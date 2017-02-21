Імпорт скрапленого газу: під кого зачистили ринок? - РОЗСЛІДУВАННЯ

Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ вважає, що буксові вузли цих вагонів пошкоджені, що загрожує безпеці руху поїздів і може призвести до їх пошкодження і виникнення транспортних аварій. Перші перевірки вагонів не виявили несправностей, однак Енергетична митниця все одно відмовляється проводити оформлення газу, очікуючи на подальші розпорядження від СБУ.

6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції – заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причина санкцій та ж сама – кримінальне провадження за статтею 285-5 ("фінансування тероризму"). На компанії, проти яких введені санкції, припадає 40% імпорту скрапленого газу в 2016 році.



Фото: Схеми

"Ми звернулися до міністерства з проханням: "Поясніть, що відбувається". Ми звернулися в СБУ. Я особисто був у пана Грицака в кабінеті, який сказав: "Так, ми розберемося, ми наведемо, звичайно, порядок", – розповідає Сергій Михайлик, власник компанії-імпортера скрапленого газу ТОВ "Автотранс".

У МЕРТ вже заявили, що міністерство не несе відповідальності за санкції і є лише технічним виконавцем вимог СБУ.

Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом в руках політичних груп для переділу ринку і виведення нового гравця. Це повністю повторює сценарій появи компанії ВЕТЕК Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану "сім’ю", монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів.

"Новий Курченко"?

Якщо ринок імпорту зрідженого газу справді зачищають під нового гравця – то хто він? Певний час журналісти програми "Схеми" спостерігали: чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія, поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ? І ось, у лютому вже почала вимальовуватись повна картина.

На Українську енергетичну біржу виставили товар на продаж 4 фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу. Це – "Глуско Україна", "Креатив Трейдинг", Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Усі чотири пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії "Роснефть".

Що це за фірми та як ще пов’язані між собою?

Почнемо з ТОВ "Глуско Україна". Її через швейцарську Proton Energy Group видання «Українська правда» та Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язують із Віктором Медведчуком – кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок "Роснефть" в Україні.

Те, що саме для Віктора Медведчука був "зачищений" ринок імпорту зрідженого газу, заявляють і основні учасники цього ринку. Але як щодо решти компаній, які розправили крила?

Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ "Креатив Трейдинг". Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в... департаменті скрапленого газу "Глуско Україна".

Ще дві іноземні фірми, які у новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. "Схеми" з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський.

При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ "Трансконтиненталь" – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.

Таким чином коло замикається – фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через "Глуско Україна", за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній "Глуско".

Не може залишитись поза увагою ще один факт. Британська фірма Wexler Global LP, що також успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах штучного паралічу традиційних гравців, має цікавих засновників. А саме дві інші фірми – Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії – і в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація "Рошен" у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану.

Прибуткова вибірковість?

Об’єм скрапленого газу, ввезений з Росії, Білорусі, Казахстану іншими імпортерами, і який вже 2-3 місяці блокується на митниці за ініціативою СБУ, становить близько 40 тисяч тонн.

При цьому нові вищеперераховані гравці, що ведуть до Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та ще понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов’язані між собою та завозять газ російської компанії "Роснефть". І до них питань у Служби безпеки, підконтрольної президенту України, не виникає.



Фото: Reuters