яценка, причетного до низки корупційних схем національного масштабу, записаний палац на 1500 кв.м.

Попри це він живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від самого Яценка, йдеться у розслідуванні "ТестеСховище" Лесі Іванової для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Передусім мова йде про палац у елітному селищі Козин під Києвом: на 1,33 га землі розташовані будинок загальною площею 1 520 кв.м., професійний тенісний корт, басейн, т.д.

Народний депутат до електронного декларування здавав порожні декларації, і тільки нещодавно задекларував користування цим маєтком. Власником будинку наразі значиться тесть Антона Яценка, Іван Кравчук, відповідно до договору дарування від серпня 2010 р.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Окрім цього маєтку, на Івана Кравчука записана ще ціла низка нерухомості, загальною вартістю близько 8 млн дол.:

- дві квартири на вул. Грушевського 9а, 303 кв.м + 246 кв.м, загальна ринкова вартість близько 2,20 млн дол. (раніше ще була третя квартира на 250 кв.м., однак її продали)



Фото: bihus.info

- квартира на б.Шевченка 11, 98 кв.м., ринкова вартість близько 400 тис дол.

- нежитлові приміщення на бул. Шевченка 11, 378 кв.м + 410 кв.м, актуальна ринкова невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність – загальна близько 730 тис дол.



Фото: bihus.info

- половина офісної будівлі на вул. Саксаганського 119, 484 кв.м. Офіси тут зараз продаються по 2 тис дол. за квадрат, а це значить частка Івана Кравчука вартує близько мільйона.



Фото: bihus.info

- нежитлові приміщення на вул. Січових Стрільців (Артема) 50, 5 369кв.м., актуальна ринкова невідома, однак згідно з оцінкою на момент набуття у власність – 3,64 млн дол.



Фото: bihus.info

При цьому виявилося, що тесть і теща Антона Яценка самі мешкають у звичайному будинку в с.Маковище Макарівського району Київської області. З журналістами спілкуватися принципово відмовляються.



Фото: bihus.info

Коментувати походження майна та рід занять тестя Яценко не захотів, наголосивши, що тесть – не публічна особа і не чиновник, а відповідно - не підпадає під електронне декларування.



Фото: bihus.info

Разом з тим, за інформацією програми, попереднім власником маєтку в Козині був сам нардеп Яценко, який 2010-го переоформив будинок на тестя за договором дарування. Решту нерухомості Іван Крачук також отримав у подарунок упродовж двох днів - частину одночасно з козинським будинком, а частину через день. Попереднім власником мінімум 3-х об’єктів (квартири на Грушевського, квартири й одного з комерційних приміщень на Шевченка) також був Антон Яценко.



Фото: bihus.info

Нагадаємо, Антон Яценко - народний депутат уже третє скликання поспіль, у 2007 р. пройшов у парламент від БЮТу, потім від Партії Регіонів, нині в депутатській групі "Відродження". Найбільше Яценко відомий своєю діяльністю у сфері держзакупівель.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Йдеться про діяльність у 2006-2008р.р. спілки громадських організацій «Тендерна палата України», котру вважають однією з найбільших загальнонаціональних корупційних схем. Вона полягала у тому, що охочі взяти учать у тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.

Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. (на той час - 200 млн дол.). Відтак за 2,5 роки існування могла спричинити збитків на 1 млрд дол.

При цьому і СГО "Тендерна палата України", і деякі посередники, були напряму пов’язані з Антоном Яценком та його родиною.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Згідно з даними Мінюсту, станом на 2006 р. засновниками СГО "Тендерна палата України" були:

- ГО "Асоціація сприяння боротьбі з корупцією" (засновниками цієї ГО значаться Антон Яценко та його парламентський помічник Володимир Врублевський)

- ГО "Центр тендерних процедур та бізнес планування" (засновниками були Яценко та Врублевський, серед керівників – сестра Яценка, Дар’я)

- ГО "Центр розвитку антимонопольного права та конкуренції" (засновники невідомі)

Щодо фірм-посередників, то найчастіше згадувана з них – ТОВ "Європейське консалтингове агентство". Цю фірму в 2000 р. заснував особисто Антон Яценко. Пізніше переписав на батька Володимира Яценка і Володимира Врублевського, згодом основним власником лишився Врублевський.

За матеріалами "Наші Гроші з Денисом Бігусом"