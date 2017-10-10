Готівка від Тимошенко: на чому заробляє лідерка Батьківщини, - ВІДЕО

Родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів "Дешева готівка". Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, "захищеній" депутатською приймальнею обранця від БЮТу Сергія Власенка.

Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік: "Я думаю, що про це варто спитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся", йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич "Готівка від Тимошенко" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Ломбард заснований 2013 року. Нині мережа "Дешева готівка" нараховує 20 відділень. Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", голова якої екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Сама будівля належить компанії з ім'ям Бондарєва.

Тут же знаходиться приймальня народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка. У попередніх випусках "Наші гроші з Денисом Бігусом” розповідали яке значення має табличка нардепів для комерційних структур. Приймальні народних обранців, як і самі депутати мають імунітет від правоохоронних органів.

Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов'язаних із Бондарєвим.

Сергій Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні: "Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду і моя приймальня точно не має ніякого відношення до ломбарду”. Проте згадати розмір своєї приймальні не зміг, зазначив тільки, що це “декілька кімнат".

У кіпрському реєстрі власником компанії Діафокс Консалтинг Лімітед зазначений "номінал" Артеміус Стилянов. Попри неможливість встановити справжнього власника, офшорку можно чітко ідентифікувати як компанію з кола інтересів БЮТу.

Ані Бондарєв, ані Власенко, ані Тимошенко не надали відповідь щодо кінцевого бенефіціара ломбарду.

Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов”язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом "Дешева готівка" кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг. Окрім того у мережі є проблеми з "напівкримінальним" обігом принесених предметів: в ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду і паспорту). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг цього року оборот може сягнути 20 млрд грн.

У 2008 році Юлія Тимошенко, як очільниця уряду, подала законопроект "Закону про ломбарди і ломбардну діяльність" на розгляд парламентарям. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року. За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2 млн 770 тис грн. Та заощаджень на загальну суму у приблизно 600 тисяч доларів.

Водночас з декларації зникла низка українських компаній Олександра Тимошенко, з 9 задекларованих попереднього року залишилось тільки дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.