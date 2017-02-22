Газ подвійного призначення

Підконтрольні нардепам від Блоку Петра Порошенка Богдану та Ярославу Дубневичам енергофірми протягом 2014-2015 років завдали збитків НАК "Нафтогаз України" на понад 775 млн грн, підозрюють правоохоронці

"Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ" маніпулювали з обсягами газу, отриманого на пільгових умовах. Фірми штучно збільшували об’єми відпущеного тепла населенню, під що отримували "дешевий" газ, паралельно спалюючи його замість "дорогого" для виробництва електроенергії – її ж реалізовували на оптовому ринку за цінами в рази вигіднішими.

Схема побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу НАК "Нафтогаз України".

Як відомо, у 2015 році в Україні скасували державне регулювання цін на газ для усіх категорій покупців, за винятком населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Газ для решти споживачів "Нафтогаз" продавав на ринкових умовах, фактично, – в рази дорожче.

Після реформи ціновий розрив між газом для виробництва тепла для населення та для виробництва електроенергії для комерційних покупців виглядав наступним чином: 2994,3 грн/тис. м3 проти 7700-11333 грн за тис. м3.

Разом з тим, суттєва різниця між цінами на газ для різних категорій покупців спостерігалась і до реформи. Наприклад, у 2014 році газ для ТКЕ під теплозабезпечення населення коштував 1309,2 грн за тис. м3, тоді як ціна газу для промисловості була вищою у 3-6 разів (4154-7660 грн/тис. м3).



Інфографіка: lviv.nashigroshi.org

Як свідчить низка судових ухвал у рамках досудових розслідувань правоохоронних органів, фірми нардепів Дубневичів, що володіють ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині, скористались ціновими вибоїнами по повній.

Вони купували газ за пільговими цінами нібито під виробництво тепла для населення, але на ділі спалювали його для виробництва електроенергії, яку в подальшому збували на оптовому ринку (окрім електроенергії спожитої на власні потреби). Як стверджують слідчі, аби приховати аферу, менеджери Дубневичів штучно збільшували у звітностях об’єм виробленого для населення тепла.

Що з’ясували аудитори НКРЕКП

Вперше оборудку з пільговим газом виявили на ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ". Зловживання зафіксували аудитори відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у Львівській області в квітні 2016 року під час позапланової перевірки діяльності цього підприємства.

Експерти вчитались у надані товариством для аудиту звіти і зрозуміли, що деякі цифри мало схожі на правду.

Найперше фірму підловили на недостовірності даних щодо задекларованих обсягів виробництва та відпуску теплової енергії. До прикладу, обстеження ТЕЦ показало, що в опалювальний період за один місяць товариство могло відпустити максимум 39 тис. Гкал. На папері ж зазначалось, що у грудні 2015 року фірма виробила теплової енергії на 46% більше можливого – 57 тис. Гкал.

Власне, сильно переоцінивши потужності ТЕЦ, фірма і викликала перші підозри в аудиторів. До ще цікавіших висновків експерти дійшли, проаналізувавши дані щодо використання палива у виробництві.

За даними акту комісії, загалом новояворівська ТЕЦ у період з 2014 по 2015 роки отримала від «Нафтогазу» 125 млн м3 природного газу, трохи більше 104 млн м3 з яких – для теплозабезпечення населення. За цей об’єм "комунального" палива фірма заплатила 248,92 млн грн. Втім, як встановили аудитори, лише 27% газу спалили за призначенням. Решту, а саме 73%, пустили на виробництво електроенергії.

Підтвердженням цьому є наступні розрахунки: упродовж 2014-2015 років фірма відпустила населенню сумарно 138 тис. Гкал тепла, на виробництво якого спалила 28,52 млн. м3 газу. Нагадаємо, що за договорами поставлено у 3,5 разів більше. Таким чином, мимо цільового призначення фірма пустила майже 76 млн м3 газу (29 млн м3 – у 2014 році та 47 млн м3 – у 2015-му).

У СБУ підозрюють, що купивши майже 76 млн м3 «пільгового» палива замість «комерційного», фірма завдала збитків "Нафтогазу" на 224,7 млн грн. Адже за ціною для промислових споживачів такий об’єм газу обійшовся б фірмі у 403 млн грн.



Інфографіка: lviv.nashigroshi.org

У зв’язку з виявленими фактами, НКРЕКП звернулась до товариства з листом про надання підтверджуючих документів щодо обсягів споживання природного газу на виробництво електричної енергії за аналізований період. Однак у відповідь була лише тиша.

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На ТОВ "Енергія – Новий Розділ" із позаплановою перевіркою аудитори львівського відділення НКРЕКП завітали влітку 2016 року. Як з’ясувалось, на обох фірмах схему відпрацьовували однаково, наче під кальку.

Аудитори комісії встановили, що паперові обсяги відпуску теплоенергії є фікцією – ТЕЦ фірми аналогічно не володіла задекларованими потужностями. Що ж до використання пільгового газу, то більшу його частину на ТЕЦ спалили не для забезпечення населення теплом, а для збуту електричної енергії на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ), тобто навіть близько не за цільовим призначенням.

Ось кілька прецікавих цифр з акту: у 2014 році ТОВ "Енергія-Новий Розділ" придбало 61,39 млн м3 "пільгового" газу на суму 80,38 млн грн. Однак, упродовж року населенню відпустили лише 57 тис. Гкал тепла, а це "в перерахунку" – 9,07 млн м3 газу. Решта придбаного виключно під "виробництво теплової енергії для населення" газу, констатують експерти, фірма спалила для виробництва електроенергії. А це – 52,33 млн м3.

Наступного року, у 2015-му, оборудку повторили. Закупивши майже 69 млн м3 газу під генерування тепла населенню (сумарна вартість поставок склала 206 млн грн), фірма використала лише 15 млн м3 на виробництво 105 тис Гкал теплової енергії за цільовим призначенням.

Так, протягом 2014-2015 років на ТЕЦ використали 106,19 млн м3 ринковою вартістю понад 750 млн грн, за яку фірма заплатила всього лише 201,76 млн грн, обіцяючи використовувати придбаний газ для теплозабезпечення населення. За підрахунками правоохоронців, маржа від цих операцій склала орієнтовно 553 млн грн.



Інфографіка: lviv.nashigroshi.org

Що загрожує Дубневичам

Газовий кейс від "Енергії-Новий Розділ" розслідують в Антикорупційному бюро та Нацполіції у Львівській області.

12 грудня минулого року детективи НАБУ розпочали досудове розслідування № 52016000000000479 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Власне, детективи підрахували, що різниця між сумою, яку ТОВ "Енергія-Новий Розділ" мало сплатити за газ у 2014-2015 роках та яку реально сплатило за газ "пільговий", становить приблизно 553 млн грн.

27 грудня слідча суддя Солом’янського райсуду Києва Вікторія Кицюк видала низку ухвал, якими надала детективам доступ до документів, необхідних для доведення злочину. Зокрема, вони отримали можливість ознайомитись з документацією НАК "Нафтогаз України", ДП "Енергоринок" та НКРЕКП.

Цікаво, що місяць потому, 24 січня, директор ТОВ "Енергія-Новий Розділ" спробував оскаржити внесення відомостей про правопорушення у ЄРДР та початок досудового розслідування. Оскільки оскарження на цьому етапі не передбачено законодавством, похід до суду закінчився нічим.

Чому директор фірми насторожився – зрозуміло. Під його керівництвом держкомпанії, як стверджує слідство, завдано збитків на суму, що підпадає під категорію шкоди "особливо великого розміру". А це тюремне ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати посади терміном до трьох років. Ще й з бонусом – конфіскацією майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

На виявлені аудиторами НКРЕКП правопорушення відреагували також в Нацполіції. Торік 4 жовтня начальник Миколаївського відділення поліції Стрийського відділу ГУНП у Львівській області подав клопотання про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №12016150250000827, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем).

Йшлося про місячний доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Енергія – Новий Розділ", НАК "Нафтогаз України" та ДП "Енергоринок".

А 26 грудня слідчий суддя Галицькому райсуду Львова надав доступ до низки документів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області. Щоправда, уже за іншим провадженням (№12016150200000827). На все про все слідчим знову дали місяць, який сплив 26 січня 2017 року. Результатами досудового розслідування у поліції поки що не хвалились.

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Шуму довкола маніпуляцій з «комунальним» газом встигли наробити й слідчі СБУ. Вони уже провели кілька обшуків в рамках кримінального провадження №22016000000000243, відкритим головним слідчим управлінням СБУ 22 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст.209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). Мова про недоотримання "Нафтогазом" 224 млн грн в результаті маніпуляцій з газом на ТЕЦ "Енергії-Новояворівськ".

19 серпня 2016 року слідчі провели обшук приміщень на вулиці Козельницькій,5 у Львові, орендованих ще однією фірмою Дубневичів – ТОВ "Енергія", де товариство займало дев’ять кабінетів. Паралельно спеціалісти Державної аудиторської служби здійснювали позапланові виїзні ревізії щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності "Нафтогазу".

Нещодавно у ЗМІ також з’явилась інформація про обшуки приміщень на Новороздільській ТЕЦ, в офісі ТОВ НВП "Енергія-Новий Розділ" та у помешканнях кількох керівників товариства, проведені 7 лютого.

Як відомо з низки ухвал по справі, за досудовою версією СБУ директор ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" діяв за попередньою змовою з "невстановленими службовими особами та бенефіціарними власниками "Енергії-Новояворівськ"". Окрім них до легалізації доходів долучились бенефіціари ТОВ "Корпорація КРТ" та ТОВ "Домус Альянс". Остання сьогодні існує під назвою запорізького ТОВ "Трекота-Люкс", яку податківці підозрюють у фіктивності. Бенефіціари ж ТОВ "Корпорація КРТ" загальновідомі – брати Богдан та Ярослав Дубневичі.

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Відомо, що за порушення ліцензійних умов з виробництва теплової енергії НКРЕКП у червні 2016 року наклала на "Енергія-Новий Розділ", можна сказати, символічний штраф – 34 тис. грн.

Чим закінчиться історія вартістю понад 775 млн грн і чи фігуруватиме у справі прізвище братів, можемо лише здогадуватись, бо досі усі справи проти фірм Дубневичів закінчувались щонайбільше переляком для останніх.

Довідка:

Згідно з даними ЄДР, власниками ТОВ "Енергія – Новий Розділ" є ТОВ "АПП "Львівське"" (90,05%), Міське ДКП "Розділтеплокомуненерго" (9,95%). Бенефіціарами виступають – Богдан та Ярослав Дубневичі.

ТОВ НВП "Енергія – Новояворівськ" належить ТОВ "АПП “Львівське"" (92,36%), МКП "Новояворівськтеплокомуненерго" (3,15%), Новояворівське КП "Міські електричні мережі" (4,49%). Бенефіціарними власниками є – Богдан та Ярослав Дубневичі.

Автор: Юлія Костюк для "Наші гроші. Львів"