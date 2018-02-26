"Габсбурзька група" Януковича. Як купували європейських політиків найвищого рівня і хто платив

Останні дні європейську пресу неабияк збурили новини зі США щодо нових звинувачень, висунутих спецпрокурором Робертом Мюллером проти Пола Манафорта - колишнього шефа передвиборчого штабу Дональда Трампа.

Ці звинувачення напряму стосуються як України, так і Європи: американські слідчі "відкрили" цілий новий пласт нелегальної лобістської роботи, яку група високопосадовців з країн Євросоюзу виконувала для екс-президента України Віктора Януковича.

Окрім колишнього канцлера Австрії Альфреда Гузенбауера, "під прицілом" опинився, наприклад, німецький єврокомісар Ґюнтер Ферхойген, а також колишній керівник Єврокомісії Романо Проді. Всім їм тепер загрожують нові зустрічі зі слідчими та прокурорами.



Програма Tagesschau німецького телеканалу ARD оприлюднила у неділю, 25 лютого, матеріал, в якому докладно розповіла – хто саме з європейських політиків найвищого рівня "осоромився" роботою на Януковича, яким чином вони це робили і що тепер з того може вийти

Розслідування проти колишнього менеджера передвиборчої кампанії Трампа, Манафорта, проливають нове світло також і на діяльність європейських політиків, не в останню чергу – одного німецького екс-єврокомісара.

Чи знайде американський спецпрокурор Роберт Мюллер докази прямого зв‘язку між російським керівництвом та президентом Дональдом Трампом – це питання залишається відкритим.

Наразі у центрі знаходяться гешефти його колишнього виборчого радника Пола Манафорта та його партнера Ріка Гейтса. Їх звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від податків, кредитних махінаціях та протизаконній змові лобістів у США. Це може послужити в якості засобу тиску проти Манафорта, аби змусити його дати свідчення проти Трампа.



Радники Дональда Трампа Пол Манафорт та Рік Гейтс добряче попрацювали в минулі роки на Віктора Януковича

Активіст Януковича

При цьому йдеться про діяльність Манафорта та Гейтса для українського президента Віктора Януковича та його Партії регіонів, з якої, можливо, не витікає жоден доказ щодо зв'язків з Росією. Втім розслідування чітко вказує, яким сумнівним та непродуктивним може бути лобізм.

Нагору спливають тепер справи колишніх європейських політиків. Тому що до наявних досі пунктів звинувачення проти Манафорта та Гейтса в п‘ятницю додалося звинувачення в тому, що вони таємно винайняли групу колишніх високопосадовців в Європі, які в 2012-2013 роках працювали на тодішнього українського президента Віктора Януковича та його Партію регіонів.

Вже в ті часи Янукович піддавався у своїй країні критиці, позаяк він та його сім'я більше навіть, ніж інші олігархи, збагатіли за державний кошт. Він намагався підтримувати дружні контакти як з Росією, так і з Євросоюзом. Коли в листопаді 2013-го під тиском Росії глава держави відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС, в Києві на Майдані спочатку почалися протести, які закінчилися пізніше війною на Сході України.

За рік до того, за текстом звинувачення, Манафорт розшукав кількох європейських політиків, об‘єднавши їх під неформальною назвою "Габсбурзька група" та замаскувавши як безкоштовних експертів. За свою лобістську діяльність, зокрема, у Вашингтоні, вони отримали $2 млн через принаймні чотири офшорних рахунки. А керувалась "Габсбурзька група" "європейським канцлером".

Хто входив до "Габсбурзької групи"?

Найпершим, хто приходить на думку під час пошуку кандидата на роль цього "канцлера, є екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, який одразу після закінчення своєї каденції почав працювати на російську компанію ("Газпром"). Але невідомо, чи робив він щось для України. Документи вказують на іншого соціал-демократа, який у 2007-2008 роках був канцлером Австрії – на Альфреда Гузенбауера.



Екс-канцлер Австрії Альфред Гузенбауер та екс-президент Єврокомісії Романо Проді – члени лобістської "Габсбурзької групи"

Екс-канцлер Австрії Альфред Гузенбауер та екс-президент Єврокомісії Романо Проді – члени лобістської "Габсбурзької групи"

Його ім‘я з'являється в документі, який передала Міністерству юстиції США американська лобістська фірма Podesta. При цьому вона зізналася, що працювала на завдання брюссельської організації "Європейський центр за сучасну Україну" над поліпшенням стосунків між Заходом та Україною. В межах цієї роботи були організовані зустрічі та прес-конференції, зокрема – з Гузенбауером та Романо Проді, який був президентом Єврокомісії з 1999 по 2004 рік.

У документах звинувачення йдеться про те, що Пол Манафорт та Річард Ґейтс, не зареєструвавшись належним чином, лобіювали інтереси українського уряду на території США у 2012-2014-х роках. Для цього вони заангажували та активно скеровували роботу двох лобістських контор у Вашингтоні. Аби мінімізувати публічне оприлюднення інформації, Манафорт та Ґейтс діяли таким чином, щоб номінальним клієнтом цих двох лобістських компаній був спеціально заснований у Брюсселі "Європейський Центр за сучасну Україну". Втім, оплата за роботу йшла не від клієнта, а напряму через офшорні рахунки, що мають відношення до Манафорта та Ґейтса. Всього – два мільйони доларів протягом двох років.

Крім того, ці імена можна знайти в документі американської лобістської фірми Mercury, яка в 2017 році також передала його Мін'юсту США – в цьому папері також йдеться про її роботу на завдання "Європейського центру за сучасну Україну".

"Проукраїнську ініціативу" Януковича фінансували декілька українців: Віктор Пінчук, Ринат Ахметов та Петро Порошенко

Сам Гузенбауер підтвердив в інтерв‘ю віденській газеті Die Presse, що зустрічався у Вашингтоні з американськими конгресменами та отримував за свою лобістську українську діяльність гроші, які сплачувала, за його словами, "американська, або англійська фірма". Проді зізнався, що отримував "винагороду" за "нормальні приватні стосунки" з Гузенбауером. Як Гузенбауер, так і Проді заявили, що не займалися лобізмом на користь Януковича.

Ферхойген як гість

Гузенбауер та Проді працювали з українськими справами також і в Берліні: в жовтні 2012 року Східний комітет німецької економіки та Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP) запросили їх на конференцію щодо відносин України та ЄС. У доповіді "німецько-українського форуму" з цього приводу зазначається, що цей захід "був запропонований "Європейським центром за сучасну Україну".

Окрім Гузенбауера та Проді, на скандальному подіумі – політик з Соціал-демократичної партії Німеччини Гюнтер Ферхойген, який під час каденції Проді був єврокомісаром з питань розширення ЄС в Брюсселі. Гузенбауер та Ферхойген, натомість, здається, знайомі один з одним з іншого приводу: газета Der Standard повідомляє, що обидва були обрані в 2013 році в наглядову раду дочірньої фірми австрійського лотерейного концерну Novomatic.

Ферхойген також взяв участь у дискусії в Берліні, куди запрошували "Європейський центр за сучасну Україну" та політичну агенцію Berlin Economics. Це сталося незадовго перед відмовою українського президента Януковича підписати асоціацію з ЄС – в листопаді 2013-го. В оголошенні про подію та на банері, що прикрашав подіум заходу було надруковано символ центру, створеного для лобістських зусиль команди Януковича у Європі.

На запит tagesschau.de наприкінці жовтня 2017 року Ферхойген пояснив, що він не може точно згадати, від кого отримав тоді запрошення на цей захід. Але він на 100% може виключити, що отримав гонорар чи відшкодування коштів на подорож. З "Європейським центром за сучасну Україну" він також, за його словами, не мав з того часу ніяких контактів.

Лобістська фірма Fleischman-Hillard

Проте, цікавим є той факт, що запрошення на цей захід розсилала лобістська фірма Fleischman-Hillard. Тому що зв'язок між Ферхойгеном та Fleischman-Hillard існує аж з липня 2010 року: тоді, невдовзі перед своєю відставкою з посади єврокомісара з промисловості, Ферхойгена було винайнято Fleischman-Hillard як члена інтернаціональної команди радників, до складу якої він належить ще й досі.

Fleischman-Hillard на завдання "Європейського центру за сучасну Україну" надсилала не лише запрошення до цього заходу. Вона, наприклад, розповсюджувала матеріали і документи президента "Європейського центру за сучасну Україну" Леоніда Кожари – соратника по партії та зовнішньополітичного радника Януковича.



Інна Кірш, виконавча директорка ЄЦзСУ

На завдання ЄЦзСУ та його виконавчої директорки Інни Кірш Fleischman-Hillard розповсюджувала запрошення на прес-конференції до Києва аж до середини лютого 2014 року – коли ситуація на Майдані вибухнула з новою силою та зрештою Янукович, втік з України. Відповідні електронні листи перебувають в редакції tagesschau.de.

Хто стоїть за "Європейським центром за сучасну Україну"?

Центр було зареєстровано у відкритому реєстрі ЄС як незалежну неурядову організацію. Проте: "Навіть якщо ця організація стверджувала, що вона є незалежною, кожен в Брюсселі знав, що це – лобістський інструмент "Партії регіонів", - стверджувала Аменда Пауль з так званого брюссельського Think Tank European Policy Centre в травні 2014 року в інтерв‘ю tagesschau.de. Вона брала в 2013 році участь в берлінській конференції разом з Ферхойгеном.

Пауль заявляє, що "Європейський центр…" активно працював у Берліні, Парижі та Лондоні над зміною іміджу Януковича та Партії регіонів. Декілька українських олігархів фінансували "проукраїнську ініціативу". Серед таких вона назвала Віктора Пінчука, Рината Ахметова та Петра Порошенка, нинішнього президента України.

У тексті звинувачення спецпрокурора Мюллера проти Манафорта "Європейський центр за сучасну Україну" названо інструментом Манафорта, який було використано, аби таємно працювати над позитивним іміджем Януковича.

По слідах Манафорта

Розпорядницею "Європейського центру за сучасну Україну" була Інна Кірш, яка, за даними журналу Spiegel, була співробітницею Соціал-демократичної партії в Брюсселі аж до того моменту, як в 2011-му зайнялася справами нової організації. Вона сама пояснила журналу, що зустрічалася з Манафортом тричі, він порадив їй скористатись послугами лобістських фірм Podesta та Mercury, аби працювати у Вашингтоні. Обидві фірми, ймовірно, виконували для Манафорта й інші завдання. Розслідування спецпрокурора Мюллера повинні тепер з'ясувати, звідки Манафорт отримував гроші на лобізм. Окрім того – наскільки щільно Кірш співпрацювала з Манафортом та чи отримували від того вигоду європейські політики.

Після лютого 2014 року "Європейський центр за сучасну Україну" більш не з‘являється на обрії. Проте колишні відомі політики, продовжували "підряджатися" в українські справи – наприклад, в групі радників під назвою "Агенція з модернізації України", яку більшою частиною фінансує олігарх Дмитро Фірташ. Цей вельми підозрілий проект, окрім інших німецьких політиків, винайняв також і екс-єврокомісара Ферхойгена.

Джерело: tagesschau.de / Сільвія Штебер (Silvia Stöber)

Переклад: "Главком" / Борис Немировський