Дитячий світ: Мальдіви та Гуччі дітей посадовців

26-річний помічник судді Вищого адміністративного суду Галини Голубєвої і одночасно ж її син Віктор у 22 роки сідає у Hyundai Santa Fe 2013 року випуску ціною у 30 тисяч доларів, також в декларації за 2014 рік вказана квартира на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду

Діти високопосадовців, суддів чи СБУшників як і будь-які діти полюбляють ділитись в соцмережах своїм життям. І стиль цього життя цілком достатній для характеристики “золота молодь”.

Костянтин Бриль - голова Запорізької облдержамістрації. Єдиний в Україні голова ОДА, декларація якого не опублікована у вільному доступі на сайті НАЗК. Ніби то Бриль не лише очолює область, а й діючий співробітник спецслужби. Та те, що неможливо побачити в декларації секретного губернатора, є в інстаграмах його дітей, йдеться у розслідуванні Анатолія Остапенка "Дитячий світ" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".



Фото: bihus.info

Його діти – активні користувачі соціальних мереж. Вони часто діляться з друзями фотографіями зі своїх подорожеї в instagram. Восени минулого року дві доньки Костянтина Бриля – Христина та Валерія відпочивали на гірськолижному курорті.



Фото: bihus.info

Завдяки серветці на фото ми можемо ідентифікувати готель, в якому відпочивали діти запорізького губернатора. Це п’ятизіркова Annapourna, що знаходиться в відомому гірськолижному курорті Куршавель. Приблизна ціна такої подорожі складає 6500 євро.



Фото: bihus.info

В інстаграмі Христини Бриль також є фотографія з Маямі. Панорама на фоні – вид з вікна п’ятизіркового готелю Ritz-Carlton, який розташований біля узбережжя Атлантичного Океану. Приблизна ціна за тиждень проживання в цьому готелі – від трьох з половиною тисяч доларів.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Влітку минулого року родина Брилів відпочивала у Франції. Голову Запорізької ОДА можно ідентифікувати за допомогою браслету та годиннику, який потрапив на знімок.



Фото: bihus.info

З відпочинку на Лазурному березі Христина викладала фото з приватної яхти та прогулянки по Монте-Карло та Монако.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Також в минулому році Брилі побували на Мальдівах. За допомогою цього знімку ми можемо ідентифікувати готель.



Фото: bihus.info

Це п' ятизірковий готель на мальдівських островах Sun Aqua Vilu Reef. Вартість відпочинку в такому готелі коштує приблизно 11 тисяч доларів.



Фото: bihus.info

Також Христина та Валерія в минулому році відпочивали в одному з найдорожчих готелів Туреччини – D-maris. Ціна за тиждень відпочинку може сягнути 11 тисяч доларів.



Фото: bihus.info

Крім фотографії з відпочинку, діти Костянтина Бриля позують на знімках в одягу люксових брендів.

Нижче на фото: сумка Louis Vuitton - від 4 тисяч доларів, рюкзак та сумка Saint laurent - 3500 доларів, сумка Chanel boy - від 4 тисяч доларів, Сумка Dior Lady - від 3 тисяч доларів.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом, будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі Чорного моря, а 70-річна мама-вчителька спецгубернатора їздить на новому Range Rover.

Віктор Голубєв - 26-річний помічник судді Вищого адміністративного суду Галини Голубєвої. Галина не тільки керівник, а й мати Віктора.



Фото: bihus.info

Посаду у суді Віктор отримав у 23 роки, відразу після інституту.



Фото: bihus.info

У 22 Голубєв сідає у Hyundai Santa Fe 2013 року випуску ціною у 30 тисяч доларів. В декларації за 2014 рік вказана квартира на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду.



Фото: bihus.info

Син та помічник судді нещодавно повернувся з подорожі Італією. Відпочив на курорті Річчоне та Равенна. Сфотографувався в Римському колізеї.



Фото: bihus.info

В березні цього року Голубєв відпочиває у Домінікані, в п'ятизірковому Hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe. Готель розташований в одному з десяти найкращих пляжів світу Баваро.

Відпочинок у готелі класу 5+ з власним полем для гольфу та всесвітньо відомим спа-центром коштує майже 4 тисячі доларів.



Фото: bihus.info

Син судді Деснянського районного суду Андрій Грегуль теж полюбляє ділитись фотографіями в соцмережах. За декілька місяців до повноліття він викладає в instagram фото з Lexus LX470.



Фото: bihus.info

У коментарях друзі Андрія вітають його з автівкою. Втім його батько – суддя Деснянського районного суду міста Києва Олег Грегуль каже, що Lexus належить “хлопцю двоюрідної сестри Андрія”, а в того на момент фото навіть не було водійського посвідчення.



Фото: bihus.info

Крім автівки Андрій Грегуль викладав фотографії з подорожей. За останні два роки родина судді відвідала Арабські Емірати, Ізраїль та Туреччину. Згідно з декларацією Олега Грегуля, родина живе лише на його заробітну платню.

Де відпочиває родина директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра Щербаченко, журналістам допоміг дізнатись його син, Тимур Щербаченко.



Фото: bihus.info

Журналісти “Наших Грошей” вже звертали увагу на діяльність самого Олександра Щербаченка, а саме на подарунки у вигляді нерухомості членам його сім’ї та зв’язки його близьких до фірм пов’язаних з ДСНС.



Фото: bihus.info

В автопарку Щербаченків Audi Q7 2008 року випуску та Range Rover у безоплатному користуванні. Це авто не з'являлось у паперових деклараціях чиновника, але вже давно присутнє на фотографіях доньки Олександра.



Фото: bihus.info

Нещодавно син Олександра Тимур, почав вести свій відеоблог - виклав в мережу youtube відео з відпочинку в екзотичній Північній Америці, а саме Коста-Риці. Проте згодом канал з усіма відео видалили.



Фото: bihus.info

Відпочивала родина в готелі Flamingo Beach Resort на самому узбережжі Тихого Океану. Там вони зустрічали новий 2017 рік. Такий відпочинок міг коштувати родині Щербаченків майже 4500 тисячі доларів.



Фото: bihus.info

За нашою інформацією з 2008 року родина Щербаченків відпочила в Арабських Еміратах, Тайланді, Німеччині та Єгипті.

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